ФРИИ и фонд АФК «Система» инвестировали $800 тысяч в сервис подписки на автомобили The Mashina Статьи редакции
Через приложение стартапа можно подписаться на новый автомобиль по ценам от 19 тысяч рублей в месяц.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложил $500 тысяч, венчурный фонд АФК «Система» Владимира Евтушенкова Sistema SmartTeсh — еще $300 тысяч в стартап The Mashina, сообщает газета «Ведомости».
The Mashina — это сервис подписки на автомобили. Подписка предполагает аренду от месяца, при этом расходы на страховку, налог, техобслуживание и шиномонтаж несёт арендодатель.
Инвестиционный менеджер ФРИИ Вадим Казинец объяснил вложение большим потенциалом команды и продукта. По его словам, мировой рынок подписки на автомобили принес $3,6 млрд выручки в 2019 году, а к 2027 году рынок вырастет до $12 млрд при ежегодном темпе прироста в 23%.
Стартап The Mashina открыли в 2020 году сооснователь автоматизированной системы подбора персонала Skillaz Григорий Дудаш и сооснователь первого в России сервиса по подписке на автомобили Willz Евгений Кладовой. Первые $200 тысяч инвестиций получили в сентябре от венчурного фонда Digital Disrupt, основанного бывшими руководителями департамента информационных технологий Москвы.
The Mashina начал выдавать первые автомобили в Москве в декабре 2020 года, в мае начал работать в Санкт-Петербурге. До конца 2021 года возможность подписаться на автомобили появится в Сочи, Екатеринбурге и Казани. По оценке The Mashina, сервисом пользуются несколько сотен водителей. Ежемесячный платёж начинается от 19 тысяч рублей в зависимости от марки и модели машины.
В ежемесячный платёж по подписке входят: техобслуживание, мойка, транспортный налог, эвакуация при аварии, шиномонтаж, хранение резины, водитель-консьерж, помощь на дороге и страховка. В приложении — автомобили топовой или околотоповой комплектации. Самый дорогой автомобиль The Mashina стоит 100 тысяч рублей в месяц — это Mercedes E200. Всего доступны 18 авто, три из них по предзаказу.
В России подписку на автомобили предоставляют Audi Drive, Kia Mobility, Hyundai Mobility, Skoda Smart Drive, Volvo Car Drive, «Яндекс.Драйв». «СберАвтопарк» предлагает подписку на автомобили для бизнеса.
Маркетинг должен быть правильный) это как огрызок, ширпотреб ширпотребом, но маркетинг шикарный.
а что вы вкладываете в смысл слова "ширпотреб", боюсь спросить?
Ширпотреб и вкладываю.
боюсь вы вкладываете какую-то негативную коннотацию. Следствие хорошего маркетинга - массовое потребление.
Нет, я просто вижу, что люди переплачивают раза в три дороже, за откровенный хлам. Ничего личного.
Я уточню.
Смысл в том, что это именно товар широкого потребления, который студенты в кредит берут.
Но маркетинг обещает тебе клуб элитных бунтарей высшей гаджетовой касты.
Из-за этого и переоценка стоимости.
Эпл скопила 200млрд и не понимает куда их тратить. Это очень большая сумма.
Понимают они прекрасно ) Например новые процы которые рвут убогую х86 как тузик тряпку
https://youtu.be/dM_bP_8aPaU
Ну и плюс, подушка в виде кэша это запас прочности на случай потрясений, и возможность очень быстро поменять курс развития каких-то отделов. Компании которые слишком сильно вложились в «планы» иногда терпят крах именно из-за невозможности вернуть инвестиции в случае если эти планы оказываются шляпой. Пример - тот же самый Интел, который поставил всё на новый техпроцесс, возился с ним много лет, а в итоге профукал огромную долю рынка АМД
причём тут процы маков ?)
Речь про айфоны и выручка от айфонов.
Странно что никто внимания на еще одного талантливого ребенка не обратил
Где ФРИИ, там успех!
Пысы. ФРИИ, уберите уже easyten из списка успешных инвестиций. Фаундер уже года три как закрыл проект. Если он вам не сказал, то вот!
Шеринговая экономика это как фраза "Как у латыша, **** да душа"
Посмодерн в деле. Думаю, мы еще застанем, как жены и дома будут в шеринге. Одежда уже пошла в дело. Нищебродам дали возможность почувствовать (но не более) себя человеками. Не то что б шеринг вообще не имеет под собой основы, много где он понятен, но если ты пользуешься чем-то более месяца, какой там шеринг. Или просто Аренда - уже так называется?
