Минпромторг пообещал решить проблему с дефицитом чипов для автомобилей к концу лета Статьи редакции
В ведомстве отрицают дефицит машин, но заявляют о повышении спроса не некоторые модели.
Чтобы ускорить поставки микросхем для автомобилей минпромторг подключил российские торговые представительства за рубежом, сообщили в пресс-службе министерства ТАСС.
Представители министерства рассчитывают, что проблемы с комплектующими будут решены к концу лета. В ведомстве отрицают дефицит машин, но заявляют о повышении спроса не некоторые модели.
«Было бы неправильно заявлять именно о дефиците автомобилей. На определенные модели автомобилей есть повышенный спрос, прежде всего на высоколокализованные автомобили, производство которых не зависит от импортных комплектующих», — пояснили в министерстве промышленности и торговли.
- Из-за дефицита полупроводников и высокого спроса на технику мировые производства столкнулись с нехваткой микросхем. Производитель микросхем для Apple, AMD, Qualcomm и Nvidia — компания TSMC заявила, что полностью проблемы с чипами не исчезнут как минимум до 2022 года.
- По данным Bloomberg, больше всего от дефицита пострадали производители машин, в 2021 году упущенная выгода составит более $60 млрд. Автоконцерны Volkswagen и General Motors сократили производство, Ford приостановил несколько заводов.
- В мае 2021 года Amazon, Apple, Google и Microsoft, инфраструктурные компании AT&T и Verizon и производители процессоров Intel, Nvidia и Qualcomm создали коалицию, чтобы убедить Конгресс США выделить дополнительное финансирование на производство микросхем.
Дефицита нет, есть повышенный спрос.
Инфляции нет, есть повышение цен.
Падения экономики нет, есть отрицательный рост.
Вымирания нет, есть избыточная смертность.
Русоновояз каждый день пополняется шедеврами
Полноценный будильник
Зашел в пост только ради того, чтобы увидеть в комментариях упоминание отрицательного роста)
У Яндекс такси любой дисбаланс тоже называется "повышенный спрос", хотя это вполне может быть пониженное предложение.
ИТ гиганты и производители не решили, а Минпромторг решит, видимо чипы от Искандеров на ладу Калина собрались ставить.
Настоящий шок контент попрет, когда окажется что большинство чипов в нашей оборонке это забугорные(китайские ) чипы, с перебитыми шилдиками или переупакованные
Половину мировых чипов производит TSMC. Думаю, о существовании нашего минпромторга они даже не знают
Скорее всего минпромторг разошлет представителей на автосвалки Америки и Европы, чтобы они выковыривали там чипы
Знают. В т.ч. чипы, используемые в военке, по коайней мере, раньше делались на TSMC.
Тем временем, представительства каждый месяц переписывают цены.
Шкода, например, ежемесячно 30-40 тысяч добавляет.
Именно прайс производителя, дилеры вообще с катушек слетают на машины в наличии.
Бизнес как он есть ))
В этом году лучше вообще отказаться от покупки авто.
Надо быть совсем не в себе чтобы платить 300-500к за доп опции.
в этом десятилетии, я бы сказал
Зависит от вашей веры в рубль. Так-то трёхлетние машины стали стоить столько же, сколько три года назад стоили новые.
если вы не верите в рубль, то лично вам что-то мешает купить другую валюту?
С прошлого года коплю в валюте. Но наценка на авто в РФ всё равно чуть выше выходит, чем копить.
Я о другом. Кто может, то лучше сейчас за допы накинуть и выдохнуть. Вряд ли что-то через год-два поменяется.
Вы считаете это поводом чтобы покупать авто с допами на 500 к, кредитом по дикой ставке и со страхованием жизни?
Так дешевле уже никогда не будет
Курс остался тем же что и год назад, если что.
Какая объективная причина для роста и допов на 300-500 к кроме нехватки авто?
Тем что просто цены теперь соответствуют падению экономики, распродались машины ввезеные по более выгодному курсу например - на рынке появилось место для роста цен. Никакого падения цен не будет даже если экономика вдруг начнет расти, причин для такого роста в целом нет. Дорожает даже продовольствие производимое в России. Люди покупают машины когда они им нужны - через год доходы практически не вырастут, а цена на машины вырастет еще процентов на 10-30.
Так какие объективные причины на допы в 300-500к через год при том же курсе?
Только эта причина. Дилерам нечего продавать, по этому, для рентабельности предприятия приходится повышать стоимость допов на авто в наличии.
я об этом и говорю, что смысл покупать авто, когда такой дефицит.
ну нет машин, зачем создавать искусственный спрос и покупать авто с допами по 500к. Нет значит нет, когда сделают тогда и покупать. Или настолько легко деньги достаются, что готовы 25-35% стоимости авто отдать на допы+дикие проценты по кредиту, а потом жить на дошираке?
Если можно так сказать, синергетический эффект в результате усилий со всех сторон:
* Государство - отгрузка макулатуры из ЦБ стахановскими темпами.
* Граждане - реализация отложенного спроса и желание избавится от макулатуры.
* Продавцы (дилеры) - потирают потные ручки и загребают.
Надо срочно запретить рост и переписывание цен, Пыня помоги!
А как же Ангстрем-Т?=)
Да такими темпами к концу года у каждого будет по два автомобиля на семью!!! Наконец-то реальные действия, а не пустые слова!
А? Что? То есть как это только для Аурусов?!?!
Минпромторг заявил, что решит проблему с дефицитом чипов для автомобилей
Заголовок грозный. Я уж было уверовал, что собрались выпускать свои чипы приемлемого качества.
Про какие автомобили вообще речь и причём минпромторг? Придумали как ещё распилить, т.к. про маски уже было? 🤣
Цены греют клоуны, которые обычно ездят в отпуска и просаживают там по пол миллиона на выпивку и аквапарки. В том году они не смогли и эти деньги им давят карман. Их скудный ум делает единственный вывод - покупать, что покупать? Конечно машину, в кредит, да еще со всеми опциями.
Вот они и бегут, а бизнес этим пользуется.
Офигеть, вот кто оказывается виноват в росте цен - люди! Вам срочно надо с такими идеями в прислужники к дедушке
Блоги компаний
Показать еще