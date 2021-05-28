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Транспорт
Маша Цепелева

Tesla начала использовать камеры в салонах машин для контроля водителя при работающем автопилоте Статьи редакции

До сих пор компания контролировала водителя по датчикам на руле. Но владельцы машин часто доказывают, что автопилот работает и без водителя за рулём.

10 10 комментариев
Форум
909 просмотров

Tesla начала использовать камеры над зеркалом заднего вида в салоне автомобилей Model 3 и Model Y для контроля водителя, пишет The Verge.

Издание обратило внимание на твит покупателя Model Y, который получил машину с новой функцией.

Kevin Smith @spleck
@bak112233 @greentheonly @s1natee @DennisMastieJr Delivery was super smooth. Summon and lane departure avoidance disabled for now, increased follow distance, hard cap at 75, requires auto brights or kicks out of AP, cabin camera for driver monitoring.. nothing unexpected yet. https://t.co/gKIkHSGNI7
Доставка прошла очень гладко. Оповещение о выезде с полосы отключено, увеличена дистанция следования, жесткое ограничение на 75, требует автоматической яркости или выкидывает из AP, камера в кабине для наблюдения за водителем… пока ничего неожиданного.

Камера над зеркалом может фиксировать, если водитель отвлёкся от дороги при включенном автопилоте. В предыдущих моделях Tesla внимание водителя контролировали датчики крутящего момента на руле. Если водитель отвлёкся, автомобиль включал звуковые и световые предупреждения. Владелец Model Y пояснил, что оповещения датчика на руле всё ещё активны.

В инструкции Tesla не дает определения «невнимательности водителя» и не поясняет, что происходит, если камера фиксирует нарушения.

В Model S и Model X, выпущенных до 2021 года, нет камеры в салоне. Но она должна быть в обновлённых в январе версиях.

В 2020 году Tesla впервые активировала камеру в салоне при обновлении программного обеспечения. Владельцев автомобилей просили добровольно разрешить делать фото и видео для «разработки функций безопасности и улучшений в будущем», пишет Electrek.

Регуляторы годами просили добавить в Tesla более тщательный мониторинг водителей, отмечает The Verge. Илон Маск же заявлял, что камера для наблюдения за водителями неэффективна, и её будут использовать, чтобы контролировать, не повредят ли пассажиры-вандалы будущие беспилотные такси на базе Tesla.

Изображение с камеры над зеркалом в салоне Tesla
  • Мониторинг водителя с помощью камеры мог быть введён из-за смертельных аварий с включенным автопилотом Tesla. Также в интернете часто публикуют ролики, где водители едут на заднем сидении в Tesla с включенным автопилотом.

#новость #tesla

10 10 комментариев
7
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Pavel Voronkov

2

А как же приватность пользователей, спросят читатели VC?

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Alexandre Svergoun

Pavel
0

Одной опцией можно отключить передачу данных из машины. Так что параноики могут спать спокойно. 

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Поджог Сараев

Alexandre
4

Одной опцией можно отключить передачу данных

Ага, у Гугла типа тоже. Это скорее вопрос веры.

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Alexandre Svergoun

1

Не вижу большого смысла если всё равно нужно за руль держаться. Скорее всего это для того чтобы регуляторы успокоились. 

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Комментарий удален

Raimond Vladimirov

0

Судя по виду с камеры, он будет пикать каждый раз когда ты закроешь глаза или моргнёшь  :)

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Alexandre Svergoun

Raimond
0

Очень надеюсь что нет.

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Комментарий удален

Леонид Белоус

0

Lex Freedman approves this message 

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Хозяин

0

руки на стол!

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Заработный Артем

0

Так стоп, а если я еду с Дакотой Скай в соседнем кресле  и специально включил АП, чтоб она мне потеребонькала?
Или включил АП, чтоб самому потеребонькать мечтая о Дакоте Скай.
Или сижу в комнате и тереьонуу метчаяз о Дакоитц сараоыфячф

Ответить

Md Sujoy

0

https://neytendastofa.is/soc/video-doha-v-lm1.html
https://neytendastofa.is/soc/video-doha-v-lm2.html
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