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Транспорт
Альберт Хабибрахимов

«Сбер» запустил подписку на автомобили: сколько стоит аренда, какие есть штрафы и почему банк верит в успех в регионах Статьи редакции

Главное про сервис «СберАвтоподписка» и его планы.

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Арендовать автомобиль через «СберАвтоподписку» можно в Москве и Московской области. Вскоре сервис заработает в Санкт-Петербурге, а в конце 2021 — начале 2022 года станет доступен в других регионах России, сообщили vc.ru представители «СберАвто» и «Сбербанк Лизинга».

Подписку могут оформить клиенты от 21 года с правами категории B и стажем не менее одного года. Для аренды нужны паспорт, водительское удостоверение и справка, подтверждающая доход (2-НДФЛ или выписка по зарплатной карте), указано на сайте сервиса.

Минимальный срок аренды — полгода, максимальный — три года. «СберАвтоподписка» отдаёт новые машины на долгий срок, чтобы снизить издержки, связанные с переходом автомобиля к следующему клиенту.

«Если кто-то возьмёт новый BMW на шесть месяцев, то следующий клиент захочет взять его на тот же срок уже дешевле», — объяснил руководитель сервиса Лев Феофанов.

Сервис планирует запустить краткосрочную аренду, когда первые пользователи вернут машины.

Сколько стоит подписка и что входит в стоимость

Стоимость зависит от конкретной модели, её наличия на складах компании, рыночной ситуации и параметров аренды (срока и пробега). Например, месяц аренды Volkswagen Polo обойдётся в 17 700 рублей в месяц, если взять автомобиль на год и 12 000 километров.

Kia Rio на год и 20 000 километров стоит 22 700 рублей в месяц. На сайте самой Kia эту модель можно оформить по подписке за 27 000 рублей в месяц при контракте на год.

В стоимость подписки включены страховка (ОСАГО и каско), плановый техосмотр, сезонная замена и хранение резины, транспортные налоги. Парковку, заправку и мойку автомобиля клиент оплачивает сам.

Вместе с платежом за первый месяц аренды пользователь вносит залог, равный месячной аренде. «СберАвтоподписка» обещает вернуть его, когда закончится подписка — если клиент вернёт автомобиль в сохранности.

Куда можно поехать на арендованной машине и куда её нужно вернуть

В Москве клиент может забрать автомобиль в пункте выдачи либо заказать доставку. В других регионах «СберАвтоподписка» планирует работать по такой же модели — с пунктами выдачи и доставкой.

Клиент получает комплект ключей и пользуется автомобилем как своим, но только не в коммерческих целях: например, работать на арендованной машине в такси нельзя.

На машине можно ездить по всей России. Если пользователь хочет выехать на ней за рубеж, нужно оформить выезд с менеджером сервиса. После аренды клиент должен вернуть автомобиль в том же городе, где получил его, но с менеджером можно обсудить другие варианты, сообщили в компании.

За что и на сколько «Сбер» может оштрафовать пользователя

«СберАвтоподписка» может наказать клиента за просрочку платежей или досрочное расторжение договора, так как это может привести к простою автомобиля, объяснили в сервисе. Пени за просрочку составляет 0,3% от суммы неуплаты за каждый день просрочки, написано в договоре аренды на сайте сервиса.

Если клиент взял машину на год и досрочно расторгнул договор в течение первых девяти месяцев, максимальный размер штрафа составит два ежемесячных платежа. Кроме этого, сервис может выставить неустойку в размере половины ежемесячного платежа.

Все штрафы прописаны в договоре аренды, среди них:

  • Штраф за отказ от оформления ДТП или скрытия с места аварии — 150 тысяч рублей.
  • За отключение или повреждение телеметрии — 300 тысяч рублей.
  • За несвоевременное теохобслуживание — 15 тысяч рублей за каждое нарушение срока.
  • За передачу машины другим водителям без согласования с сервисом — 100 тысяч рублей.

Что в «Сбере» говорят о конкуренции

Рынок долгосрочной аренды автомобилей по подписке — новый для России. С 2019 года такие сервисы запускают крупные автопроизводители: Hyundai, Volvo, Kia, УАЗ и другие. На рынок также выходят ИТ-компании: с 2020 года работает сервис The Mashina, который в мае 2021 года привлёк $800 тысяч, а осенью 2020 года долгосрочную аренду запустил «Яндекс.Драйв».

