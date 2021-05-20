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Транспорт
Евгения Евсеева

Ford представил свой первый электропикап F-150 Lightning Статьи редакции

Стоит от $39 тысяч.

41 41 комментарий
Форум 
2686 просмотров

Электроверсия пикапа создана на базе стандартного F-150, пишет The Verge.

The Verge

Пикап выйдет в 2022 году, стоимость базовой модели с запасом хода в 230 миль (370 км) начинается с $39 974 (2,9 млн рублей). Продвинутая версия c запасом хода около 300 миль (483 км) стоит от $50 тысяч (3,6 млн рублей).

The Verge

Ford уже открыл приём заказов — с залогом в $100.

За доплату можно заказать электронную систему, которая с помощью датчиков может определить загрузку пикапа и пересчитать пробег на оставшемся заряде аккумулятора.

Кроме того, в пикап можно установить автопилот BlueCruise, который позволит снимать руки с руля при движении по некоторым участкам трассы.

The Verge

F-150 может разогнаться до 60 миль/ч (97 км/ч) за четыре секунды и поддерживает быструю зарядку мощностью 150 кВТ.

Электропикап от Ford будет конкурировать с Cybertrack от Tesla, Rivian и Hummer от General Motors.

The Verge

#новость #ford #электромобили

41 41 комментарий
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41 комментарий
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Александр Шустров

9

Lightning?) с зарядкой от айфона?)

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Ruslan Rogachev

Александр
10

Вероятно это отсылка к Ford F 150 Lighting 1999 года

Ответить

Raimond Vladimirov

Александр
0

Вообще было бы удобно 

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Igor Gorbenko

Александр
0
Ответить

Дмитрий

1

Дизайн и софт электрокара выглядит хорошо, но почему такой страшный перед у машины. Капот у автомобилей будущего не должен быть как у камаза.

Ответить

Вася Пражкин

Дмитрий
11

Под капотом там багажник на 400 литров.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Дмитрий
8

Думаю это для преемственности, владельцы пикапов довольно консервативны и в целом не очень пока любят EV тематику, а так им будет проще переход сделать

Ответить

Igor Gorbenko

Дмитрий
6

блин, внатуре, вот конечно дизайнеры и инженеры у форда тупорылые, не могли что ли на вц спросить какой капот делать...

Ответить

Artem Komarov

Дмитрий
2

Вот вам перед не нравится, а на салон я посмотрел и прослезился.

Ответить

Jack Morositel

Дмитрий
1

А машина будущего не должны иметь пассивной безопасности? 🙄

Ответить

Oleg Zhuravlev

Дмитрий
0

Этож пикап причем на основе уже выпускаемого серийного шасси

Ответить

Александр Антипов

Дмитрий
0

Это вы просто Камаз из будущего видели и теперь у вас ассоциация осталась)

Ответить

Tim А.

Дмитрий
0

нормальный перед, не все слава богу делают убогие обмылки

Ответить

Pavel Pavel

Дмитрий
0

Потому что BRUTAL

Ответить

Jack Morositel

Дмитрий
0

И да, КамАЗы так то капотов не имеют в большинстве своём.

Ответить

Ware Wow

Дмитрий
0

для пикапа как раз аутентично.

Ответить

Леонид Белоус

–2

Отлично! Эпоха нефти подходит к концу!

Вангую, что выйдем на пик потребления лет через 5.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Леонид
8
Ответить

Igor Gorbenko

Небольшой
1

Пишут, что это одна из машин с того кладбища, уже ожила из-за токсичных отходов и ездит по городам похищает детей.

это обычная разборка каршеринга, где стоят выработанные машины с которых берут органы по необходимости. и что-то подсказывает кто когда. с них нечего будет брать их утилизируют, как делали с машинами в европе все годы до этого

Ответить

Вася Пражкин

Небольшой
1

Не нужно постить чужие фейковые новости. Эта стоянка действительно существует под Парижем, но там хранятся автомобили каршеринга Autolib, который разорился еще в 2018-м. Нормальные авто распродали, с остальных сняли батареи и поставили авто на стоянку, так как они никому не нужны после каршеринга.

Ответить

BearStrikesBack

Леонид
2

Отлично! Эпоха нефти подходит к концу!

Что в этом отличного и почему она подходит к концу?

Ответить

Леонид Белоус

BearStrikesBack
0

Падение роли нефти - очень положительно скажется на безопасности в мире.

А роль ее неизбежно упадёт при прекращении роста потребления.

