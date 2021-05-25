Каршеринг Anytime запустил франшизу для выхода на рынки развивающихся стран Статьи редакции
Население города для франшизы должно быть больше 700 тысяч человек.
- Cервис Anytime начал искать партнёров для выхода на рынки развивающихся стран по франшизе. Компании наиболее интересны Индия, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Турция, Израиль, Иордан, Катар ОАЭ, Мексика, Бразилия, Аргентина, Чили, Египет, Южная Африка, Алжир, Тунис и другие развивающиеся страны Азии, Южной Америки, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Европы.
- Паушальный взнос составит от €40 тысяч. Первые шесть месяцев не будет роялти. Коэффициент окупаемости (ROI) обещают до 50%.
- Общая сумма инвестиций в проект для франчайзи будет зависеть от размера автопарка и способа приобретения машин: покупка, лизинг или ребрендинг.
- Каршеринг Anytime уже работает в Чехии, Казахстане и Белоруссии. В России работает сервис подписки на авто Anytime Prime.
- В 2018 году компании Anytime и «Делимобиль» купил холдинг Mikro Kapital Group. Суммарный автопарк холдинга превышает 20 тысяч машин, а количество пользователей Anytime, по оценке самого сервиса, 5,5 млн.
Восстание машин будет если каждый россиянин купить себе по 2 ласточки в семью
Какая здесь взаимосвязь? Шеринг точно так же участвует в транспортном потоке. Коэффициент использование такой же в среднем даже у лидеров шеринга, как и у частных авто (время поездки и количество поездок на 1 авто). Плюс, а точнее минус каршеринга, что one-way carsharing (возьми тачку где угодно и брось ее где угодно) нельзя парковать на частных парковках и в подземных гаражах в отличии от "своих ласточек"
Чего-чего, Шеринг занят в среднем в России 18.5 часов в сутки, это больше, чем такси
А вот Дептранс и ЦОДД так не считают. Они считают на основе своих данных, что даже у лидеров в среднем 4-6 поездок на машину, суммарно в сутки машина в пути 3 часа
Ваше утверждение в целом не логично без всякой статистики. Если бы это было так, то машины было бы не забукать
Таиланд, Малайзия, Индонезия
Что они там сдавать собрались и кому? Местные все на скутерах гоняют и арендовать не проблема вообще. Разве что Джакарта/Бангкок.. да и то вряд ли
Минусующие, вы вообще в ЮВА бывали? 😄
Зачем вода в Африке, они же все равно там не пьют
В таиланде, если в Бангкоке запускать, то норм, там машин много, а вот с Индонезией согласен, там не взлетит.
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