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Транспорт
Маша Цепелева

ФРИИ и фонд АФК «Система» инвестировали $800 тысяч в сервис подписки на автомобили The Mashina Статьи редакции

Через приложение стартапа можно подписаться на новый автомобиль по ценам от 19 тысяч рублей в месяц.

88 88 комментариев
5740 просмотров

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложил $500 тысяч, венчурный фонд АФК «Система» Владимира Евтушенкова Sistema SmartTeсh — еще $300 тысяч в стартап The Mashina, сообщает газета «Ведомости».

The Mashina — это сервис подписки на автомобили. Подписка предполагает аренду от месяца, при этом расходы на страховку, налог, техобслуживание и шиномонтаж несёт арендодатель.

Инвестиционный менеджер ФРИИ Вадим Казинец объяснил вложение большим потенциалом команды и продукта. По его словам, мировой рынок подписки на автомобили принес $3,6 млрд выручки в 2019 году, а к 2027 году рынок вырастет до $12 млрд при ежегодном темпе прироста в 23%.

В мире, где будет править шеринговая экономика, основанная на максимально эффективном разделении ресурсов и средств, это направление одно из самых интересных. Уверена, большинство водителей предпочли бы иметь возможность в несколько кликов получать новое авто, не думая в дальнейшем обо всех сложностях, возникающих при владении машиной.

Ксения Шойгу
управляющий партнер фонда Sistema SmartTech

Стартап The Mashina открыли в 2020 году сооснователь автоматизированной системы подбора персонала Skillaz Григорий Дудаш и сооснователь первого в России сервиса по подписке на автомобили Willz Евгений Кладовой. Первые $200 тысяч инвестиций получили в сентябре от венчурного фонда Digital Disrupt, основанного бывшими руководителями департамента информационных технологий Москвы.

The Mashina начал выдавать первые автомобили в Москве в декабре 2020 года, в мае начал работать в Санкт-Петербурге. До конца 2021 года возможность подписаться на автомобили появится в Сочи, Екатеринбурге и Казани. По оценке The Mashina, сервисом пользуются несколько сотен водителей. Ежемесячный платёж начинается от 19 тысяч рублей в зависимости от марки и модели машины.

В ежемесячный платёж по подписке входят: техобслуживание, мойка, транспортный налог, эвакуация при аварии, шиномонтаж, хранение резины, водитель-консьерж, помощь на дороге и страховка. В приложении — автомобили топовой или околотоповой комплектации. Самый дорогой автомобиль The Mashina стоит 100 тысяч рублей в месяц — это Mercedes E200. Всего доступны 18 авто, три из них по предзаказу.

В России подписку на автомобили предоставляют Audi Drive, Kia Mobility, Hyundai Mobility, Skoda Smart Drive, Volvo Car Drive, «Яндекс.Драйв». «СберАвтопарк» предлагает подписку на автомобили для бизнеса.

#новость #автомобили

88 88 комментариев
14
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88 комментариев
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Raimond Vladimirov

51
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Балкон.Ру

Raimond
5
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Евгений Бв

Raimond
0

Маркетинг должен быть правильный) это как огрызок, ширпотреб ширпотребом, но маркетинг шикарный.

Ответить

Eduard Mirchev

Евгений
0

а что вы вкладываете в смысл слова "ширпотреб", боюсь спросить?

Ответить

Евгений Бв

Eduard
0

Ширпотреб и вкладываю.

Ответить

Eduard Mirchev

Евгений
4

боюсь вы вкладываете какую-то негативную коннотацию. Следствие хорошего маркетинга - массовое потребление. 

Ответить

Евгений Бв

Eduard
–4

Нет, я просто вижу, что люди переплачивают раза в три дороже, за откровенный хлам. Ничего личного.

Ответить

sando

Евгений
7

спасибо большое, мистер эксперт. я считаю, что твои комментарии - хлам и ты больше не должен их писать. надеюсь, ценность моего комментария для тебя такая же, какой бы ты хотел видеть ценность твоего для остальных покупающих «хлам». 

Ответить

Александр

sando
0

Хорошую параллель провели, за что заслуженный лайк)

Ответить

Светлана

Евгений
0

Ну почему в три раза дороже? И не совсем понимаю почему вы называете это ширпотребом?

