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Транспорт
Маша Цепелева

Каршеринг Anytime запустил франшизу для выхода на рынки развивающихся стран Статьи редакции

Население города для франшизы должно быть больше 700 тысяч человек.

  • Cервис Anytime начал искать партнёров для выхода на рынки развивающихся стран по франшизе. Компании наиболее интересны Индия, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Турция, Израиль, Иордан, Катар ОАЭ, Мексика, Бразилия, Аргентина, Чили, Египет, Южная Африка, Алжир, Тунис и другие развивающиеся страны Азии, Южной Америки, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Европы.
  • Паушальный взнос составит от €40 тысяч. Первые шесть месяцев не будет роялти. Коэффициент окупаемости (ROI) обещают до 50%.
  • Общая сумма инвестиций в проект для франчайзи будет зависеть от размера автопарка и способа приобретения машин: покупка, лизинг или ребрендинг.
  • Каршеринг Anytime уже работает в Чехии, Казахстане и Белоруссии. В России работает сервис подписки на авто Anytime Prime.
  • В 2018 году компании Anytime и «Делимобиль» купил холдинг Mikro Kapital Group. Суммарный автопарк холдинга превышает 20 тысяч машин, а количество пользователей Anytime, по оценке самого сервиса, 5,5 млн.

#новость #anytime

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Страстной микрофон

2

шеринг это хорошо , только нахватает ещё автобусов в каршеринг и грузовиков . и будет восстание машин

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Михаил Б

Страстной
1

Чем больше шеринга в замен владения - тем меньше машин. Шеринга чего угодно. Восстание машин будет если каждый россиянин купить себе по 2 ласточки в семью.

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Антон Штадлер

Михаил
1

Восстание машин будет если каждый россиянин купить себе по 2 ласточки в семью

Какая здесь взаимосвязь? Шеринг точно так же участвует в транспортном потоке. Коэффициент использование такой же в среднем даже у лидеров шеринга, как и у частных авто (время поездки и количество поездок на 1 авто). Плюс, а точнее минус каршеринга, что one-way carsharing (возьми тачку где угодно и брось ее где угодно) нельзя парковать на частных парковках и в подземных гаражах в отличии от "своих ласточек"

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Roman Moskovskiy

Антон
0

Чего-чего, Шеринг занят в среднем в России 18.5 часов в сутки, это больше, чем такси

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Антон Штадлер

Roman
0

А вот Дептранс и ЦОДД так не считают. Они считают на основе своих данных, что даже у лидеров в среднем 4-6 поездок на машину, суммарно в сутки машина в пути 3 часа

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Антон Штадлер

Roman
0

Ваше утверждение в целом не логично без всякой статистики. Если бы это было так, то машины было бы не забукать

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Музыкант

Страстной
1

ну значит и это скоро будет

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Антон Штадлер

1

Иордан

:)

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Герман Воронов

–2

Таиланд, Малайзия, Индонезия

Что они там сдавать собрались и кому? Местные все на скутерах гоняют и арендовать не проблема вообще. Разве что Джакарта/Бангкок.. да и то вряд ли

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Музыкант

Герман
1

главное чтобы деньги были а все остальное приложиться

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Герман Воронов

Герман
0

Минусующие, вы вообще в ЮВА бывали? 😄

Ответить

Roman Khegay

Герман
1

Зачем вода в Африке, они же все равно там не пьют

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work tasks

Roman
0

А еще у них шоколадные реки) 

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Герман Воронов

Roman
0

Вообще-то это скорее продажа снега в Антарктиде

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Ватная Корзиночка

Герман
1

В таиланде, если в Бангкоке запускать, то норм, там машин много, а вот с Индонезией согласен, там не взлетит.

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Герман Воронов

Ватная
0

Ну я и говорю, разве что в столицах.. да и то вряд ли

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Комментарий удален

Герман Воронов

Engelina
0

@Инспектор 

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