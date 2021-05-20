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Транспорт
Евгения Евсеева

Россия вернёт пошлину на ввоз электромобилей с 2022 года Статьи редакции

Сейчас действует нулевая ставка, с 2022 года она составит 15%.

  • В России и других странах ЕАЭС не продлят льготы на ввоз электромобилей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект изменений в единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза.
  • Сейчас в странах ЕАЭС установлена нулевая ставка на ввоз электромобилей — она продлится до конца 2021 года. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщили, что ни одна страна — член союза не предлагала о продлить нулевую ставку.
  • Согласно документу, который подготовила ЕЭК, пошлина будет установлена с 2022 года, она составит 15%.
  • В Минпромторг также никто не обращался с предложением продлить льготные условия. В ведомстве пояснили, что вводили нулевую ставку на ввоз по инициативе Белоруссии на временной основе.
  • При этом в Минэкономразвития обратились представители Ассоциации европейского бизнеса и попросили продлить нулевую пошлину до 2024 года. В ассоциации увидели в действиях комиссии противоречие между желанием поддержать рынок электроавтомобилей и повышением пошлины.
  • В мае 2021 года Минэкономразвития запланировало выделить 418 млрд рублей до 2030 года на развитие электротранспорта в России.

#новость #электромобили

3156 просмотров
97 97 комментариев
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Андрей Литовченко

32

Странное решение, надо наоборот стимулировать ввоз электромобилей, а не усложнять его...

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Георгий Михнов

Андрей
22

Надо кому? Стране с огромным запасом энергоресурсов?

Ответить

Символический танк88

Георгий
14

Плохо только, что по материалу агентства РОССИЯ СЕГОДНЯ Россия сегодня занимает 20 место в Европе по доступности бензина:
 Россия заняла в рейтинге двадцатое место и расположилась между Чехией и Грецией. — https://1prime.ru/energy/20210201/832932819.html

Как так-то? Почему в такой богатой ресурсами стране с нашими бескрайними просторами бензин стоит столько, что россиянин на среднюю ЗП может позволить себе его в три раза меньше, нежели жители Люксембурга и Норвегии? Что это, налоговый манёвр или много ходов?

Ответить

Вячеслав Гринин

Символи…
18

Лодку раскачиваете? Хотите, чтобы у нас как в Европе было?

Ответить

Символический

Вячеслав
8

Нет, конечно! Если у нас захотят сделать «каквевропе», то, вероятно, начнут с 100-150 рублей  за литр. Этим же могут и закончить. Так что пусть всё остаётся по-старому по-доброму.

Ответить

Ware Wow

Вячеслав
2

Как в Европе точно не надо.
Вообще нет ни одной страны в мире для положительного примера, для кальки.
Можно только в разных странах что-то хорошее заимствовать.

Ответить

Shlomo

Вячеслав
0

В европе пошлина и ндс добавляют 30% к стоимости импортных товаров. На электрические машины дотации уже отменили, скоро введут налог на утилизацию батарей или что-то подобное

Ответить

Дмитрий Алтунин

Символи…
9

Нужно просто принять новый пакет поправок к конституции и тогда заживём! Вот и весь секрет

Ответить

Иван Иванов

Символи…
4

У вас есть НПЗ.

У НПЗ есть предельная производительность (сколько топлива вы можете произвести в месяц).

Ваше топливо готовы покупать не только в РФ за рубли, но и в Европе за Евро.

Вы сами живёте в Испании (у вас же свой НПЗ).

Была бы ваша воля, вы бы всё топливо продали в Европу, где литр стоит дороже, чем в РФ. Ну и валюта. Но так нельзя.

Приходится часть топлива отпускать в РФ, по сути уменьшая свою прибыль, но проявляя социальную ответственность.

Но при этом вы стремитесь максимально близко сделать стоимость отпуска топлива к максимальной.

Это причина номер раз, почему бензин дешевле быть не может в принципе.

У вас есть государство.

Вы не очень хотите в рыночную экономику (на ваш век хватит, а всех оппонентов, мнение которых нужно было бы учитывать, вы успешно уничтожили).

В налоговой системе вашего государства в стоимость одного литра топлива заложено 70% налогов.

Ваше государство построено вертикально и доля бюджетников превышает долю частников.

Ваши обязательства перед армией бюджетников номинированы в ₽.

