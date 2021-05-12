Транспорт
Маша Цепелева

Минпромторг пообещал решить проблему с дефицитом чипов для автомобилей к концу лета Статьи редакции

В ведомстве отрицают дефицит машин, но заявляют о повышении спроса не некоторые модели.

Чтобы ускорить поставки микросхем для автомобилей минпромторг подключил российские торговые представительства за рубежом, сообщили в пресс-службе министерства ТАСС.

Представители министерства рассчитывают, что проблемы с комплектующими будут решены к концу лета. В ведомстве отрицают дефицит машин, но заявляют о повышении спроса не некоторые модели.

«Было бы неправильно заявлять именно о дефиците автомобилей. На определенные модели автомобилей есть повышенный спрос, прежде всего на высоколокализованные автомобили, производство которых не зависит от импортных комплектующих», — пояснили в министерстве промышленности и торговли.

  • Из-за дефицита полупроводников и высокого спроса на технику мировые производства столкнулись с нехваткой микросхем. Производитель микросхем для Apple, AMD, Qualcomm и Nvidia — компания TSMC заявила, что полностью проблемы с чипами не исчезнут как минимум до 2022 года.
  • По данным Bloomberg, больше всего от дефицита пострадали производители машин, в 2021 году упущенная выгода составит более $60 млрд. Автоконцерны Volkswagen и General Motors сократили производство, Ford приостановил несколько заводов.
  • В мае 2021 года Amazon, Apple, Google и Microsoft, инфраструктурные компании AT&T и Verizon и производители процессоров Intel, Nvidia и Qualcomm создали коалицию, чтобы убедить Конгресс США выделить дополнительное финансирование на производство микросхем.

#новость #чипы

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Максим Калинцев

33

Дефицита нет, есть повышенный спрос.
Инфляции нет, есть повышение цен.

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Vladislav Stan

Максим
14

Падения экономики нет, есть отрицательный рост. 
Вымирания нет, есть избыточная смертность. 

Русоновояз каждый день пополняется шедеврами

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Полноценный будильник

Vladislav
1

Зашел в пост только ради того, чтобы увидеть в комментариях упоминание отрицательного роста) 

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Nikitinz

Максим
6

Как в том анекдоте:

— Алло, МЧС? У нас тут вызов, произошёл хлопок газа, несколько человек самоизолировались под завалами.
— Что?
— Возможен отрицательный рост жильцов.
— Чего?
— На месте дома плато, говорю, поверхность стабилизировалась.

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Поджог Сараев

Максим
2

У Яндекс такси любой дисбаланс тоже называется "повышенный спрос", хотя это вполне может быть пониженное предложение.

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ЯжПрограммист

Максим
1

Так дефицит это же при совке только бывало вы что.

Ответить

Artem Gn

11

ИТ гиганты и производители не решили, а Минпромторг решит, видимо чипы от Искандеров на ладу Калина собрались ставить.

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Константин Глядяев

Artem
6

Настоящий шок контент попрет, когда окажется что большинство чипов в нашей оборонке это забугорные(китайские ) чипы, с перебитыми шилдиками или переупакованные

Ответить

Утренний кран

Artem
0

Зато Лада Калина сможет летать. Хотя нет, не сможет

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Anton Zemlyanov

10

Половину мировых чипов производит TSMC. Думаю, о существовании нашего минпромторга они даже не знают

Ответить

Vladislav Stan

Anton
4

Скорее всего минпромторг разошлет представителей на автосвалки Америки и Европы, чтобы они выковыривали там чипы

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Карим Мусаев

Vladislav
–1

СКОРО!!! Петров и Боширов во всех автосалонах США!!

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Dmitry Krivetskov

Anton
0

Знают. В т.ч. чипы, используемые в военке, по коайней мере, раньше делались на TSMC.

Ответить

Sergey K

6

Тем временем, представительства каждый месяц переписывают цены.
Шкода, например, ежемесячно 30-40 тысяч добавляет.
Именно прайс производителя, дилеры вообще с катушек слетают на машины в наличии.

Бизнес как он есть ))

Ответить

Mike Espoo

Sergey
4

 В этом году лучше вообще отказаться от покупки авто.
Надо быть совсем не в себе чтобы платить 300-500к за доп опции.

Ответить

Vladislav Stan

Mike
4

в этом десятилетии, я бы сказал

Ответить

Кигхриль

Vladisl…
1

Как будто в следующем будет дешевле))))

Ответить

Иван Иванов

Mike
3

Зависит от вашей веры в рубль. Так-то трёхлетние машины стали стоить столько же, сколько три года назад стоили новые.

