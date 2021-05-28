До сих пор компания контролировала водителя по датчикам на руле. Но владельцы машин часто доказывают, что автопилот работает и без водителя за рулём.

Форум 909 просмотров

Tesla начала использовать камеры над зеркалом заднего вида в салоне автомобилей Model 3 и Model Y для контроля водителя, пишет The Verge.

Издание обратило внимание на твит покупателя Model Y, который получил машину с новой функцией.

Kevin Smith @spleck @bak112233 @greentheonly @s1natee @DennisMastieJr Delivery was super smooth. Summon and lane departure avoidance disabled for now, increased follow distance, hard cap at 75, requires auto brights or kicks out of AP, cabin camera for driver monitoring.. nothing unexpected yet. https://t.co/gKIkHSGNI7 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c2de1efb-21d2-561b-9d30-4b3ae89f50e2\/","width":1170,"height":674}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1337e891-f262-57f9-be03-f6030c777b9c\/","width":1152,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/14056a7e-20b6-5361-bb47-18615bf17c33\/","width":1152,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/491db758-1fdc-5701-b0c0-fca3be1f1f57\/","width":2048,"height":1152}}}] Доставка прошла очень гладко. Оповещение о выезде с полосы отключено, увеличена дистанция следования, жесткое ограничение на 75, требует автоматической яркости или выкидывает из AP, камера в кабине для наблюдения за водителем… пока ничего неожиданного.

Камера над зеркалом может фиксировать, если водитель отвлёкся от дороги при включенном автопилоте. В предыдущих моделях Tesla внимание водителя контролировали датчики крутящего момента на руле. Если водитель отвлёкся, автомобиль включал звуковые и световые предупреждения. Владелец Model Y пояснил, что оповещения датчика на руле всё ещё активны.

В инструкции Tesla не дает определения «невнимательности водителя» и не поясняет, что происходит, если камера фиксирует нарушения.

В Model S и Model X, выпущенных до 2021 года, нет камеры в салоне. Но она должна быть в обновлённых в январе версиях.

В 2020 году Tesla впервые активировала камеру в салоне при обновлении программного обеспечения. Владельцев автомобилей просили добровольно разрешить делать фото и видео для «разработки функций безопасности и улучшений в будущем», пишет Electrek.

Регуляторы годами просили добавить в Tesla более тщательный мониторинг водителей, отмечает The Verge. Илон Маск же заявлял, что камера для наблюдения за водителями неэффективна, и её будут использовать, чтобы контролировать, не повредят ли пассажиры-вандалы будущие беспилотные такси на базе Tesla.

Изображение с камеры над зеркалом в салоне Tesla