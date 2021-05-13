«Аэрофлот» начислит по 10 тысяч бонусных миль пассажирам за вакцинацию от Covid-19 Статьи редакции
Акция продлится до конца года, мили получат первые 10 тысяч участников.
«Аэрофлот» объявил о запуске масштабной программы поддержки массовой вакцинации от Covid-19 в России.
Первые 10 тысяч пассажиров-участников программы «Аэрофлот Бонус», которые прошли вакцинацию во время действия акции и совершили полёт, могут получить на счёт 10 тысяч бонусных миль.
Всего в рамках программы авиаперевозчик планирует начислить 100 млн бонусных миль. Она будет действовать с 15 мая до 31 декабря 2021 года — либо пока не закончится лимит выделенных миль. Стать участником может любой гражданин старше 18 лет, кроме сотрудников авиакомпании.
Чтобы стать участником акции, надо пройти вакцинацию с 15 мая, а после через сайт или в офисе «Аэрофлота» предъявить сертификат с Госуслуг и подписанное согласие на обработку персональных данных. При покупке билета пассажир сможет внести свой номер участника акции, а после полёта ему начислят бонусы.
Для собственных сотрудников «Аэрофлот» также разработал специальную программу — каждому, кто пройдёт вакцинацию, компания предоставит дополнительный оплачиваемый день отпуска.
- В S7 заявили РБК, что не планируют запускать программы по начислению миль или других бонусов вакцинированным пассажирам.
Первые 10 тысяч пассажиров-участников программы «Аэрофлот Бонус»
Ахахахаха, а шуму-то было.
Типичный аэрофлот.
Угадайте, кто точно не получит 10 тысяч миль))
Это ещё по божески. В Германии отлучают от бесплатной раздачи продуктов тех, кто не хочет вакцинироваться.
Непрерывный ихтиандр
У нас и вакцинированных отлучили от бесплатных продуктов. Мы круче.
У нас пока лайт призыв к вакцинации, жестить будут после осенних выборов.
Парни я в Чехию живу коронофашищм во всей красе. В Германии тупо бьют https://www.facebook.com/100067405860330/posts/111244527799076/
У меня трое знакомых умерло после вакцины...
Всмысле сразу после? Или заболели потом ковидом и умерли несмотря на вакцину? И что за вакцина, спутник?
Пытаюсь рассуждать логически, почему такая массовая пропаганда вакцинации? Продукты раздают где-то, бонусные мили, выходные, а ведь это фактически опосредованная раздача денег.
То есть, если смотреть в корень, это звучит как "мы дадим тебе денег, только сделай прививку". Дальше логическая цепочка не складывается. Или у нас такой уровень недоверия(прямо там чипируют 5g приемником) , или мы настолько пассивно-бесстрашные? Почему столько шума вокруг вакцин-то? Ну захотелось, ну пошел и сделал, как от клещей или малярии.
А в чем смысл прививки-то, если, например, переболел?
Иммунитет не бесконечный
И прививка тоже, срок исчезновения антител, на сколько я понял, одинаковый, что после болезни. что после прививки.
После болезни по количественному тесту у переболевших обычно результат около 40.0-60.0 ОЕ/мл среднее,после вакцины около 200.0 ОЕ/мл (конкретно про спутник).
С вакцинацией исключается смерть от коронавируса и тяжелый вариант течения болезни. А у переболевшего такой вариативности нет,все индивидуально конечно.
Но если медицинские показания позволяют, через пол года-год можно смело вакцину ставить после перенесенной короны
Касаемо тяжёлого варианта течения болезни - девушка работает на скорой и часто возит больных ковидом. Буквально на той неделе везла женщину с очень тяжёлой формой ковида, та без кислорода вообще не могла. Самое забавное, что та заболела как раз после прививки. Так что тут уж как повезет с этой вакциной.
Иммунитет не вырабатывается мгновенно после укола. Всегда можно заболеть пока идёшь на вакцинацию
главное верить!
в спасительные укольчики от ужасного, чудовищного гриппа.
А у переболевшего такой вариативности нет
Фантазии, организм переболевшего знаком с вирусом и даже если заболеет, врятли дойдет до тяжёлого состояния если до него не дошло первый раз.
Да сделайте уже хотя бы 1 тест вместо двух вакцинированным и гораздо лучший эффект будет, чем деньги и бонусы раздавать!
Это явно вопрос не к Аэрофлоту.....
Ну это да. Скорее крик в вечность :) Бесит несогласованность работы госорганов.
Наоборот, все очень согласовано, если цель выкачать побольше бабла, пока горячо )
Тем, кто уже привился, второй раз можно уколоться? ))
еще не раз уколешься, не торопись. В ближайшие 10 лет тебе предстоит 40 прививок.
Посмотрим что останется от Спасителей Бабушек.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Блоги компаний
Показать еще