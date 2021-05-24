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Транспорт
Евгения Евсеева

Суд в Норвегии обязал Tesla выплатить владельцам электромобилей по $16 тысяч из-за снижения запаса хода после обновления Статьи редакции

Речь идёт о моделях Model S и Model X, которые выпускались до 2016 года.

7 7 комментариев
Форум
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В Норвегии суд признал Tesla виновной в снижении запаса хода и скорости зарядки у электромобилей Model S и Model X с батареей емкостью 85 кВт/ч, которые выпускались с 2013 года до 2016 года, пишет Forbes.

В 2019 году компания выпустила обновление для электромобилей, после которого у них снизилась ёмкость батареи и увеличилось время зарядки на станциях Supercharger, пишет Electrek.

В Tesla в ответ заявили, что обновления должны были сделать батареи электромобилей более безопасными и продлить срок их службы, а запас хода после установки обновлений снизился лишь у небольшой доли машин.

Всего в Норвегии насчитывается примерно 10 тысяч машин, подходящих под критерии, но иск к Tesla подали лишь 30 владельцев электромобилей. Если другие владельцы после суда подадут жалобы, и их удовлетворят, компании может грозить штраф в размере $160 млн, отмечает Forbes.

В Tesla пока не отреагировали на решение суда — компания может обжаловать его решение до 30 мая, либо выплатить неустойки.

  • В августе 2019 года похожий иск к Tesla подали владельцы электромобилей из США.

#новость #tesla

7 7 комментариев
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Энергичный будильник

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Что то напоминает…. Айфон?)

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Алексей Третьяков

0

А на айфон в суд так же подать можно? 😄😞

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Канищев Максим

0

А пузырь то сдувается.  Но это временно 😁

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Алмаз Хамидуллин

Канищев
0

Не силен в физике, но, кмк, пузырь может либо надуваться, либо лопаться.

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Даниил Слесарчук

0

Жду по этому поводу чего-нибудь остроумного из пары слов в твиттере нашего гения.

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Даниил Слесарчук

Даниил
0

Ко-ко, комунистик дамбасес ин юуроп, не могут в бизнес! Так ведут дела в 'murica!

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Родион Галанев

0

Перебор, имхо

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