«Сбер» представил прототип беспилотного электромобиля без места водителя Статьи редакции
Его можно использовать как такси или для грузоперевозок.
Машина называется «Флип», её создала команда SberAutoTech (входит в экосистему «Сбера»). В её основе — разработанная компанией платформа, которая использует для движения электродвигатель, а источник питания — модуль сменных батарей.
Компановка элементов питания позволяет заменить все модули не более чем за пять минут, а также использовать газ или водород в качестве топлива, утверждают разработчики.
«Решение фактически снимает действующие ограничения для использования электротранспорта: долгую зарядку стандартных батарей и их высокую стоимость, продиктованную необходимой ёмкостью и запасом хода электрического транспорта», — отметили в SberAutoTech.
По данным компании, у беспилотника, который использует лидары, радары и камеры, максимальный, пятый уровень автономности.
Габариты машины — 3,62 метра на 1,95 метра. Однако во «Флипе» нет привычных элементов, характерных для машин с двигателем внутреннего сгорания, и систем управления для водителя. За счёт этого внутреннее пространство больше на 40%, чем в обычном легковом автомобиле. Это позволяет разместиться шести пассажирам.
Компания позиционирует машину как полностью автономное и безопасное такси будущего, которое однако может использоваться и для грузоперевозок. Беспилотник будет поддерживать сервисы из экосистемы «Сбера»: навигатор «2ГИС», музыку от «СберЗвука», видео от онлайн-кинотеатра Okko, виртуального помощника «Салют» и распознавание лиц пассажиров.
Сейчас SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа на закрытых территориях. Компания обещает показать машину участникам Петербугского международного экономического форума, который пройдёт 2‒5 июня.
Старое.
Почему он похож на на что угодно только не на автомобиль?
Потому что у вас стереотипное мышление. А здесь пример отличного пром дизайна. Зачем чему то выглядит как авто если это не авто?
Потребительские паттерны, не? Если еда не похожа на еду её не будут покупать
А что насчет функционального дизайна?
Зачем там делать трехобъемный кузов, если компоновка диктует иную форму, где нет места капоту ухудшающему развесовку и багажника, потому что для целей этого авто он не нужен?
Зачем делать кузов с сильно заваленными стойками, если они будут ухудшать удобство посадки?
Это в такси,каршеринг ,явно рассчитано.А если о еде,то гуглите фото очереди за бургерами в первый макдональдс СССР и дальнейшую историю успеха еды не похожей на "первое,второе,третье"
Потому что пока Сбер не проложит собственные дороги, оно будет ездить по тем же дорогам, что и другие авто, и должно нормально визуально читаться в сложных дорожных условиях. А тут как минимум из-за того, что у него колеса шире кузова, у него будут неправильно восприниматься габариты. Ну и вообще, маршруток нам мало, блин, давайте без необходимости сделаем ещё одну хрень, из-за которой соседним водителям будет ничего не видно.
Вы уазик батон видели? он такой же. Я бы больше газелей боялся чем это на дороге. Лишь бы обосрать. Надеюсь это не станет вторым емобилем и пойдет в производство
нечто, похожее на "гроб на колёсиках" - пример отличного промдизайна? - вы из студии татьяныча?
Потому что он похож на Сбер.
"По образу и подобию своему."
Если он похож на сбер, тогда на картинке старая неповоротливая карета, которую попытались сделать современной?
А мне кажется наоборот похож, в нем читаются очертания гоночных машин начала 20-ого века.
А че, удобно, пока будешь ехать, тебе еще и кредит оформят, ипотеку)
Флипнул до космодрома )) Сбермиелофон еще нужен
"Никогда не флипаю до космопорта. Беру флаер — надёжнее и проще." Коля Садовский.
Эх, вот если бы они разработали обычный паркетник на классическом гидротрансформаторе акпп с ценой до 2 млн, чтобы по качеству, управляемости и размерам было что-то среднее между Rav4, Q7, Sorento, X7, Pajero.
Чтобы не гнил с завода, чтобы запчасти были всегда в наличии и ремонт по доступной цене и обслуживании.
Тут скорее вопрос в том, что мы не умеем делать качественные, надежные, комфортные, безопасные авто.
Умеем делать. Проблема в том, что у нас нет инвестиционного климата. Ведь строительство автозавода- это многомиллиардный проект с окупаемостью на десятки лет. А у нас законы меняются каждые два года, никто не будет рисковать вкладывать такие деньги.
Есть вполне себе адекватная по соотношению цена-качество Lada Vesta.
Но многие готовы доплатить и взять пустой Солярис только из-за бренда.
Именно по этой же причине японцы в 80-х стали производить премиальные авто под отдельными марками (Тойота - Лексус, Ниссан - Инфинити, Хонда - Акура).
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RAV4 - от 1 970 000
Q7 - от 5 625 000
Sorento - от 2 419 900
X7 - от 7 400 000
Pajero - от 2 879 000
Что-то среднее выходит от 4 058 780.
Ок, на российском рынке накрутка. Берём американские цены:
RAV4 - $26,250
Q7 - $54,950
Sorento - $29,390
X7 - $74,900
Pajero - $28,900 (в США не продаётся, пересчитаем из австралийских цен).
