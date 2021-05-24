«Сбер» запустил подписку на автомобили: сколько стоит аренда, какие есть штрафы и почему банк верит в успех в регионах Статьи редакции
Главное про сервис «СберАвтоподписка» и его планы.
Арендовать автомобиль через «СберАвтоподписку» можно в Москве и Московской области. Вскоре сервис заработает в Санкт-Петербурге, а в конце 2021 — начале 2022 года станет доступен в других регионах России, сообщили vc.ru представители «СберАвто» и «Сбербанк Лизинга».
Подписку могут оформить клиенты от 21 года с правами категории B и стажем не менее одного года. Для аренды нужны паспорт, водительское удостоверение и справка, подтверждающая доход (2-НДФЛ или выписка по зарплатной карте), указано на сайте сервиса.
Минимальный срок аренды — полгода, максимальный — три года. «СберАвтоподписка» отдаёт новые машины на долгий срок, чтобы снизить издержки, связанные с переходом автомобиля к следующему клиенту.
«Если кто-то возьмёт новый BMW на шесть месяцев, то следующий клиент захочет взять его на тот же срок уже дешевле», — объяснил руководитель сервиса Лев Феофанов.
Сервис планирует запустить краткосрочную аренду, когда первые пользователи вернут машины.
Сколько стоит подписка и что входит в стоимость
Стоимость зависит от конкретной модели, её наличия на складах компании, рыночной ситуации и параметров аренды (срока и пробега). Например, месяц аренды Volkswagen Polo обойдётся в 17 700 рублей в месяц, если взять автомобиль на год и 12 000 километров.
Kia Rio на год и 20 000 километров стоит 22 700 рублей в месяц. На сайте самой Kia эту модель можно оформить по подписке за 27 000 рублей в месяц при контракте на год.
В стоимость подписки включены страховка (ОСАГО и каско), плановый техосмотр, сезонная замена и хранение резины, транспортные налоги. Парковку, заправку и мойку автомобиля клиент оплачивает сам.
Вместе с платежом за первый месяц аренды пользователь вносит залог, равный месячной аренде. «СберАвтоподписка» обещает вернуть его, когда закончится подписка — если клиент вернёт автомобиль в сохранности.
Куда можно поехать на арендованной машине и куда её нужно вернуть
В Москве клиент может забрать автомобиль в пункте выдачи либо заказать доставку. В других регионах «СберАвтоподписка» планирует работать по такой же модели — с пунктами выдачи и доставкой.
Клиент получает комплект ключей и пользуется автомобилем как своим, но только не в коммерческих целях: например, работать на арендованной машине в такси нельзя.
На машине можно ездить по всей России. Если пользователь хочет выехать на ней за рубеж, нужно оформить выезд с менеджером сервиса. После аренды клиент должен вернуть автомобиль в том же городе, где получил его, но с менеджером можно обсудить другие варианты, сообщили в компании.
За что и на сколько «Сбер» может оштрафовать пользователя
«СберАвтоподписка» может наказать клиента за просрочку платежей или досрочное расторжение договора, так как это может привести к простою автомобиля, объяснили в сервисе. Пени за просрочку составляет 0,3% от суммы неуплаты за каждый день просрочки, написано в договоре аренды на сайте сервиса.
Если клиент взял машину на год и досрочно расторгнул договор в течение первых девяти месяцев, максимальный размер штрафа составит два ежемесячных платежа. Кроме этого, сервис может выставить неустойку в размере половины ежемесячного платежа.
Все штрафы прописаны в договоре аренды, среди них:
- Штраф за отказ от оформления ДТП или скрытия с места аварии — 150 тысяч рублей.
- За отключение или повреждение телеметрии — 300 тысяч рублей.
- За несвоевременное теохобслуживание — 15 тысяч рублей за каждое нарушение срока.
- За передачу машины другим водителям без согласования с сервисом — 100 тысяч рублей.
Что в «Сбере» говорят о конкуренции
Рынок долгосрочной аренды автомобилей по подписке — новый для России. С 2019 года такие сервисы запускают крупные автопроизводители: Hyundai, Volvo, Kia, УАЗ и другие. На рынок также выходят ИТ-компании: с 2020 года работает сервис The Mashina, который в мае 2021 года привлёк $800 тысяч, а осенью 2020 года долгосрочную аренду запустил «Яндекс.Драйв».
«Мы видим, что на рынке достаточно места для двух-трёх крупных игроков. В Европе и Америке 30-40% водителей берут автомобили в лизинг, у нас этот показатель сейчас близок к нулю. Поэтому мы рады, если будет много игроков, которые сформируют рынок», — рассуждает Феофанов. При этом он не считает ИТ-компании и автопроизводителей прямыми конкурентами. Из банков подписку на автомобиль планирует запустить ВТБ.
Когда сервис рассчитывает стать прибыльным и от чего это зависит
«Сбер» не раскрывает размер инвестиций в проект. «СберАвтоподписка» рассчитывает выйти на прибыльную экономику в начале 2023 года, для этого нужно несколько тысяч машин, объяснил Феофанов.
До конца 2021 года сервис рассчитывает сдавать в аренду две-три тысячи автомобилей, в 2022 году — пять тысяч, а к 2025 году увеличить парк до 30 тысяч машин, рассказал РБК глава компании «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров. Ожидаемая выручка к 2025 году — 24-25 млрд рублей.
«Сбер» тестировал сервис с января 2021 года на сотрудниках банка в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Сочи и Самаре. За это время сервис выдал около 200 машин.
Почему «Сбер» верит в перспективу подписки на машину в регионах России
По данным «Сбера», больше половины новых машин в России покупают за пределами Москвы. Люди берут автомобили в том числе в кредит и платят примерно столько же, сколько стоит подписка, отметил Феофанов.
