Стартап iParkU анонсировал запуск в Петербурге паркшеринга — сервиса поиска и платной передачи парковок Статьи редакции
В приложении водитель может оставить заявку на парковочное место, а другой пользователь — сообщить, что он готов его передать.
Сервис iParkU тестировали с апреля 2021 года на одном участке в городе, приложение установили около 5 тысяч пользователей, пишет «Коммерсантъ». Проект привлёк уже более 45 млн рублей инвестиций.
С помощью приложения пользователь может оставить заявку на парковочное место, а другой пользователь — ответить на неё и сообщить о готовности освободить парковку.
Стоимость услуги для водителя, ищущего парковку — 200 рублей. Человек, освободивший парковочное место, получит на счёт в приложении 150 рублей.
«В Москве и Санкт-Петербурге на дорогах ежедневно перемещаются около 5,5 млн автомобилей и многие водители испытывают сложности с парковкой. Если в рабочие дни в течение года iParkU поможет с парковкой хотя бы 5% автомобилистов двух столиц, то доход сервиса достигнет 12 млрд рублей», — заявил гендиректор и акционер iParkU Ричард Стевенс.
До конца года сервис планируется запустить в Москве, других российских городах-миллионниках и в нескольких европейских столицах, включая Берлин, Лондон и Париж.
Какое уродство...
Вместо того чтобы строить парковки теперь на них платную электронную очередь сделали.
В городах вообще нужно развивать общественный транспорт и вводить огромные налоги на въезд в центр или вообще его закрыть
Ну вы это, спокойнее надо быть :) пробовали с детьми на общественном транспорте, так ещё чтобы с коляской? Это вам не Германия, тут такой трюк не прокатит. Особенно, если из Подмосковья решил показать ребенку Красную площадь или выбрать вместе подарок на день рождения. Общественный транспорт в России для этого просто не приспособлен.
Для таких редких случаев и будут платный въезд и парковка
Точно! Подруга ездит на работе на авто - 35 минут. На общественном транспорте - 2 часа. И это сейчас. Раньше было 2,5.
Не все так однозначно.
Пробовали с двумя маленькими детьми на общественном транспорте куда-нибудь добраться?
Кресел нет в каршеринге. А в такси много не накатаешь - сук@ дорого.
Пробовала, непросто, хотя бы потому, что, например, в моем Подмосковье нет автобуса, куда можно спокойно зайти с коляской. А маленькие пассажирские газели - отдельный круг ада. Поэтому и надо его развивать. Строить везде парковки, 6-полосные дороги и эстакады - не выход.
Пускай идет этот ОТ куда подальше. В данный момент как раз катаюсь на ОТ и могу написать про него. Если кратко, то полная жопа. В часы пик он забит. Кондиционеры не работают. Ожидаешь его по 10-20 минут. И прочее. В итоге на машине доехать до 10 минут, а на ОТ от 30 минут. И все это счастье в +30 с неработающими кондиционерами)).
теперь школьникам проще будет заработать легально
Не школьникам, а мэрии. Закупят легковые автомобили в тот же МУП, который принудительной эвакуацией занимается и будут стричь капусту. Кстати, а если я такой проворный ездок, что когда продавец выкатывается со своего места успеваю заскочить - мне кто будет лицо бить продавец места или покупатель, или оба?
Хорошая идея. Можно еще добавить услуги типа охраны авто, протереть стекла и фары, погонять голубей, чтоб не гадили сверху, открыть дверь авто, когда ты вернешься.
Это типа мне надо стоять, ждать пока приедете тот, кто хочет забрать мое место, потом прошел обмен и я получил деньги?
Мне кажется, что тут самая главная проблема - время!
Если этот сервис был связан с парковочной системой города, где можно было место занять заранее, сразу же там оплатить его. А так это полное паразитирование, но может пивотнут свой проект до того, что я выше описал - будет круто тогда
Помню, помню этих загорелых ребят махающих тебе мол паркуйся сюда. Хотя парковка была бесплатна. :)
вывод денег из приложения предусмотрен?
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