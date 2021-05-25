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Транспорт
TJ

Саммит ЕС приостановил полёты в Европу для белорусских авиакомпаний после посадки самолёта с экс-главредом Nexta Статьи редакции

От полётов над страной уже отказались перевозчики Air France, Finnair и другие.

21 21 комментарий
Форум
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Евросоюз осудил действия Белоруссии по посадке самолёта Ryanair и потребовал немедленного освобождения бывшего главреда Nexta Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги. Лидеры стран ЕС также призвали европейские авиакомпании воздержаться от полётов в небе над страной, сообщается по итогам саммита ЕС 24 мая.

Лидеры ЕС призвали Международную организацию гражданской авиации как можно скорее расследовать этот «беспрецедентный и недопустимый инцидент» и предложили Совету Европы расширить индивидуальные и экономические санкции против Белоруссии.

Решения, принятые на саммите, пока не вступили в силу. Их должен утвердить Совет ЕС на уровне министров.

Кто отказался принимать рейсы из Белоруссии и летать над страной

  • Принимать рейсы «Белавиа» отказались Великобритания и Франция. Авиакомпани отменила полёты в Лондон и Париж до ноября 2021 года, обещав вернуть полную стоимость билетов без штрафов.
  • Украина с полуночи 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией.
  • О приостановке полётов над Белоруссией 24 мая заявили латвийская авиакомпания airBaltic и венгерский лоукостер Wizz Air. К ним присоединились немецкая Lufthansa и нидерландская KLM.
  • 25 мая о таком же решении сообщили Air France, Finnair и Austrian Airlines.

23 мая в Белоруссии из-за сообщений о минировании экстренно посадили самолёт, летевший по маршруту Афины — Вильнюс. Такое решение принял лично президент страны Лукашенко.

На его борту находился экс-главред оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. В ноябре 2020 года его вместе с основателем проекта Степаном Путило внесли в список террористов. Вместе с Романом Протасевичем задержали и его девушку — россиянку Софью Сапегу.

#новость #белоруссия

Материал дополнен редакцией
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Дмитрий Драгин

18

Да ничего страшного, народ России через Путина даст еще миллиард долларов, и белорусская авиакомпания выживет. Мы любим содержать все братские страны, у нас же своих проблем нет, лучшие больницы, школы и детские сады мира у нас. Развились до такого пика, что сейчас можем только всем помогать

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Igor Sergeevich

–1

Как у них все интересно устроено, самолёт с президентом Боливии садить можно, вдруг там Сноуден.

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33_rublya

Igor
6

Не садить, а сажать

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Igor Sergeevich

33_rublya
1

Приземлять тогда уж

Ответить

Могучий татарин

Igor
1

Обеспечить отрицательный набор высоты 

Ответить

Igor Sergeevich

Могучий
0

Снизить сопротивление гравитации

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Дмитрий Воробьёв

4

О самый мудрый из мудрейших правитель на свете. Спасибо, что живой! (нет)

Ответить

Аркадий Алексеевич

–1

Парад лицемерия)

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Станислав Назаров

Аркадий
1

Выражаю глубокую обеспокоенность вашим комментарием.

Ответить

Страстной микрофон

3

Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку!!!

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Антон Волков

2

Россия как "верный конь" поддержит 

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Fyodor

2

Зачем закрывать европейское небо для Белоруссии, если в этой ситуации логичнее не летать самим над территорией РБ? Это типа наказание и коллективная ответственность за действия Лукашенко?

Ответить

Розарио Агро

Fyodor
0

«Зачем закрывать европейское небо для Белоруссии»
Да черт знает, что эти террористы выкинут в следующий раз, раз они не подчиняются правилам полетов. 😂

Ответить

Fyodor

Розарио
1

Как именно Белавия причастна к этому инциденту?

Ответить

Розарио Агро

Fyodor
0

Белавия зависима от правительства. Сделают, что скажут. 😂

Ответить

Roman Patsev

Fyodor
0

Скорее всего запретили всем белорусским авиакомпаниям полеты, но в сми обсасывают только самую крупную (или единственную).

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Александр Волков

Fyodor
1

Чтобы Белавия не могла летать на запад)))
Там и то и то примут в итоге
И над Белоруссией не летать и Белавиа в обход Европы только полетит теперь куда-либо

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Михаил Б

2

Хорошо, что этот вопрос не в компетенции Роскомнадзора, а то применили бы ЗАМЕДЛЕНИЕ

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Максим Чистов

1

А ryanair так и летает что ли? 🤣

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Анна Григорьева

1

Политика больше похожа на кидание какашек в песочнице - не так я ее в детстве представляла))

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Vl Al

0

Насчет туркишей я был неправ. Уже облетают стороной картофельное поле.

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Наоборот, желаю им побыстрее избавится от Лукашенко и его гопников в погонах
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