Россия вернёт пошлину на ввоз электромобилей с 2022 года Статьи редакции
Сейчас действует нулевая ставка, с 2022 года она составит 15%.
- В России и других странах ЕАЭС не продлят льготы на ввоз электромобилей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект изменений в единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза.
- Сейчас в странах ЕАЭС установлена нулевая ставка на ввоз электромобилей — она продлится до конца 2021 года. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщили, что ни одна страна — член союза не предлагала о продлить нулевую ставку.
- Согласно документу, который подготовила ЕЭК, пошлина будет установлена с 2022 года, она составит 15%.
- В Минпромторг также никто не обращался с предложением продлить льготные условия. В ведомстве пояснили, что вводили нулевую ставку на ввоз по инициативе Белоруссии на временной основе.
- При этом в Минэкономразвития обратились представители Ассоциации европейского бизнеса и попросили продлить нулевую пошлину до 2024 года. В ассоциации увидели в действиях комиссии противоречие между желанием поддержать рынок электроавтомобилей и повышением пошлины.
- В мае 2021 года Минэкономразвития запланировало выделить 418 млрд рублей до 2030 года на развитие электротранспорта в России.
Странное решение, надо наоборот стимулировать ввоз электромобилей, а не усложнять его...
Надо кому? Стране с огромным запасом энергоресурсов?
Символический танк88
Плохо только, что по материалу агентства РОССИЯ СЕГОДНЯ Россия сегодня занимает 20 место в Европе по доступности бензина:
Россия заняла в рейтинге двадцатое место и расположилась между Чехией и Грецией. — https://1prime.ru/energy/20210201/832932819.html
Как так-то? Почему в такой богатой ресурсами стране с нашими бескрайними просторами бензин стоит столько, что россиянин на среднюю ЗП может позволить себе его в три раза меньше, нежели жители Люксембурга и Норвегии? Что это, налоговый манёвр или много ходов?
Лодку раскачиваете? Хотите, чтобы у нас как в Европе было?
Символический
Нет, конечно! Если у нас захотят сделать «каквевропе», то, вероятно, начнут с 100-150 рублей за литр. Этим же могут и закончить. Так что пусть всё остаётся по-старому по-доброму.
Нужно просто принять новый пакет поправок к конституции и тогда заживём! Вот и весь секрет
У вас есть НПЗ.
У НПЗ есть предельная производительность (сколько топлива вы можете произвести в месяц).
Ваше топливо готовы покупать не только в РФ за рубли, но и в Европе за Евро.
Вы сами живёте в Испании (у вас же свой НПЗ).
Была бы ваша воля, вы бы всё топливо продали в Европу, где литр стоит дороже, чем в РФ. Ну и валюта. Но так нельзя.
Приходится часть топлива отпускать в РФ, по сути уменьшая свою прибыль, но проявляя социальную ответственность.
Но при этом вы стремитесь максимально близко сделать стоимость отпуска топлива к максимальной.
Это причина номер раз, почему бензин дешевле быть не может в принципе.
У вас есть государство.
Вы не очень хотите в рыночную экономику (на ваш век хватит, а всех оппонентов, мнение которых нужно было бы учитывать, вы успешно уничтожили).
В налоговой системе вашего государства в стоимость одного литра топлива заложено 70% налогов.
Ваше государство построено вертикально и доля бюджетников превышает долю частников.
Ваши обязательства перед армией бюджетников номинированы в ₽.
Даже в случае понижения цен на нефть ваши обязательства никуда не уходят, значит вам нужно получить тоже самое количество денег с топлива, что вы закладывали и в абсолютном выражении вам невыгодно снижение цены на один литр, так как обязательства перед бюджетниками никуда не делись.
Это причина номер два, почему бензин дешевле быть не может с точки зрения государства в текущем положении дел.
Вы либо молодой, либо глупый.
Извините 🤷. И не принимайте за оскорбление.
поясните, чем он голубец?
Голубец! Голубец, Карл ))
В том что задаёт такие вопросы. Обычно они возникают лет до 20.... Ну до 25... А потом "все всё понимают". А если не понимают, то они глупые. Как то так.
И повторюсь, я не хочу никого оскорбить
Мне в 20 лет было наплевать на нефть и её производные. Только в 25 лет, когда на постоянной основе стал использовать авто появились такие вопросы.
