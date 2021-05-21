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Транспорт
Nazigul Jusupova

«Яндекс» впервые предоставил своё беспилотное такси бизнесу — подмосковный отель будет использовать его внутри комплекса Статьи редакции

Гости смогут воспользоваться такси и роботом-курьером для доставки еды на всей территории бесплатно.

9 9 комментариев
Форум 
996 просмотров

«Яндекс» оказывает услуги по перевозке гостей и доставке заказов по контракту с отелем Cosmos Collection Izumrudny Les, сообщили vc.ru в компании. Это первое коммерческое сотрудничество «Яндекса», где предлагаются услуги беспилотных такси.

Площадь территории отеля превышает 220 гектаров. По ней можно передвигаться на специальных электрических гольф-карах.

Теперь гости могут заказать еще беспилотные такси из приложения «Яндекс Go», чтобы добираться до ресторанов, спортивных и развлекательных комплексов, парков и коттеджей, расположенных в комплексе. Также они могут воспользоваться услугами «Яндекс.Ровера», который будет привозить еду из ресторана.

Для гостей услуги такси и робота для доставки еды будут бесплатными. Как сообщили в «Яндексе», машины будут без водителя за рулем, но на первом этапе с сопровождающим на пассажирском сидении.

Беспилотное такси и «Яндекс.Ровер» «Яндекс»
  • В апреле 2020 года «Яндекс» заключил договор с администрацией центра Сколково. Там роботы-курьеры «Яндекс.Ровер» занимаются перевозкой документов.
  • Бесплатная доставка еды роверами «Яндекса» в декабре 2020 года стала доступна для жителей Иннополиса. Компания заключила договор с администрацией города, которая оплачивает услуги доставки для удобства горожан.
  • В Москве доставка «Роверами» доступна работникам и посетителям делового квартала «Белая площадь» у метро «Белорусская», а также в районе станций метро «Ходынское поле» и «Хамовники».

#новость #беспилотник

9 9 комментариев
12
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9 комментариев
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Vlad Samarin

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Странно, был ещё на Новый год в этом отеле, уже тогда такси работало с водителем-контроллером за рулем. Запоздалая новость или что-то новое?

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Александр Кучеряев

Vlad
5

Ну теперь без водителя заработает похоже.

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Vlad Samarin

Александр
0

Было бы круто! С водителем ощущения были не те;)

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Pavel Voronkov

0

Cosmos Collection Izumrudny Les

🤔🙄 Вот так и живём, в изумрудном лесу с розовыми пони из космоса.

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Андрей

Pavel
0

Очень важный комментарий. А главное – очень по теме новости.

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Антон Штадлер

Pavel
0

Самое смешное, что теперь вместо электрокаров будет в лучшем случае гибрид

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Люц Шнайдер

0

Мммммм. Видел в Толоке на разметке фотографии оттуда. Теперь понятно.

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Сергей Терещенков

0

Да оно работает тут и бесплатно развозит гостей. Наблюдающий специалист Яндекса внутри тоже.

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СлавалС

0

Почему чемоданы в отелях до сих пор возят люди? и в аэропортах тоже к самолету чемоданы возит человек.
И до сих пор с тележки перекидывают руками на ленту, автоматизаторы.

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