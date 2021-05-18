Минэкономразвития запланировало выделить 418 млрд рублей до 2030 года на развитие электротранспорта в России Статьи редакции
Пилотными городами проекта станут Москва, Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Минэкономразвития «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах».
По данным газеты, до 2024 года на развитие электротранспорта из федерального бюджета потратят 31,3 млрд рублей. Программу будет выполнять национальный консорциум, который возглавит КамАЗ (другие автоконцерны в презентации не упомянули).
Согласно планам ведомства, в 2022 году количество приобретаемых электромобилей в России достигнет 1,7% от рынка в 1,8 млн машин, к 2030 году — 15% при рынке в 2,5 млн, а общее количество электромобилей составит 1,5 млн.
До 2024 года для электромобилей потребуется свыше 20 тысяч зарядных станций, на что нужно 37,7 млрд рублей, отмечает «Ъ». Инфраструктура будет создаваться из расчёта минимум одна станция на десять электромобилей в населенных пунктах или на 100 км для федеральных дорог. Число зарядных станций к 2030 году вырастет до 150 тысяч, пишет издание.
Пилотными регионами для реализации программы станут Москва, Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань. Там разработают программы развития инфраструктуры и предполагают ввести «нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг».
Хотя пока в РФ даже потенциально только один производитель электромобилей, власти собираются ограничивать импорт с помощью введения ежегодного дополнительного роста утильсбора с 2024 года. Чтобы его избежать, автоконцернам, как и в случае с обычными машинами, нужно заниматься локализацией. К 2027 году необходимо будет локализовать производство батареи и электродвигателя.
Нашли новую нишу для распила, чудесно просто. Лучше бы старые добрые троллейбусы развивали, самый комфортный транспорт, тихий, никакой тряски, ляпота.
Общественный электротранспорт - это не староверство. Изучите современный опыт Европы в развитии электротранспорта.
Уберите с улиц автобусы с ДВС, автомобили без катализаторов и будет красота! Это я вам говорю, вам!
Даёшь безрогие троллейбусы! Можно будет убрать с улиц эту жуткую паутину проводов. Идёшь по городу, видишь красивое здание, хочешь сфотографировать, а там - провода 😖
Почему именно электро, а не современные гибриды? Как в условиях русского севера это все будет работать? А вот гибриды дают реальную экономию топлива. Опять же газа у нас много, хотя скоро на нем будет ездить не выгодно, при такой динамике цен...
А когда наконец пилотными будут другие, менее «привилегированные» города? Или у них проект окажется дешевле, что не устраивает авторов идеи?
В озвученных городах половина населения страны проживает,и бОльшая часть населения их просто регулярно посещает в каком либо качестве
Тем более странно там пилотные проекты делать. Их, обычно, на чем-то небольшом проводят, как раз чтобы обкатать и не тратить лишние деньги.
Почему мне ничего не выделили? Я тоже хочу развиваться.
А как же медведевский закон, что при открытии новой азс на ней в обязательном порядке должна быть зарядная станция. Неужели опять законы не работаю
Останется только изыскать мощности электросетей на заправку такого числа автомобилей. Подмосковье. Газа нет. Зима. 180 вольт. Топись как хочешь.
Когда было -28, то 2/3 электросети в Чеховском городском округе тупо не выдержала. Мы ещё неделю на ДГУ сидели.
Вроде же говорили, что электротранспорт не приживается на земле русской, и что у нас будет сделан упор на газы Миллера.
Кто переобулся?
2030 смешно , особенно когда на май месяц 21 года ,в одном районе Минска работают порядка 50 заправочных станций для электромобилей , ну а про количество электромобилей , лучше не говорить , а то статья на их фоне будет выглядеть бредом ))
Во-первых в Белоруссии дешевая растаможка, куда привозят битые теслы и продают для снг. Это не страна под электроавто подготовленна, а просто спрос большой на дешевые теслы
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