Даже в случае понижения цен на нефть ваши обязательства никуда не уходят, значит вам нужно получить тоже самое количество денег с топлива, что вы закладывали и в абсолютном выражении вам невыгодно снижение цены на один литр, так как обязательства перед бюджетниками никуда не делись.

Это причина номер два, почему бензин дешевле быть не может с точки зрения государства в текущем положении дел.

Ответить

Vladimir Ivanov

Символи…
0

Вы либо молодой, либо глупый.
Извините 🤷. И не принимайте за оскорбление. 

Ответить

Иван Иванович

Vladimir
2

поясните, чем он голубец?

Ответить

Andreas Lapueros

Иван
5

Голубец! Голубец, Карл ))

Ответить

Иван Иванович

Andreas
0

именно;)

Ответить

Vladimir Ivanov

Иван
0

В том что задаёт такие вопросы. Обычно они возникают лет до 20.... Ну до 25... А потом "все всё понимают". А если не понимают, то они глупые. Как то так.
И повторюсь, я не хочу никого оскорбить

Ответить

Иван Иванович

Vladimir
3

Мне в 20 лет было наплевать на нефть и её производные. Только в 25 лет, когда на постоянной основе стал использовать авто появились такие вопросы. 

Ответить

irmr

Vladimir
1

О, "поживи с моё" и "мал ещё, щенок" на моей висишечке.

Вы и старый, и глупый.
Извините 🤷. И не принимайте за оскорбление. 

Ответить

Vladimir

irmr
0

Достойно :)

Ответить

KINCH

Vladimir
2

@Инспектор, мне стало плохо, когда я прочитал данный комментарий. Человек оскорбляет человека! Просто так! На ровном месте! Никакого конструктива! Подлость и гадость, самая настоящая, возмутительная гадость. 

Ответить

Александр

KINCH
0

Инспектор потрогал!

Ответить

Alex

Символи…
0

А у вас у самого есть какие то варианты почему так происходит?

Ответить

Символический

Alex
0

Конечно. В данном материале ёмко и кратко всё изложено: https://vc.ru/offline/158842-pochemu-cena-benzina-postoyanno-rastet-kto-vliyaet-na-stoimost-i-kakaya-realnaya-cena-benzina
 
PS:
 Все просто же. Цена на бензин растет, это увеличивает стоимость доставки бензина до АЗС, что в свою очередь... — @Алексей Струков 

Ответить

Alex

Символи…
3

Милейший, всё действительно просто, если рынок монопольный, то законы рынка не работают, а ценник диктуется в правительстве по принципу, проглотят и ок, а выборы пройдут еще поднимим.

Ответить

KINCH

Символи…
1

 Все просто же. Цена на бензин растет, это увеличивает стоимость доставки бензина до АЗС, что в свою очередь..

Но в статье на такие выводы и намека нет. В статье говорится, что высокая цена на бензин обусловлена высокими налогами, сфера максимально зарегулирована и монополизирована. Продают своим же дороже. Прямо как Яндекс тем, которые уже оформили подписку 😂

Ответить

Yuri Istomin

Георгий
1

Ты наверно из гуманитариев, которые думают, что электричество берется из розетки в стене.

Ответить

Nikita Rogatov

Yuri
2

Из молнии же, технарь ты необразованный

Ответить

Konstantin Mednikov

Георгий
0

Да. Бензин производить и дорого, и плохо для экологии, и не имеет смысла. Электроэнергия в России стоит в разы дешевле. Стоит стимулировать рынок, чтобы хоть в чем-то не отставать от развитых стран. Чтобы не оказалось, что во всём мире ездят на Теслах, а у нас на Жигулях.

Ответить

Vladislav Stan

Андрей
6

Ничего странного, наверху тотально поехали на запретах. Пока фсбня у власти, запреты будут литься как из рога изобилия. На другое они не способны. 
Ну и не забывайте, что экономика падает, а дворцы строить надо. Если с чего-то можно взять нОлог - дедушка и его нукеры обязательно возьмут.

Ответить

Andreas Lapueros

Vladislav
2

В России во многих сферах очень низкие налоги. У меня в Испании как у ИП выходил в районе 30-35%, и это типа обычный «подоходный» тк там ИП платит подоходный как физлицо 

Ответить

Vladislav Stan

Andreas
–4

так может сначала уровень жизни, паспорт как в Испании, а потом уже налоги? 

