Илон Маск заявил, что Tesla близка к появлению в России — но не уточнил, в каком виде Статьи редакции
- «Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Также нужно смотреть более широко, на Казахстан и другие страны СНГ», — сказал глава Tesla на форуме «Новое знание», отвечая на соответствующий вопрос.
- Что имеется в виду под присутствием в России и когда Tesla может официально выйти на российский рынок, Маск не уточнил.
- Марафон «Новое знание» проводится с 20 по 22 мая в Москве и других городах. По данным организаторов, на нём также выступит Стив Возняк.
Посоны, надо брать.
Тесла седа-а-а-н..
Илон Маск заявил, что Tesla близка к появлению в России — но не уточнил, в каком виде
Открыл ссылку хотел Маска послушать, а там анонс спича Лаврова, перематую а там Песков и какая то дама про фейки спрашивает, быстренько закрыл обратно, треш форум какой-то.
Это же отлично! Интерес Илона Маска в отношении России думаю не случайно.
Будет спекулировать твитами с акциями РФ компаний )))
Не думаю. Не будет испортить отношения с Российскими партнёрами. Он очень умный и большой дипломат.
Tesla > Vaz
Поэтому как раз нолог на электрокары возвращается в следующем году до 15% ага.
Только вот покупателей найдется на нее не так много, цена и так не маленькая.
Блоги компаний
Показать еще