«Мы видим, что на рынке достаточно места для двух-трёх крупных игроков. В Европе и Америке 30-40% водителей берут автомобили в лизинг, у нас этот показатель сейчас близок к нулю. Поэтому мы рады, если будет много игроков, которые сформируют рынок», — рассуждает Феофанов. При этом он не считает ИТ-компании и автопроизводителей прямыми конкурентами. Из банков подписку на автомобиль планирует запустить ВТБ.

Чтобы сделать массовый сервис с недорогой арендой, нужны другие масштабы: финансирование, как у банка, большая клиентская база и развитая технологическая платформа. У автопроизводителей есть машины, но за финансированием они обращаются в банки. У ИТ-гигантов есть клиентская база, но не хватает операционных мощностей для офлайн-проектов. Пока ни у кого не сходятся сильные стороны.

Мы же можем недорого закупить автомобили и сами себя профинансировать, у «Сбера» уже большая клиентская база, развиты технологии скоринга и достаточно операционных мощностей.

Я буду рад, если с одной стороны рынок будет строить «Яндекс», а с другой стороны — «Сбер». Но насколько мне известно, у них немного другая стратегия: «Яндекс» ищет синергию с другими своими сервисами. Например, первый год их автомобиль может использоваться в сервисе подписки, потом в каршеринге, а после перейти в такси.

Мы же хотим предложить клиенту новую машину, которую он сам хотел бы купить. И у нас будет выбор автомобилей шире. Поэтому я не считаю, что мы будем конкурировать напрямую.

Лев Феофанов
руководитель сервиса «СберАвтоподписка»

Когда сервис рассчитывает стать прибыльным и от чего это зависит

«Сбер» не раскрывает размер инвестиций в проект. «СберАвтоподписка» рассчитывает выйти на прибыльную экономику в начале 2023 года, для этого нужно несколько тысяч машин, объяснил Феофанов.

До конца 2021 года сервис рассчитывает сдавать в аренду две-три тысячи автомобилей, в 2022 году — пять тысяч, а к 2025 году увеличить парк до 30 тысяч машин, рассказал РБК глава компании «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров. Ожидаемая выручка к 2025 году — 24-25 млрд рублей.

«Сбер» тестировал сервис с января 2021 года на сотрудниках банка в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Сочи и Самаре. За это время сервис выдал около 200 машин.

Почему «Сбер» верит в перспективу подписки на машину в регионах России

По данным «Сбера», больше половины новых машин в России покупают за пределами Москвы. Люди берут автомобили в том числе в кредит и платят примерно столько же, сколько стоит подписка, отметил Феофанов.

Поэтому «СберАвтоподписка» не видит заметных блоков для развития в регионах, хотя руководитель сервиса допустил, что уровень проникновения может отличаться от московского.

Есть такое понятие, как стоимость владения автомобилем. Допустим, человек купил машину за 1 млн рублей, за три года потратил на её обслуживание 200 тысяч , а потом продал за 600 000. Общая стоимость владения получилась 600 тысяч рублей в течение трёх лет. Мы хотим, чтобы машина по подписке по цене была не выше стоимости владения.

Такая экономика работает как в Москве, так и в регионах. Мы верим, что в регионах история с арендой сработает, потому что мы снижаем порог входа: чтобы стать владельцем новой машины, не нужно несколько месяцев копить на первый взнос либо несколько лет на сам автомобиль. Достаточно одного платежа — страхового депозита, который мы вернём в конце срока аренды. Если говорить про популярные модели типа Volkswagen Polo, то человеку хватит 20 тысяч рублей в месяц чтобы стать владельцем нового автомобиля.

Лев Феофанов
руководитель сервиса «СберАвтоподписка»

«Сбер» также рассчитывает снизить стоимость подписки благодаря поддержке Минпромторга, который запустил программу «Доступная аренда». Министерство даёт лизинговым компаниям субсидии на покупку автомобилей, под программу попадает большая часть экономсегмента и отечественных машин. «Мы сможем сделать платежи меньше, а сервис доступнее для клиентов в регионах», — заключил руководитель «СберАвтоподписки».

