Волна
Марафон #Непринимателей от «Открытия» в Telegram 16+
До старта осталось:
{"id":3349,"title":"\u041f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0430\u0440\u0445\u0438\u0442\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 Intel \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u0438 \u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0430\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=3349&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/245896&hash=a7c481bf5c663f3ba365e0c5f2475e63807b9b25e31ffef0b85b26eb0ce990a4","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
Евгения Евсеева

Urent рассказал о разработке системы контроля за агрессивным вождением Статьи редакции

За нарушителями пока будут только следить.

30 30 комментариев
1489 просмотров

Urent запустит программу по образованию пользователей и обучению их безопасному вождению электросамокатов — для этого сервис наймёт 1000 консультантов по безопасности в 20 городах присутствия, рассказали vc.ru в компании.

Консультанты помогут пользователям научиться безопасно управлять самокатом, расскажут о преимуществах и особенностях этого транспорта.

Urent

Перед началом поездки пользователям расскажут о правилах дорожного движения, правах водителя самоката на дороге, правилах сервиса и условиях парковки. Также консультант подскажет, где находятся ближайшие велодорожки и наземные переходы.

Кроме этого, консультанты будут собирать самокаты и возвращать их на парковочные места, следить, чтобы они никому не мешали. Также они будут следить, что пользователи соблюдали правила — например, не ездили вдвоём на одном самокате.

К 2023 году компания планирует увеличить инвестиции в программы безопасности до 300 млн рублей.

В Urent уточнили vc.ru, что следующий шаг — это система контроля агрессивного вождения на уровне ПО, например, средней скорости передвижения, резкого разгона и торможения. По словам совладельца сервиса Андрея Азарова, функцию запустят в конце сезона пока «для себя» — чтобы выявлять клиентов-нарушителей правил.

#новость #urent

30 30 комментариев
1
3
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","urent"], "comments": 30, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 246996, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 17 May 2021 14:14:23 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Эдуард Миниахметов

9

@Whoosh и Urent, в первую очередь, скорость 25 км/ч это до хрена. У нас тут вся Казань кишит этими самокатчиками, гоняющими по тротуарам и набережным. Одного уже остановил с ноги, потому что это быстрее, чем отвести ребёнка в сторону. Я понимаю, что вы не сможете опознать и отделить тротуар от проезжей части, но хотя бы снизьте максимальную скорость.

Ответить

Евгений Архипов

Эдуард
2

В Москве опциально снижают до 15 км/ч на загруженных маршрутах.

Ответить

Nikitinz

Эдуард
2

Остановил с ноги... Иван Вандамыч вспомнился)

Ответить

Andrey Azarov

Эдуард
0

Мы так и хотим в части городов. Но не хотят другие игроки

Ответить

Valentin Dombrovsky

Andrey
0

«Не мы такие - жизнь такая». 
Надо чтобы пришёл регулятор и настучал всем по башке.

Ответить

Andrey Azarov

Valentin
–1

Есть регулятор. Там достаточно регулирования

Ответить

Valentin

Andrey
0

Ну вот и скорость максимальную он вам отрегулирует после пары-тройки столкновений с пешеходами с тяжёлыми последствиями). 

Ответить

Вася Пражкин

6

Так и быть, за 50 лямов готов лично обучать пользователей самокатов безопасной езде. Возможно, даже ногами.

Ответить

Igor Oleynick

5

У консультанта на фото штаны драные: сразу видно, он опытный человек.

Ответить

Михаил Синицын

3

Хорошая новость), обучение особенно актуально на побережье Сочи

Ответить

Shlomo Goldenberg

Михаил
0

и продавать потом курсом

Ответить

Bet Papa

Shlomo
0

Начни зарабатывать уже сейчас от 150 тысяч рублей в месяц на курсах вождения самоката.

Свайпай это видео, переходи по ссылке и попадешь на мой бесплатный мастер класс «первое падение, основы полета» от Николая Задрищева.

Ответить

Alexandr Alimov

2

4 раза арендовал Юрент через приложуху ситимобила, 3 раза вываливалась низвестная ошибка, но получалось арендовать, на 4 раз не смог арендовать - неизветсная ошибка. Второй самокат взять нельзя из этого же приложения. Все самокаты убитые в хлам. Поэтому пользуюсь Whoosh, накатал там уже 6К за 1,5 месяца с девушкой. Все самокаты почти в идеальном состоянии, можно снять 2 сразу, ни разу ничего не заглючило. Видимо лучше бы сначала отладить баги ребзя и самокаты обновить

Ответить

Сергей Бавин

Alexandr
0

Где как. Местами ситуация обратная. 4 приложения 4х разных фирм в целом работали хорошо везде. Кроме одного на ВДНХ, где сеть не ловила

Ответить

Вася Пражкин

Alexandr
0

Нельзя, 100 лямов ляшки жгут, надо освоить. Как потом в глаза инвесторов смотреть, если проект не глубоко убыточный?

Ответить

Andr K

1

вообще, у меня впечатление, что например, Whoosh уже замедляет свои самокаты, если двигаешься ровно по прямой.

Ответить

Андрей

Andr
2

1. Есть зоны, где скорость специально урезается до 15-20 км/ч. Это зоны с большим пешеходным трафиком. Появились в некоторых городах.
Примеры таких зон — парк Горького в Москве, Невский проспект в Санкт-Петербурге, улицы Баумана и Петербургская в Казани и другие.
2. Скорость может быть ниже, если заряд батареи ниже 50%.
3. Максимальная скорость - это 25 км/ч. 

