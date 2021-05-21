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Транспорт
Евгения Евсеева

Дептранс Москвы ввёл «медленные зоны» для арендованных электросамокатов — с ограничением в 15 км/ч Статьи редакции

Увеличить скорость самостоятельно не получится.

21 21 комментарий
Форум 
763 просмотров

При аренде самокатов сервисах проката в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в Театральном проезде и на Большой Лубянке их скорость будет автоматически снижаться до 15 км/ч, сообщает Telegram-канал Дептранса.

Сейчас ограничения уже заработали на самокатах Whoosh, с какими ещё сервисами будет сотрудничать ведомство, пока неизвестно.

Зоны ограничения скорости в приложении Whoosh Дептранс

В Whoosh пояснили vc.ru, что когда самокат попадает в зону, скорость автоматически плавно снижается — увеличить скорость самостоятельно не получится. Электросамокаты в сервисе управляются системой, поэтому есть возможность добавлять ограничения. Функцию разработали ещё зимой, добавили в Whoosh.

Также у сервиса есть ограничение скорости в Петербурге на Невском проспекте.

В Urent рассказали vc.ru, что уже ввели ограничение на ВДНХ до 15 км/ч. Самокат автоматически снижает скорость — на уровне ПО установлена привязка к определённой географической зоне.

В сервисе планируют расширять зоны и поддерживают ограничение скорости в местах, где много пешеходов. Кроме Москвы, такие ограничение у Urent есть в Петербурге на Невском проспекте и других городах.

Так будет выглядеть ограничение скорости в приложении Urent Urent
  • В ноябре 2020 года Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч и штрафовать их владельцев на сумму до 1500 рублей за нарушение ПДД.
  • В мае 2021 года комитет по транспорту в Петербурге предложил компаниям ограничить скорость электросамокатов в сервисах проката до 15 км/ч.

#новость #whoosh

21 21 комментарий
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21 комментарий
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Вася Пражкин

3

Надо такую функцию в самокаты встроить - разогнался чел быстро, а самокат ему человеческим голосом:
Вот вчера был случай, ехал я так же быстро примерно тут же, попал колесом в ямку, чел упал, башкой стукнулся, теперь даже таблицу умножения вспомнить не может, смеется постоянно и осенью за ЕР голосовать собрался.

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Андрей Ма

Вася
4

Коммент написал, только ради того , чтобы ЕР упомянуть. Хоть тут можно без этого.

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Alexander Melnik

2
Ответить

Евгений Дроздов

1

Сново хорошая новость. Еще бы цена от этого снизилась (медленнее едешь -> больше заплатишь при равной цене)

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Давний шмель

Евгений
2

А это работало бы лучше) Например, в вушах есть три режима езды. Сделали бы 1/3/10 рублей минута. Большинство бы катались чуть быстрее пешеходов)

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Даниил Славин

Евгений
1

Ещё бы сделали на каршеринге, что бы водлодятлы сумасшедшие не могли разгоняться как будто в космос собрались

Ответить

Fyodor

0

Нормально. Ещё бы по двое на одном самокате перестали ездить. Чет подбешивает иногда. 

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Sam Beckett

Fyodor
0

Чем мешают двое на одном самокате?

Ответить

Андрей

Sam
3

Хотя бы тем, что это такое запрещено правилами проката самокатов.
И это просто небезопасно.

Ответить

klsdjfklj

Андрей
0

А если кто-то на личном самокате вдвоем катается?

Ответить

Андрей

klsdjfk…
0

То это тоже небезопасно и чаще всего прописан запрет в инструкции к самокату. Вот, например, инструкция от Xiaomi Mijia Electric Scooter. 

Не очень понимаю этих попыток обмануть систему. Надо руководствоваться логикой и разумом, а не "в правилах не сказано - значит можно". 

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Fyodor

Sam
2

Лично у меня вызывает беспокойство когда на тротуар врывается самокат на большой скорости с двумя телами на борту. Это небезопасно и для самоката и для пешеходов. На проезжей части тем более опасно.

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Глеб Серебренников

1

Наконец-то комментарии на vc к статьям о самокатах прочитали

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Dmitry Kiselev

1

Значит в теории и в каршеринге так можно?) 

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Давний шмель

Dmitry
0

В теории, думаю, да. На практике сложнее. На дороге бывают ситуации когда требуется кратковременное превышение скорости. В этом случае ограничение может спровоцировать аварийную ситуацию. С другой стороны, такое бывает только на трассе. Не придумаю ситуации в которой требуется превысить 60 км/ч в городе.

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Antosha NeMelisov

0

Тут лучше делать не "чёрный список" зон где нужно ограничивать скорость, а "белый список" зон в которых ограничения скорости нет.

Ответить

Antosha NeMelisov

Antosha
2
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Roman Novikov

0

Когда уже запретят дышать воздухом, что за полумеры вечно какие-то?

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Харухи

–3

Да вообще запретить эти самокаты надо. Только прохожим мешают. Пусть покупают велосипеды и катаются на дороге. Для здоровья полезней. 

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Kirill Kulagin

0

В Казани в вуше с начала сезона такие зоны работают...хм

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Книжный химик

0

Хотя и сам люблю на Whoosh разогнаться до 25 (строго когда людей вообще рядом нет), но ограничение поддерживаю

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