Подписка на машину или покупка: что выгоднее и…
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vc.ru

#новость #сбер #подписканаавтомобили

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Михаил Боярсков

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купил 3 года назад за 830 , диллер готов забрать за 850, а по рынку могу продать за 930. 3 года авто...

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Mr. Z

Михаил
7

Ага, та ж ситуация с BMW, которому 4 года. Все бы хорошо, дилер готов выкупить по цене покупки, только новый такой же стоит в 2 раза больше.

Ответить

Mike Berdiev

Михаил
5

а ничего, что рубль превратился в говно?)

Ответить

Эдуард Лиринг

Mike
0

А разве за 4 года он сильно изменился?

Ответить

Дмитрий Журиков

9

Чего вы лезете все сюда, заняться нечем больше?) не будет оно прибыльным в регионах, нет тут денег у людей.

Ответить

Mr. Z

Дмитрий
2

Вы на сайты марок зайдите, посмотрите сети дилеров BMW, например, региональные... увидите, что есть немало городов где то два дилера тех же. BMW на город... я даже не говорю о более дешевых марках... все нормально там, рынок есть.

Ответить

Julian Russinhoff

Mr.
4

Вы не понимаете, это потемкинские дилеры, на самом деле там продают лады гранты в кредит на 30 лет.

Ответить

Артём Палённый

Дмитрий
2

Не знаю, живу в Тюмени, такое ощущение, что машин больше, чем людей. Все парковки заняты, пробки постоянные, пропускной способности дорог вечно не хватает.

Ответить

Дмитрий Распопов

Артём
0

Тоже из Тюмени. Согласен, в будни pzdc что творится. 

Ответить

Андрей Деревянко

Дмитрий
0

Поэтому в городах без дорог ездят на новых кредитных тачках? Сами выгляните в окно

Ответить

BearStrikesBack

Андрей
1

кредитных

кредитных

кредитных

Ответить

Андрей Деревянко

BearStr…
2

Я думаю подписка и метит в этот рынок, первый взнос для неё не нужен

Ответить

Павел Иванов

5

А мы в успех Сбера не верим.

Ответить

Raimond Vladimirov

Павел
5

В успех Сбера верит только Сбер 

Ответить

Ware Wow

Павел
1

Финансовый сервис, коммодити, почему нет?

Ответить

Александр Привалов

5

Компании: "могут быть взысканы", "может быть удержано"...
СберАвтоподписка»:
может наказать клиента 

Ответить

Алексей Кравцов

3

ЯндексТаски 2.

Ответить

Александр Привалов

Алексей
3
Ответить

Raimond Vladimirov

Алексей
0

Убер 3

Ответить

Radna

2

Консервативные комментаторы как всегда соревнуются в остроумий, они не понимают что при покупке личного авто, транспорт в первый год теряет 15% стоимости, сюда ещё расходы на обслуживание, страховки т.д.

Ответить

Александр Волков

Radna
2

А вы, кажется, не понимаете, что стоимость авто в России не планирует снижаться, а только бешено летит вверх. Так что для многих машина в последние 5 лет стала удачной инвестицией и только идиот будет верить лапше про «одинаковые затраты» и отсутствия разницы между своим авто и подписочным)

Ответить

Denis Fedoseev

Александр
4

В каком месте это удачная инвестиция? Тот факт, что эту машину можно продать за те же деньги за которые она куплена 3-4 года назад говорит только о бешеной инфляции цен на машины, но ни как не об удачночти инвестиций.

Ответить

Вадим Парамонов

Denis
0

Да даже за ту же цену, ты и в хвост и в гриву использовал ТС на протяжении годов и при этом не потратил ни рубля, продав за тот же прайс, иногда выход из инвестиции в 0, это считай вышел в плюс, смотря как ты это все сумел обернуть в процессе.

Ответить

Артём Палённый

Александр
0

Удачная инвестиция - это покупка долларов (евро), а не покупка авто.

