Его можно использовать как такси или для грузоперевозок.

Форум 3611 просмотров Слушать

Машина называется «Флип», её создала команда SberAutoTech (входит в экосистему «Сбера»). В её основе — разработанная компанией платформа, которая использует для движения электродвигатель, а источник питания — модуль сменных батарей.

Компановка элементов питания позволяет заменить все модули не более чем за пять минут, а также использовать газ или водород в качестве топлива, утверждают разработчики.

«Флип» SberAutoTech

«Решение фактически снимает действующие ограничения для использования электротранспорта: долгую зарядку стандартных батарей и их высокую стоимость, продиктованную необходимой ёмкостью и запасом хода электрического транспорта», — отметили в SberAutoTech.

По данным компании, у беспилотника, который использует лидары, радары и камеры, максимальный, пятый уровень автономности.

Габариты машины — 3,62 метра на 1,95 метра. Однако во «Флипе» нет привычных элементов, характерных для машин с двигателем внутреннего сгорания, и систем управления для водителя. За счёт этого внутреннее пространство больше на 40%, чем в обычном легковом автомобиле. Это позволяет разместиться шести пассажирам.

[{"title":"\u0421\u0430\u043b\u043e\u043d \u00ab\u0424\u043b\u0438\u043f\u0430\u00bb","author":"\u00ab\u0420\u0418\u0410 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438\u00bb","image":{"type":"image","data":{"uuid":"b95b1c74-c37a-51c0-a30b-15b530af3602","width":1280,"height":853,"size":80892,"type":"jpg","color":"212122","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u00ab\u0424\u043b\u0438\u043f\u00bb","author":"\u00ab\u0420\u0418\u0410 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438\u00bb","image":{"type":"image","data":{"uuid":"de07cd3d-ad37-5a4e-bfb3-ac1acc7eab92","width":1280,"height":853,"size":156641,"type":"jpg","color":"121318","hash":"","external_service":[]}}}]

Компания позиционирует машину как полностью автономное и безопасное такси будущего, которое однако может использоваться и для грузоперевозок. Беспилотник будет поддерживать сервисы из экосистемы «Сбера»: навигатор «2ГИС», музыку от «СберЗвука», видео от онлайн-кинотеатра Okko, виртуального помощника «Салют» и распознавание лиц пассажиров.