Ответить

Полноценный

Иван
1

Даже некоторые 11-летние не сильно потеряли в цене за 11 лет

Ответить

Mike Espoo

Иван
0

если вы не верите в рубль, то лично вам что-то мешает купить другую валюту?

Ответить

Иван Иванов

Mike
0

С прошлого года коплю в валюте. Но наценка на авто в РФ всё равно чуть выше выходит, чем копить.

Я о другом. Кто может, то лучше сейчас за допы накинуть и выдохнуть. Вряд ли что-то через год-два поменяется.

Ответить

Mike Espoo

Иван
–2

 Вы считаете это поводом чтобы покупать авто с допами на 500 к, кредитом по дикой ставке и со страхованием жизни?

Ответить

Роман Милованов

Mike
2

Так дешевле уже никогда не будет

Ответить

Mike Espoo

Роман
1

 Курс остался тем же что и год назад, если что.
Какая объективная причина для роста и допов на 300-500 к  кроме нехватки авто?

Ответить

Boris Rozenstein

Mike
4

Тем что просто цены теперь соответствуют падению экономики, распродались машины ввезеные по более выгодному курсу например - на рынке появилось место для роста цен. Никакого падения цен не будет даже если экономика вдруг начнет расти, причин для такого роста в целом нет. Дорожает даже продовольствие производимое в России. Люди покупают машины когда они им нужны - через год доходы практически не вырастут, а цена на машины вырастет еще процентов на 10-30.

Ответить

Mike Espoo

Boris
0

 Так какие объективные причины на допы в 300-500к через год при том же курсе?

Ответить

Роман Милованов

Mike
0

Только эта причина. Дилерам нечего продавать, по этому, для рентабельности предприятия приходится повышать стоимость допов на авто в наличии.

Ответить

Mike Espoo

Роман
0

 я об этом и говорю, что смысл покупать авто, когда такой дефицит.
ну нет машин, зачем создавать искусственный спрос и покупать авто с допами по 500к. Нет значит нет, когда сделают тогда и покупать. Или настолько легко деньги достаются, что готовы 25-35% стоимости авто отдать на допы+дикие проценты по кредиту, а потом жить на дошираке?

Ответить

Vl Al

Mike
2

Если можно так сказать, синергетический эффект в результате усилий со всех сторон:
* Государство - отгрузка макулатуры из ЦБ стахановскими темпами. 
* Граждане - реализация отложенного спроса и желание избавится от макулатуры.
* Продавцы (дилеры) - потирают потные ручки и загребают.

Ответить

Vladislav Stan

Sergey
1

Надо срочно запретить рост и переписывание цен, Пыня помоги! 

Ответить

Sergey K

Vladislav
0

Очереди и запись через черный ход автосалона?

Ответить

Serge Tikhonenko

Sergey
0

Лучше акции прикупить, той же Nvidia

Ответить

Утренний кран

4

Добро пожаловать, Эльбрус.
Наконец-то автомобили опять обретут магнитолы, которые могут воспроизводить музыку с кассет, а не этот ваш непонятный BlueTooth и флешки всякие 

Ответить

Юра Сидякин

2

А как же Ангстрем-Т?=)

Ответить

Утренний кран

Юра
2

Так банкрот же

Ответить

Александр Привалов

2

Да такими темпами к концу года у каждого будет по два автомобиля на семью!!! Наконец-то реальные действия, а не пустые слова! 

А? Что? То есть как это только для Аурусов?!?!

Ответить

Поджог Сараев

2

Минпромторг заявил, что решит проблему с дефицитом чипов для автомобилей

Заголовок грозный. Я уж было уверовал, что собрались выпускать свои чипы приемлемого качества.

Ответить

Anna Petrova

1

Про какие автомобили вообще речь и причём минпромторг? Придумали как ещё распилить, т.к. про маски уже было? 🤣

Ответить

Артур Гаврончук

0

Цены греют клоуны, которые обычно ездят в отпуска и просаживают там по пол миллиона на выпивку и аквапарки. В том году они не смогли и эти деньги им давят карман. Их скудный ум делает единственный вывод - покупать, что покупать? Конечно машину, в кредит, да еще со всеми опциями.

Вот они и бегут, а бизнес этим пользуется. 

Ответить

Sergey K

Артур
1

а что, если нет?

Ответить

Vladislav S

Артур
0

Офигеть, вот кто оказывается виноват в росте цен - люди! Вам срочно надо с такими идеями в прислужники к дедушке

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Raimond Vladimirov

0

У Беларуси чипы будут закупать :)

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