Ответить

Максим Данилов

3

С нетерпением жду сети платных туалетов от Сбера по подписке "СберСортир". Очень перспективный рынок, плюс последующая реализация говна, тоже по подписке - на этом рынке Сбер нереально силен, столько говнища впаривать, просто добавится ещё один сорт. Бухло по подписке - СберАлкаш, тоже классная идея, платишь стабильно по 500 рублей в месяц и каждую субботу тебе привозят бухлишка точно в срок, даже бегать не надо. СберШирево и СберЗакладки по подписке, вообще порвет рынок. Ну и наконец венец коллекции - СберШлюхи. Хотя последний уже работает, вон их сколько по отделениям сидит, нихера не делает, а так хоть работать начнут

Ответить

Балкон.Ру

3

«Если кто-то возьмёт новый BMW на шесть месяцев, то следующий клиент захочет взять его на тот же срок уже дешевле», — объяснил руководитель сервиса Лев Феофанов.

Ответить

Mr. Z

2

Может я что не понимаю, что Камри за 28 600 за месяц, это 1 029 000 за 3 года, с учетом страховки, налогов, зимней резины и сервиса - по моему, отличная цена. Круто.

Ответить

Vladislav Stan

2

Где автомобиль брали, туда и верните. 

Ответить

Саша Александров

1

В регионах люди не поймут им важно , что это их собственность без каких-либо ограничений.

Ответить

Батин Воротила

1

Сосиськи по сберавтоподпиське

Ответить

tabularasa

1

Вот тут пользователи vc уже выступили против автоподписок :)

Нужен закон о запрете автоматического списания…
То один сервис списывает 59 рублей, то другой 199 рублей, а то вдруг откуда ни возьмись — платеж…
vc.ru
Ответить

Yan Purvenes

1

Самое интересное что кол-во км очень не большое для года использования. 12 тыс. Так себе

Ответить

Alexey Ivanov

0

Отлично. Использую яндекс.подписку, очень доволен.

Ответить

Дмитрий Евсеев

0

УАЗ и другие

Че это там за другие такие, которые после УАЗа идут?

Ответить

Кирилл Загоскин

0

Лично я жду чрез полгода-год развод Сбера с Мейлом, и видимо ситимобил с каршерингом не уйдет Сберу

Ответить

Yan Purvenes

0

Тот же сберлизинг, только стоит почитать отзывы про него, что бы стало понятно, что это все было в минус к клиенту.

Ответить

Марк Захаров

0

Объясните в чем выгода такой аренды? Допустим KIA Rio в комплектации за 1млн в кредит будет стоить по 18526 руб в месяц на 3 года.Через 3 года продаешь ее и деньги не теряешь.

Ответить

Eugene Pastukhov

0

мне кажется или в подсчётах есть ошибка? Трёхгодовалые риа, веспа, поло 40% цены не теряют.

Ответить

Николай Беликов

0

Норм тенденция.

В то же время не подойдёт тем, кто хотел бы по итогу выплат иметь личный авто, чтобы за него не платить больше банкам, а просто решать свои задачи, грубо говоря, за 3-10 тысяч в месяц вместо 10-70 тысяч.

Ответить

Den Eco

0

За отключение или повреждение телеметрии — 300 тысяч рублей.

Стоимость информации о перемещении)). По анализу которой прилетит куча предложений от зелёных, и не только кредитов. Хорошая модель для втягивания в экосистему.
Да, и не очень приятно будет осознавать, что пользуешься авто официально с трекером. 

Ответить

Дмитрий Распопов

0

Я из региона и не понимаю в чем выгода? За 3 года за поло отдать около 700к. Ну такое себе=)

Ответить

Vl Al

0

"Например, месяц аренды Volkswagen Polo" - У меня рост 185 см. Мне предлагают автомобиль для людей с ростом 165 см. 

Ответить

Dmitriy Volynkin

Vl
0

у меня рост тоже 185см, и в polo помещаюсь без проблем

Ответить

Вадим Трушин

0

Я живу в регионе, и мне вот интересно отбросив понты "статусности" зачем мне платить 200к в год за тачку которая не будет моей, если я могу купить за эти деньги подержанную в которой будет все что мне нужно. Сейчас я на такой езжу, все мои расходы своднятся в основном на фильтры, масло и бензин ну и ОСАГО. Мне не нужен КАСКО , официальный дилер и прочая шляпа для высасывания бабла из плебса, я просто на ней езжу. 21 годовалая Mazda

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