Ответить

Александр Якунин

Леонид
0

Осталось научиться добывать энергию из холодного синтеза.
Ископаемое топливо не куда не исчезнет ещё полвека.

Рекомендую ознакомится о количестве редкоземельных металлов на планете необходимых для топливных элементов и морально готовятся к росту электроэнергии в десятки раз.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

3

Lightning McQueen

Ответить

Маркетологов к стенке

3

Ну вот, это реальный пикап, а не то, что представила Тесла

Ответить

Андрей Верижников

Маркетологов
0

Тесла вроде же концепт представила

Ответить

Тарас Мукин

2

Чтобы вся важность произошедшего была понятнее — оригинальный F150 возглавляет список самых продаваемых автомобилей в США уже несколько лет, с отрывом почти в полтора раза от второй позиции — которая тоже пикап. Как и третье место, только после которого в топе появляются седаны, кроссоверы и все остальное, что для нас кажется "обычным" автомобилем.

Ответить

- -

–1

Пикап - одна из самых странных форм автомобиля в современном мире. 2 отсека (пассажирский и грузовой), разъединенных между собой. Такое может быть нужно только человеку, который регулярно перевозит какие-то грязное г*вно после которого надо мыть отсек мойкой высокого давления. В такой концепции нужен не электромотор с аккумуляторами, а древний тракторный дизель.

Нормальная концепция должна включать в себя просто большой салон с возможности трансформации (хочешь - еще ряд сидений, хочешь - сиденья нафиг и просто большой багажный отсек)

Ответить

Jack Morositel

-
3

Пикап крайне удобен для всех, кто возит на ам не только, простите, жопу)) это автомобили для владельцев частных домов, крупных собак, строителей, владельцев небольшого бизнеса и тех кто ездит не только по центру мегаполиса, фермеров и т.д. и т.п. И про дизель как то вообще не в тему, прочтите то, что написал выше, и поймите, что как раз человеку, который осознанно купил себе пикап явно есть где его заряжать, не выкидывая во двор удлинитель из окна человейника.

Ответить

Jack Morositel

Jack
0

А ещё для владельцев катеров, буксируемых домов на колесах, ну или тех которые можно установить в кузов или вместо него, владельцам тяжёлых прицепов, владельцам мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов, багги и прочая прочая. Если у вас потребность как максимум привезти пару пакетов из магазина раз в неделю, то да, вам он не нужен, но это не повод писать что это "странный выбор")) имхо странно ездить на седане.

Ответить

- -

Jack
0

Вы прочли что я вообще написал? Пикап - мертвая концепция как раз из-за разбивания автомобиля на 2 отсека, которые не соединятся между собой. Я не писал про массу или тяговые характеристика. Сам я езжу на полноприводном универсале, когда надо перевезти что-то большое, цепляю прицеп.

Ответить

- -

Jack
0

Я написал про то, что бить универсальный автомобиль на 2 отсека (для перевозки людей и для перевозки говна) очень странное решение в плане универсальности в современном мире. На заре появления пикапов (кабина от грузовичка, кузов из досок) это было нормально. В настоящее время - нет.

Что мешает производителям пикапов сделать нормальный закрывающийся моносалон? Пусть спартанский, с пластиковой обшивкой, чтобы можно было легко его мыть. Нахрена этот открытый кузов, который все равно большинство норовят заколотить.

Ответить

- -

Jack
0

Просто компоновка пикап это единственное что могут предложить тем, кому нужен большой, вместительный тягач.
Производители ссут выпустить на рынок что-то необычное. Например взять шасси от пикапа, а кузов от микроавтобуса.

Ответить

Vl Al

-
0

"перевозит какие-то грязное г*вно" - Да, авто для типичного фермера.

Ответить

Raimond Vladimirov

1

Ford truck is a great truck!

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Raimond
0

Found On the Road Dead

Ответить

Sergey Redmi

Raimond
0

Fuck the Fuel Economy!

Ответить

Федор Сергиенко

1

Стоит всего один биткоин, дайте 2

Ответить

Jack Morositel

Федор
0

Как тут не вспомнить про пиццу за 10000 пикапов 😂

Ответить

Денис Файзулин

0

Ждем ответку от Доджа

Ответить

mekirile

0

За доплату можно заказать электронную систему, которая с помощью датчиков может определить загрузку пикапа и пересчитать пробег на оставшемся заряде аккумулятора.

Без этого, наверное, супер неудобно его эксплуатировать. Да и вообще интересно как сильно проседает запас хода при плотной загрузке. Все же для владельцев пикапов это актуально...

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