Среднее: $42,878 = 3 146 066 руб.
Вы хотите, чтобы кто-то с нуля создал автозавод, на котором автомобили не хуже будут стоить дешевле 2 млн руб.?
Казалось бы, что сейчас может быть проще, все технологии изучены, возьми и собери по сути как конструктор, но нет, нужен особенный путь.
Беспилотник будет поддерживать сервисы из экосистемы «Сбера»: навигатор «2ГИС», музыку от «СберЗвука» и видео от онлайн-кинотеатра Okko.
А что так мало сервисов? Надо еще чтобы он возил только в Сбербанк, внутри был встроенный банкомат только для снятия со Сбера. А после аварии автоматом начислялись услуги СберПохороны и СберОтпевание в СберЦеркви по СберСтраховке, а для неверующих СберКремация и СберРазвеивание
Иронично что лого на корпусе превращается из flip в fup, что свидетельствует о том, что это просто влажные фантазии Сбера.
Классный дизайн, только не понятно куда лошадь пристёгивается.
Судя по всему не для высоких скоростей прототип. А то формы не сильно аэродинамические.
В автобусах тоже ремней нет, носятся будь здоров
У вас стереотипное мышление - вы ищите подобие с обычным авто. Тогда как надо смотреть на профиль (в данном случае вам надо смотреть сверху). Вполне аэродинамичный. Я не защищаю этот убожеский дизайн (есть аналоги, но выглядят они получше), и можно было бы сделать лучше. Но на удивление с аэродинамикой +/- неплохо (про колеса в воздушном потоке промолчим).
Означает ли ДТП с участием Флипа обязательное согласие остальных участников с офертой, возлагающих на них всю ответственность за любые его действия?
И раз в год за вами приезжает черный воронок. "флип" где вы платите за интернет телефон, мобильный банк, Прайм, и ипотеку, и пока все не отдадите вас не выпустят....
А при аресте карточек приставами FLIP меняет свой маршрут и везет тебя в участок.
"Это позволяет разместиться шести пассажирам."
"Отряд самоубийц" по-русски
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Если бы статья была про Маска все бы обд...сь уже. Но раз это свои родные выпускают то сплошной негатив. Самим не ссыкотно такими быть?
В смысле?
Есть спрос на вот такой тип авто?
Спроса нет.
Тогда вопрос, для чего его построили?
Уже сколько таких шатлов было.
На кой их строить? Они что маршрутки или автобусы заменят?
Нет.
Людям нужны банальные паркетники на акпп по доступной цене.
Вдохновлялись Arrival
Такие концепты автопроизводители рисуют уже не первое десятилетие.
С arrival здесь общие только четыре колеса.
Нормальная тема. Давно говорю что в беспилотниках органы управления для человека не нужны, и место водителя можно не обустраивать. И когда автопроизводители массово начнут выпускать электроповозки, то на авто с органами управления ценник взлетит, так как производство таких авто будет уже не массовым.
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Чёт у Яндекса лучше с этим дела обстоят
Чем? Яндекс ничего больше роверов не производит, а тут вон целая карета.
Если вы не в курсе Яндекс уже давным давно тестирует в штатах свои беспилотники и начинают производить лидары для них
А сколько лет этой разработке? Или нарисовали на этой неделе и теперь Сбер стал автопроизводителем автоматически?
Сбер хочет потеснить Яндекс в сфере доставки и такси и для этого им нужны беспилотники. Чтобы́ выжить на этом рынке они рано или поздно это сделают
Я б купил
В кредит естественно
Оформленном в Сбербанке, конечно же
Намного больше места для занятий сексом !!! Можно будет арендовать на пару часов для перепиха и прогулки по ночному городу :)
смело же.
вертикальная обтекаемость.
а на скруглениях - колеса.
почему нет?
интересный ход
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по дизайну стремное говно, хотя если движок / мозги нормальные, то чому бы и не.
а внутри водила сидит за темными стеклами)
Меня смущает, что при пользовании этим средством транспорта меня неизбежно будут распознавать по лицу. Даже не хочу думать зачем. Да, мне включат мою музыку в салоне через мой аккаунт в Сберзвуке, да, еще что-нибудь под меня кастомизируют в поездке. Про удобства я понимаю. Но все-таки... Такое время в мире, что лучше поменьше доп. удобств. Просто вези меня куда надо и не спрашивай кто я, и зачем я туда еду.
Включит сбермузыку и отвезет сразу в полицейский участок. За что? да на всякий случай, музыку херовую слушаешь. Ну их нахер эти технологии. Ка бы мы на карбюраторы не вернулись из-за фобий в современной России.
Какую Сберзвук имеет в аудиотеке, такую и слушаю. Остановите, я дальше пешком.
Ооо.. если столик туда поставить, можно запускать вокруг Сбера, как мобильное кафе )))
бочка с водой на колесах. для огорода норм, чтоб за водой не ходить. сама подъедет, польет картоху, разгрузится. класс, пойду родителям покажу, обрадуются, им пенсионерам тяжело воду носить, а дачу любят
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