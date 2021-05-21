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Таня Боброва

Илон Маск заявил, что Tesla близка к появлению в России — но не уточнил, в каком виде Статьи редакции

  • «Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Также нужно смотреть более широко, на Казахстан и другие страны СНГ», — сказал глава Tesla на форуме «Новое знание», отвечая на соответствующий вопрос.
  • Что имеется в виду под присутствием в России и когда Tesla может официально выйти на российский рынок, Маск не уточнил.
  • Марафон «Новое знание» проводится с 20 по 22 мая в Москве и других городах. По данным организаторов, на нём также выступит Стив Возняк.
Слова Маска о появлении Tesla в Росси на 34:55

#новость #tesla

1176 просмотров
24 24 комментария
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Mike Raitsyn

13

Посоны, надо брать. 
Тесла седа-а-а-н..

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Vladislav Stan

Mike
3

БАКЛАЖАН! 

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Konstantin Kortava

6

В разобранном.

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Vladislav Stan

5

Илон Маск заявил, что Tesla близка к появлению в России — но не уточнил, в каком виде 

Ответить

Олег Кравченко

4

Наконец-то! Ещё бы завод построил, чтобы за таможню не платить.

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Alex Familyar

3

Илон нынче хорошо себя чувствует, поэтому ждем...ждем...ждем....(ждем)

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Мерлин

3

Найс
Мне кажется, что у нас будут популярны их будущие хэтчи и Кибертрак)

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Vitaly

3

Открыл ссылку хотел Маска послушать, а там анонс спича Лаврова, перематую а там Песков и какая то дама про фейки спрашивает, быстренько закрыл обратно, треш форум какой-то.

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Илья Попов

2

Это же отлично! Интерес Илона Маска в отношении России думаю не случайно. 

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Артем Павлючук

Илья
1

Будет спекулировать твитами с акциями РФ компаний )))

Ответить

Илья Попов

Артем
0

Не думаю. Не будет испортить отношения с Российскими партнёрами. Он очень умный и большой дипломат. 

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Vasiliy coconut

1

Tesla > Vaz

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Moisha Zilberman

Vasiliy
0

Taz

Ответить

Книжный химик

1

Ну и отлично :)

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Nikolay Kapustin

0

Поэтому как раз нолог на электрокары возвращается в следующем году до 15% ага.

Ответить

Давний шмель

0

Упс) Илон, Тесла давно в России.

П.С. Да-да, я всё знаю. Это серые дилеры, проблемы с ремонтом и бла-бла. Но де-факто покупают, ездят и ремонтируют уже оч давно, а он только проснулся.

Ответить

Эдуард Гладышев

0

в каком виде 

В виде запрета?

Ответить

MyTxtWebPage

0

Tesla покупает Автозапчасти России🤣😂😂

Ответить

Григорий Козак

0

а кому она нужна? Опять ложаться по транскорпорации.

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Roman Off

0
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Дмитрий

0

Только вот покупателей найдется на нее не так много, цена и так не маленькая.

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Мерлин

Дмитрий
0

У них в линейке есть автомобиль, который выглядит также плохо, как Гелик, но стоит в два раза дешевле, аудиторию точно найдут)

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Break_in

0

Когда идёт какой-то марафон, а ты вон тот чувак за девушкой с микрофоном

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Небольшой жёлтый робот

–3

Что имеется в виду под присутствием в России

Рубль и новая рига

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