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Транспорт
Таня Боброва

«Сбер» представил прототип беспилотного электромобиля без места водителя Статьи редакции

Его можно использовать как такси или для грузоперевозок.

95 95 комментариев
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3611 просмотров

Машина называется «Флип», её создала команда SberAutoTech (входит в экосистему «Сбера»). В её основе — разработанная компанией платформа, которая использует для движения электродвигатель, а источник питания — модуль сменных батарей.

Компановка элементов питания позволяет заменить все модули не более чем за пять минут, а также использовать газ или водород в качестве топлива, утверждают разработчики.

«Флип» SberAutoTech

«Решение фактически снимает действующие ограничения для использования электротранспорта: долгую зарядку стандартных батарей и их высокую стоимость, продиктованную необходимой ёмкостью и запасом хода электрического транспорта», — отметили в SberAutoTech.

По данным компании, у беспилотника, который использует лидары, радары и камеры, максимальный, пятый уровень автономности.

Габариты машины — 3,62 метра на 1,95 метра. Однако во «Флипе» нет привычных элементов, характерных для машин с двигателем внутреннего сгорания, и систем управления для водителя. За счёт этого внутреннее пространство больше на 40%, чем в обычном легковом автомобиле. Это позволяет разместиться шести пассажирам.

Компания позиционирует машину как полностью автономное и безопасное такси будущего, которое однако может использоваться и для грузоперевозок. Беспилотник будет поддерживать сервисы из экосистемы «Сбера»: навигатор «2ГИС», музыку от «СберЗвука», видео от онлайн-кинотеатра Okko, виртуального помощника «Салют» и распознавание лиц пассажиров.

Сейчас SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа на закрытых территориях. Компания обещает показать машину участникам Петербугского международного экономического форума, который пройдёт 2‒5 июня.

«РИА Новости»

#новость #сбер

95 95 комментариев
15
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95 комментариев
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Маркетологов к стенке

66
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А. С.

Маркетологов
1

Старое. 

Ответить

ivan krapivin

А.
8

вечное

Ответить

Василий С.

ivan
2

отличное

Ответить

Alexander Veber

10

Почему он похож на на что угодно только не на автомобиль?

Ответить

Станислав Назаров

Alexander
15

Потому что у вас стереотипное мышление. А здесь пример отличного пром дизайна. Зачем чему то выглядит как авто если это не авто? 

Ответить

Alexander Veber

Станислав
1

Потребительские паттерны, не? Если еда не похожа на еду её не будут покупать 

Ответить

Борис Б

Alexand…
8

А что насчет функционального дизайна? 
Зачем там делать трехобъемный кузов, если компоновка диктует иную форму, где нет места капоту ухудшающему развесовку и багажника, потому что для целей этого авто он не нужен?
Зачем делать кузов с сильно заваленными стойками, если они будут ухудшать удобство посадки?

Ответить

роман долгополов

Alexand…
4

Это в такси,каршеринг ,явно рассчитано.А если о еде,то гуглите фото  очереди за бургерами в первый макдональдс СССР  и дальнейшую историю успеха еды не похожей на "первое,второе,третье"

Ответить

Андрей Деревянко

Alexand…
0

А зачем его покупать? Маршрутки не покупают, на них ездят

Ответить

Ven Nigell

Станислав
–1

Потому что пока Сбер не проложит собственные дороги, оно будет ездить по тем же дорогам, что и другие авто, и должно нормально визуально читаться в сложных дорожных условиях. А тут как минимум из-за того, что у него колеса шире кузова, у него будут неправильно восприниматься габариты. Ну и вообще, маршруток нам мало, блин, давайте без необходимости сделаем ещё одну хрень, из-за которой соседним водителям будет ничего не видно.

Ответить

Nikita Rogatov

Ven
6

Вы уазик батон видели? он такой же. Я бы больше газелей боялся чем это на дороге. Лишь бы обосрать. Надеюсь это не станет вторым емобилем и пойдет в производство

Ответить

Алексей Карпов

Станислав
0

нечто, похожее на "гроб на колёсиках" - пример отличного промдизайна? - вы из студии татьяныча?

Ответить

Roman Moskovskiy

Alexander
10

Вполне похож на своих братьев

Ответить

Andrew Muralov

Alexander
10

Потому

Ответить

Денис Мамаев

Alexander
9

Потому что он похож на Сбер.
"По образу и подобию своему."

