«Яндекс» впервые предоставил своё беспилотное такси бизнесу — подмосковный отель будет использовать его внутри комплекса Статьи редакции
Гости смогут воспользоваться такси и роботом-курьером для доставки еды на всей территории бесплатно.
«Яндекс» оказывает услуги по перевозке гостей и доставке заказов по контракту с отелем Cosmos Collection Izumrudny Les, сообщили vc.ru в компании. Это первое коммерческое сотрудничество «Яндекса», где предлагаются услуги беспилотных такси.
Площадь территории отеля превышает 220 гектаров. По ней можно передвигаться на специальных электрических гольф-карах.
Теперь гости могут заказать еще беспилотные такси из приложения «Яндекс Go», чтобы добираться до ресторанов, спортивных и развлекательных комплексов, парков и коттеджей, расположенных в комплексе. Также они могут воспользоваться услугами «Яндекс.Ровера», который будет привозить еду из ресторана.
Для гостей услуги такси и робота для доставки еды будут бесплатными. Как сообщили в «Яндексе», машины будут без водителя за рулем, но на первом этапе с сопровождающим на пассажирском сидении.
- В апреле 2020 года «Яндекс» заключил договор с администрацией центра Сколково. Там роботы-курьеры «Яндекс.Ровер» занимаются перевозкой документов.
- Бесплатная доставка еды роверами «Яндекса» в декабре 2020 года стала доступна для жителей Иннополиса. Компания заключила договор с администрацией города, которая оплачивает услуги доставки для удобства горожан.
- В Москве доставка «Роверами» доступна работникам и посетителям делового квартала «Белая площадь» у метро «Белорусская», а также в районе станций метро «Ходынское поле» и «Хамовники».
Странно, был ещё на Новый год в этом отеле, уже тогда такси работало с водителем-контроллером за рулем. Запоздалая новость или что-то новое?
Ну теперь без водителя заработает похоже.
Cosmos Collection Izumrudny Les
🤔🙄 Вот так и живём, в изумрудном лесу с розовыми пони из космоса.
Самое смешное, что теперь вместо электрокаров будет в лучшем случае гибрид
Да оно работает тут и бесплатно развозит гостей. Наблюдающий специалист Яндекса внутри тоже.
Почему чемоданы в отелях до сих пор возят люди? и в аэропортах тоже к самолету чемоданы возит человек.
И до сих пор с тележки перекидывают руками на ленту, автоматизаторы.
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