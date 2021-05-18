«Дочка» Alphabet представила датчик Pebble для отслеживания свободных парковок Статьи редакции
Устройство крепится к асфальту и в режиме реального времени сообщает в приложении, занято ли место машиной.
Подразделение компании Alphabet для разработки решений городской среды Sidewalk Labs представило датчик для парковки Pebble, пишет TechCrunch.
Pebble состоит из двух устройств: самого датчика и источника питания. Прибор диаметром семь сантиметров и весом в 60 граммов можно прикрепить к земле на парковках. Он через сенсоры фиксирует отсутствие или присутствие автомобиля, затем отправляет данные в облако.
Источник питания датчика работает на солнечной энергии и крепится, например, на столб. Он рассчитан на 5-7 лет.
Данные Pebble о парковках в режиме реального времени можно интегрировать в навигационные приложения, например Google Maps, через API.
Данные могут помочь операторам парковок и муниципалитетам. Застройщики могут использовать данные Pebble, чтобы рассчитать, сколько парковок в районе еще необходимо.
Pebble не использует камеры и не собирает идентифицирующую информацию о водителе или автомобиле, а пропагандирует подход «сохранения конфиденциальности».
«Информация поможет водителям узнать об отсутствии свободной парковки ещё до выезда из дома. Это может побудить их искать альтернативные способы передвижения, такие как общественный транспорт. 30% пробок возникают из-за водителей, ищущих парковочное место», — объяснил старший креативный технолог Sidewalk Labs Ник Джонас.
Заказать Pebble можно через официальный сайт разработчика. Цены компания не раскрывает.
Информация поможет водителям узнать об отсутствии свободной парковки ещё до выезда из дома. Это может побудить их искать альтернативные способы передвижения, такие как общественный транспорт
Интересно насколько это реалистично в США, если не говорить о Нью-Йорке? Там вроде автобусы ходят раз в час и пользуются ими только низшие слои населения.
это ты окарал светлейшую страну грязью полить xD опрометчиво
Ну у меня кругозор пошире чем у местных комментаторов, я читаю что американцы сами думают про свой транспорт)
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Комментарий удален
Интересно, но есть несколько вопросов:
1. Насколько удобно прокладывать кабель в асфальте, например, до столба?
2. Каким устройством агрегируются данные с датчиков?
3. Какая максимальная ёмкость одной системы?
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