Ответить

Павел -

Eduard
1

"Телеаудитория каналов ВГТРК - 98,5% населения России" )

Ответить

Женя Гагарин

Eduard
1

Я уточню. 
Смысл в том, что это именно товар широкого потребления, который студенты в кредит берут. 
Но маркетинг обещает тебе клуб элитных бунтарей высшей гаджетовой касты. 
Из-за этого и переоценка стоимости. 
Эпл скопила 200млрд и не понимает куда их тратить. Это очень большая сумма. 

Ответить

Andreas Lapueros

Женя
–1

Понимают они прекрасно ) Например новые процы которые рвут убогую х86 как тузик тряпку 
https://youtu.be/dM_bP_8aPaU
Ну и плюс, подушка в виде кэша это запас прочности на случай потрясений, и возможность очень быстро поменять курс развития каких-то отделов. Компании которые слишком сильно вложились в «планы» иногда терпят крах именно из-за невозможности вернуть инвестиции в случае если эти планы оказываются шляпой. Пример - тот же самый Интел, который поставил всё на новый техпроцесс, возился с ним много лет, а в итоге профукал огромную долю рынка АМД 

Ответить

Женя Гагарин

Andreas
0

причём тут процы маков ?) 
Речь про айфоны и выручка от айфонов. 

Ответить

Andreas Lapueros

Женя
0

200 млрд она скопила, речь об этом 

Ответить

Shlomo

Eduard
–1

Айфончик оскорбился, его принадлежность к элитке под сомнение поставили 

Ответить

Nikolai O

Raimond
1

Зато - стильно-модно-молодежно

Ответить

Shlomo Goldenberg

15

Странно что никто внимания на еще одного талантливого ребенка не обратил

Ответить

Сергей Аликин

Shlomo
0

Ксения Кожугетовна Шойгу.

Ответить

Dmitry Tverdokhlebov

12

$500 тысяч денег рублей? и $300 тысяч евро США?

Ответить

One Geek

9

Где ФРИИ, там успех!

Пысы. ФРИИ, уберите уже easyten из списка успешных инвестиций. Фаундер уже года три как закрыл проект. Если он вам не сказал, то вот!

Ответить

Andreas Lapueros

One
2

Фрии в целом немного залупа 

Ответить

Дмитрий Морковкин

3

Шеринговая экономика это как фраза "Как у латыша, **** да душа"

Ответить

Nikolai O

Дмитрий
3

Посмодерн в деле. Думаю, мы еще застанем, как жены и дома будут в шеринге. Одежда уже пошла в дело. Нищебродам дали возможность почувствовать (но не более) себя человеками. Не то что б шеринг вообще не имеет под собой основы, много где он понятен, но если ты пользуешься чем-то более месяца, какой там шеринг. Или просто Аренда - уже так называется?

Ответить

Name

Nikolai
3

Почему жены, почему не мужья?

Ответить

Shlomo Goldenberg

Nikolai
1

Жены в шэринге это интимсити и досуг

Ответить

Nikolai O

Shlomo
3

ага, "не бялдь, я оператор пуссишеринга"...

Ответить

Дмитрий

Shlomo
0

сразу видно, в теме

Ответить

Всероссийский лолипоп

Nikolai
0

 но если ты пользуешься чем-то более месяца, какой там шеринг. Или просто Аренда - уже так называется?

Для меня шеринг — краткосрочная аренда в моменте (каршеринг, спотовые короткие брони на AWS, FaaS), подписка — аренда с автопродлением.

В данном случае плюс подписки — отсутствие коммитмента. Не только не нужен первоначальный взнос, но и через 6–12 мес. можно не продлять подписку и пересесть за другую машину, например, более новую или попробовать другую марку.

Ответить

Nikolai O

Всеросс…
1

кому то и подойдет. надо смотреть условия и цены. это как и с арендой авто в путешествиях - сначала дешево, а по факту платишь в 2-4 раза больше рекламной цены.

Ответить

Всероссийский

Nikolai
3

Естественно, это будет дороже, чем покупка в автокредит, например. Вы перекладываете целый пласт рисков и головной боли на поставщика (он на выходе получит амортизированную, поношенную машину, которую ему нужно будет кому-то следующему сдать или продать aka человекочасы сейлза и потенциально дисконтированная ставка + на период поиска нового владельца поставщик будет терять cash flow, а машина будет продолжать амортизироваться), плюс получаете пакет доп. услуг.

