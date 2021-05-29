«Можно забыть про кикшеринг как транспорт последней мили»: что сервисы аренды думают о регулировании электросамокатов Статьи редакции
Власти предлагают признать мощные самокаты мопедами, пользователей регистрировать по паспорту и создать единую базу нарушителей. Бизнес согласен, что нужны чёткие правила, но предупреждает: дополнительные расходы лягут на пользователей.
Аренда электросамокатов набирает популярность, но из-за недостаточно развитой инфраструктуры и правил дорожного движения растёт и число аварий с их участием. Из-за правовой неопределённости водителей электросамокатов лишают прав, арестовывают и наказывают обязательными работами.
Минтранс и другие ведомства пытаются решить проблему и урегулировать движение электросамокатов, но сейчас в законодательстве нет даже определения для такого транспорта и правил передвижения на нём.
Определения электросамоката в ПДД нет: его можно отнести и к пешеходам, и к мопедам
ГИБДД относит владельцев таких устройств к пешеходам: они могут ездить по тротуарам и обочинам, запрещено выезжать на проезжую часть.
Но по правилам дорожного движения, электросамокат можно приравнять и к мопеду из-за схожих технических характеристик: два или три колеса, двигатель, мощность от 0,25 до четырёх киловатт и скорость до 50 км/ч. В таком случае ездить на самокатах можно только с правами категории «М» — придётся нести такую же ответственность, как и обычные водители.
Так, осенью 2020 года суд в Казани оштрафовал пользователя электросамоката Whoosh на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав за отказ от медосвидетельствования. Согласно протоколу, он с «признаками опьянения» управлял «мопедом» и наехал на ребёнка.
В суде обвиняемый показал справку из Whoosh о том, что в режиме «длительной нагрузки» мощность самоката не превышает 0,25 киловатт, а значит, это велосипед. «Если бы нужны были на данное средство передвижения права, я бы их с собой взял. Получается, что половина людей, арендующих самокат, являются нарушителями закона»,— добавил он.
Другого пользователя электросамоката приговорили к 100 часам обязательных работ — при проверку документов оказалось, что ранее он был лишён прав.
Ответственность за действия водителей на электросамокатах несут и сервисы кикшеринга: 26 мая СК начал дело против «неустановленных лиц» из руководства неназванной компании по аренде электросамокатов. Это случилось после того, как в середине мая двое молодых людей наехали на пешехода, а затем подрались и избили его.
Ведомство заявило, что травмирования из-за «агрессивной езды на элекстросамокатах» в последнее время участились, в том числе из-за отсутствия «единых правил» для сервисов.
Как предлагали урегулировать движение электросамокатов
Минтранс пытается решить проблему с 2017 года: тогда ведомство начало разрабатывать поправки к ПДД, чтобы включить в них электротранспорт и правила движения для него.
Проект поправок был опубликован в октябре 2019 года:
- Ведомство предложило ввести новое понятие «средство индивидуальной мобильности» (СИМ) для устройств, «предназначенных для передвижения человека посредством использования электродвигателя или мускульной энергии человека» — это электросамокаты, моноколеса, ролики, коньки, скейтборды и другое.
- СИМ обязаны будут передвигаться по велодорожкам, а если их нет — по тротуарам со скоростью не более 20 км/ч или по обочинам и дорогам, где скорость ограничена 60 км/ч. При этом держаться нужно будет как можно правее — как велосипедисты.
- Детям до семи лет можно будет ездить на самокатах только с родителями по тротуарам и пешеходным зонам, а с семи до 14 лет — без взрослых ещё и по велосипедным дорожкам.
- Планируется также запретить ездить по двое и в состоянии опьянения.
Минтранс предлагал штрафовать за нарушение правил на сумму до 1500 рублей, однако поправки раскритиковали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), МВД и Ространснадзоре и отправили на доработку. Документ застрял на стадии правок.
Общественная организация «Союз пешеходов» считает, что новые правила опасны и для пешеходов, и для самих водителей СИМ во время движения по дороге с другими водителями. Кроме того, непонятно, как и кто будет контролировать скорость передвижения на тротуарах.
