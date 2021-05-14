ФРИИ и фонд АФК «Система» инвестировали $800 тысяч в стартап The Mashina для подписки на автомобили Статьи редакции
Через приложение стартапа можно подписаться на новый автомобиль по ценам от 19 тысяч рублей в месяц.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложил $500 тысяч, венчурный фонд АФК «Система» Владимира Евтушенкова Sistema SmartTeсh — еще $300 тысяч в стартап The Mashina, сообщает газета «Ведомости».
The Mashina — это сервис подписки на автомобили. Подписка предполагает аренду от месяца, при этом расходы на страховку, налог, техобслуживание и шиномонтаж несёт арендодатель.
Инвестиционный менеджер ФРИИ Вадим Казинец объяснил вложение большим потенциалом команды и продукта. По его словам, мировой рынок подписки на автомобили принес $3,6 млрд выручки в 2019 году, а к 2027 году рынок вырастет до $12 млрд при ежегодном темпе прироста в 23%.
Стартап The Mashina открыли в 2020 году сооснователь автоматизированной системы подбора персонала Skillaz Григорий Дудаш и сооснователь первого в России сервиса по подписке на автомобили Willz Евгений Кладовой. Первые $200 тысяч инвестиций получили в сентябре от венчурного фонда Digital Disrupt, основанного бывшими руководителями департамента информационных технологий Москвы.
The Mashina начал выдавать первые автомобили в Москве в декабре 2020 года, в мае начал работать в Санкт-Петербурге. До конца 2021 года возможность подписаться на автомобили появится в Сочи, Екатеринбурге и Казани. По оценке The Mashina, сервисом пользуются несколько сотен водителей. Ежемесячный платёж начинается от 19 тысяч рублей в зависимости от марки и модели машины.
В ежемесячный платёж по подписке входят: техобслуживание, мойка, транспортный налог, эвакуация при аварии, шиномонтаж, хранение резины, водитель-консьерж, помощь на дороге и страховка. В приложении — автомобили топовой или околотоповой комплектации. Самый дорогой автомобиль The Mashina стоит 100 тысяч рублей в месяц — это Mercedes E200. Всего доступны 18 авто, три из них по предзаказу.
В России подписку на автомобили предоставляют Audi Drive, Kia Mobility, Hyundai Mobility, Skoda Smart Drive, Volvo Car Drive, «Яндекс.Драйв». «СберАвтопарк» предлагает подписку на автомобили для бизнеса.
Маркетинг должен быть правильный) это как огрызок, ширпотреб ширпотребом, но маркетинг шикарный.
а что вы вкладываете в смысл слова "ширпотреб", боюсь спросить?
Ширпотреб и вкладываю.
боюсь вы вкладываете какую-то негативную коннотацию. Следствие хорошего маркетинга - массовое потребление.
Так все таки инвестировали в долларах или рублях?
Основателю Willz своего аналогичного сервиса не хватило? Со стороны выглядит как будто взяли willz, переименовали и снова подгяли бабла 👍🏻
Ex Machina
В чем смысл данной аренды/подписки, если даже в кредит намного выгоднее взять можно, но уже свой авто? Или они на рынок такси рассчитывают?
Желтый заголовок, в приложении самый дешевый вариант Polo за 34 тысячи с ограничением 15 000 в год.
За 20 тысяч "когда-нибудь" будет логан. Вот уж спасибо, всю жизнь мечтал на логане ездить (нет)
Тут недавно материал был про похожий сервис, залез, посмотрел, самый дешевый тариф на Outlander при аренде на три месяца за 2300р в сутки. Хотел на Лето взять, ценник вполне приемлемый, но там нужно иметь не менее 10 поездок, чтобы машину арендовать для покатушек по всей России, значит я мимо. Теперь ищу через знакомых, у кого тачки простаивают, может у них смогу арендовать.
Поддерживаю стартап, так-как понимаю на какую ЦА больше метят и лет через 5 им будет хорошо. Но мне ( в 30 лет) вот важно чувствовать что это мое, а не арендное. Поэтому лучше куплю на вторичке (воспользуюсь сервисом автоподбора), чем буду платить 35к за более менее приятный авто. Ну и всегда есть каршэр поминутный...
Авторы забыли про СберАвтоподписку и Anytime Prime
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