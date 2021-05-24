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Транспорт
Евгения Евсеева

Whoosh запустил подписку с бесплатным стартом и другими бонусами на аренду электросамокатов Статьи редакции

Цена минуты поездки меняться не будет.

11 11 комментариев
Форум 
721 просмотров

Всего у сервиса есть две подписки Whoosh Pass: на неделю за 199 рублей и на месяц за 499 рублей. Подписчики платят только за поминутное использование электросамоката — при обычном тарифе за старт нужно ещё заплатить 30-50 рублей, рассказали vc.ru в компании.

Также с подпиской уменьшится сумма депозита — за неделю он составит 300 рублей вместо 500, а при подписке на месяц его не нужно платить.

Скриншот с тарифами подписки Whoosh

Также при подписке изменится продолжительность бесплатного бронирования электросамоката — с 10 минут до 20 минут. Количество поездок не ограничено.

Оформить подписку можно в приложении. Она будет работать только для аккаунта, в котором приобретена, и распространятся на все групповые поездки в аккаунте.

Подписка работает для поездок во всех регионах присутствия Whoosh и будет действовать до конца оплаченного периода. Если отключить автопродление, дальше средства списываться не будут.

В сервисе отмечают, что придумают решение и для клиентов, которые «арендуют самокат два раза в месяц, но катаются часами».

  • В апреле 2021 года кикшеринг Urent запустил тариф «до разрядки самоката» — с фиксированной ценой аренды за весь период.

#новость #whoosh

11 11 комментариев
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Константин Полухтин

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Классная штука, когда отобрали права, и пока не можешь куролесить на каршеринге.

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Кирилл Ковалевский

2

Фишка реально удобная. То есть, если ты берёшь в неделю самокат больше четырёх раз, то она себя окупает.

Ещё бы цену поминутную снизили бы. А то, доходит как у каршеринга. 🥲

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Фёдор Дуров

1

Парадокс, но иногда на такси дешевле выходит чем на самокате.
Как понимаю чтобы подписка окупила себя нужно, мин. 10 поездок в месяц делать

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Илья Чирков

1

Отличная идея, сломать UX, а потом чинить за деньги

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Действительный чайник

0

Я из деревни, расскажите как там в столице, востребована аренда самокатов?

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Sergey Naumovich

Действительный
2

Очень неплохо востребована, не считая того,что зимы дождей очень много

Ответить

Действительный чайник

Sergey
1

Зимой и в дождь боком наваливают?)

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Митя Мурасов

0

годнота

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Митя Мурасов

Митя
0

наверное

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Andrei Smirnovsky

0

Какие-то еврейские условия...
В чем смысл снижать размер депозита, если он все равно возвращается)

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Nikolay Kapustin

Andrei
0

как я понял не сразу, недельку другую подождать надо)

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