В Татарстане предлагают свои поправки к ПДД, схожие с позицией ГИБДД: премьер-министр республики Алексей Песошин попросил Минтранс приравнять электросамокаты мощностью 0,25 киловатт и с максимальной скоростью более 20 км/ч к мопедам. Пользователи роликов, обычных самокатов и скейтбордов должны оставаться пешеходами, считает представитель республики.
Общественная палата предложила другой подход: приравнять электрические самокаты и велосипеды к мопедам, а гироскутеры, сегвеи, скейты и другие средства без электромотора признать СИМ. В таком случае электросамокатами можно будет пользоваться только с 16 лет. Ездить разрешено будет только по обочинам, необходимо иметь права категории «М» и использовать шлем.
Кроме того, петербургские власти обсуждают с сервисами идею создания «единой базы нарушителей». Пользователи должны будут проходить идентификацию по паспорту, все нарушения будут заноситься в базу, чтобы в случае блокировки пользователь не мог арендовать самокат ни у одной компании. Стороны также обсуждают идею оснастить каждое устройство идентификационным номером, чтобы легче было найти нарушителя.
Каких последствий ждут сервисы для аренды электросамокатов
Представители Urent, like и Whoosh в разговоре с vc.ru заявили, что поддерживают часть предлагаемых ограничений: ограничение скорости в городе до 20 км/ч, запрет ездить на электросамокатах вдвоём и в пьяном виде, запрет парковки у станций метро и остановок.
Но некоторые меры участники рынка считают избыточными: приравнять электросамокаты к мопедам, ввести идентификацию по паспорту и сделать обязательными шлемы при езде.
Цены могут вырасти
Затраты на разработку единой базы нарушителей лягут на пользователей: цены на аренду вырастут, самокаты перестанут быть транспортом последней мили и альтернативой общественному транспорту и автомобилям, опасаются в Urent.
Представители сервиса lite также считают, что меры, требующие физического участия, могут отразиться на стоимости аренды, но разработка ИТ-платформы не кажется дорогостоящей.
Далеко не все хотят надевать на себя чужой шлем, отметили в Urent. В lite добавили, что из-за опасности краж операторы кикшеринга физически не смогут обеспечить шлемами всех желающих.
Рост аудитории замедлится
Ограничение по возрасту и требование прав категории «М» скорректируют уже существующую пользовательскую базу и снизит приток новых клиентов, считает Николаев.
По его словам, оценить возможный отток сложно, но права категории «М» имеют далеко не все, а их получение может вызвать затруднения. «В итоге горожанам проще воспользоваться более привычными средствами передвижения по городу», — заключает издатель «Трушеринга».
Ограничение по возрасту и идентификация по паспорту отпугнёт новичков и замедлит привлечение пользователей, предупреждают в Urent. При этом ядро аудитории — клиенты 20-35 лет. Электросамокатами lite и Whoosh также можно пользоваться только с 18 лет, заявили представители сервисов.
«Оценить возможный отток пользователей довольно сложно, но мы предполагаем, что необходимость указывать паспортные данные при аренде электросамоката может существенно сказаться на количестве регистраций», — предупредила представительница lite. Она пояснила, что многие пользователи чувствуют себя некомфортно, когда их просят делиться персональными данными.
Отдельные дорожки могут ограничить зону поездок, а их организация займёт время
Мнение по необходимости создания специальных дорожек для электросамкатов расходится: Urent поддерживает идею, а lite считает такие дорожки излишними. Электросамокаты и велосипеды прекрасно уживаются вместе, поскольку их скорости примерно равны, заявила представительница сервиса. Лучше сосредоточиться на увеличении количества велодорожек, считают в компании.
Николаев считает, что городские власти физически не смогут организовать дорожки по всей Москве. А если сделать их только в центре и парках, то электросамокаты уже не будут транспортом последней мили.
Как ограничения уже есть
Кроме правил самих сервисов, есть и другие:
- В мае комитет по транспорту Петербурга договорился с кикшеринговыми компаниями ограничить скорость движения электросамокатов при передвижении по городу 15 км/ч. Если у сервиса нет такой технической возможности, то нужно информировать пользователей об ограничении, а в случае нарушения — блокировать.
