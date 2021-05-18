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Транспорт
Маша Цепелева

«Дочка» Alphabet представила датчик Pebble для отслеживания свободных парковок Статьи редакции

Устройство крепится к асфальту и в режиме реального времени сообщает в приложении, занято ли место машиной.

7 7 комментариев
Форум 
572 просмотров

Подразделение компании Alphabet для разработки решений городской среды Sidewalk Labs представило датчик для парковки Pebble, пишет TechCrunch.

Pebble состоит из двух устройств: самого датчика и источника питания. Прибор диаметром семь сантиметров и весом в 60 граммов можно прикрепить к земле на парковках. Он через сенсоры фиксирует отсутствие или присутствие автомобиля, затем отправляет данные в облако.

Источник питания датчика работает на солнечной энергии и крепится, например, на столб. Он рассчитан на 5-7 лет.

Датчик Pebble Sidewalk Labs

Данные Pebble о парковках в режиме реального времени можно интегрировать в навигационные приложения, например Google Maps, через API.

Данные могут помочь операторам парковок и муниципалитетам. Застройщики могут использовать данные Pebble, чтобы рассчитать, сколько парковок в районе еще необходимо.

Pebble не использует камеры и не собирает идентифицирующую информацию о водителе или автомобиле, а пропагандирует подход «сохранения конфиденциальности».

«Информация поможет водителям узнать об отсутствии свободной парковки ещё до выезда из дома. Это может побудить их искать альтернативные способы передвижения, такие как общественный транспорт. 30% пробок возникают из-за водителей, ищущих парковочное место», — объяснил старший креативный технолог Sidewalk Labs Ник Джонас.

Заказать Pebble можно через официальный сайт разработчика. Цены компания не раскрывает.

Sidewalk Labs

#новость

7 7 комментариев
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Igor Filippov

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 Информация поможет водителям узнать об отсутствии свободной парковки ещё до выезда из дома. Это может побудить их искать альтернативные способы передвижения, такие как общественный транспорт

Интересно насколько это реалистично в США, если не говорить о Нью-Йорке? Там вроде автобусы ходят раз в час и пользуются ими только низшие слои населения.

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Angel Vivaldi

Igor
0

это ты окарал светлейшую страну грязью полить xD опрометчиво

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Igor Filippov

Angel
2

Ну у меня кругозор пошире чем у местных комментаторов, я читаю что американцы сами думают про свой транспорт)

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Angel Vivaldi

Igor
1

щас еще приплетаторы набегут сравнивать

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Artur Golitsyn

Igor
0

Такси?

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Комментарий удален

Дмитрий Струков

0

Блин, круто! Я б на парковку около дома поставил.

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One Logic

0

Интересно, но есть несколько вопросов:
1. Насколько удобно прокладывать кабель в асфальте, например, до столба?
2. Каким устройством агрегируются данные с датчиков?
3. Какая максимальная ёмкость одной системы?

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