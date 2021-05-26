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Транспорт
Таня Боброва

Aviasales запустил сервис аналитики кликов и показа билетов для бизнеса Статьи редакции

Пригодится авиакомпаниям, аэропортам и онлайн-турагентствам, считают в компании.

  • Сервис «Авиастатс» предлагает доступ к данным в реальном времени в двух вариантах: Reports (таблицы с обезличенными данными по поискам и кликам) и Dashboards (позволяют увидеть цены и спрос на разные направления по России и странам СНГ, сравнить авиакомпании). Об этом vc.ru рассказали в компании.

  • Данные «Авиастатс» основаны на поисковой статистике сайта и приложения Aviasales, которые, по собственным данным, посещают 15 млн пользователей в месяц.

  • «“Авиастатс” позволяет отследить рыночные тренды и аномалии спроса, спрогнозировать востребованность разных направлений и загрузку аэропортов. Это особенно актуально в условиях пандемии, когда ситуация на рынке постоянно меняется», — отметил Ярослав Котышов, вице-президент по управлению доходами Aviasales.
  • Сервис будет распространяться по подписке, её стоимость в Aviasales не называют. В компании отметили, что одна крупная авиакомпания уже взяла пробный период. Сколько клиентов рассчитывает привлечь сервис и какую выручку получить, например, за год работы, в компании не раскрывают.
  • Это второй b2b-сервис для Aviasales. В мае 2020 года компания запустила сервис организации командировок для бизнеса.
Скриншот одного из показателей в сервисе — топ-5 авиакомпаний по кликам для билетов с вылетом из Красноярска Aviasales

#новость #aviasales

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