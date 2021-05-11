Транспорт
Маша Цепелева

В Австралии запустят рейс «доставь меня на Луну» — его пассажиры увидят суперлуние Статьи редакции

Австралийская Quantas уже организовывала полёты над Большим Барьерным рифом и Антарктидой, а также «полёты в никуда» — чтобы компенсировать ущерб от пандемии.

  • 12 мая авиакомпания Qantas начнет продажу билетов на «рейс в никуда». Пассажиры рейса увидят суперлуние (момент наибольшего сближения Луны и Земли), которое в этот день совпадёт с полным лунным затмением.
  • Билет в эконом-класс стоит от 499 австралийских долларов (около 29 тысяч рублей), в премиум-эконом — от 899 (около 52 тысяч рублей), в бизнес-класс — от 1499 (около 87 тысяч рублей). Перед полётом для пассажиров бизнес-класса пройдёт коктейльная вечеринка, а в самолёте происходящее будет комментировать астроном.
  • Пассажиры рейса полетят на Boeing 787. Самолёт поднимется на максимальную высоту — около 13 км. Большинство пассажирских рейсов проходят на высоте около 10 км.
  • Чтобы компенсировать убытки из-за пандемии, авиакомпания Qantas уже организовывала полёты над Антарктидой и Большим Барьерным рифом и продавала полностью укомплектованные барные тележки от списанных Boeing 747. А в марте Qantas 2021 года запустила рейсы, в которых пункт назначения можно узнать только при посадке.
  • В августе 2020 года авиакомпании Тайваня предложили пассажирам полёты над соседними странами. В декабре 2020 года билеты на рейс из Внуково во Внуково авиакомпании «Победа» раскупили за несколько минут. Самолёт полтора часа кружился над Москвой. А «Аэрофлот» 8 марта 2021 года запустил рейс над Москвой с дегустацией вина.

#новость #авиаперелёты

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4 4 комментария
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Сплошной кавалер

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С этих мест, наверное, особенно клёвый вид на суперлуние будет!

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Александр Сорокин

Сплошной
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Для них сделаю 10% скидку 

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Небольшой жёлтый робот

0

За догекоины?

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Andreas Lapueros

Небольшой
1

За аспергеркойны 

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