Urent вложит 100 млн рублей за год в обучение пользователей безопасной езде на электросамокатах Статьи редакции
Следующий шаг — система контроля агрессивного вождения на уровне ПО. Пока сервис планирует запустить её «для себя»
Urent запустит программу по образованию пользователей и обучению их безопасному вождению электросамокатов — для этого сервис наймёт 1000 консультантов по безопасности в 20 городах присутствия, рассказали vc.ru в компании.
Консультанты помогут пользователям научиться безопасно управлять самокатом, расскажут о преимуществах и особенностях этого транспорта.
Перед началом поездки пользователям расскажут о правилах дорожного движения, правах водителя самоката на дороге, правилах сервиса и условиях парковки. Также консультант подскажет, где находятся ближайшие велодорожки и наземные переходы.
Кроме этого, консультанты будут собирать самокаты и возвращать их на парковочные места, следить, чтобы они никому не мешали. Также они будут следить, что пользователи соблюдали правила — например, не ездили вдвоём на одном самокате.
К 2023 году компания планирует увеличить инвестиции в программы безопасности до 300 млн рублей.
В Urent уточнили vc.ru, что следующий шаг — это система контроля агрессивного вождения на уровне ПО, например, средней скорости передвижения, резкого разгона и торможения. По словам совладельца сервиса Андрея Азарова, функцию запустят в конце сезона пока «для себя» — чтобы выявлять клиентов-нарушителей правил.
Так и быть, за 50 лямов готов лично обучать пользователей самокатов безопасной езде. Возможно, даже ногами.
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