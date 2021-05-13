Транспорт
Евгения Евсеева

«Аэрофлот» начислит по 10 тысяч бонусных миль пассажирам за вакцинацию от Covid-19 Статьи редакции

Акция продлится до конца года, мили получат первые 10 тысяч участников.

37 37 комментариев
3166 просмотров

«Аэрофлот» объявил о запуске масштабной программы поддержки массовой вакцинации от Covid-19 в России.

Первые 10 тысяч пассажиров-участников программы «Аэрофлот Бонус», которые прошли вакцинацию во время действия акции и совершили полёт, могут получить на счёт 10 тысяч бонусных миль.

Всего в рамках программы авиаперевозчик планирует начислить 100 млн бонусных миль. Она будет действовать с 15 мая до 31 декабря 2021 года — либо пока не закончится лимит выделенных миль. Стать участником может любой гражданин старше 18 лет, кроме сотрудников авиакомпании.

Чтобы стать участником акции, надо пройти вакцинацию с 15 мая, а после через сайт или в офисе «Аэрофлота» предъявить сертификат с Госуслуг и подписанное согласие на обработку персональных данных. При покупке билета пассажир сможет внести свой номер участника акции, а после полёта ему начислят бонусы.

Для собственных сотрудников «Аэрофлот» также разработал специальную программу — каждому, кто пройдёт вакцинацию, компания предоставит дополнительный оплачиваемый день отпуска.

  • В S7 заявили РБК, что не планируют запускать программы по начислению миль или других бонусов вакцинированным пассажирам.

#новость #аэрофлот

37 37 комментариев
7
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Тимур Петров

15

Первые 10 тысяч пассажиров-участников программы «Аэрофлот Бонус»

Ахахахаха, а шуму-то было.
Типичный аэрофлот.

Ответить

Vladislav Stan

2

Угадайте, кто точно не получит 10 тысяч миль)) 

Ответить

Илья Илющенко

Vladislav
20

Те, кто уже вакцинирован :(

Ответить

Sasha Korablyov

Vladislav
10

Митя Алешковский

Ответить

NNM ASSN

Vladislav
0

Навальный?

Ответить

Павел Иванов

0

Это ещё по божески. В Германии отлучают от бесплатной раздачи продуктов тех, кто не хочет вакцинироваться.

Ответить

Непрерывный ихтиандр

Павел
16

У нас и вакцинированных отлучили от бесплатных продуктов. Мы круче.

Ответить

Тимур Петров

Павел
3

У нас пока лайт призыв к вакцинации, жестить будут после осенних выборов. 

Ответить

Igor Novák

Павел
1

Парни я в Чехию живу коронофашищм во всей красе. В Германии тупо бьют https://www.facebook.com/100067405860330/posts/111244527799076/

Ответить

Иван Кучер

Павел
0

Та свобода о которой все наши любители запада так грезят <3

Ответить

Denis Video

–3

У меня трое знакомых умерло после вакцины...

Ответить

Peter Rezikov

Denis
0

Всмысле сразу после? Или заболели потом ковидом и умерли несмотря на вакцину? И что за вакцина, спутник?

Ответить

Alexander Sorokin

Peter
13

В аварию попали

Ответить

Peter Gonin

Denis
4

я тебе более того скажу, все твои знакомые со временем умрут

Ответить

Alexander Solovyov

Denis
2

Пруфы

Ответить

Типун Понос

1

Пытаюсь рассуждать логически, почему такая массовая пропаганда вакцинации? Продукты раздают где-то, бонусные мили, выходные, а ведь это фактически опосредованная раздача денег.
То есть, если смотреть в корень, это звучит как "мы дадим тебе денег, только сделай прививку". Дальше логическая цепочка не складывается. Или у нас такой уровень недоверия(прямо там чипируют 5g приемником) , или мы настолько пассивно-бесстрашные? Почему столько шума вокруг вакцин-то? Ну захотелось, ну пошел и сделал, как от клещей или малярии.

Ответить

KINCH

0

А в чем смысл прививки-то,  если, например, переболел? 

Ответить

bastardos_no_pasaran

KINCH
0

Иммунитет не бесконечный

Ответить

KINCH

bastardos_no_pa…
1

И прививка тоже, срок исчезновения антител, на сколько я понял, одинаковый, что после болезни. что после прививки.

Ответить

User Not Found

KINCH
0

После болезни по количественному тесту у переболевших обычно результат около 40.0-60.0 ОЕ/мл среднее,после вакцины около 200.0 ОЕ/мл (конкретно про спутник).
С вакцинацией исключается смерть от коронавируса и тяжелый вариант течения болезни. А у переболевшего такой вариативности нет,все индивидуально конечно.
Но если медицинские показания позволяют, через пол года-год можно смело вакцину ставить после перенесенной короны

Ответить

VaDiLa RUS

User
0

Касаемо тяжёлого варианта течения болезни - девушка работает на скорой и часто возит больных ковидом. Буквально на той неделе везла женщину с очень тяжёлой формой ковида, та без кислорода вообще не могла. Самое забавное, что та заболела как раз после прививки. Так что тут уж как повезет с этой вакциной.

Ответить

Антон Адамов

VaDiLa
3

Иммунитет не вырабатывается мгновенно после укола. Всегда можно заболеть пока идёшь на вакцинацию

Ответить

Fedor Ngun

Антон
–1

главное верить!

Ответить

Антон

Fedor
1

В рептилоидов и 5G излучение

Ответить

Fedor Ngun

Антон
–1

в спасительные укольчики от ужасного, чудовищного гриппа.

Ответить

Антон

Fedor
0

И чипирование от Гейтса. Само собой

Ответить

Fedor Ngun

Антон
–1

понесся тотальный бред. уколись и забудься наконец. Победи ужасный грипп.

Ответить

Антон

Fedor
1

Согласен, звучите вы бредово. Попросите прощения у своего бога и сходите на укольчик

Ответить

Александр Якунин

User
0

 А у переболевшего такой вариативности нет

Фантазии, организм переболевшего знаком с вирусом и даже если заболеет, врятли дойдет до тяжёлого состояния если до него не дошло первый раз.

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

bastardos_no_pa…
0

как и от прививки

Ответить

Sergei Soloviev

0

Да сделайте уже хотя бы 1 тест вместо двух вакцинированным и гораздо лучший эффект будет, чем деньги и бонусы раздавать!

Ответить

Дмитрий Малахов

Sergei
0

Это явно вопрос не к Аэрофлоту.....

Ответить

Sergei Soloviev

Дмитрий
0

Ну это да. Скорее крик в вечность :) Бесит несогласованность работы госорганов.

Ответить

Антон Курочкин

Sergei
1

Наоборот, все очень согласовано, если цель выкачать побольше бабла, пока горячо )

Ответить

Andrew van de Kamp

0

Тем, кто уже привился, второй раз можно уколоться? )) 

Ответить

Fedor Ngun

Andrew
0

еще не раз уколешься, не торопись. В ближайшие 10 лет тебе предстоит 40 прививок.
Посмотрим что останется от Спасителей Бабушек.

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Evgeniia Petrova

0

Что ж только с 15 мая?
Пока профит нулевой

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