Люди в РФ платят минимум 53 процента налогов, это еще без учета скрытых пошлин и прочего

Ответить

Shlomo

Vladisl…
2

Ну и какой уровень жизни в Испании? Нищая страна с высоким криминалом. Из всех плюсов только море и тепло.
И откуда у тебя 53%? Ты получил деньги на ип, заплатил 6% и иди гуляй

Ответить

Angel Vivaldi

Shlomo
4

Он говорит о том что если я работают на кого-то, то по итогу я отдам 53, он не рассматривает работу на себя. Но сейчас начнется еще уточнение что у нас стоооолько скрытых налогов, которых якобы в других странах нет (: что мы тут все 99% отдаем xD все время смешно с этой темы становится

Ответить

Shlomo

Angel
1

Так на кого то работая он значит не в курсе сколько он в Европе заплатил бы. Во Франции 35% на зарплату, если зарплата очень высокая, то до 45% плюс работодатель платит около половины от твоей зарплаты в виде соцзвносов. Ну а потом ндс 20%, всякие налоги на жилье, на наследство и тд

Ответить

Vladislav

Shlomo
0

Ты можешь тогда образование как во Франции, зарплату, паспорт с кучей открытых границ и шенгеном предоставить?

Ответить

Shlomo

Vladisl…
1

Образование во Франции очень среднее. Если это обычная школа, то из нее прямой путь только в пту.
Паспорт Франции делать не стану даже если приплатят, карты резидента вполне достаточно для передвижений внутри ЕС. Для всего остального покупается паспорт карибов или мальты

Ответить

Nikolai O

Vladisl…
0

Так может сначала французами стать?

Ответить

Fyodor

Angel
1

Он говорит о том что...

Уровень его осознанности под вопросом. Потому что он плюсанул ваш коммент.

upd А теперь снял плюс лол.

Ответить

Angel

Fyodor
1

((% он плюсовал когда там было только про процент, а теперь дал заднюю, когда там появилось уточнение которое его не особо устраивает в плане правды. Это нормально для таких

Ответить

Vladislav Stan

Shlomo
–2

Да, а, когда я в магазе НДС плачу 20 проц, с этим как быть? Есть перестать? Перейти на бартер? А акциз на алкоголь я кому плачу?Иди учи матчасть. 

Ответить

Angel Vivaldi

Vladisl…
3

Я так понимаю что налог с алкашки во всех других странах кроме РФ в стоимость не засовывают (((: вы о чем вообще? В Исландии 40% на алкашку, вы реально считаете что ее платит производитель, а не покупатель?

Ответить

Shlomo

Vladisl…
2

А в европе ты ндс или акцизы на бензин не платишь? Во Франции сейчас дизель в районе 1.40 евро, из них 80% это акцизы 

Ответить

Nikita Rogatov

Vladisl…
4

Вы явно не очень в курсе про жить в Испании, дохлый рабочий рынок и маленькие зарплаты. Все это приправлено коррупцией как у нас.

53 процента это вы где платите? Только не надо про налоги что платит работодатель, в европе они тоже есть + овердорогие страховки без которых только совсем маленькая компния может.

Ответить

Andreas Lapueros

Vladisl…
3

Ты в курсе какой там реальный уровень жизни, или с дивана смотрел? Давай я тебе расскажу правду, которую ни один Варламов тебе не показывает.
ОЧЕНЬ много испанцев до 30-35 живут в комнатах, тк снимать квартиру денег не хватает. Шэрят её с такими же «обеспеченными». 
Прогрессивная ставка налога на доход убивает все желание работать больше, тк зарабатывать сильно больше не будешь.
Закупаются шмотками на распродажах.
Жрать готовят дома, в кафе в основном жрут просто дешёвые тапасы с кофе или пивом.
Очень многие даже у себя по стране не путешествовали особо, не то что куда-то там заграницу летать. 
Реально неквалифицированные местные зарабатывают нуууу полторашку-двушку. В Барселоне. С этих денег ты просто не сможешь себе позволить норм жильё. 
Айтишники вообще отдельная смешная история, в раше те же зарплаты в крупных городах
https://youtu.be/3iTwJQkONHs

Ответить

Карфаген должен

Andreas
0

Богатым быть тяжело.
Чтобы получить налог 35%, надо зарабатывать 68к евро в год.

