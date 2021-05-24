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Транспорт
Nazigul Jusupova

Замглавы ЦОДД: платная парковка для клиентов и алкозамки помогут решить проблему высокой аварийности в каршеринге Статьи редакции

Сейчас причина высокой аварийности в «неправильных фундаментальных правилах пользования», считает замглавы Центра организации дорожного движения Москвы Александр Евсин.

21 21 комментарий
Форум 
544 просмотров

Своим предложением внести изменения в правила пользования машинами каршеринга он поделился в Facebook 21 мая.

По мнению Евсина, причина высокой аварийности автомобилей каршеринга связана с «неправильными фундаментальными правилами использования».

С таким фундаментом: возьми хоть на минуточку, езжай без ответственности, свобода передвижения, бесплатная для клиента парковка, поминутные короткие тарифы — проблемы нерешаемы.

Александр Евсин
заместитель руководителя ЦОДД

Чиновник привел пять пунктов, которые нужно ввести в правила:

  • Установить минимальный срок аренды в 12 часов.
  • Оплату парковки возложить на клиентов, а не на сервис. «Льготный абонемент применяться должен только для незанятого каршеринга, то есть это оператор имеет право на льготную оплату, а не клиент», — написал заместитель руководителя центра.
  • Поставить в каждую машину алкозамки — систему, которая не позволит сесть за руль нетрезвым пользователям.
  • Заставить клиентов, нарушивших правила парковки, самостоятельно ездить на штрафстоянки за автомобилями.
  • Запретить бросать неисправные машины или машины без топлива в местах, где это мешает другим участникам дорожного движения.

О том, что правила пользования каршерингом нужно менять, Евсин писал еще 3 апреля. Он опубликовал фотографию с места ДТП, в котором столкнулись такси и машина каршеринга.

#каршеринг

21 21 комментарий
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Денис Боенсков

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12 часов минималки превратит каршеринг в обычную аренду и сразу лишит 99% пользователей (ну и, естественно, сделает этот бизнес неинтересным). Я за несколько лет только один или 2 раза брал машину более чем на 12 часов чтобы съездить в другой город, а обычно это 0.5-3 часа. Из-за отказа от каршеринга цена на такси взлетит в 2-3 раза.

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Vitaliy Nechaev

Денис
0

Ну либо больше таксистов появится

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Ruslan Musin

1

И цодд запретить хорошо бы

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Haptob

1

А нахрена нужен каршеринг на 12 часов? 
При такой аренде проще уже посуточный тариф. 
Вангую, что самый популярный срок аренды = 30-45 минут

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MEGAtraXXXer666

1

Чел вообще походу от реальности оторван

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3216q114

0

А на вещества как тестировать будут ?

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Сергей Егоров

0

Алкозамки ок, а вот как срок аренды и оплата парковки повлияет на уменьшение аварийности, вот это вопрос.

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3216q114

Сергей
0

Срок аренды сразу отрежет "школоту" которые берут авто покататься, а также частично тех кому нужно побыстрей. 
Но тогда это уже не будет каршеринг. А вот про парковки лично мне вообще не понятно. Я как-то не видел чтобы кто-то парковался и сидел в машине. или реально такие есть ?

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Ruslan Musin

3216q114
0

Ну может подождать кого-то. Но как оплата этих 10 минут парковки что-то решит- все еще непонятно

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Vitaliy Nechaev

3216q114
0

Да и что значит школоту у которой есть ВУ?

А как же кейсы, когда ты берёшь машину на 2-3-4 часа едешь на встречу или в магаз и оставляешь её на паркинге? Сколько это денег отрежет у бизнеса?

При минимальной аренде в 12 часов не проще ли на такси тогда...

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Ruslan Musin

Vitaliy
0

Ни разу так не делал. Зачем? Проще такси в таком случае

Ответить

Vitaliy Nechaev

Ruslan
0

А какой кейс с арендой на 12 часов? 

Ответить

Ruslan Musin

Vitaliy
0

Куда-то за город съездить, семь на дачу отвезти или типа того. Как-то так, наверное

Ответить

Vitaliy Nechaev

Ruslan
0

И сколько таких людей, и какова их доля?
Я думаю процентов 5-10 от всех заказов.

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Ruslan

Vitaliy
0

Уверен, что не много

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Денис

Vitaliy
0

Думаю что меньше. Я за несколько лет только 1 или 2 раза брал на пару дней чтобы съездить в другой город.

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Егор Тарасов

Сергей
0

в некоторые машины иногда сесть страшно, а уж в рот брать какую-то трубку и дуть туда, ух

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ABOUT

0

Уже и так ужесточены правила донельзя. Сервисы достаточно успешно борются с аварийностью за счет увеличения штрафов. В общем количестве у каршеринга сколько аварийность - 2% ?

С привычками людей не нужно бороться – надо помогать сервисам, адаптироваться под шэринговую экономику. Каршеринг, на секундочку, с его количеством штрафов - неплохой спонсор государству. Совершенно не понимаю, почему стоит обрезать хоть чуть-чуть его.

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Максим Когут

0

И каршерингом перестанут пользоваться. Мне до дома с работы стоит доехать 85-200руб в зависимости от пробок, а такси в среднем 150-300 рублей. И таких людей много, кому нужно просто добраться до точки за 10-15 минут.
Предложили сейчас альтернативу в виде самокатов, а они дороже каршеринга если время до 30 минут.

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Денис Боенсков

Максим
0

Самокат еще надо найти где поставить

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Денис Боенсков

0

Удалено

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