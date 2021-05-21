Предприниматели разберут бизнес-кейсы в Telegram 16+
До старта осталось:
«Аэрофлот» предупредил о задержках вылетов и регистраций из-за сбоя в системе бронирований Статьи редакции
Сбой в системе уже устранили, но из-за массового скопления пассажиров ситуация восстановится только через несколько часов.
- Утром 21 мая «Аэрофлот» сообщил о глобальном техническом сбое у поставщика ИТ-услуг. Из-за этого возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов, поэтому компания посоветовала пассажирам следить за информацией на табло в аэропорту.
- К 13:00 мск перевозчик сообщил о восстановлении работы, однако из-за скопления пассажиров по-прежнему возможны задержки регистрации и вылетов. Ситуация должна нормализоваться в течение нескольких часов, уточнили в компании.
- В Шереметьево задерживается вылет более 50 рейсов «Аэрофлота», следует из информации онлайн-табло аэропорта. Перевозчик использует международную систему бронирований Sabre, уточняет «Коммерсантъ».
764 просмотров
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u044d\u0440\u043e\u0444\u043b\u043e\u0442"], "comments": 5, "likes": 4, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 249069, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 21 May 2021 14:12:21 +0300", "is_special": false }
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
0
5 комментариев
–1
Ответить
0
посмеюсь, когда рухнет амадеус или сирена тревел
Ответить
0
Кто у них там, sabre?
Ответить
Блоги компаний
Как в Газпромбанке проводят UX-исследования
Корпоративные события на рынке США. Как они влияют на акции
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Комментарии
Криптоплатформа BlockFi по…
Криптоплатформа BlockFi по…
«Яндекс» подключил доставку…
Американский медиамагнат Байрон…
Американский медиамагнат Байрон…
Американский медиамагнат Байрон…
Криптоплатформа BlockFi по…
Ozon отчитался за квартал…
Илон Маск заявил, что Tesla…
Минфин США предложил установить…
В Госдуму внесли законопроект…
«Яндекс» впервые предоставил…
В Госдуму внесли законопроект…
Оформил рассрочку, но…