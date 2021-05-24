Чтобы сделать массовый сервис с недорогой арендой, нужны другие масштабы: финансирование, как у банка, большая клиентская база и развитая технологическая платформа. У автопроизводителей есть машины, но за финансированием они обращаются в банки. У ИТ-гигантов есть клиентская база, но не хватает операционных мощностей для офлайн-проектов. Пока ни у кого не сходятся сильные стороны.



Мы же можем недорого закупить автомобили и сами себя профинансировать, у «Сбера» уже большая клиентская база, развиты технологии скоринга и достаточно операционных мощностей.

Я буду рад, если с одной стороны рынок будет строить «Яндекс», а с другой стороны — «Сбер». Но насколько мне известно, у них немного другая стратегия: «Яндекс» ищет синергию с другими своими сервисами. Например, первый год их автомобиль может использоваться в сервисе подписки, потом в каршеринге, а после перейти в такси.



Мы же хотим предложить клиенту новую машину, которую он сам хотел бы купить. И у нас будет выбор автомобилей шире. Поэтому я не считаю, что мы будем конкурировать напрямую.

