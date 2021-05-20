Ford представил свой первый электропикап F-150 Lightning Статьи редакции
Стоит от $39 тысяч.
Электроверсия пикапа создана на базе стандартного F-150, пишет The Verge.
Пикап выйдет в 2022 году, стоимость базовой модели с запасом хода в 230 миль (370 км) начинается с $39 974 (2,9 млн рублей). Продвинутая версия c запасом хода около 300 миль (483 км) стоит от $50 тысяч (3,6 млн рублей).
Ford уже открыл приём заказов — с залогом в $100.
За доплату можно заказать электронную систему, которая с помощью датчиков может определить загрузку пикапа и пересчитать пробег на оставшемся заряде аккумулятора.
Кроме того, в пикап можно установить автопилот BlueCruise, который позволит снимать руки с руля при движении по некоторым участкам трассы.
F-150 может разогнаться до 60 миль/ч (97 км/ч) за четыре секунды и поддерживает быструю зарядку мощностью 150 кВТ.
Электропикап от Ford будет конкурировать с Cybertrack от Tesla, Rivian и Hummer от General Motors.
Lightning?) с зарядкой от айфона?)
Дизайн и софт электрокара выглядит хорошо, но почему такой страшный перед у машины. Капот у автомобилей будущего не должен быть как у камаза.
Думаю это для преемственности, владельцы пикапов довольно консервативны и в целом не очень пока любят EV тематику, а так им будет проще переход сделать
блин, внатуре, вот конечно дизайнеры и инженеры у форда тупорылые, не могли что ли на вц спросить какой капот делать...
Это вы просто Камаз из будущего видели и теперь у вас ассоциация осталась)
Отлично! Эпоха нефти подходит к концу!
Вангую, что выйдем на пик потребления лет через 5.
Пишут, что это одна из машин с того кладбища, уже ожила из-за токсичных отходов и ездит по городам похищает детей.
это обычная разборка каршеринга, где стоят выработанные машины с которых берут органы по необходимости. и что-то подсказывает кто когда. с них нечего будет брать их утилизируют, как делали с машинами в европе все годы до этого
Не нужно постить чужие фейковые новости. Эта стоянка действительно существует под Парижем, но там хранятся автомобили каршеринга Autolib, который разорился еще в 2018-м. Нормальные авто распродали, с остальных сняли батареи и поставили авто на стоянку, так как они никому не нужны после каршеринга.
Отлично! Эпоха нефти подходит к концу!
Что в этом отличного и почему она подходит к концу?
Падение роли нефти - очень положительно скажется на безопасности в мире.
А роль ее неизбежно упадёт при прекращении роста потребления.
Осталось научиться добывать энергию из холодного синтеза.
Ископаемое топливо не куда не исчезнет ещё полвека.
Рекомендую ознакомится о количестве редкоземельных металлов на планете необходимых для топливных элементов и морально готовятся к росту электроэнергии в десятки раз.
Ну вот, это реальный пикап, а не то, что представила Тесла
Чтобы вся важность произошедшего была понятнее — оригинальный F150 возглавляет список самых продаваемых автомобилей в США уже несколько лет, с отрывом почти в полтора раза от второй позиции — которая тоже пикап. Как и третье место, только после которого в топе появляются седаны, кроссоверы и все остальное, что для нас кажется "обычным" автомобилем.
Пикап - одна из самых странных форм автомобиля в современном мире. 2 отсека (пассажирский и грузовой), разъединенных между собой. Такое может быть нужно только человеку, который регулярно перевозит какие-то грязное г*вно после которого надо мыть отсек мойкой высокого давления. В такой концепции нужен не электромотор с аккумуляторами, а древний тракторный дизель.
Нормальная концепция должна включать в себя просто большой салон с возможности трансформации (хочешь - еще ряд сидений, хочешь - сиденья нафиг и просто большой багажный отсек)
Пикап крайне удобен для всех, кто возит на ам не только, простите, жопу)) это автомобили для владельцев частных домов, крупных собак, строителей, владельцев небольшого бизнеса и тех кто ездит не только по центру мегаполиса, фермеров и т.д. и т.п. И про дизель как то вообще не в тему, прочтите то, что написал выше, и поймите, что как раз человеку, который осознанно купил себе пикап явно есть где его заряжать, не выкидывая во двор удлинитель из окна человейника.
А ещё для владельцев катеров, буксируемых домов на колесах, ну или тех которые можно установить в кузов или вместо него, владельцам тяжёлых прицепов, владельцам мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов, багги и прочая прочая. Если у вас потребность как максимум привезти пару пакетов из магазина раз в неделю, то да, вам он не нужен, но это не повод писать что это "странный выбор")) имхо странно ездить на седане.
Вы прочли что я вообще написал? Пикап - мертвая концепция как раз из-за разбивания автомобиля на 2 отсека, которые не соединятся между собой. Я не писал про массу или тяговые характеристика. Сам я езжу на полноприводном универсале, когда надо перевезти что-то большое, цепляю прицеп.
Я написал про то, что бить универсальный автомобиль на 2 отсека (для перевозки людей и для перевозки говна) очень странное решение в плане универсальности в современном мире. На заре появления пикапов (кабина от грузовичка, кузов из досок) это было нормально. В настоящее время - нет.
Что мешает производителям пикапов сделать нормальный закрывающийся моносалон? Пусть спартанский, с пластиковой обшивкой, чтобы можно было легко его мыть. Нахрена этот открытый кузов, который все равно большинство норовят заколотить.
Ford truck is a great truck!
Стоит всего один биткоин, дайте 2
За доплату можно заказать электронную систему, которая с помощью датчиков может определить загрузку пикапа и пересчитать пробег на оставшемся заряде аккумулятора.
Без этого, наверное, супер неудобно его эксплуатировать. Да и вообще интересно как сильно проседает запас хода при плотной загрузке. Все же для владельцев пикапов это актуально...
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