Поэтому «СберАвтоподписка» не видит заметных блоков для развития в регионах, хотя руководитель сервиса допустил, что уровень проникновения может отличаться от московского.
«Сбер» также рассчитывает снизить стоимость подписки благодаря поддержке Минпромторга, который запустил программу «Доступная аренда». Министерство даёт лизинговым компаниям субсидии на покупку автомобилей, под программу попадает большая часть экономсегмента и отечественных машин. «Мы сможем сделать платежи меньше, а сервис доступнее для клиентов в регионах», — заключил руководитель «СберАвтоподписки».
купил 3 года назад за 830 , диллер готов забрать за 850, а по рынку могу продать за 930. 3 года авто...
а ничего, что рубль превратился в говно?)
Чего вы лезете все сюда, заняться нечем больше?) не будет оно прибыльным в регионах, нет тут денег у людей.
Вы не понимаете, это потемкинские дилеры, на самом деле там продают лады гранты в кредит на 30 лет.
Не знаю, живу в Тюмени, такое ощущение, что машин больше, чем людей. Все парковки заняты, пробки постоянные, пропускной способности дорог вечно не хватает.
Поэтому в городах без дорог ездят на новых кредитных тачках? Сами выгляните в окно
кредитных
кредитных
кредитных
Я думаю подписка и метит в этот рынок, первый взнос для неё не нужен
А мы в успех Сбера не верим.
Компании: "могут быть взысканы", "может быть удержано"...
СберАвтоподписка»:
может наказать клиента
ЯндексТаски 2.
Консервативные комментаторы как всегда соревнуются в остроумий, они не понимают что при покупке личного авто, транспорт в первый год теряет 15% стоимости, сюда ещё расходы на обслуживание, страховки т.д.
А вы, кажется, не понимаете, что стоимость авто в России не планирует снижаться, а только бешено летит вверх. Так что для многих машина в последние 5 лет стала удачной инвестицией и только идиот будет верить лапше про «одинаковые затраты» и отсутствия разницы между своим авто и подписочным)
В каком месте это удачная инвестиция? Тот факт, что эту машину можно продать за те же деньги за которые она куплена 3-4 года назад говорит только о бешеной инфляции цен на машины, но ни как не об удачночти инвестиций.
Да даже за ту же цену, ты и в хвост и в гриву использовал ТС на протяжении годов и при этом не потратил ни рубля, продав за тот же прайс, иногда выход из инвестиции в 0, это считай вышел в плюс, смотря как ты это все сумел обернуть в процессе.
Удачная инвестиция - это покупка долларов (евро), а не покупка авто.
С нетерпением жду сети платных туалетов от Сбера по подписке "СберСортир". Очень перспективный рынок, плюс последующая реализация говна, тоже по подписке - на этом рынке Сбер нереально силен, столько говнища впаривать, просто добавится ещё один сорт. Бухло по подписке - СберАлкаш, тоже классная идея, платишь стабильно по 500 рублей в месяц и каждую субботу тебе привозят бухлишка точно в срок, даже бегать не надо. СберШирево и СберЗакладки по подписке, вообще порвет рынок. Ну и наконец венец коллекции - СберШлюхи. Хотя последний уже работает, вон их сколько по отделениям сидит, нихера не делает, а так хоть работать начнут
«Если кто-то возьмёт новый BMW на шесть месяцев, то следующий клиент захочет взять его на тот же срок уже дешевле», — объяснил руководитель сервиса Лев Феофанов.
Может я что не понимаю, что Камри за 28 600 за месяц, это 1 029 000 за 3 года, с учетом страховки, налогов, зимней резины и сервиса - по моему, отличная цена. Круто.
В регионах люди не поймут им важно , что это их собственность без каких-либо ограничений.
Вот тут пользователи vc уже выступили против автоподписок :)
Самое интересное что кол-во км очень не большое для года использования. 12 тыс. Так себе
Лично я жду чрез полгода-год развод Сбера с Мейлом, и видимо ситимобил с каршерингом не уйдет Сберу
Тот же сберлизинг, только стоит почитать отзывы про него, что бы стало понятно, что это все было в минус к клиенту.
Объясните в чем выгода такой аренды? Допустим KIA Rio в комплектации за 1млн в кредит будет стоить по 18526 руб в месяц на 3 года.Через 3 года продаешь ее и деньги не теряешь.
мне кажется или в подсчётах есть ошибка? Трёхгодовалые риа, веспа, поло 40% цены не теряют.
Норм тенденция.
В то же время не подойдёт тем, кто хотел бы по итогу выплат иметь личный авто, чтобы за него не платить больше банкам, а просто решать свои задачи, грубо говоря, за 3-10 тысяч в месяц вместо 10-70 тысяч.
За отключение или повреждение телеметрии — 300 тысяч рублей.
Стоимость информации о перемещении)). По анализу которой прилетит куча предложений от зелёных, и не только кредитов. Хорошая модель для втягивания в экосистему.
Да, и не очень приятно будет осознавать, что пользуешься авто официально с трекером.
Я из региона и не понимаю в чем выгода? За 3 года за поло отдать около 700к. Ну такое себе=)
"Например, месяц аренды Volkswagen Polo" - У меня рост 185 см. Мне предлагают автомобиль для людей с ростом 165 см.
Я живу в регионе, и мне вот интересно отбросив понты "статусности" зачем мне платить 200к в год за тачку которая не будет моей, если я могу купить за эти деньги подержанную в которой будет все что мне нужно. Сейчас я на такой езжу, все мои расходы своднятся в основном на фильтры, масло и бензин ну и ОСАГО. Мне не нужен КАСКО , официальный дилер и прочая шляпа для высасывания бабла из плебса, я просто на ней езжу. 21 годовалая Mazda
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