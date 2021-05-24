Whoosh запустил подписку с бесплатным стартом и другими бонусами на аренду электросамокатов Статьи редакции
Цена минуты поездки меняться не будет.
Всего у сервиса есть две подписки Whoosh Pass: на неделю за 199 рублей и на месяц за 499 рублей. Подписчики платят только за поминутное использование электросамоката — при обычном тарифе за старт нужно ещё заплатить 30-50 рублей, рассказали vc.ru в компании.
Также с подпиской уменьшится сумма депозита — за неделю он составит 300 рублей вместо 500, а при подписке на месяц его не нужно платить.
Также при подписке изменится продолжительность бесплатного бронирования электросамоката — с 10 минут до 20 минут. Количество поездок не ограничено.
Оформить подписку можно в приложении. Она будет работать только для аккаунта, в котором приобретена, и распространятся на все групповые поездки в аккаунте.
Подписка работает для поездок во всех регионах присутствия Whoosh и будет действовать до конца оплаченного периода. Если отключить автопродление, дальше средства списываться не будут.
В сервисе отмечают, что придумают решение и для клиентов, которые «арендуют самокат два раза в месяц, но катаются часами».
- В апреле 2021 года кикшеринг Urent запустил тариф «до разрядки самоката» — с фиксированной ценой аренды за весь период.
Классная штука, когда отобрали права, и пока не можешь куролесить на каршеринге.
Фишка реально удобная. То есть, если ты берёшь в неделю самокат больше четырёх раз, то она себя окупает.
Ещё бы цену поминутную снизили бы. А то, доходит как у каршеринга. 🥲
Парадокс, но иногда на такси дешевле выходит чем на самокате.
Как понимаю чтобы подписка окупила себя нужно, мин. 10 поездок в месяц делать
Очень неплохо востребована, не считая того,что зимы дождей очень много
годнота
Какие-то еврейские условия...
В чем смысл снижать размер депозита, если он все равно возвращается)
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