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Транспорт
Маша Цепелева

Tesla обсуждает покупку завода по производству чипов на фоне их мирового дефицита — FT Статьи редакции

Собственное производство поможет справиться с дефицитом, но потребует больших инвестиций.

5 5 комментариев
Форум
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Tesla ведёт переговоры с крупнейшими отраслевыми операторами Тайваня, Южной Кореи и США о покупке чипов для электрокаров авансовым платежом, пишет Financial Times со ссылкой на источников в отрасли.

По словам источников, некоторые контрактные производители микросхем начали разрешать крупным клиентам вносить аванс, чтобы гарантировать выполнение заказов по фиксированной цене. Такую практику раньше не применяли, чтобы обеспечить условно равное распределение мощностей на всех клиентов.

По информации Financial Times, в апреле шесть производителей полупроводников заключили сделку с четвёртым по объёму в мире производителем микросхем United Microelectronics Corporation на расширение производственных мощностей для них в обмен на депозиты.

Tesla необходимы чипы новейшего поколения, которые в основном производят на Тайване и в Южной Корее. Сейчас микросхемы для компании изготавливает Samsung. Источник, знакомый с мнением Samsung по этому поводу, сказал, что компания уже выделила несколько производственных линий для разных клиентов.

Также Tesla активно прорабатывает вопрос покупки собственного производства, рассказал основатель консалтинговой компании Амброуз Конрой. В Tesla информацию не комментируют.

Опрошенные FT аналитики считают, что завод требует слишком больших инвестиций. Покупка и запуск производства может стоить до $20 млрд.

  • В 2020 году мировые автопроизводители столкнулись с проблемами из-за нехватки чипов. Производители микросхем отдавали предпочтение смартфонам и бытовой технике.
  • По данным Bloomberg, в 2021 году упущенная выгода автопроизводителей составит более $60 млрд. Автоконцерны Volkswagen и General Motors сократили производство, Ford приостановил несколько заводов.

#новость #чипы #tesla

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Канищев Максим

1

Маску надо строить свой завод по производству чипов.

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Артем Голендберг

Канищев
1

Сейчас очередь на оборудование больше года, поэтому интереснее купить готовое производство

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Konstantin Berngard

0

Со ссылкой на источников? Может, на источники?

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Алексей Афанасьев

0

У Илона все получится

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Ware Wow

0

Чипировать собраться видимо

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