Взамен у вас почти zero commitment и минимальные инвестиции на вход.

Но и это разные продукты.

- У вас есть свободные деньги на первоначальный взнос
- У вас стабильный доход
- Вы знаете, какую машину хотите
- Вы хотите машину на продолжительный срок (или готовы иметь головную боль с перепродажей)
=> Для вас есть автокредит

- У вас нет свободных денег, которые вы готовы отдать на первоначальный взнос (например, их просто нет, или они на долгосрочных вкладах, заморожены в активах и пр.)
- У вас нестабильный доход (может потребоваться ужать расходы)
- Вы хотите попробовать разные машины
- Вы хотите машину "здесь и сейчас", которую, возможно через 6–18 месяцев захотите заменить на новую
=> Для вас есть подписка

Ответить

Nikolai O

Всеросс…
0

ну да, каждому свое, как написано на одних известных воротах. Кстати, неплохая аналогия к автокредитам и подпискам.

Ответить

Andreas Lapueros

Nikolai
–1

Жены в шеринге? Ты в курсе что с текущим числом разводов, ты как бы и арендуешь жену на какое-то время?

Ответить

Nikolai O

Andreas
1

Ну ты может ее и арендуешь, кто тебя знает. 

Ответить

Andreas Lapueros

Nikolai
0

Ты такой наивный ))) Ну конечно, именно твоя жена же никогда от тебя не уйдёт, это только от других уходят ))) А ты не такой )))

Ответить

Всероссийский

Andreas
2

Мне кажется, у вас какое-то очень превратное понимание шеринга. Не знаю, как вы, я не плачу моей жене деньги за то, что она со мной, как и она мне не платит.

Ответить

Shlomo

Всеросс…
0

это ты так думаешь. а по факту ты платишь и очень много

Ответить

Всероссийс

Shlomo
0

Это бесполезное определение. Тогда все вокруг — шеринг. Я как минимум плачу своим временем за все, с чем взаимодействую, и все рано или поздно теряю.

Шеринг — вполне конкретная история про оплату деньгами по заранее определенному тарифу за возможность кратко- или среднесрочного пользования товаром или услугой с возможностью прервать оплату и вернуть товар или услугу провайдеру по желанию пользователя.

В часте людей к шерингу можно было бы отнести эскорт-услуги.

Ответить

Nikolai O

Andreas
0

Ниже вам объяснили суть отношений.

Ответить

Alexey Ivanov

Дмитрий
0

Это когда вам не надо париться о разном железном хламе, очень удобно. У меня была подписка на Яндекс автомобиль, это идеально.

Ответить

Egor Zubarev

4

Основателю Willz своего аналогичного сервиса не хватило? Со стороны выглядит как будто взяли willz, переименовали и снова подгяли бабла 👍🏻

Ответить

Eduard Mirchev

Egor
2

умные люди так и делают)

Ответить

Lev Bakharev

3

Поддерживаю стартап, так-как понимаю на какую ЦА больше метят и лет через 5 им будет хорошо. Но мне ( в 30 лет) вот важно чувствовать что это мое,  а не арендное. Поэтому лучше куплю на вторичке (воспользуюсь сервисом автоподбора), чем буду платить 35к за более менее приятный авто. Ну и всегда есть каршэр поминутный...

Ответить

Alexey Ivanov

Lev
0

Мне в 30+ лет важно качество и чтобы не было хлопот вообще (резина, ТО, налоги, ремонты и прочая херь), вообще. Мое или нет мне пофиго. Кусок железа...

Ответить

Anton Rybakov

Alexey
0

Шеринг больше времени отнимает и денег ) Просто с математикой у большинства туго

Ответить

Alexey Ivanov

Anton
0

Про время расскажите подробнее, а то я не в курсе.. Одну экономию вижу, деньги тоже вопрос в количестве поездок. Может, с математикой туго не у всех?

Ответить

Павел Гражданский

1

В чем смысл данной аренды/подписки, если даже в кредит намного выгоднее взять можно, но уже свой авто? Или они на рынок такси рассчитывают?

Ответить

Old Nick

Павел
4

Как и любого шеринга.
Например мне автомобиль нужен 3-4 раз в месяц. Мне это стоит от 5 до 10 т.р. в месяц.

Свой автомобиль. Амортизация+Бензин+Страховка+Парковка+Мелкий ремонт и т.д.
Если ты в год наезжаешь меньше 5-10 тыс. Свой персональный автомобиль менее выгоден, чем так.

