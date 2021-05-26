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До старта осталось:
Aviasales запустил сервис аналитики кликов и показа билетов для бизнеса Статьи редакции
Пригодится авиакомпаниям, аэропортам и онлайн-турагентствам, считают в компании.
- Сервис «Авиастатс» предлагает доступ к данным в реальном времени в двух вариантах: Reports (таблицы с обезличенными данными по поискам и кликам) и Dashboards (позволяют увидеть цены и спрос на разные направления по России и странам СНГ, сравнить авиакомпании). Об этом vc.ru рассказали в компании.
Данные «Авиастатс» основаны на поисковой статистике сайта и приложения Aviasales, которые, по собственным данным, посещают 15 млн пользователей в месяц.
- «“Авиастатс” позволяет отследить рыночные тренды и аномалии спроса, спрогнозировать востребованность разных направлений и загрузку аэропортов. Это особенно актуально в условиях пандемии, когда ситуация на рынке постоянно меняется», — отметил Ярослав Котышов, вице-президент по управлению доходами Aviasales.
- Сервис будет распространяться по подписке, её стоимость в Aviasales не называют. В компании отметили, что одна крупная авиакомпания уже взяла пробный период. Сколько клиентов рассчитывает привлечь сервис и какую выручку получить, например, за год работы, в компании не раскрывают.
- Это второй b2b-сервис для Aviasales. В мае 2020 года компания запустила сервис организации командировок для бизнеса.
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