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Транспорт
Маша Цепелева

Tesla отложила начало массового производства пикапов Cybertruck до 2023 года — Electrek Статьи редакции

Компания уже переносила дату с 2021 на 2022 год.

  • Илон Маск во время разговора с сотрудниками Tesla рассказал, что компания не планирует начинать производство Cybertruck до конца 2022 года. «В пикапах столько новых технологий, что нарастить производство будет сложно», — передают слова Маска источники Electrek. А масштабное производство не начнётся до конца 2023 года.
  • Во время разговора Маск не упустил возможности прокомментировать Cybertruck: «Это будет особый проект. Как сбой в "Матрице". Как если бы у Нео была машина», — цитируют его слова источники издания.

  • Глава Tesla представил Cybertruck в ноябре 2019 года. В августе 2021 года количество предзаказов электрокара превысило 1,2 млн.

  • В 2021 году Илон Маск предупредил, что компания столкнётся с проблемами при производстве из-за особенностей конструкции, например, стального корпуса. Позже на сайте Tesla обновилась информация — начало производство перенесли c конца 2021 года на 2022 год.
Cybertruck Tesla

#новость #tesla #cybertruck

703 просмотров
6 6 комментариев
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Поджог Сараев

2

В пикапах столько новых технологий, что нарастить производство будет сложно

Как гром среди ясного неба! Никто не мог представить такое два года назад ¯\_(ツ)_/¯

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евгений аношин

Поджог
0

В целом да. Никто не ожидал такого на вроде как стабильном рынке поставок. Тут с обычными компонентами типа платы управления пиропатроном пассажирской подушки безопасности производства бош стабильности поставок нет аж до конца 1 полугодия 2022 года.
ST Microelectronics не может никак нарастить поставки SiC MOSFET для инверторов. А Самсунг все таки из-за февральской заморозки завода в Техасе перенес запуск hw 4.0 на конец 1 квартала 22 года. И тд и тп.... 
Поставленные вальцы для изостатическом прессования катодного материла при сухой печати 4680 оказались недостаточно прочные для частиц никеля при массовом производстве и поставщик меняет все, но медленно потому что подбирается нужный материал. И надо разобрать-собрать- попробовать и ТД..
Поэтому Маск сказал - мы должны быть готовы что наладить производство получится не ранее конца 22 года...

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Поджог Сараев

евгений
0

Т.е. на самом деле производство перенесли из-за проблемы с задержкой комплектующих, но Маск почему-то скрывает это и говорит "мы обосрались при проектировании". Он проспорил кому-то желание, или как это объяснить?

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Фиктивный Аккаунт

0

Ради такого дела можно подождать.

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Deniss Karpak

0

Опять ждать. Пиздаболы

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Сергей Янзин

Deniss
0

Stop projecting!

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