Но я согласен, что иногда ощущается будто бы самокат может ехать быстрее. Я грешу это на то, что они хоть и рассчитаны на вес взрослого человека, всё же выжимать обещанные 25 км/ч самокату несколько сложновато. 

Ответить

Сибирский Охотник

Андрей
0

У меня так было в Юренте на днях, когда он с горки катился 16 км максимум

Ответить

Андрей

Сибирск…
0

Насколько знаю, там есть специальное ограничение как раз чтобы даже с горки не разогнаться быстрее 25 км/ч. Про Юрент не скажу, но у Whoosh это ощущается - когда едешь с горки и ощущаешь подтормаживания. 

Ответить

Denis Video

1

За такие деньги 1000 консультантов нанять не получится

Ответить

Александр Блохин

Denis
2

Из KPMG нет.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Denis
0

Ну скажем, при ЗП тысяч в 20 (нормальная для большой части РФ) можно содержать 1000 консультантов 5 месяцев - основную часть «самокатного сезона». 

Ответить

Богдан

1

Как контролировать среднюю скорость, разгон и торможение неподвижного объекта? Самокаты через один убитые. Не скажу за все города присутствия, но в Калининграде уж точно

Ответить

Злая Обезьяна

1

Кстати а ведь можно давать свои данные приложению, ведь мой смартфон-мои правила. Это мой гироскоп и мой приемник GPS. Выгодно будет продавать таксистам смартфоны с эмулятором правильного движения или спуферы которые бы сглаживали их маневры?

Ответить

Сергей Данилов

0

Пусть еще более прозрачно при аренде самокатов предупреждают, что страховка по дефолту ЕСТЬ и стоит 300 рублей. Whoosh все прозрачно отображает, а эти ребята создают отсутствие видимости. 

P.S. и почините свою тех. поддержку в телеге, которая мне уже две недели не отвечает. На отвали что-то написали и в игнор ушли по поводу использования самокатов в соседнем районе. Теряете свои же деньги из-за этого.

Ответить

Андрей Лапин

Сергей
1

300 ₽ это холд, который возвращается после поездки. Страховка 30₽.

Ответить

Евгений Архипов

Сергей
0

300 рублей на каждую аренду? В Whoosh что-то в районе 30-40 руб.

Ответить

Андрей Якушин

0

Ура!

Главное только, чтобы до прав на управление не дошло

Ответить

Сергей Подгорный

0

3 месяца учебы в автошколе: да да, пошли мы нахер.

Ответить

Злая Обезьяна

0

Все правильно, самокат это средство повышенной опасности. Надо как с каршерингом и таксистами по гироскопу определять опасные маневры, ввести правило пешего перехода по зебре и на светофоре и кто нарушает правила банить в системе или штрафовать. Вот это по-современному будет, по технократовски, не лаптями же щи хлебать, не в анархии ведь нам жить!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

ITI Capital
Подписан
Отписаться
ITI Capital запустил новый сервис Торговые идеи
17 мая 2021 года ITI Capital запустил в мобильном приложении ITI Сбережения новый сервис «Торговые идеи». Сейчас в нем…
Alconost
Подписан
Отписаться
Кейс: Автоматизация добавления учебных курсов на иностранных языках для Workfusion Automation Academy
Рассказываем, как упростить добавление в Moodle новых языковых версий вашего контента.
Yandex.Cloud
Подписан
Отписаться
Победить опоздания и переработки: как компания из Казахстана создала сервис по учёту рабочего времени
Clockster привлек 1,1 миллион долларов инвестиций и создал международный HRM-сервис, которым пользуются более 35 000 си…
14

Показать еще

Лучшие комментарии
Yury Grinev
за день
Да боже мой, ну хватит пользоваться Авито Доставкой, да и самим [@191607|Авито] тоже. Шарашкина же контора.
Доставка Avito: покупатель отказался от получения товара, но вернулся ко мне другой процессор
Mikhail Che
за неделю
в целом не должно быть такого, что приложение не работает, если ты не даешь ему доступ к чему то, Сбер строит свою гребаную экосистему поэтому лезет ко всем с анальным зондом данные собирать
Приложение «Сбербанка» не работает без доступа к фотографиям и звонкам

Комментарии

Евгений Донцов

«Ватериус». От хобби-проекта до…

Александр Якунин

Банковская система потребляет в…

Pavel Belchenko

Гайд по общению с лидерами…

Evgeny Rotgar

Майнинг на HDD, рост Burst…

Sitewell Ad

Работа более 55 часов в неделю…

Alexandr Leibowitz

Курс биткоина упал ниже $45…

i h8ers

Разработчики из…

Константин Губеркан

203 000 переходов на сайт по…

Сергей

5 качеств идеального сотрудника…

Mike Kosulin

У Gett ребрендинг

Mara Salikhova

Клиент всегда прав? На самом…

And Ron

Работа более 55 часов в неделю…

Kin Coin

У Gett ребрендинг

Александр Якунин

Банковская система потребляет в…

Андрей Иванов

Курс биткоина упал ниже $45…

Mikhail Bayburtyan

История повторяется

Kho Menko

203 000 переходов на сайт по…

Sergey Orlov

Новые сим-карты от «Билайна…

Johnny Vorony

«Открытие», УБРиР и «СКБ-банк…

Igor Filippov

Греция с 14 мая отменила…
null