Ответить

Andreas Lapueros

Карфаген
0

Ну извините)
Нищебродом там быть лучше чем в России, это правда.
Соц помощь, нет налогов на доход до 22к в год.
А если детей нарожать, ещё лучше.
Вот в Европу и лезут всякие цыгане и прочий сброд, им так удобно, сидеть на шее у тех кто вкалывает.
А если ты типа беженец так вообще жильё дадут бесплатно на полгода

Ответить

Карфаген должен

Andreas
0

Да, давайте людей в рабство загоним, а то цыганам нравится, как мы живём.

Ответить

Andreas Lapueros

Карфаген
0

Цыгане ещё и могут у вас ваше жильё отжать на полгодика и жить там и вы их не имеете права выгнать, так и происходит часто, не знаю в курсе вы или нет ) за эти полгода выносят всё что можно вынести, у знакомого знакомых даже унитаз оторвали )) 
Погуглите закон об окупасах 

Ответить

seva slepnev

Андрей
2

А бензин тогда кто будет покупать? На экологию плевать, на наш век хватит

Ответить

Evgeny Shpilevoy

seva
0

Вникните поглубже в тему. Современный автомобиль на дистанции (с момента сборки) сейчас гораздо экологичнее электромобиля.

Ответить

Давид Сабаури

seva
0

Не хватит)

Ответить

Alex

Андрей
2

Это в логике нормального политика, а в логике кремлежуликов, понятия прогресс нет

Ответить

new_comment

Андрей
1
Ответить

Никитка Хархардинов

Андрей
0

Так это ж Россия! Тут уже не стоит удивляться.

Ответить

Дмитрий Финошин

Андрей
0

На днях статья была об этом. «Стимулировать» хотят камаз, чтобы он производил российские электромобили... 
и часть инвестиций на постройку сети зарядок, это позитивная часть новости. 

Мне так кажется, что тренд на постепенную электрификацию автопарка неизбежен и ребята в правительстве решили заранее заложить этот налог, ещё до того как электрокары станут мейнстримом. Чтобы потом меньше возмущений было, когда их будут ввозить десятками тысяч, а не сотнями штук, как сейчас. 

Ответить

Дэни Трэхо

Андрей
0

О да, эти прожаренные пассажиры просто топчик.

Ответить

Belek Mongush

5

Вроде говорили,что будут поддерживать развитие в РФ электрокаров и их удобное использование.Пошлины на электрокары…..ждём электромобили от отечественных производителей?

Ответить

Denis Kiselev

Belek
3

Импорт и развитие в РФ - немного разные вещи

Ответить

Belek Mongush

Denis
0

Но они связаны,человек

Ответить

Alex

Belek
–1

Так вот вам Кама 1- жрите!🤮

Ответить

Tim А.

Belek
0

От китайцев, сделают у нас производство батарей и будут клепать электрички

Ответить

Yury Kotov

3

Кама 1 😎

Ответить

Денис Файзулин

Yury
7
Ответить

Айбилив Айкенфлаев

Yury
0

Zetta

https://youtu.be/WkNFylP_D8g

Ответить

Айбилив Айкенфлаев

Айбилив
0

Не понимаю, за что минус. Чем вам российская Тесла не зашла? 

Ответить

Alex

Айбилив
5

Ага, а деревянные счеты - это тогда что - российский айфон?!🤣🤣🤣

Ответить

Andreas Lapueros

Айбилив
0

Щас бы из-за минуса переживать )

Ответить

Айбилив

Andreas
2

Все остальные поводы для переживаний, в сравнении, кажутся мелкими и ничтожными) 

Ответить

Alex

Yury
0

Пересядь на инвалидку

Ответить

Геннадий Кузьмин

3

В России, видимо, стало настолько много электрокаров, что пора бы и льготы отменять...

Ответить

Айбилив Айкенфлаев

1

Поддержи российского производителя! 

Ответить

Raimond Vladimirov

Айбилив
6

Нефти

Ответить

Alexey Mezenin

2

Норвегия - субсидии и льготы при покупке электромобиля, Россия - пошлины.

