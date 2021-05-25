Саммит ЕС приостановил полёты в Европу для белорусских авиакомпаний после посадки самолёта с экс-главредом Nexta Статьи редакции
От полётов над страной уже отказались перевозчики Air France, Finnair и другие.
Евросоюз осудил действия Белоруссии по посадке самолёта Ryanair и потребовал немедленного освобождения бывшего главреда Nexta Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги. Лидеры стран ЕС также призвали европейские авиакомпании воздержаться от полётов в небе над страной, сообщается по итогам саммита ЕС 24 мая.
Лидеры ЕС призвали Международную организацию гражданской авиации как можно скорее расследовать этот «беспрецедентный и недопустимый инцидент» и предложили Совету Европы расширить индивидуальные и экономические санкции против Белоруссии.
Решения, принятые на саммите, пока не вступили в силу. Их должен утвердить Совет ЕС на уровне министров.
Кто отказался принимать рейсы из Белоруссии и летать над страной
- Принимать рейсы «Белавиа» отказались Великобритания и Франция. Авиакомпани отменила полёты в Лондон и Париж до ноября 2021 года, обещав вернуть полную стоимость билетов без штрафов.
- Украина с полуночи 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией.
- О приостановке полётов над Белоруссией 24 мая заявили латвийская авиакомпания airBaltic и венгерский лоукостер Wizz Air. К ним присоединились немецкая Lufthansa и нидерландская KLM.
- 25 мая о таком же решении сообщили Air France, Finnair и Austrian Airlines.
23 мая в Белоруссии из-за сообщений о минировании экстренно посадили самолёт, летевший по маршруту Афины — Вильнюс. Такое решение принял лично президент страны Лукашенко.
На его борту находился экс-главред оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. В ноябре 2020 года его вместе с основателем проекта Степаном Путило внесли в список террористов. Вместе с Романом Протасевичем задержали и его девушку — россиянку Софью Сапегу.
Да ничего страшного, народ России через Путина даст еще миллиард долларов, и белорусская авиакомпания выживет. Мы любим содержать все братские страны, у нас же своих проблем нет, лучшие больницы, школы и детские сады мира у нас. Развились до такого пика, что сейчас можем только всем помогать
Как у них все интересно устроено, самолёт с президентом Боливии садить можно, вдруг там Сноуден.
Приземлять тогда уж
Могучий татарин
Обеспечить отрицательный набор высоты
О самый мудрый из мудрейших правитель на свете. Спасибо, что живой! (нет)
Парад лицемерия)
Зачем закрывать европейское небо для Белоруссии, если в этой ситуации логичнее не летать самим над территорией РБ? Это типа наказание и коллективная ответственность за действия Лукашенко?
«Зачем закрывать европейское небо для Белоруссии»
Да черт знает, что эти террористы выкинут в следующий раз, раз они не подчиняются правилам полетов. 😂
Скорее всего запретили всем белорусским авиакомпаниям полеты, но в сми обсасывают только самую крупную (или единственную).
Чтобы Белавия не могла летать на запад)))
Там и то и то примут в итоге
И над Белоруссией не летать и Белавиа в обход Европы только полетит теперь куда-либо
Хорошо, что этот вопрос не в компетенции Роскомнадзора, а то применили бы ЗАМЕДЛЕНИЕ
Политика больше похожа на кидание какашек в песочнице - не так я ее в детстве представляла))
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