Ответить

Alexander Veber

Денис
2

Если он похож на сбер, тогда на картинке старая неповоротливая карета, которую попытались сделать современной?

Ответить

KINCH

Alexander
0

Мне уже осточертели обычные автомобили под такси — максимально неудобное говно. 

Ответить

Pavel Pavel

Alexander
0

А мне кажется наоборот похож, в нем читаются очертания гоночных машин начала 20-ого века.

Ответить

Nick

13

А че, удобно, пока будешь ехать, тебе еще и кредит оформят, ипотеку)

Ответить

Никита Веселов

Nick
4

И позвонят сотрудники «службы безопасности»

Ответить

Pavel V

Никита
5

и зафиксируют информацию

Ответить

KINCH

Nick
0

на счет кредита пофиг, а вот хороший кофеавтомат с хорошим кофе — идеально.

Ответить

Nikita Lyutov

8

Флипнул до космодрома )) Сбермиелофон еще нужен

Ответить

Yuri Istomin

Nikita
4

Так он летать не умеет. И космопорт в другой части планеты.

Ответить

Родион Галанев

Nikita
0

"Никогда не флипаю до космопорта. Беру флаер — надёжнее и проще." Коля Садовский.

Ответить

Александр Еремин

9

Ну хз. А мне нравится дизайн.

Ответить

Mike Espoo

5

 Эх, вот если бы они разработали обычный паркетник на классическом гидротрансформаторе акпп с ценой до 2 млн, чтобы по качеству, управляемости и размерам было что-то среднее между Rav4, Q7, Sorento, X7, Pajero.
Чтобы не гнил с завода, чтобы запчасти были всегда в наличии и ремонт по доступной цене и обслуживании.

Ответить

Борис Б

Mike
3

"с ценой до 2 млн, чтобы по качеству, управляемости и размерам было что-то среднее между Rav4, Q7, Sorento, X7, Pajero"

Во-первых, это экономически нереально с учетом новизны технологии и объемов производства.
Во-вторых, никто не купит Сбермобиль вместо Спортейджа или Рав4.

Ответить

Mike Espoo

Борис
–3

 Тут скорее вопрос в том, что мы не умеем делать качественные, надежные, комфортные, безопасные авто.

Ответить

Леонид Бережной

Mike
3

Умеем делать. Проблема в том, что у нас нет инвестиционного климата. Ведь строительство автозавода- это многомиллиардный проект с окупаемостью на десятки лет. А у нас законы меняются каждые два года, никто не будет рисковать вкладывать такие деньги.

Ответить

Mike Espoo

Леонид
0

Полностью согласен, кроме "умеем делать".

Ответить

Борис Б

Mike
2

Есть вполне себе адекватная по соотношению цена-качество Lada Vesta.
Но многие готовы доплатить и взять пустой Солярис только из-за бренда.

Именно по этой же причине японцы в 80-х стали производить премиальные авто под отдельными марками (Тойота - Лексус, Ниссан - Инфинити, Хонда - Акура). 

Ответить

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Artem Petrenkov

Mike
2

RAV4 - от 1 970 000
Q7 - от 5 625 000
Sorento - от 2 419 900
X7 - от 7 400 000
Pajero - от 2 879 000

Что-то среднее выходит от 4 058 780.

Ок, на российском рынке накрутка. Берём американские цены:

RAV4 - $26,250
Q7 - $54,950
Sorento - $29,390
X7 - $74,900
Pajero - $28,900 (в США не продаётся, пересчитаем из австралийских цен).

Среднее: $42,878 = 3 146 066 руб.

Вы хотите, чтобы кто-то с нуля создал автозавод, на котором автомобили не хуже будут стоить дешевле 2 млн руб.?

Ответить

Александр Смирнов

Mike
1

Казалось бы, что сейчас может быть проще, все технологии изучены, возьми и собери по сути как конструктор, но нет, нужен особенный путь.

Ответить

Vladislav Stan

6

Беспилотник будет поддерживать сервисы из экосистемы «Сбера»: навигатор «2ГИС», музыку от «СберЗвука» и видео от онлайн-кинотеатра Okko.  