Ответить

Светлана Ильиных

1

Да ведь понятно же, что пока всю нефть и газ не выкачают и не продадут в тридорога своим же согражданам, не будет в России никто электромобили поощрять. А так и ещё бабла можно будет срубить

Ответить

Andreas Lapueros

Светлана
1

Ну по этой логике могут цену за электричество поднять просто, и хана вашим электромобилям? )

Ответить

Ar AbduRashid

Andreas
1

Так и так поднимают, в регионе у нас тариф для юр лиц 5.08руб за кило

Ответить

евгений аношин

Ar
1

Где такая низкая цена? Или это только за кВтч без плата за мощности?

Ответить

Ar AbduRashid

евгений
0

Ни фига не низкая она, при том что у нас куча своих ГЭС стоят, а население республик около 3млн душ

Ответить

евгений аношин

Ar
0

Поверь это очень хорошая цена)) у нас 5,83 рубля за Квтч. Приезжали американцы у них при сравнимом потреблении на одном заводе в штате Вашингтон 0,065 доллара за Квтч, на другом - в Техасе - 0,034 доллара за Квтч... Они малость удивились...

Ответить

Ar AbduRashid

евгений
0

Ну там, видно, для народа все делается, так как довольство каждого по отдельности, в итоге равно довольное общество в целом

Ответить

Ar AbduRashid

евгений
0

Что за мощности еще?

Ответить

Andreas Lapueros

Ar
0

Поздравляю)

Ответить

Alex

Andreas
1

В мире наблюдается наоборот тренд на снижение цены кВт за счет ВИЭ

Ответить

Светлана Ильиных

Andreas
0

А на заправках итак цены завышены) У нас на заправке для электромобилей возле Энергосбыта электричество по 15 р/квт стоило год назад. Сейчас наверно ещё дороже. Что более, чем в 5 раз превышает тариф для физ лиц. Вот так и поощряют)

Ответить

Andreas Lapueros

Светлана
0

Заряжайтесь в гараже ))

Ответить

Замкнутый ящик

1

Сейчас рассчитают сколько акциза с бензина/дт они не получат за 15 лет жизни авто и будут изымать эту сумму при ввозе)

Ответить

Andreas Lapueros

–1

Электромобили так-то немного залупа, тем более в Росссии. Пока для производства электроэнергии используются ТЭЦ, никакого «эко» там нет. Шило на мыло, а в случае если сжигается уголь - то даже хуже. То же самое касается очень грязных литиевых батарей для электромобилей (а там именно литиевые).
Ну и вряд ли в России кто-то будет активно продвигать ветряки например, других проблем у всех хватает

Ответить

Павел -

0

Возможно, это попытка простимулировать иностранных автопроизводителей, имеющих свои мощности в РФ, перенести в том числе в Россию производство электромобилей?

Ответить

KINCH

Павел
2

Почитайте, кто владеет автотором, после зайдите на канал Ярдрей и посмотрите, что у них с гарантией, сложите 2+2 и получите ответ. Перенос производства... Стыд и позор.

Ответить

Raimond Vladimirov

0

В ведомстве пояснили, что вводили нулевую ставку на ввоз по инициативе Белоруссии на временной основе.

То есть только Беларуси нужны были электромобили 

Ответить

hakhagmon

Raimond
1

Ждали пока теслу «подарят» лукашенко

Ответить

Комментарий удален

Светлана Ильиных

0

Рано в России ещё об электромобилях париться)

Ответить

Rustam Mizov

0

Все пока на газ. А потом будем кататься на Китайских, Тесле за 25 000 USD локальной сборки или Kia, Audi. Все "правильно"
Есть еще Казахстан и Белоруссия, пока входящие в ТС. 

Ответить

KINCH

Rustam
0

Ну, Китайцы (авто) — не самое плохое, плохо, если на своих заставят ездить, мы одно говно производим, технологической базы вообще нет.

Ответить

Тимур Петров

–1
Ответить

Сергей Кукла

Тимур
0
Ответить

Ar AbduRashid

Сергей
0

На ниссан Z чем то похож...

Ответить

KINCH

Тимур
0

Самое интересное, что Прохоров сделал нормальную тачку с точки зрения дизайна (по конструктиву хз, не разбираюсь) и если бы продолжил, то сейчас мог получиться интересный аппарат и конкурент, возможно, что и на мировой уровне. Жаль, что это был только хайповый проект :)

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Ar AbduRashid

KINCH
0

А я ждал и надеялся, что оно будет продаваться...

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