@Инспектор, мне стало плохо, когда я прочитал данный комментарий. Человек оскорбляет человека! Просто так! На ровном месте! Никакого конструктива! Подлость и гадость, самая настоящая, возмутительная гадость.
Символический
Конечно. В данном материале ёмко и кратко всё изложено: https://vc.ru/offline/158842-pochemu-cena-benzina-postoyanno-rastet-kto-vliyaet-na-stoimost-i-kakaya-realnaya-cena-benzina
PS:
Все просто же. Цена на бензин растет, это увеличивает стоимость доставки бензина до АЗС, что в свою очередь... — @Алексей Струков
Все просто же. Цена на бензин растет, это увеличивает стоимость доставки бензина до АЗС, что в свою очередь..
Но в статье на такие выводы и намека нет. В статье говорится, что высокая цена на бензин обусловлена высокими налогами, сфера максимально зарегулирована и монополизирована. Продают своим же дороже. Прямо как Яндекс тем, которые уже оформили подписку 😂
Ты наверно из гуманитариев, которые думают, что электричество берется из розетки в стене.
Да. Бензин производить и дорого, и плохо для экологии, и не имеет смысла. Электроэнергия в России стоит в разы дешевле. Стоит стимулировать рынок, чтобы хоть в чем-то не отставать от развитых стран. Чтобы не оказалось, что во всём мире ездят на Теслах, а у нас на Жигулях.
Ничего странного, наверху тотально поехали на запретах. Пока фсбня у власти, запреты будут литься как из рога изобилия. На другое они не способны.
Ну и не забывайте, что экономика падает, а дворцы строить надо. Если с чего-то можно взять нОлог - дедушка и его нукеры обязательно возьмут.
В России во многих сферах очень низкие налоги. У меня в Испании как у ИП выходил в районе 30-35%, и это типа обычный «подоходный» тк там ИП платит подоходный как физлицо
так может сначала уровень жизни, паспорт как в Испании, а потом уже налоги?
Люди в РФ платят минимум 53 процента налогов, это еще без учета скрытых пошлин и прочего
Он говорит о том что если я работают на кого-то, то по итогу я отдам 53, он не рассматривает работу на себя. Но сейчас начнется еще уточнение что у нас стоооолько скрытых налогов, которых якобы в других странах нет (: что мы тут все 99% отдаем xD все время смешно с этой темы становится
Так на кого то работая он значит не в курсе сколько он в Европе заплатил бы. Во Франции 35% на зарплату, если зарплата очень высокая, то до 45% плюс работодатель платит около половины от твоей зарплаты в виде соцзвносов. Ну а потом ндс 20%, всякие налоги на жилье, на наследство и тд
Да, а, когда я в магазе НДС плачу 20 проц, с этим как быть? Есть перестать? Перейти на бартер? А акциз на алкоголь я кому плачу?Иди учи матчасть.
Я так понимаю что налог с алкашки во всех других странах кроме РФ в стоимость не засовывают (((: вы о чем вообще? В Исландии 40% на алкашку, вы реально считаете что ее платит производитель, а не покупатель?
Вы явно не очень в курсе про жить в Испании, дохлый рабочий рынок и маленькие зарплаты. Все это приправлено коррупцией как у нас.
53 процента это вы где платите? Только не надо про налоги что платит работодатель, в европе они тоже есть + овердорогие страховки без которых только совсем маленькая компния может.
Ты в курсе какой там реальный уровень жизни, или с дивана смотрел? Давай я тебе расскажу правду, которую ни один Варламов тебе не показывает.
ОЧЕНЬ много испанцев до 30-35 живут в комнатах, тк снимать квартиру денег не хватает. Шэрят её с такими же «обеспеченными».
Прогрессивная ставка налога на доход убивает все желание работать больше, тк зарабатывать сильно больше не будешь.
Закупаются шмотками на распродажах.
Жрать готовят дома, в кафе в основном жрут просто дешёвые тапасы с кофе или пивом.
Очень многие даже у себя по стране не путешествовали особо, не то что куда-то там заграницу летать.
Реально неквалифицированные местные зарабатывают нуууу полторашку-двушку. В Барселоне. С этих денег ты просто не сможешь себе позволить норм жильё.
