Tesla начала использовать камеры в салонах машин для контроля водителя при работающем автопилоте Статьи редакции
До сих пор компания контролировала водителя по датчикам на руле. Но владельцы машин часто доказывают, что автопилот работает и без водителя за рулём.
Tesla начала использовать камеры над зеркалом заднего вида в салоне автомобилей Model 3 и Model Y для контроля водителя, пишет The Verge.
Издание обратило внимание на твит покупателя Model Y, который получил машину с новой функцией.
Камера над зеркалом может фиксировать, если водитель отвлёкся от дороги при включенном автопилоте. В предыдущих моделях Tesla внимание водителя контролировали датчики крутящего момента на руле. Если водитель отвлёкся, автомобиль включал звуковые и световые предупреждения. Владелец Model Y пояснил, что оповещения датчика на руле всё ещё активны.
В инструкции Tesla не дает определения «невнимательности водителя» и не поясняет, что происходит, если камера фиксирует нарушения.
В Model S и Model X, выпущенных до 2021 года, нет камеры в салоне. Но она должна быть в обновлённых в январе версиях.
В 2020 году Tesla впервые активировала камеру в салоне при обновлении программного обеспечения. Владельцев автомобилей просили добровольно разрешить делать фото и видео для «разработки функций безопасности и улучшений в будущем», пишет Electrek.
Регуляторы годами просили добавить в Tesla более тщательный мониторинг водителей, отмечает The Verge. Илон Маск же заявлял, что камера для наблюдения за водителями неэффективна, и её будут использовать, чтобы контролировать, не повредят ли пассажиры-вандалы будущие беспилотные такси на базе Tesla.
А как же приватность пользователей, спросят читатели VC?
Одной опцией можно отключить передачу данных из машины. Так что параноики могут спать спокойно.
Одной опцией можно отключить передачу данных
Ага, у Гугла типа тоже. Это скорее вопрос веры.
Не вижу большого смысла если всё равно нужно за руль держаться. Скорее всего это для того чтобы регуляторы успокоились.
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Судя по виду с камеры, он будет пикать каждый раз когда ты закроешь глаза или моргнёшь :)
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https://neytendastofa.is/soc/video-doha-v-lm5.html
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https://ethnicmedia360.com/jpx/video-doha-v-lm2.html
https://ethnicmedia360.com/jpx/video-doha-v-lm3.html
https://ethnicmedia360.com/jpx/video-doha-v-lm4.html
https://ethnicmedia360.com/jpx/video-doha-v-lm5.html
https://ethnicmedia360.com/jpx/video-nc-v-bc1.html
https://ethnicmedia360.com/jpx/video-nc-v-bc2.html
https://ethnicmedia360.com/jpx/video-nc-v-bc3.html
https://ethnicmedia360.com/jpx/video-nc-v-bc4.html
https://ethnicmedia360.com/jpx/video-nc-v-bc5.html
https://neytendastofa.is/soc/video-nc-v-bc1.html
https://neytendastofa.is/soc/video-nc-v-bc2.html
https://neytendastofa.is/soc/video-nc-v-bc3.html
https://neytendastofa.is/soc/video-nc-v-bc4.html
https://neytendastofa.is/soc/video-nc-v-bc5.html
Комментарий удален
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