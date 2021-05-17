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Транспорт
Евгения Евсеева

Стартап iParkU анонсировал запуск в Петербурге паркшеринга — сервиса поиска и платной передачи парковок Статьи редакции

В приложении водитель может оставить заявку на парковочное место, а другой пользователь — сообщить, что он готов его передать.

27 27 комментариев
1298 просмотров

Сервис iParkU тестировали с апреля 2021 года на одном участке в городе, приложение установили около 5 тысяч пользователей, пишет «Коммерсантъ». Проект привлёк уже более 45 млн рублей инвестиций.

С помощью приложения пользователь может оставить заявку на парковочное место, а другой пользователь — ответить на неё и сообщить о готовности освободить парковку.

Стоимость услуги для водителя, ищущего парковку — 200 рублей. Человек, освободивший парковочное место, получит на счёт в приложении 150 рублей.

«В Москве и Санкт-Петербурге на дорогах ежедневно перемещаются около 5,5 млн автомобилей и многие водители испытывают сложности с парковкой. Если в рабочие дни в течение года iParkU поможет с парковкой хотя бы 5% автомобилистов двух столиц, то доход сервиса достигнет 12 млрд рублей», — заявил гендиректор и акционер iParkU Ричард Стевенс.

До конца года сервис планируется запустить в Москве, других российских городах-миллионниках и в нескольких европейских столицах, включая Берлин, Лондон и Париж.

#новость

27 27 комментариев
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Евгений Дроздов

2

Какое уродство...
Вместо того чтобы строить парковки теперь на них платную электронную очередь сделали.

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Aleksandr Levin

Евгений
7

В городах вообще нужно развивать общественный транспорт и вводить огромные налоги на въезд в центр или вообще его закрыть

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One Geek

Aleksandr
3

Ну вы это, спокойнее надо быть :) пробовали с детьми на общественном транспорте, так ещё чтобы с коляской? Это вам не Германия, тут такой трюк не прокатит. Особенно, если из Подмосковья решил показать ребенку Красную площадь или выбрать вместе подарок на день рождения. Общественный транспорт в России для этого просто не приспособлен.

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Максим Мостовой

One
0

Для таких редких случаев и будут платный въезд и парковка

Ответить

One Geek

Максим
0

Для каких целей. Я пишу об о неудовлетворительном качестве общественного транспорта, а вы про платный въезд. Вы точно мне отвечаете?

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Sergei Timofeyev

Aleksandr
2

Точно! Подруга ездит на работе на авто - 35 минут. На общественном транспорте - 2 часа. И это сейчас. Раньше было 2,5.

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Евгений Дроздов

Aleksandr
1

Не все так однозначно.
Пробовали с двумя маленькими детьми на общественном транспорте куда-нибудь добраться?

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Директор

Евгений
0

А пробовали на такси или каршеринге?

Ответить

Евгений Дроздов

Директор
2

Кресел нет в каршеринге. А в такси много не накатаешь - сук@ дорого.

Ответить

Екатерина

Евгений
0

Пробовала, непросто, хотя бы потому, что, например, в моем Подмосковье нет автобуса, куда можно спокойно зайти с коляской. А маленькие пассажирские газели - отдельный круг ада. Поэтому и надо его развивать. Строить везде парковки, 6-полосные дороги и эстакады - не выход. 

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One Geek

Екатери…
1

А что вы хотите развивать? Нужны новые автобусы, лифты в подземных переходах и метро, новые вагоны (не такие новые, как сейчас, а как метро в Берлине, например). Тут не развивать надо, а переделывать.

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Александр Ненадо

Aleksandr
1

Пускай идет этот ОТ куда подальше. В данный момент как раз катаюсь на ОТ и могу написать про него. Если кратко, то полная жопа. В часы пик он забит. Кондиционеры не работают.  Ожидаешь его по 10-20 минут. И прочее.  В итоге на машине доехать до 10 минут, а на ОТ от 30 минут. И все это счастье в +30 с неработающими кондиционерами)).

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Виктор

Aleksandr
1

Если бы проблема была в центре. Съездите в любую новостройку типа ПИК у МКАД. Там охренеть как все плохо с парковкой. Парковок нет ни платных ни бесплатных. Машины стоят в два ряда и на газонах

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Darya Svetikova

0

теперь школьникам проще будет заработать легально

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Злая Обезьяна

Darya
11

Не школьникам, а мэрии. Закупят легковые автомобили в тот же МУП, который принудительной эвакуацией занимается и будут стричь капусту. Кстати, а если я такой проворный ездок, что когда продавец выкатывается со своего места успеваю заскочить - мне кто будет лицо бить продавец места или покупатель, или оба?

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Вася Пражкин

Darya
1

Хорошая идея. Можно еще добавить услуги типа охраны авто, протереть стекла и фары, погонять голубей, чтоб не гадили сверху, открыть дверь авто, когда ты вернешься.

Ответить

Кирилл Загоскин

2

Это типа мне надо стоять, ждать пока приедете тот, кто хочет забрать мое место, потом прошел обмен и я получил деньги?

Мне кажется, что тут самая главная проблема - время! 

Если этот сервис был связан с парковочной системой города, где можно было место занять заранее, сразу же там оплатить его. А так это полное паразитирование, но может пивотнут свой проект до того, что я выше описал - будет круто тогда 

Ответить

Stas Sokolov

2

Помню, помню этих загорелых ребят махающих тебе мол паркуйся сюда. Хотя парковка была бесплатна. :)

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Murat Paranuk

1

Вот и новая профессия

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Pavel Vladimiroff

0

вывод денег из приложения предусмотрен?

Ответить

One Geek

Pavel
0

Разрабатываете схему легализации? Быстро однако :)

Ответить

Pavel Vladimiroff

One
0

выше писали про парк «своих» машин и про «стричь» деньги на этом.. интересно как это возможно =)

Ответить

One Geek

Pavel
0

Ну это студенты. Нормальные ребята в казино не зарабатывают ;)

Ответить

Павел -

0

Я поехал в Питер занимать места на парковках своими автомобилями:

Ответить

Высокий инструмент

0

развод инвесторов под видом крутой идеи, фактически продается то чем не владеешь, это криминальная тема какаято. теперь любой уезжающий будет пытатся продать место и очереди будут только больше. прогу в ютиль авторов под суд за мошейничество

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Павел -

0

В MVP-версии этот сервис будет выглядеть вот так:

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Raimond Vladimirov

–1

iParkU

Название на i. Где я это слышал...

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