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Транспорт
Таня Боброва

«Аэрофлот» предупредил о задержках вылетов и регистраций из-за сбоя в системе бронирований Статьи редакции

Сбой в системе уже устранили, но из-за массового скопления пассажиров ситуация восстановится только через несколько часов.

  • Утром 21 мая «Аэрофлот» сообщил о глобальном техническом сбое у поставщика ИТ-услуг. Из-за этого возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов, поэтому компания посоветовала пассажирам следить за информацией на табло в аэропорту.
  • К 13:00 мск перевозчик сообщил о восстановлении работы, однако из-за скопления пассажиров по-прежнему возможны задержки регистрации и вылетов. Ситуация должна нормализоваться в течение нескольких часов, уточнили в компании.
  • В Шереметьево задерживается вылет более 50 рейсов «Аэрофлота», следует из информации онлайн-табло аэропорта. Перевозчик использует международную систему бронирований Sabre, уточняет «Коммерсантъ».

#новость #аэрофлот

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Денис Иванов

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Алексей Клыков

Денис
0

посмеюсь, когда рухнет амадеус или сирена тревел

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L A

Алексей
2

кажется, принимая во внимание состояние последней вы уже нехило так смехом продлили и ещё продлите себе жизнь

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Небольшой жёлтый робот

0

Кто у них там, sabre?

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Алексей Клыков

Небольшой
0

ага, проклятые пиндосы

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