Айтишники вообще отдельная смешная история, в раше те же зарплаты в крупных городах
https://youtu.be/3iTwJQkONHs
Богатым быть тяжело.
Чтобы получить налог 35%, надо зарабатывать 68к евро в год.
Ну извините)
Нищебродом там быть лучше чем в России, это правда.
Соц помощь, нет налогов на доход до 22к в год.
А если детей нарожать, ещё лучше.
Вот в Европу и лезут всякие цыгане и прочий сброд, им так удобно, сидеть на шее у тех кто вкалывает.
А если ты типа беженец так вообще жильё дадут бесплатно на полгода
Да, давайте людей в рабство загоним, а то цыганам нравится, как мы живём.
Цыгане ещё и могут у вас ваше жильё отжать на полгодика и жить там и вы их не имеете права выгнать, так и происходит часто, не знаю в курсе вы или нет ) за эти полгода выносят всё что можно вынести, у знакомого знакомых даже унитаз оторвали ))
Погуглите закон об окупасах
А бензин тогда кто будет покупать? На экологию плевать, на наш век хватит
Вникните поглубже в тему. Современный автомобиль на дистанции (с момента сборки) сейчас гораздо экологичнее электромобиля.
На днях статья была об этом. «Стимулировать» хотят камаз, чтобы он производил российские электромобили...
и часть инвестиций на постройку сети зарядок, это позитивная часть новости.
Мне так кажется, что тренд на постепенную электрификацию автопарка неизбежен и ребята в правительстве решили заранее заложить этот налог, ещё до того как электрокары станут мейнстримом. Чтобы потом меньше возмущений было, когда их будут ввозить десятками тысяч, а не сотнями штук, как сейчас.
Вроде говорили,что будут поддерживать развитие в РФ электрокаров и их удобное использование.Пошлины на электрокары…..ждём электромобили от отечественных производителей?
Импорт и развитие в РФ - немного разные вещи
Кама 1 😎
Не понимаю, за что минус. Чем вам российская Тесла не зашла?
В России, видимо, стало настолько много электрокаров, что пора бы и льготы отменять...
Поддержи российского производителя!
Да ведь понятно же, что пока всю нефть и газ не выкачают и не продадут в тридорога своим же согражданам, не будет в России никто электромобили поощрять. А так и ещё бабла можно будет срубить
Ну по этой логике могут цену за электричество поднять просто, и хана вашим электромобилям? )
Так и так поднимают, в регионе у нас тариф для юр лиц 5.08руб за кило
Где такая низкая цена? Или это только за кВтч без плата за мощности?
Ни фига не низкая она, при том что у нас куча своих ГЭС стоят, а население республик около 3млн душ
Поверь это очень хорошая цена)) у нас 5,83 рубля за Квтч. Приезжали американцы у них при сравнимом потреблении на одном заводе в штате Вашингтон 0,065 доллара за Квтч, на другом - в Техасе - 0,034 доллара за Квтч... Они малость удивились...
Ну там, видно, для народа все делается, так как довольство каждого по отдельности, в итоге равно довольное общество в целом
А на заправках итак цены завышены) У нас на заправке для электромобилей возле Энергосбыта электричество по 15 р/квт стоило год назад. Сейчас наверно ещё дороже. Что более, чем в 5 раз превышает тариф для физ лиц. Вот так и поощряют)
Электромобили так-то немного залупа, тем более в Росссии. Пока для производства электроэнергии используются ТЭЦ, никакого «эко» там нет. Шило на мыло, а в случае если сжигается уголь - то даже хуже. То же самое касается очень грязных литиевых батарей для электромобилей (а там именно литиевые).
Ну и вряд ли в России кто-то будет активно продвигать ветряки например, других проблем у всех хватает
Возможно, это попытка простимулировать иностранных автопроизводителей, имеющих свои мощности в РФ, перенести в том числе в Россию производство электромобилей?
В ведомстве пояснили, что вводили нулевую ставку на ввоз по инициативе Белоруссии на временной основе.
То есть только Беларуси нужны были электромобили
Комментарий удален
Все пока на газ. А потом будем кататься на Китайских, Тесле за 25 000 USD локальной сборки или Kia, Audi. Все "правильно"
Есть еще Казахстан и Белоруссия, пока входящие в ТС.
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