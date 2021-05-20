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До старта осталось:
Ford с южнокорейским партнёром начнут выпускать аккумуляторы для электрокаров Статьи редакции
Автоконцерн собирается вложить $22 млрд в производство электрокаров за четыре года.
- Совместное предприятие Ford и SK Innovation под названием BlueOvalSK зарегистрируют на территории Южной Кореи, сообщает TechCrunch. Вероятнее всего, построят две производственные площадки. Расположение заводов пока не определено.
- Предприятие будет производить аккумуляторы на 60 гВт/ч ежегодно. Этой мощности хватит на 600 тысяч электрокаров.
- «Пока у нас был только Mustang Mach-E, было более эффективно покупать батареи у поставщиков. Теперь у нас достаточный уровень производства электрокаров, чтобы оправдать такой объём инвестиций, поэтому мы стремимся к партнерству», — прокомментировал соглашение операционный директор Ford Хау Тай-Танг.
- Ford хочет вложить в производство электромобилей $22 млрд до 2025 года.
- У SK Innovation уже есть два завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Грузии. Они построены за счет коллективных инвестиций в размере $2,6 млрд. Один уже производит батареи, другой введут в эксплуатацию в 2023 году.
- 19 мая Ford представила свой первый электропикап F-150 Lightning. Продажи начнутся в 2022 году.
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3 комментария
5
У SK Innovation уже есть два завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Грузии.
Да что вы бладжд такое несёте.
С каждым днём всё больнее и больнее читать VC. Люди вообще не понимают, о чём пишут.
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