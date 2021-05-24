Замглавы ЦОДД: платная парковка для клиентов и алкозамки помогут решить проблему высокой аварийности в каршеринге Статьи редакции
Сейчас причина высокой аварийности в «неправильных фундаментальных правилах пользования», считает замглавы Центра организации дорожного движения Москвы Александр Евсин.
Своим предложением внести изменения в правила пользования машинами каршеринга он поделился в Facebook 21 мая.
По мнению Евсина, причина высокой аварийности автомобилей каршеринга связана с «неправильными фундаментальными правилами использования».
Чиновник привел пять пунктов, которые нужно ввести в правила:
- Установить минимальный срок аренды в 12 часов.
- Оплату парковки возложить на клиентов, а не на сервис. «Льготный абонемент применяться должен только для незанятого каршеринга, то есть это оператор имеет право на льготную оплату, а не клиент», — написал заместитель руководителя центра.
- Поставить в каждую машину алкозамки — систему, которая не позволит сесть за руль нетрезвым пользователям.
- Заставить клиентов, нарушивших правила парковки, самостоятельно ездить на штрафстоянки за автомобилями.
- Запретить бросать неисправные машины или машины без топлива в местах, где это мешает другим участникам дорожного движения.
О том, что правила пользования каршерингом нужно менять, Евсин писал еще 3 апреля. Он опубликовал фотографию с места ДТП, в котором столкнулись такси и машина каршеринга.
12 часов минималки превратит каршеринг в обычную аренду и сразу лишит 99% пользователей (ну и, естественно, сделает этот бизнес неинтересным). Я за несколько лет только один или 2 раза брал машину более чем на 12 часов чтобы съездить в другой город, а обычно это 0.5-3 часа. Из-за отказа от каршеринга цена на такси взлетит в 2-3 раза.
А нахрена нужен каршеринг на 12 часов?
При такой аренде проще уже посуточный тариф.
Вангую, что самый популярный срок аренды = 30-45 минут
Алкозамки ок, а вот как срок аренды и оплата парковки повлияет на уменьшение аварийности, вот это вопрос.
Срок аренды сразу отрежет "школоту" которые берут авто покататься, а также частично тех кому нужно побыстрей.
Но тогда это уже не будет каршеринг. А вот про парковки лично мне вообще не понятно. Я как-то не видел чтобы кто-то парковался и сидел в машине. или реально такие есть ?
Ну может подождать кого-то. Но как оплата этих 10 минут парковки что-то решит- все еще непонятно
Да и что значит школоту у которой есть ВУ?
А как же кейсы, когда ты берёшь машину на 2-3-4 часа едешь на встречу или в магаз и оставляешь её на паркинге? Сколько это денег отрежет у бизнеса?
При минимальной аренде в 12 часов не проще ли на такси тогда...
Ни разу так не делал. Зачем? Проще такси в таком случае
А какой кейс с арендой на 12 часов?
Куда-то за город съездить, семь на дачу отвезти или типа того. Как-то так, наверное
в некоторые машины иногда сесть страшно, а уж в рот брать какую-то трубку и дуть туда, ух
Уже и так ужесточены правила донельзя. Сервисы достаточно успешно борются с аварийностью за счет увеличения штрафов. В общем количестве у каршеринга сколько аварийность - 2% ?
С привычками людей не нужно бороться – надо помогать сервисам, адаптироваться под шэринговую экономику. Каршеринг, на секундочку, с его количеством штрафов - неплохой спонсор государству. Совершенно не понимаю, почему стоит обрезать хоть чуть-чуть его.
И каршерингом перестанут пользоваться. Мне до дома с работы стоит доехать 85-200руб в зависимости от пробок, а такси в среднем 150-300 рублей. И таких людей много, кому нужно просто добраться до точки за 10-15 минут.
Предложили сейчас альтернативу в виде самокатов, а они дороже каршеринга если время до 30 минут.
Блоги компаний
Показать еще