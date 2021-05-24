Цена минуты поездки меняться не будет.

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Всего у сервиса есть две подписки Whoosh Pass: на неделю за 199 рублей и на месяц за 499 рублей. Подписчики платят только за поминутное использование электросамоката — при обычном тарифе за старт нужно ещё заплатить 30-50 рублей, рассказали vc.ru в компании.

Также с подпиской уменьшится сумма депозита — за неделю он составит 300 рублей вместо 500, а при подписке на месяц его не нужно платить.

Скриншот с тарифами подписки Whoosh

Также при подписке изменится продолжительность бесплатного бронирования электросамоката — с 10 минут до 20 минут. Количество поездок не ограничено.

Оформить подписку можно в приложении. Она будет работать только для аккаунта, в котором приобретена, и распространятся на все групповые поездки в аккаунте.

Подписка работает для поездок во всех регионах присутствия Whoosh и будет действовать до конца оплаченного периода. Если отключить автопродление, дальше средства списываться не будут.

В сервисе отмечают, что придумают решение и для клиентов, которые «арендуют самокат два раза в месяц, но катаются часами».