Суд в Норвегии обязал Tesla выплатить владельцам электромобилей по $16 тысяч из-за снижения запаса хода после обновления Статьи редакции
Речь идёт о моделях Model S и Model X, которые выпускались до 2016 года.
В Норвегии суд признал Tesla виновной в снижении запаса хода и скорости зарядки у электромобилей Model S и Model X с батареей емкостью 85 кВт/ч, которые выпускались с 2013 года до 2016 года, пишет Forbes.
В 2019 году компания выпустила обновление для электромобилей, после которого у них снизилась ёмкость батареи и увеличилось время зарядки на станциях Supercharger, пишет Electrek.
В Tesla в ответ заявили, что обновления должны были сделать батареи электромобилей более безопасными и продлить срок их службы, а запас хода после установки обновлений снизился лишь у небольшой доли машин.
Всего в Норвегии насчитывается примерно 10 тысяч машин, подходящих под критерии, но иск к Tesla подали лишь 30 владельцев электромобилей. Если другие владельцы после суда подадут жалобы, и их удовлетворят, компании может грозить штраф в размере $160 млн, отмечает Forbes.
В Tesla пока не отреагировали на решение суда — компания может обжаловать его решение до 30 мая, либо выплатить неустойки.
- В августе 2019 года похожий иск к Tesla подали владельцы электромобилей из США.
А пузырь то сдувается. Но это временно 😁
Не силен в физике, но, кмк, пузырь может либо надуваться, либо лопаться.
Жду по этому поводу чего-нибудь остроумного из пары слов в твиттере нашего гения.
Ко-ко, комунистик дамбасес ин юуроп, не могут в бизнес! Так ведут дела в 'murica!
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