Жены в шэринге это интимсити и досуг
Всероссийский лолипоп
но если ты пользуешься чем-то более месяца, какой там шеринг. Или просто Аренда - уже так называется?
Для меня шеринг — краткосрочная аренда в моменте (каршеринг, спотовые короткие брони на AWS, FaaS), подписка — аренда с автопродлением.
В данном случае плюс подписки — отсутствие коммитмента. Не только не нужен первоначальный взнос, но и через 6–12 мес. можно не продлять подписку и пересесть за другую машину, например, более новую или попробовать другую марку.
Всероссийский
Естественно, это будет дороже, чем покупка в автокредит, например. Вы перекладываете целый пласт рисков и головной боли на поставщика (он на выходе получит амортизированную, поношенную машину, которую ему нужно будет кому-то следующему сдать или продать aka человекочасы сейлза и потенциально дисконтированная ставка + на период поиска нового владельца поставщик будет терять cash flow, а машина будет продолжать амортизироваться), плюс получаете пакет доп. услуг.
Взамен у вас почти zero commitment и минимальные инвестиции на вход.
Но и это разные продукты.
- У вас есть свободные деньги на первоначальный взнос
- У вас стабильный доход
- Вы знаете, какую машину хотите
- Вы хотите машину на продолжительный срок (или готовы иметь головную боль с перепродажей)
=> Для вас есть автокредит
- У вас нет свободных денег, которые вы готовы отдать на первоначальный взнос (например, их просто нет, или они на долгосрочных вкладах, заморожены в активах и пр.)
- У вас нестабильный доход (может потребоваться ужать расходы)
- Вы хотите попробовать разные машины
- Вы хотите машину "здесь и сейчас", которую, возможно через 6–18 месяцев захотите заменить на новую
=> Для вас есть подписка
Жены в шеринге? Ты в курсе что с текущим числом разводов, ты как бы и арендуешь жену на какое-то время?
Ты такой наивный ))) Ну конечно, именно твоя жена же никогда от тебя не уйдёт, это только от других уходят ))) А ты не такой )))
Всероссийский
Мне кажется, у вас какое-то очень превратное понимание шеринга. Не знаю, как вы, я не плачу моей жене деньги за то, что она со мной, как и она мне не платит.
Всероссийс
Это бесполезное определение. Тогда все вокруг — шеринг. Я как минимум плачу своим временем за все, с чем взаимодействую, и все рано или поздно теряю.
Шеринг — вполне конкретная история про оплату деньгами по заранее определенному тарифу за возможность кратко- или среднесрочного пользования товаром или услугой с возможностью прервать оплату и вернуть товар или услугу провайдеру по желанию пользователя.
В часте людей к шерингу можно было бы отнести эскорт-услуги.
Это когда вам не надо париться о разном железном хламе, очень удобно. У меня была подписка на Яндекс автомобиль, это идеально.
Основателю Willz своего аналогичного сервиса не хватило? Со стороны выглядит как будто взяли willz, переименовали и снова подгяли бабла 👍🏻
Поддерживаю стартап, так-как понимаю на какую ЦА больше метят и лет через 5 им будет хорошо. Но мне ( в 30 лет) вот важно чувствовать что это мое, а не арендное. Поэтому лучше куплю на вторичке (воспользуюсь сервисом автоподбора), чем буду платить 35к за более менее приятный авто. Ну и всегда есть каршэр поминутный...
Мне в 30+ лет важно качество и чтобы не было хлопот вообще (резина, ТО, налоги, ремонты и прочая херь), вообще. Мое или нет мне пофиго. Кусок железа...
Шеринг больше времени отнимает и денег ) Просто с математикой у большинства туго
Про время расскажите подробнее, а то я не в курсе.. Одну экономию вижу, деньги тоже вопрос в количестве поездок. Может, с математикой туго не у всех?
В чем смысл данной аренды/подписки, если даже в кредит намного выгоднее взять можно, но уже свой авто? Или они на рынок такси рассчитывают?
Как и любого шеринга.
Например мне автомобиль нужен 3-4 раз в месяц. Мне это стоит от 5 до 10 т.р. в месяц.
Свой автомобиль. Амортизация+Бензин+Страховка+Парковка+Мелкий ремонт и т.д.
Если ты в год наезжаешь меньше 5-10 тыс. Свой персональный автомобиль менее выгоден, чем так.
Это сравнение с каршерингом. В подписке вы платите полную стоимость всегда
И что? Я описал ситуацию в применение к себе.
Допустим кто-то будет арендовать машину на 2 летних месяца. Жить на даче и работать в мск.