Ответить

Женя Гагарин

Old
4

Это сравнение с каршерингом. В подписке вы платите полную стоимость всегда

Ответить

Old Nick

Женя
0

И что? Я описал ситуацию в применение к себе.
Допустим кто-то будет арендовать машину на 2 летних месяца. Жить на даче и работать в мск.
Или как корпоративку. Надо сделать проектный офис на 2-3 месяца. Взял на этот срок свежую машину и голова не болит.
Или банально приехал в командировку и нужна поджопная машина на время.

Ответить

Sergey K

Павел
4

Вот так безапелляционно выгоднее в кредит?

Совершенно точно при определенной модели потребления (марка авто, ежемесячный пробег, территория использования, коэффициенты страховок) - будет выгоднее подписка.

Всё индивидуально, нужно считать.

Ответить

Nikolai O

Sergey
1

ага, только с ростом цен как купил авто за миллион 2 год назад - так ее и продам сегодня за миллион. Так что дешевле владеть, если только не в центре города живешь. Ну это если вообще машина нужна. 

Ответить

Sergey K

Nikolai
2

и что, что продал за миллион?
Новую купить - уже 1,5 миллиона, цены-то растут.
В чём профит в итоге?

Ответить

Nikolai O

Sergey
–1

Профит в данном случае в том, что кредитная ставка получается ниже инфляции. Так и по аренде/шерингу- я продам через 4 года то, на что потратил миллион за миллион, а ты с арендой- ничего не продашь. 
Конечно, все надо в цифры переводить, я сильно упрощено показал. Но так. Как и с жильем. 

Ответить

Name

Nikolai
0

Ну нет, все равно машина теряет в цене.

Ответить

Nikolai O

Name
0

с такой инфляцией - нет, если за год. 

Ответить

Павел Гражданский

Sergey
1

Смотря для каких целей автомобиль нужен. Если сесть покататься, то да, а если каждый день за рулём находиться--сомневаюсь.

Ответить

Алексей Витаурин

Павел
1

Рассчитывают они на то, или, правильнее сказать - делают они так, что у тебя скоро ничего своего не будет. Ни авто, ни жилья, ни холодильника. Будешь обитать в капсуле, получать пайку от Сбера,  утилизироваться по свистку 5G. Если повезет с генетикой - разрешат посовокупляться для поддержания нужного уровня популяции.

Ответить

Nikolai O

Алексей
1

"разрешат посовокупляться"- и строго по шерингу!

Ответить

Andrey Fedorov

Nikolai
0

Насколько я помню, именно такая модель описана в романе Евгения Замятина «Мы» (вот как раз 100 лет ему - роману - исполнилось)

Ответить

Алексей Володин

1

Так все таки инвестировали в долларах или рублях?

Ответить

Борис Васильев

Алексей
5

Вам шашечки, или ехать?

Ответить

Вадим Чиняев

1

https://m.youtube.com/watch?v=paG1-lPtIXA

The Machine - Bert Kreischer: THE MACHINE
This is the story about the time I robbed a train in Russia with the Russian Mafia.To get my book…
m.youtube.com
Ответить

Михаил Филиппов

Вадим
1

Ждал что кто-то это выложит

Ответить

Nikitinz

Михаил
0

Стоит того, чтобы посмотреть и послушать?

Ответить

Михаил Филиппов

Nikitinz
1

Да, но не эту версию, есть с переводом. Она довольно старая, но "классическая".

Ответить

Михаил Б

1

Ex Machina

Ответить

Станислав Назаров

Михаил
1

Эх машина)

Ответить

Shlomo Goldenberg

Михаил
0

Завтра на нетфликс как раз выходит

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

 "$200 тысяч инвестиций получили в сентябре от венчурного фонда Digital Disrupt, основанного бывшими руководителями департамента информационных технологий Москвы" - неплохо там платят на госслужбе, раз люди могут уволиться и фонд открыть

Ответить

Станислав Назаров

Shlomo
1

Основать фонд, не значить вкинуть туда свое бабло, думаю он просто знает "нужных" людей. 