А что так мало сервисов? Надо еще чтобы он возил только в Сбербанк, внутри был встроенный банкомат только для снятия со Сбера. А после аварии автоматом начислялись услуги СберПохороны и СберОтпевание в СберЦеркви  по СберСтраховке, а для неверующих СберКремация и СберРазвеивание

Ответить

Sergey Naumovich

Vladislav
1

Сберлогистику забыли

Ответить

Andrei Smirnovsky

2

Какой-то гроб на колесах получился

Ответить

Vladislav Stan

4

А куда еще деньги девать с комиссий без СБП?
Можно и в машинки поиграть

Ответить

ivan krapivin

4

Без водителя это не значит что без души

Ответить

Pavel Vakhrushev

2

В новости ошибка - гроб на колесах придумали ещё в прошлом веке

Ответить

Хозяин

1

гроб на колёсах

Ответить

Станислав Назаров

2

Иронично что лого на корпусе превращается из flip в fup, что свидетельствует о том, что это просто влажные фантазии Сбера. 

Ответить

Дмитрий Бобрешов

2

Создатели прототипа электромобиля явно вдохновились этим.

Ответить

Артем Соловей

1

Классный дизайн, только не понятно куда лошадь пристёгивается. 

Ответить

Родион Галанев

Артем
0

Лошадь располагается внутри. Там есть вырезы в полу под копыта.

Ответить

Дмитрий Кравец

1

Судя по всему не для высоких скоростей прототип. А то формы не сильно аэродинамические.

Ответить

Борис Б

Дмитрий
0

Отсутствие ремней тоже на это намекает)

Ответить

Родион Галанев

Борис
1

В автобусах тоже ремней нет, носятся будь здоров

Ответить

Fyodor

Родион
0

В междугородних нужно пристегиваться.

Ответить

A R

Дмитрий
–3

У вас стереотипное мышление - вы ищите подобие с обычным авто. Тогда как надо смотреть на профиль (в данном случае вам надо смотреть сверху). Вполне аэродинамичный. Я не защищаю этот убожеский дизайн (есть аналоги, но выглядят они получше), и можно было бы сделать лучше. Но на удивление с аэродинамикой +/- неплохо (про колеса в воздушном потоке промолчим).

Ответить

A R

A
1

Надалеким минусаторам, незнакомым с аэродинамикой. Профиль овала (вид сверху) имеет Cd = 0,05-0,1, тогда как лучшие авто 0,23-0,3. Хотя, я подозреваю, что эти цифры минусаторы видят первый раз в жизни, и не знают, что они обозначают.

Ответить

Михаил Синицын

1

Как тебе такое, Илон ?

Ответить

Евгений Швайковский

1

Означает ли ДТП с участием Флипа обязательное согласие остальных участников с офертой, возлагающих на них всю ответственность за любые его действия?

Ответить

Александр Георгиевич

1

И раз в год за вами приезжает черный воронок. "флип" где вы платите за интернет телефон, мобильный банк, Прайм, и ипотеку, и пока все не отдадите вас не выпустят....

Ответить

Андрей Соколов

1

А при аресте карточек приставами FLIP меняет свой маршрут и везет тебя в участок.

Ответить

Minimal Culture

Андрей
0

🤣🤣🤣

Ответить

yccaron

1

"Это позволяет разместиться шести пассажирам." 
 "Отряд самоубийц" по-русски

Ответить

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Папа Римский

0

Спасибо, но лучше пройдусь пешком.

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Nikita Rogatov

0

Если бы статья была про Маска все бы обд...сь уже. Но раз это свои родные выпускают то сплошной негатив. Самим не ссыкотно такими быть?

Ответить

Pavel V

Nikita
0

Ой ну камон, как будто про Маска негатива нет. Это ж наш национальный спорт — обосри ближнего (и дальнего).

Ответить

Mike Espoo

Nikita
0

 В смысле?
Есть спрос на вот такой тип авто?
Спроса нет.
Тогда вопрос, для чего его построили?
Уже сколько таких шатлов было.
На кой их строить? Они что маршрутки или автобусы заменят?
Нет.

Людям нужны банальные паркетники на акпп по доступной цене.

Ответить

Pavel V

Mike
0

Единственный смысл всех этих шатлов - автопилот. Вот это реально нужно, и чем быстрее массово внедрится — тем лучше.

А то ваши "банальные паркетники на акпп" выпиливают человеков эффективнее, чем боевые действия.

