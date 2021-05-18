Волна
Марафон #Непринимателей от «Открытия» в Telegram 16+
До старта осталось:
{"id":3390,"title":"\u0411\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0444\u043e\u0440\u0443\u043c \u043f\u043e ecommerce \u043e\u0442 Ozon","url":"\/redirect?component=advertising&id=3390&url=https:\/\/vc.ru\/ozon\/246011&hash=6486c40003e86e3e65c056ebb00010ba6cf8ba04217318a6c01b88e2b4a961ae","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
Новости TJ

Минэкономразвития запланировало выделить 418 млрд рублей до 2030 года на развитие электротранспорта в России Статьи редакции

Пилотными городами проекта станут Москва, Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань.

24 24 комментария
945 просмотров

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Минэкономразвития «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах».

По данным газеты, до 2024 года на развитие электротранспорта из федерального бюджета потратят 31,3 млрд рублей. Программу будет выполнять национальный консорциум, который возглавит КамАЗ (другие автоконцерны в презентации не упомянули).

Согласно планам ведомства, в 2022 году количество приобретаемых электромобилей в России достигнет 1,7% от рынка в 1,8 млн машин, к 2030 году — 15% при рынке в 2,5 млн, а общее количество электромобилей составит 1,5 млн.

До 2024 года для электромобилей потребуется свыше 20 тысяч зарядных станций, на что нужно 37,7 млрд рублей, отмечает «Ъ». Инфраструктура будет создаваться из расчёта минимум одна станция на десять электромобилей в населенных пунктах или на 100 км для федеральных дорог. Число зарядных станций к 2030 году вырастет до 150 тысяч, пишет издание.

Пилотными регионами для реализации программы станут Москва, Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань. Там разработают программы развития инфраструктуры и предполагают ввести «нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг».

Хотя пока в РФ даже потенциально только один производитель электромобилей, власти собираются ограничивать импорт с помощью введения ежегодного дополнительного роста утильсбора с 2024 года. Чтобы его избежать, автоконцернам, как и в случае с обычными машинами, нужно заниматься локализацией. К 2027 году необходимо будет локализовать производство батареи и электродвигателя.

#новость #электромобили

24 24 комментария
3
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 24, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 247396, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Tue, 18 May 2021 09:07:14 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Харухи

1

Нашли новую нишу для распила, чудесно просто. Лучше бы старые добрые троллейбусы развивали, самый комфортный транспорт, тихий, никакой тряски, ляпота. 

Ответить

KINCH

Харухи
6

Что, теперь ничего современного, остановимся в развитии? Ловите этого старовера, стригите ему бороду!

П. с. Как же, до смешного (ловить бородачей и постригать их — гениально 😂), прав был Пётр I...

Ответить

Mark Borisov

KINCH
1

Общественный электротранспорт - это не староверство. Изучите современный опыт Европы в развитии электротранспорта.

Ответить

Инокентий Смирнов

2

Уберите с улиц автобусы с ДВС, автомобили без катализаторов и будет красота! Это я вам говорю, вам!

Ответить

Alex Black

1

Даёшь безрогие троллейбусы! Можно будет убрать с улиц эту жуткую паутину проводов. Идёшь по городу, видишь красивое здание, хочешь сфотографировать, а там - провода 😖

Ответить

Igor Chimbur

Alex
0

В Москве электробусы уже ездят

Ответить

Captain

0

Почему именно электро, а не современные гибриды? Как в условиях русского севера это все будет работать? А вот гибриды дают реальную экономию топлива. Опять же газа у нас много, хотя скоро на нем будет ездить не выгодно, при такой динамике цен...

Ответить

KINCH

Captain
1

Потому что электричества у нас просто до жопы, а гибридных технологий у нас нет.

Ответить

Александр Ушаков

0

А когда наконец пилотными будут другие, менее «привилегированные» города? Или у них проект окажется дешевле, что не устраивает авторов идеи?

Ответить

роман долгополов

Александр
0

В озвученных городах половина населения страны проживает,и бОльшая часть населения  их просто регулярно посещает в каком либо качестве

Ответить

Allestor Krei

роман
1

Странно, но почему то не добавили Краснодар, ЕКБ и Ставрополь

Ответить

Александр Ушаков

роман
0

Тем более странно там пилотные проекты делать. Их, обычно, на чем-то небольшом проводят, как раз чтобы обкатать и не тратить лишние деньги.