- В результате Whoosh ввёл ограничение в 15 км/ч на Невском проспекте, площади Восстания и на части Лиговского проспекта. На территории парка 300-летия, Приморского парка Победы и на Яхтенном мосту лимит скорости — 20 км/ч. Передвигаться на самокатах запрещено по ЦПКиО, Летнему саду, Михайловскому саду и Новой Голландии. Urent тоже ограничил скорость на Невском проспекте.
- Кроме того, в Петербурге запрещено парковать электросамокаты у станций метро, ближе чем на 15 м остановки общественного транспорта, а также на Дворцовой площади.
- Московский дептранс создал «медленные зоны» для арендованных электросамокатов. В них скорость автоматически будет снижаться до 15 км/ч. Среди таких зон — Сокольники, ВДНХ, Парк Горького, Театральный проезд и Большая Лубянка.
Но предупреждает: дополнительные расходы лягут на пользователей.
Куда больше то? 8 рублей минута в повышенный спрос у Whoosh в Москве.
Тут как с сигаретами. Парламент карат уже почти 300 рублей, но это не повод отказываться от него ☺️Меж тем акцизы повышаются по несколько раз в год
или кошельки чиновников))
оправдываясь "борьбой с нехорошими курцами")
А также повышает нелегальный оборот табачной продукции, плюс возрастает спрос на всякие самокрутки и вейпы.
Ну если на вейпы возрастает - что ж тут плохого? Я, например, так курить бросил. Сначала на айкос перешел, потом на вейп с никотином, потом на вейп без никотина, ну а дальше как-то вообще перестал пользоваться чем-либо. Не тянет уже ни на сигареты, ни на вейп, просто исчезла эта тема из жизни.
В верхнем ценовом сегменте чувствительность к изменению цены у потребителя ниже.
ПС. Отказаться никогда не поздно, я не курю два года, у меня все это время лежит недокуренная пачка карата.
Через пол года после бросания уже нет этого рефлекса закуривать в любой непонятной ситуации. Я и не зарекался никогда, что бросил и отрезал - само влечение к сигаретам понемногу сошло на нет.
Мне супруга не позволит скатиться в рецидив) сразу скажет, что одежда воняет, волосы воняют и вообще)
А так стоит минимизировать свои контакты с курящими людьми, я имею ввиду перекуры, а не общение.
Вся основная проблема лежит глубже, говорю как водитель авто и как велосипедист и электровелосипедист и попытавший счастье прокатиться на электросамокате: пока не будет нормального правила приоритета движения по автомобильной дороге, столкновений на тротуарах не избежать. Сейчас в законах как: двигайся по обочине, т.е. отношение к тебе как к говну "эй подвинься, принял вправо". Вот когда велосипедам и самокатам разрешат занимать всю полосу, как автомобилям, когда они себя начнут чувствовать в безопасности, а не с краю, рядом с 27 тонной фурой, вот тогда они перестанут наваливать по тротуарам в надежде приехать быстро. Вся беда, что автомобиль у нас считается Богом. В "Казахском городе" НидерландЫ (ударяю на Ы) у велосипедистов огромный приоритет и проблем с этим поэтому нет. Велодорожки - профанация. Вы их замучитесь дублировать с дорогами. Да и они узкие слишком для скоростного разъезда со встречным двухколесным транспортом. Велодорожка крайне опасна, уже сам улетал на нем в виляющих горе-мамаш не умеющих руль держать ровно.
Всё двухколесное, что движется более 20 кмч должно ехать с повышнным приоритетом на автомобильных дорогах. Право приоритета выше у того, у кого размер меньше. Т.е. фурман на своём бегемоте обязан ехать сзади всех, а не сигналить как ошалелый. При возможносте обгон только при полном выезде на встречную полосу, запрет на обгон с половинным занятием полосы и приравнивать это к выезду на встречку. Т.е. хочешь обогнать - полнустью своё ТС выставляешь на вторую полосу и обгоняешь, ен прижимаясь и не подрезая. Все водилы щас начнут орать. А ВЫ НЕ ОРИТЕ граждане, это ваш залог свободы, не тюремного заключения по причине жмура. Сами же спасибо скажите.
