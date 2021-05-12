Минпромторг заявил, что решит проблему с дефицитом чипов для автомобилей к концу лета Статьи редакции
Ведомство разработало экстренную логистику, чтобы не останавливать производства в России.
Чтобы ускорить поставки микросхем для автомобилей минпромторг подключил российские торговые представительства за рубежом, сообщили в пресс-службе министерства ТАСС.
Представители министерства рассчитывают, что проблемы с комплектующими будут решены к концу лета. В ведомстве отрицают дефицит машин, но заявляют о повышении спроса не некоторые модели.
«Было бы неправильно заявлять именно о дефиците автомобилей. На определенные модели автомобилей есть повышенный спрос, прежде всего на высоколокализованные автомобили, производство которых не зависит от импортных комплектующих», — пояснили в министерстве промышленности и торговли.
- Из-за дефицита полупроводников и высокого спроса на технику мировые производства столкнулись с нехваткой микросхем. Производитель микросхем для Apple, AMD, Qualcomm и Nvidia — компания TSMC заявила, что полностью проблемы с чипами не исчезнут как минимум до 2022 года.
- По данным Bloomberg, больше всего от дефицита пострадали производители машин, в 2021 году упущенная выгода составит более $60 млрд. Автоконцерны Volkswagen и General Motors сократили производство, Ford приостановил несколько заводов.
- В мае 2021 года Amazon, Apple, Google и Microsoft, инфраструктурные компании AT&T и Verizon и производители процессоров Intel, Nvidia и Qualcomm создали коалицию, чтобы убедить Конгресс США выделить дополнительное финансирование на производство микросхем.
ИТ гиганты и производители не решили, а Минпромторг решит, видимо чипы от Искандеров на ладу Калина собрались ставить.
Настоящий шок контент попрет, когда окажется что большинство чипов в нашей оборонке это забугорные(китайские ) чипы, с перебитыми шилдиками или переупакованные
Тем временем, представительства каждый месяц переписывают цены.
Шкода, например, ежемесячно 30-40 тысяч добавляет.
Именно прайс производителя, дилеры вообще с катушек слетают на машины в наличии.
Бизнес как он есть ))
В этом году лучше вообще отказаться от покупки авто.
Надо быть совсем не в себе чтобы платить 300-500к за доп опции.
Про какие автомобили вообще речь и причём минпромторг? Придумали как ещё распилить, т.к. про маски уже было? 🤣
Половину мировых чипов производит TSMC. Думаю, о существовании нашего минпромторга они даже не знают
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