Ответить

KINCH

0

Почему мне ничего не выделили? Я тоже хочу развиваться. 

Ответить

Raimond Vladimirov

KINCH
0

Ты что ёмобиль?

Ответить

hakhagmon

0

А как же медведевский закон, что при открытии новой азс на ней в обязательном порядке должна быть зарядная станция. Неужели опять законы не работаю

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Останется только изыскать мощности электросетей на заправку такого числа автомобилей. Подмосковье. Газа нет. Зима. 180 вольт. Топись как хочешь.

Ответить

Denis Bystruev

Sergei
0
Ответить

Sergei Timofeyev

Denis
0

Когда было -28, то 2/3 электросети в Чеховском городском округе тупо не выдержала. Мы ещё неделю на ДГУ сидели.

Ответить

Airat Kafman

0

Вроде же говорили, что электротранспорт не приживается на земле русской, и что у нас будет сделан упор на газы Миллера.

Кто переобулся?

Ответить

Эдуард Гладышев

0

Круто, будущее наступает, в пробках можно будет стоять в электробусе... 

Ответить

Arartem

0

А дорожки под них будут строить?

Ответить

Namax

0

2030 смешно , особенно когда на май месяц 21 года ,в одном районе Минска  работают порядка 50 заправочных станций для электромобилей , ну а про количество электромобилей , лучше не говорить , а то статья на их фоне будет выглядеть бредом ))

Ответить

Allestor Krei

Namax
0

Во-первых в Белоруссии дешевая растаможка, куда привозят битые теслы и продают для снг. Это не страна под электроавто подготовленна, а просто спрос большой на дешевые теслы

Ответить

Дмитрий Морковкин

0

Ну как бы наш ответ всяким теслам. И доступный вариант.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Columbus Russia
Подписан
Отписаться
Как навести порядок в данных вашего предприятия: план из трех шагов
Бизнес никогда не стоит на месте. Каждый день в цехах вашего предприятия создается бесконечный поток новых данных, таки…
Ozon
Подписан
Отписаться
Ozon проведёт бесплатный бизнес-форум по ecommerce
В программе — нетворкинг, выступления опытных предпринимателей и разборы кейсов. Рассказываем, что ещё ждёт участников…
hh.ru
Подписан
Отписаться
Работа рекрутера и заказчика: все, что нужно знать об интервью
Полный гайд для рекрутера по работе с коллегами, заказчиками и клиентами. Часть четвертая: как подготовить всех участни…

Показать еще

Лучшие комментарии
andrey andreys
за день
Курс биткоина упал ниже $45 тысяч после ответа Маска о возможной продаже криптоактивов Tesla
Mikhail Che
за неделю
в целом не должно быть такого, что приложение не работает, если ты не даешь ему доступ к чему то, Сбер строит свою гребаную экосистему поэтому лезет ко всем с анальным зондом данные собирать
Приложение «Сбербанка» не работает без доступа к фотографиям и звонкам

Комментарии

Павел

Минцифры предложило…

Danis

Яндекс-маркет — косяк за косяком

Anna Petrova

Как я сделал 3D анимационное…

ilia

Психология 🔥tinder | пиши…

Igor Chimbur

Минэкономразвития запланировало…

Sergey T

Мы боимся ездить через…

Denis Kiselev

Сервис разработки без кода…

Павел Молянов

203 000 переходов на сайт по…

Alexander Rukin

Как я искал рекламные лайфхаки…

NTA

Разбираем магию оконных функций…

Fotyna_now

Яндекс-маркет — косяк за косяком

Vl Al

Мы боимся ездить через…

ilia

Работа более 55 часов в неделю…

Денис Клочков

Яндекс-маркет — косяк за косяком

Alexander Veber

Как мне удалось монетизировать…

Leha Shum

Яндекс-маркет — косяк за косяком

Феттучини с…

Мы боимся ездить через…

Leha Shum

Яндекс-маркет — косяк за косяком

El Negro

Хакеры на заказ с…

Антон Штадлер

7 российских дизайнеров…
null