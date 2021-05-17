Urent рассказал о разработке системы контроля за агрессивным вождением Статьи редакции
За нарушителями пока будут только следить.
Urent запустит программу по образованию пользователей и обучению их безопасному вождению электросамокатов — для этого сервис наймёт 1000 консультантов по безопасности в 20 городах присутствия, рассказали vc.ru в компании.
Консультанты помогут пользователям научиться безопасно управлять самокатом, расскажут о преимуществах и особенностях этого транспорта.
Перед началом поездки пользователям расскажут о правилах дорожного движения, правах водителя самоката на дороге, правилах сервиса и условиях парковки. Также консультант подскажет, где находятся ближайшие велодорожки и наземные переходы.
Кроме этого, консультанты будут собирать самокаты и возвращать их на парковочные места, следить, чтобы они никому не мешали. Также они будут следить, что пользователи соблюдали правила — например, не ездили вдвоём на одном самокате.
К 2023 году компания планирует увеличить инвестиции в программы безопасности до 300 млн рублей.
В Urent уточнили vc.ru, что следующий шаг — это система контроля агрессивного вождения на уровне ПО, например, средней скорости передвижения, резкого разгона и торможения. По словам совладельца сервиса Андрея Азарова, функцию запустят в конце сезона пока «для себя» — чтобы выявлять клиентов-нарушителей правил.
@Whoosh и Urent, в первую очередь, скорость 25 км/ч это до хрена. У нас тут вся Казань кишит этими самокатчиками, гоняющими по тротуарам и набережным. Одного уже остановил с ноги, потому что это быстрее, чем отвести ребёнка в сторону. Я понимаю, что вы не сможете опознать и отделить тротуар от проезжей части, но хотя бы снизьте максимальную скорость.
Мы так и хотим в части городов. Но не хотят другие игроки
«Не мы такие - жизнь такая».
Надо чтобы пришёл регулятор и настучал всем по башке.
Есть регулятор. Там достаточно регулирования
Так и быть, за 50 лямов готов лично обучать пользователей самокатов безопасной езде. Возможно, даже ногами.
Хорошая новость), обучение особенно актуально на побережье Сочи
и продавать потом курсом
4 раза арендовал Юрент через приложуху ситимобила, 3 раза вываливалась низвестная ошибка, но получалось арендовать, на 4 раз не смог арендовать - неизветсная ошибка. Второй самокат взять нельзя из этого же приложения. Все самокаты убитые в хлам. Поэтому пользуюсь Whoosh, накатал там уже 6К за 1,5 месяца с девушкой. Все самокаты почти в идеальном состоянии, можно снять 2 сразу, ни разу ничего не заглючило. Видимо лучше бы сначала отладить баги ребзя и самокаты обновить
Где как. Местами ситуация обратная. 4 приложения 4х разных фирм в целом работали хорошо везде. Кроме одного на ВДНХ, где сеть не ловила
Нельзя, 100 лямов ляшки жгут, надо освоить. Как потом в глаза инвесторов смотреть, если проект не глубоко убыточный?
вообще, у меня впечатление, что например, Whoosh уже замедляет свои самокаты, если двигаешься ровно по прямой.
1. Есть зоны, где скорость специально урезается до 15-20 км/ч. Это зоны с большим пешеходным трафиком. Появились в некоторых городах.
Примеры таких зон — парк Горького в Москве, Невский проспект в Санкт-Петербурге, улицы Баумана и Петербургская в Казани и другие.
2. Скорость может быть ниже, если заряд батареи ниже 50%.
3. Максимальная скорость - это 25 км/ч.
Но я согласен, что иногда ощущается будто бы самокат может ехать быстрее. Я грешу это на то, что они хоть и рассчитаны на вес взрослого человека, всё же выжимать обещанные 25 км/ч самокату несколько сложновато.
У меня так было в Юренте на днях, когда он с горки катился 16 км максимум
За такие деньги 1000 консультантов нанять не получится
Ну скажем, при ЗП тысяч в 20 (нормальная для большой части РФ) можно содержать 1000 консультантов 5 месяцев - основную часть «самокатного сезона».
Как контролировать среднюю скорость, разгон и торможение неподвижного объекта? Самокаты через один убитые. Не скажу за все города присутствия, но в Калининграде уж точно
Кстати а ведь можно давать свои данные приложению, ведь мой смартфон-мои правила. Это мой гироскоп и мой приемник GPS. Выгодно будет продавать таксистам смартфоны с эмулятором правильного движения или спуферы которые бы сглаживали их маневры?
Пусть еще более прозрачно при аренде самокатов предупреждают, что страховка по дефолту ЕСТЬ и стоит 300 рублей. Whoosh все прозрачно отображает, а эти ребята создают отсутствие видимости.
P.S. и почините свою тех. поддержку в телеге, которая мне уже две недели не отвечает. На отвали что-то написали и в игнор ушли по поводу использования самокатов в соседнем районе. Теряете свои же деньги из-за этого.
Все правильно, самокат это средство повышенной опасности. Надо как с каршерингом и таксистами по гироскопу определять опасные маневры, ввести правило пешего перехода по зебре и на светофоре и кто нарушает правила банить в системе или штрафовать. Вот это по-современному будет, по технократовски, не лаптями же щи хлебать, не в анархии ведь нам жить!
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