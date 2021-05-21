Дептранс Москвы ввёл «медленные зоны» для арендованных электросамокатов — с ограничением в 15 км/ч Статьи редакции
Увеличить скорость самостоятельно не получится.
При аренде самокатов сервисах проката в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в Театральном проезде и на Большой Лубянке их скорость будет автоматически снижаться до 15 км/ч, сообщает Telegram-канал Дептранса.
Сейчас ограничения уже заработали на самокатах Whoosh, с какими ещё сервисами будет сотрудничать ведомство, пока неизвестно.
В Whoosh пояснили vc.ru, что когда самокат попадает в зону, скорость автоматически плавно снижается — увеличить скорость самостоятельно не получится. Электросамокаты в сервисе управляются системой, поэтому есть возможность добавлять ограничения. Функцию разработали ещё зимой, добавили в Whoosh.
Также у сервиса есть ограничение скорости в Петербурге на Невском проспекте.
В Urent рассказали vc.ru, что уже ввели ограничение на ВДНХ до 15 км/ч. Самокат автоматически снижает скорость — на уровне ПО установлена привязка к определённой географической зоне.
В сервисе планируют расширять зоны и поддерживают ограничение скорости в местах, где много пешеходов. Кроме Москвы, такие ограничение у Urent есть в Петербурге на Невском проспекте и других городах.
Надо такую функцию в самокаты встроить - разогнался чел быстро, а самокат ему человеческим голосом:
Вот вчера был случай, ехал я так же быстро примерно тут же, попал колесом в ямку, чел упал, башкой стукнулся, теперь даже таблицу умножения вспомнить не может, смеется постоянно и осенью за ЕР голосовать собрался.
Сново хорошая новость. Еще бы цена от этого снизилась (медленнее едешь -> больше заплатишь при равной цене)
Давний шмель
А это работало бы лучше) Например, в вушах есть три режима езды. Сделали бы 1/3/10 рублей минута. Большинство бы катались чуть быстрее пешеходов)
Ещё бы сделали на каршеринге, что бы водлодятлы сумасшедшие не могли разгоняться как будто в космос собрались
Нормально. Ещё бы по двое на одном самокате перестали ездить. Чет подбешивает иногда.
Чем мешают двое на одном самокате?
Значит в теории и в каршеринге так можно?)
Давний шмель
В теории, думаю, да. На практике сложнее. На дороге бывают ситуации когда требуется кратковременное превышение скорости. В этом случае ограничение может спровоцировать аварийную ситуацию. С другой стороны, такое бывает только на трассе. Не придумаю ситуации в которой требуется превысить 60 км/ч в городе.
Тут лучше делать не "чёрный список" зон где нужно ограничивать скорость, а "белый список" зон в которых ограничения скорости нет.
Да вообще запретить эти самокаты надо. Только прохожим мешают. Пусть покупают велосипеды и катаются на дороге. Для здоровья полезней.
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