Ответить

Денис Трон

0

Вдохновлялись Arrival

Ответить

Ivan Novicov

Денис
2

Такие концепты автопроизводители рисуют уже не первое десятилетие. 
С arrival здесь общие только четыре колеса.

Ответить

Ренат Зайдуллин

–1

Нормальная тема. Давно говорю что в беспилотниках органы управления для человека не нужны, и место водителя можно не обустраивать. И когда автопроизводители массово начнут выпускать электроповозки, то на авто с органами управления ценник взлетит, так как производство таких авто будет уже не массовым.

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Родион Галанев

Ренат
0

К вам наконец прислушались

Ответить

Sergey Naumovich

0

Чёт у Яндекса лучше с этим дела обстоят

Ответить

nochnoy.ru

Sergey
0

Чем? Яндекс ничего больше роверов не производит, а тут вон целая карета.

Ответить

Sergey Naumovich

nochnoy.ru
0

Если вы не в курсе Яндекс уже давным давно тестирует в штатах свои беспилотники и начинают производить лидары для них

Ответить

Дмитрий Немов

0

А сколько лет этой разработке? Или нарисовали на этой неделе и теперь Сбер стал автопроизводителем автоматически?

Ответить

Дмитрий

0

А пускать туда будут только при наличии карты сбера?

Ответить

ilia

0

К этому больше подойдет "электрокибитка", а не "электромобиль")

Ответить

Ilya Tsiklin

0

Неужели заработает?

Ответить

Zomalg

0

Сбер хочет потеснить Яндекс в сфере доставки и такси и для этого им нужны беспилотники. Чтобы́ выжить на этом рынке они рано или поздно это сделают

Ответить

Владлен Гавриченков

0

Я б купил
В кредит естественно
Оформленном в Сбербанке, конечно же

Ответить

Родион Галанев

Владлен
0

Таксовать?

Ответить

Andrew Muralov

0

Где права получали, там и рулите.

Ответить

Zozulyas Vladis Vitalysis

0

Намного больше места для занятий сексом !!!  Можно будет арендовать на пару часов для перепиха и прогулки по ночному городу :)

Ответить

Blnsh

0

Прикольно

Ответить

Шелейм Мазаль

0

смело же.

вертикальная обтекаемость.

а на скруглениях - колеса.

почему нет?

интересный ход

Ответить

Dvesti50

0

В тупике можно не разворачиваться. Хорошая задумка.

Ответить

Yury Android

0

это же автозак !!!

Ответить

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33_rublya

0

Что ж страшный-то такой

Ответить

Voin Mraka

0

по дизайну стремное говно, хотя если движок / мозги нормальные, то чому бы и не.

Ответить

Pavel V

Voin
0

"Нормальный движок", лол, зачем? ) Это ж городской шарабан, в городе средняя скорость потока 20-30 км/ч

Ответить

Александр Курбатов

0

а внутри водила сидит за темными стеклами)

Ответить

Родион Галанев

Александр
0
Ответить

Ivan Berdasov

0

СберКарета

Ответить

Родион Галанев

0

Меня смущает, что при пользовании этим средством транспорта меня неизбежно будут распознавать по лицу. Даже не хочу думать зачем. Да, мне включат мою музыку в салоне через мой аккаунт в Сберзвуке, да, еще что-нибудь под меня кастомизируют в поездке. Про удобства я понимаю. Но все-таки... Такое время в мире, что лучше поменьше доп. удобств. Просто вези меня куда надо и не спрашивай кто я, и зачем я туда еду.

Ответить

Василий С.

Родион
0

Включит сбермузыку и отвезет сразу в полицейский участок. За что? да на всякий случай, музыку херовую слушаешь. Ну их нахер эти технологии. Ка бы мы на карбюраторы не вернулись из-за фобий в современной России.

Ответить

Родион Галанев

Василий
0

Какую Сберзвук имеет в аудиотеке, такую и слушаю. Остановите, я дальше пешком.

Ответить

Old Nick

0

Дракула одобряет

Ответить

ikoia

0

Ооо.. если столик туда поставить, можно запускать вокруг Сбера, как мобильное кафе )))

Ответить

Василий С.

0

бочка с водой на колесах. для огорода норм, чтоб за водой не ходить. сама подъедет, польет картоху, разгрузится. класс, пойду родителям покажу, обрадуются, им пенсионерам тяжело воду носить, а дачу любят

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