Или как корпоративку. Надо сделать проектный офис на 2-3 месяца. Взял на этот срок свежую машину и голова не болит.
Или банально приехал в командировку и нужна поджопная машина на время.
Профит в данном случае в том, что кредитная ставка получается ниже инфляции. Так и по аренде/шерингу- я продам через 4 года то, на что потратил миллион за миллион, а ты с арендой- ничего не продашь.
Конечно, все надо в цифры переводить, я сильно упрощено показал. Но так. Как и с жильем.
Смотря для каких целей автомобиль нужен. Если сесть покататься, то да, а если каждый день за рулём находиться--сомневаюсь.
Рассчитывают они на то, или, правильнее сказать - делают они так, что у тебя скоро ничего своего не будет. Ни авто, ни жилья, ни холодильника. Будешь обитать в капсуле, получать пайку от Сбера, утилизироваться по свистку 5G. Если повезет с генетикой - разрешат посовокупляться для поддержания нужного уровня популяции.
Насколько я помню, именно такая модель описана в романе Евгения Замятина «Мы» (вот как раз 100 лет ему - роману - исполнилось)
Так все таки инвестировали в долларах или рублях?
Ждал что кто-то это выложит
Да, но не эту версию, есть с переводом. Она довольно старая, но "классическая".
Ex Machina
"$200 тысяч инвестиций получили в сентябре от венчурного фонда Digital Disrupt, основанного бывшими руководителями департамента информационных технологий Москвы" - неплохо там платят на госслужбе, раз люди могут уволиться и фонд открыть
Основать фонд, не значить вкинуть туда свое бабло, думаю он просто знает "нужных" людей.
Желтый заголовок, в приложении самый дешевый вариант Polo за 34 тысячи с ограничением 15 000 в год.
За 20 тысяч "когда-нибудь" будет логан. Вот уж спасибо, всю жизнь мечтал на логане ездить (нет)
Тут недавно материал был про похожий сервис, залез, посмотрел, самый дешевый тариф на Outlander при аренде на три месяца за 2300р в сутки. Хотел на Лето взять, ценник вполне приемлемый, но там нужно иметь не менее 10 поездок, чтобы машину арендовать для покатушек по всей России, значит я мимо. Теперь ищу через знакомых, у кого тачки простаивают, может у них смогу арендовать.
Наверно, вы об Anytime Prime :) На самом деле, нужно не 10 поездок, а накатать 10 дней аренды, если предложение для вас интересно, напишите, пожалуйста, в личку здесь или на FB, мы решим этот вопрос )
Авторы забыли про СберАвтоподписку и Anytime Prime
Авто по цене аренды комнаты не далеко от центра Мск, и квартиры не в Мск. При изначально несопоставимой цене покупки. Спасибо, не совсем то)
Все это не приносит денег , как и каршеринг и не будет никогда. Представляю как , каждый год отчета у инвесторов будет начинаться с фразы:
-Олег Сергеевич , все идёт супер, но нам нужно ещё 15 млн долларов, так как у нас убыток 1 млрд рублей. Да, да 5 год подряд, да да, но сейчас точно, вот вам крест животворящий.
- А ну раз крест, держите.
Чот дешевле 33К в месяц ничего нет. Где 19К?
Взял в Яндексе Рапид в подписку по 17К, у Машины аналогичных предложений нет.
Ровно 4 года назад взял бу Фокус3 за 410. За все это время ТО, ремонты, страховки приплюсовали еще 90. Итого ровно 500 за 4 года владения = 10,416 р в месяц, при том что сейчас такие фокусы с моим пробегом продаются на Ауто.ру за 550-590.
Если в схеме ты не видишь лоха, значит лох - это ты.
БУ и новая машина- разные вещи, нет? Рапид- пусть миллион. Это 5 лет владения с затратами только на бензин. Причем, замечу, можно ее юзать по полной, не жалея? плюс если надо платить помесячно- тоже считайте с миллиона 10% годовых- 100 тысяч экономии, если в кредит или 100 тысяч свободных денег. В чем лоховство- если все так как я описал с условиями, конечно. Я условий, если честно - не знаю, может там куча подводных камней.
ты сам понял, что сказал?
А сколько она Новая, день, неделю? Суть коммента Николая в том, думаю, что машину он может продать, и купить другую. Либо просто остаться с деньгами.
Есть ли у ФРИИ хоть один проведенный стартап уровня И. Маска? Или, как и об этом, подписке на авто, никто не вспомнит через пять лет. "Мелкие мыслью ФРИИ - зато айти технологии! ".
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