Также полное разрешение вооружаться и применять спецсредства против быдло водил, без последствий. А то каен или крузак всегда чувствуют себя безнаказанно, а в нормальной ситуации им нужно перцем брызгать, да посильнее. Порядка на дорогах у нас нет, или тотальное быдло, или глупые правила. Или асфальт как в Донбассе.
единственный плюс из этого - что появится реальный запрос большого количества людей на нормальные велодорожки в городах.
Есть ощущение, что пока велодорожки - это больше про поговорить и про распил; изменения в городах будут только тогда, когда появится массовая потребность.
Война — это мир.
Свобода — это рабство.
Незнание — сила.
Урегулироть — запретить
Проект поправок был опубликован в октябре 2019 года:
Ведомство предложило ввести новое понятие «средство индивидуальной мобильности» (СИМ) для устройств, «предназначенных для передвижения человека посредством использования электродвигателя или мускульной энергии человека» — это электросамокаты, моноколеса, ролики, коньки, скейтборды и другое.
СИМ обязаны будут передвигаться по велодорожкам, а если их нет — по тротуарам со скоростью не более 20 км/ч или по обочинам и дорогам, где скорость ограничена 60 км/ч. При этом держаться нужно будет как можно правее — как велосипедисты.
Т.е. по сути велосипеды на дорогах будут запрещены? Оно тоже мускульная сила человека. Нигде в мире не имеют запретов. Но у нас... кретины.
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Сейчас электросамокат приравнен к пешеходу и поэтому может ехать по тротуару. К тому же в большинстве городов пока нет нужной инфраструктуры — ездить по проезжей части зачастую небезопасно
То ли дело ехать по тротуару — почувствуй себя грузовиком, пусть все разбегаются
Да как-то бы велосипедистам ответственность по отношению к пешеходам тоже какую-то привить.
Я вот сам велосипедист, мне езда по тротуару не кажется 100% злом. Но некоторые чуваки всё-таки топят слишком сильно, я считаю. Нафиг создавать опасность.
А я с велосипеда пересел на электросамокат. На велосипед старался всегда ездить по дорогам, или велодорожкам, но иногда да по тротуару. (пьяным само собой не катал, правила на 90% соблюдал) На электросамокате, на дорогу редко выезжаю, по моему мнению это реально опасно. (из-за маленьких колес (8-10" максимум)).
Но это никакого не имеет отношения к проблеме электросамокатов
Из этой статьи только понятно, что у компании кикшеринга куча взаимоисключающих параграфов.
Это понятно, а Гонщиков на красный из "Кухня на районе" как-то урегулируют?
Это конечно хорошо, что хотят снизить количество ДТП с электросамокатами, но я просто на всякий случай напомню:
За 2020 год было совершено 145 073 ДТП с участием автомобилей. Число погибших в них людей составило 16 152 человека, из них около 4 513 были пешеходами.
За 2020 год было совершено 331 ДТП с участием гироскутеров, сегвеев, моноколёс и электросамокатов, в котором погибли 6 человек.
Увеличить штрафы за превышение скорости? Увеличить наказание за вождение в нетрезвом виде? Не, всё хуйня
Когда автомобили только появлялись, у них статистика была похожей.
Просто у нас можно спокойно превышать скорость и платить буквально копейки
несомненно это проблема, и стратегия безопасности ДД РФ призвана решить ее. Неизвестно, насколько успешно.
Более того, проблемы в одной сфере не отменяют необходимости решения проблем в другой, разве не так?
запрет парковки у станций метро и остановок.
Но некоторые меры участники рынка считают избыточными: приравнять электросамокаты к мопедам, ввести идентификацию по паспорту и сделать обязательными шлемы при езде.
Я правильно понял, что от единственной социальной составляющей в виде транспорта последней мили они готовы отказаться? И на безопасность их клиентов им тоже всё равно?
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