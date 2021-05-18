Пилотными городами проекта станут Москва, Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань.

945 просмотров

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Минэкономразвития «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах».

По данным газеты, до 2024 года на развитие электротранспорта из федерального бюджета потратят 31,3 млрд рублей. Программу будет выполнять национальный консорциум, который возглавит КамАЗ (другие автоконцерны в презентации не упомянули).

Согласно планам ведомства, в 2022 году количество приобретаемых электромобилей в России достигнет 1,7% от рынка в 1,8 млн машин, к 2030 году — 15% при рынке в 2,5 млн, а общее количество электромобилей составит 1,5 млн.

До 2024 года для электромобилей потребуется свыше 20 тысяч зарядных станций, на что нужно 37,7 млрд рублей, отмечает «Ъ». Инфраструктура будет создаваться из расчёта минимум одна станция на десять электромобилей в населенных пунктах или на 100 км для федеральных дорог. Число зарядных станций к 2030 году вырастет до 150 тысяч, пишет издание.

Пилотными регионами для реализации программы станут Москва, Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань. Там разработают программы развития инфраструктуры и предполагают ввести «нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг».