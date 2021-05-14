Через приложение стартапа можно подписаться на новый автомобиль по ценам от 19 тысяч рублей в месяц.

1959 просмотров

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложил $500 тысяч, венчурный фонд АФК «Система» Владимира Евтушенкова Sistema SmartTeсh — еще $300 тысяч в стартап The Mashina, сообщает газета «Ведомости».

The Mashina — это сервис подписки на автомобили. Подписка предполагает аренду от месяца, при этом расходы на страховку, налог, техобслуживание и шиномонтаж несёт арендодатель.

Инвестиционный менеджер ФРИИ Вадим Казинец объяснил вложение большим потенциалом команды и продукта. По его словам, мировой рынок подписки на автомобили принес $3,6 млрд выручки в 2019 году, а к 2027 году рынок вырастет до $12 млрд при ежегодном темпе прироста в 23%.

В мире, где будет править шеринговая экономика, основанная на максимально эффективном разделении ресурсов и средств, это направление одно из самых интересных. Уверена, большинство водителей предпочли бы иметь возможность в несколько кликов получать новое авто, не думая в дальнейшем обо всех сложностях, возникающих при владении машиной. Ксения Шойгу управляющий партнер фонда Sistema SmartTech, цитата по «Ведомостям»

Стартап The Mashina открыли в 2020 году сооснователь автоматизированной системы подбора персонала Skillaz Григорий Дудаш и сооснователь первого в России сервиса по подписке на автомобили Willz Евгений Кладовой. Первые $200 тысяч инвестиций получили в сентябре от венчурного фонда Digital Disrupt, основанного бывшими руководителями департамента информационных технологий Москвы.

The Mashina начал выдавать первые автомобили в Москве в декабре 2020 года, в мае начал работать в Санкт-Петербурге. До конца 2021 года возможность подписаться на автомобили появится в Сочи, Екатеринбурге и Казани. По оценке The Mashina, сервисом пользуются несколько сотен водителей. Ежемесячный платёж начинается от 19 тысяч рублей в зависимости от марки и модели машины.

В ежемесячный платёж по подписке входят: техобслуживание, мойка, транспортный налог, эвакуация при аварии, шиномонтаж, хранение резины, водитель-консьерж, помощь на дороге и страховка. В приложении — автомобили топовой или околотоповой комплектации. Самый дорогой автомобиль The Mashina стоит 100 тысяч рублей в месяц — это Mercedes E200. Всего доступны 18 авто, три из них по предзаказу.