Ответить

Дмитрий Энтелис

1

Желтый заголовок, в приложении самый дешевый вариант Polo за 34 тысячи с ограничением 15 000 в год. 
За 20 тысяч "когда-нибудь" будет логан. Вот уж спасибо, всю жизнь мечтал на логане ездить (нет)

Ответить

Влад Петров

Дмитрий
0

Тут недавно материал был про похожий сервис, залез, посмотрел, самый дешевый тариф на Outlander при аренде на три месяца за 2300р в сутки. Хотел на Лето взять, ценник вполне приемлемый, но там нужно иметь не менее 10 поездок, чтобы машину арендовать для покатушек по всей России, значит я мимо. Теперь ищу через знакомых, у кого тачки простаивают, может у них смогу арендовать. 

Ответить

Andrey Derzhavets

Влад
0

Наверно, вы об Anytime Prime :) На самом деле, нужно не 10 поездок, а накатать 10 дней аренды, если предложение для вас интересно, напишите, пожалуйста, в личку здесь или на FB, мы решим этот вопрос )

Ответить

Mikhail Terentev

1

Авторы забыли про СберАвтоподписку и Anytime Prime 

Автомобиль по подписке: Mercedes, BMW, Skoda…
Автомобиль по подписке: Mercedes, BMW, Skoda, Volkswagen | Сберавтопарк
podpiska.sberauto.com
Anytime Prime – Сервис автомобилей по подписке
Anytime Prime – владейте премиальными автомобилями, не думая об их содержании
anytimeprime.ru
Ответить

Sergey Ontime

1

Авто по цене аренды комнаты не далеко от центра Мск, и квартиры не в Мск. При изначально несопоставимой цене покупки. Спасибо, не совсем то)

Ответить

Дмитрий Журиков

1

Все это не приносит денег , как и каршеринг и не будет никогда. Представляю как , каждый год отчета у инвесторов будет начинаться с фразы:
-Олег Сергеевич , все идёт супер, но нам нужно ещё 15 млн долларов, так как у нас убыток 1 млрд рублей. Да, да 5 год подряд, да да, но сейчас точно, вот вам крест животворящий.
- А ну раз крест, держите.

Ответить

Alexander Kuznetsov

0

Чот дешевле 33К в месяц ничего нет. Где 19К? 
Взял в Яндексе Рапид в подписку по 17К, у Машины аналогичных предложений нет. 

Ответить

Nikolai O

Alexander
0

17 к- нормальная цена, если без ограничений, ремонтов, страховок. Даже дешево. Ссылкой не поделитесь?

Ответить

Алексей Витаурин

Nikolai
3

Ровно 4 года назад взял бу Фокус3 за 410. За все это время ТО, ремонты, страховки приплюсовали еще 90. Итого ровно 500 за 4 года владения = 10,416 р в месяц, при том что сейчас такие фокусы с моим пробегом продаются на Ауто.ру за 550-590.

Если в схеме ты не видишь лоха, значит лох - это ты.

Ответить

Nikolai O

Алексей
–1

БУ и новая машина- разные вещи, нет? Рапид- пусть миллион. Это 5 лет владения с затратами только на бензин. Причем, замечу, можно ее юзать по полной, не жалея? плюс если надо платить помесячно- тоже считайте с миллиона 10% годовых- 100 тысяч экономии, если в кредит или 100 тысяч свободных денег. В чем лоховство- если все так как я описал с условиями, конечно. Я условий, если честно - не знаю, может там куча подводных камней.

Ответить

Алексей Витаурин

Nikolai
0

ты сам понял, что сказал?

Ответить

Nikolai O

Алексей
0

Давай еще раз объясню- зачем сравнивать БУ с новой машиной? 
Как осмыслишь это, перейдем к дальнейшим пояснениям. 

Ответить

Sergey Ontime

Nikolai
0

А сколько она Новая, день, неделю? Суть коммента Николая в том, думаю, что машину он может продать, и купить другую. Либо просто остаться с деньгами.

Ответить

Михаил Санду

0

Мария немного поторопилась, бывает 💵 🙂

Ответить

Alex Black

0

Дурацкое название, ИМХО 👎

Ответить

Олег Викторович

0

Есть ли у ФРИИ хоть один проведенный стартап уровня И. Маска? Или, как и об этом, подписке на авто, никто не вспомнит через пять лет. "Мелкие мыслью ФРИИ - зато айти технологии! ".

Ответить

Alexey Ivanov

0

100 тысяч рублей в месяц — это Mercedes E200.—-- В яндексе дешевле сильно.

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