Транспорт
Маша Цепелева

ФРИИ и фонд АФК «Система» инвестировали $800 тысяч в стартап The Mashina для подписки на автомобили Статьи редакции

Через приложение стартапа можно подписаться на новый автомобиль по ценам от 19 тысяч рублей в месяц.

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Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложил $500 тысяч, венчурный фонд АФК «Система» Владимира Евтушенкова Sistema SmartTeсh — еще $300 тысяч в стартап The Mashina, сообщает газета «Ведомости».

The Mashina — это сервис подписки на автомобили. Подписка предполагает аренду от месяца, при этом расходы на страховку, налог, техобслуживание и шиномонтаж несёт арендодатель.

Инвестиционный менеджер ФРИИ Вадим Казинец объяснил вложение большим потенциалом команды и продукта. По его словам, мировой рынок подписки на автомобили принес $3,6 млрд выручки в 2019 году, а к 2027 году рынок вырастет до $12 млрд при ежегодном темпе прироста в 23%.

В мире, где будет править шеринговая экономика, основанная на максимально эффективном разделении ресурсов и средств, это направление одно из самых интересных. Уверена, большинство водителей предпочли бы иметь возможность в несколько кликов получать новое авто, не думая в дальнейшем обо всех сложностях, возникающих при владении машиной.

Ксения Шойгу
управляющий партнер фонда Sistema SmartTech, цитата по «Ведомостям»

Стартап The Mashina открыли в 2020 году сооснователь автоматизированной системы подбора персонала Skillaz Григорий Дудаш и сооснователь первого в России сервиса по подписке на автомобили Willz Евгений Кладовой. Первые $200 тысяч инвестиций получили в сентябре от венчурного фонда Digital Disrupt, основанного бывшими руководителями департамента информационных технологий Москвы.

The Mashina начал выдавать первые автомобили в Москве в декабре 2020 года, в мае начал работать в Санкт-Петербурге. До конца 2021 года возможность подписаться на автомобили появится в Сочи, Екатеринбурге и Казани. По оценке The Mashina, сервисом пользуются несколько сотен водителей. Ежемесячный платёж начинается от 19 тысяч рублей в зависимости от марки и модели машины.

В ежемесячный платёж по подписке входят: техобслуживание, мойка, транспортный налог, эвакуация при аварии, шиномонтаж, хранение резины, водитель-консьерж, помощь на дороге и страховка. В приложении — автомобили топовой или околотоповой комплектации. Самый дорогой автомобиль The Mashina стоит 100 тысяч рублей в месяц — это Mercedes E200. Всего доступны 18 авто, три из них по предзаказу.

В России подписку на автомобили предоставляют Audi Drive, Kia Mobility, Hyundai Mobility, Skoda Smart Drive, Volvo Car Drive, «Яндекс.Драйв». «СберАвтопарк» предлагает подписку на автомобили для бизнеса.

#новость #автомобили

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Raimond Vladimirov

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Евгений Бв

Raimond
2

Маркетинг должен быть правильный) это как огрызок, ширпотреб ширпотребом, но маркетинг шикарный.

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Eduard Mirchev

Евгений
0

а что вы вкладываете в смысл слова "ширпотреб", боюсь спросить?

Ответить

Евгений Бв

Eduard
0

Ширпотреб и вкладываю.

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Eduard Mirchev

Евгений
0

боюсь вы вкладываете какую-то негативную коннотацию. Следствие хорошего маркетинга - массовое потребление. 

Ответить

Dmitry Tverdokhlebov

7

$500 тысяч денег рублей? и $300 тысяч евро США?

Ответить

Алексей Володин

0

Так все таки инвестировали в долларах или рублях?

Ответить

Борис Васильев

Алексей
3

Вам шашечки, или ехать?

Ответить

Михаил Санду

0

Мария немного поторопилась, бывает 💵 🙂

Ответить

Вадим Чиняев

0

https://m.youtube.com/watch?v=paG1-lPtIXA

The Machine - Bert Kreischer: THE MACHINE
This is the story about the time I robbed a train in Russia with the Russian Mafia.To get my book…
m.youtube.com
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Михаил Филиппов

Вадим
0

Ждал что кто-то это выложит

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Egor Zubarev

0

Основателю Willz своего аналогичного сервиса не хватило? Со стороны выглядит как будто взяли willz, переименовали и снова подгяли бабла 👍🏻

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Eduard Mirchev

Egor
0

умные люди так и делают)

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Михаил Б

0

Ex Machina

Ответить

Станислав Назаров

Михаил
0

Эх машина)

Ответить

Павел Гражданский

0

В чем смысл данной аренды/подписки, если даже в кредит намного выгоднее взять можно, но уже свой авто? Или они на рынок такси рассчитывают?

Ответить

Дмитрий Энтелис

0

Желтый заголовок, в приложении самый дешевый вариант Polo за 34 тысячи с ограничением 15 000 в год. 
За 20 тысяч "когда-нибудь" будет логан. Вот уж спасибо, всю жизнь мечтал на логане ездить (нет)

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Влад Петров

Дмитрий
0

Тут недавно материал был про похожий сервис, залез, посмотрел, самый дешевый тариф на Outlander при аренде на три месяца за 2300р в сутки. Хотел на Лето взять, ценник вполне приемлемый, но там нужно иметь не менее 10 поездок, чтобы машину арендовать для покатушек по всей России, значит я мимо. Теперь ищу через знакомых, у кого тачки простаивают, может у них смогу арендовать. 

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Lev Bakharev

0

Поддерживаю стартап, так-как понимаю на какую ЦА больше метят и лет через 5 им будет хорошо. Но мне ( в 30 лет) вот важно чувствовать что это мое,  а не арендное. Поэтому лучше куплю на вторичке (воспользуюсь сервисом автоподбора), чем буду платить 35к за более менее приятный авто. Ну и всегда есть каршэр поминутный...

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Mikhail Terentev

0

Авторы забыли про СберАвтоподписку и Anytime Prime 

Автомобиль по подписке: Mercedes, BMW, Skoda…
Автомобиль по подписке: Mercedes, BMW, Skoda, Volkswagen | Сберавтопарк
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