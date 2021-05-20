Волна
Предприниматели разберут бизнес-кейсы в Telegram 16+
До старта осталось:
Транспорт
Маша Цепелева

Ford с южнокорейским партнёром начнут выпускать аккумуляторы для электрокаров Статьи редакции

Автоконцерн собирается вложить $22 млрд в производство электрокаров за четыре года.

  • Совместное предприятие Ford и SK Innovation под названием BlueOvalSK зарегистрируют на территории Южной Кореи, сообщает TechCrunch. Вероятнее всего, построят две производственные площадки. Расположение заводов пока не определено.
  • Предприятие будет производить аккумуляторы на 60 гВт/ч ежегодно. Этой мощности хватит на 600 тысяч электрокаров.
  • «Пока у нас был только Mustang Mach-E, было более эффективно покупать батареи у поставщиков. Теперь у нас достаточный уровень производства электрокаров, чтобы оправдать такой объём инвестиций, поэтому мы стремимся к партнерству», — прокомментировал соглашение операционный директор Ford Хау Тай-Танг.
  • Ford хочет вложить в производство электромобилей $22 млрд до 2025 года.
  • У SK Innovation уже есть два завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Грузии. Они построены за счет коллективных инвестиций в размере $2,6 млрд. Один уже производит батареи, другой введут в эксплуатацию в 2023 году.
  • 19 мая Ford представила свой первый электропикап F-150 Lightning. Продажи начнутся в 2022 году.

#новость #ford

421 просмотров
3 3 комментария
2
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ford"], "comments": 3, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 248769, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 20 May 2021 19:48:54 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Vasiliy Gorin

5

 У SK Innovation уже есть два завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Грузии.

Да что вы бладжд такое несёте.

С каждым днём всё больнее и больнее читать VC. Люди вообще не понимают, о чём пишут.

Ответить

Oleg Major

Vasiliy
1

Не Грузия (Georgia), а Сакартвело! :)

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Живёт дело Генри Форда!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Yota
Подписан
Отписаться
Плати, только когда смотришь – в Yota ТВ появилась подневная оплата
Yota запустила возможность подневной оплаты в сервисе Yota ТВ. Теперь пользователи смогут оплачивать доступ к нему толь…
1
Selectel
Подписан
Отписаться
Обозреваем миниатюрный ПК с Intel Tiger Lake и графикой Iris Xe
Компания minisforum недавно выпустила новый миниатюрный ПК, который при скромных размерах обеспечивает неплохую произво…
2
М.Видео-Эльдорадо
Подписан
Отписаться
Технологии в ритейле: взгляд изнутри
В Москве прошла конференция Retail Tech, собравшая на своей площадке лучших специалистов IT-индустрии в ритейле. Мы не…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Артём Вечера
за день
Как только Apple не пошла ему на встречу, он сталь по них писать гадости. Раньше он был их ярым фанатом, в статусе вдохновителей было имя Стива Джобса, постоянно хвалил из продукты, везде мелькал с айфонами. Только…
Дуров назвал владельцев iPhone цифровыми рабами
Nicholas Savel'ev
за неделю
Ну хоть что-то толковое! 
Госдума запретила звуковую рекламу из громкоговорителей на зданиях
Комментарии

Дмитрий Евсеев

Производитель овсяного молока…

Andrew Freez

Американский стартап TuSimple…

Fyodor

«Медузу» признали «иностранным…

Alexandre Svergoun

Россия вернёт пошлину на ввоз…

igor igorevich

«iMac для большинства людей, но…

rubenalekse

$3 млн на туалетную бумагу…

Небольшой жёлтый…

Производители смартфонов…

Дмитрий Тенетович

Google откроет летом свой…

Николаев Александр

С «Яндекс.Диска» пропали…

Кирилл Далинин

«Медузу» признали «иностранным…

Юрий Белоножкин

«Мы поможем поднять зарплату…

Gleb Tyutikov

«Мы поможем поднять зарплату…

Nikolay Ganin

Ozon: произвол СБ, не дают…

Михаил Качалов

Россия вернёт пошлину на ввоз…

Fyodor

«Медузу» признали «иностранным…

Shlomo Goldenberg

Россия вернёт пошлину на ввоз…

Дмитрий Тамбовцев

Американский стартап TuSimple…

Artemiy Shlesberg

«Медузу» признали «иностранным…

Антон Штадлер

ЕС рекомендовал открыть границы…

Mikhail Goncharov

«Я не видел ни одного…
null