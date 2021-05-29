Власти предлагают признать мощные самокаты мопедами, пользователей регистрировать по паспорту и создать единую базу нарушителей. Бизнес согласен, что нужны чёткие правила, но предупреждает: дополнительные расходы лягут на пользователей.

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Аренда электросамокатов набирает популярность, но из-за недостаточно развитой инфраструктуры и правил дорожного движения растёт и число аварий с их участием. Из-за правовой неопределённости водителей электросамокатов лишают прав, арестовывают и наказывают обязательными работами.

Минтранс и другие ведомства пытаются решить проблему и урегулировать движение электросамокатов, но сейчас в законодательстве нет даже определения для такого транспорта и правил передвижения на нём.

Определения электросамоката в ПДД нет: его можно отнести и к пешеходам, и к мопедам

ГИБДД относит владельцев таких устройств к пешеходам: они могут ездить по тротуарам и обочинам, запрещено выезжать на проезжую часть.

Но по правилам дорожного движения, электросамокат можно приравнять и к мопеду из-за схожих технических характеристик: два или три колеса, двигатель, мощность от 0,25 до четырёх киловатт и скорость до 50 км/ч. В таком случае ездить на самокатах можно только с правами категории «М» — придётся нести такую же ответственность, как и обычные водители.

Так, осенью 2020 года суд в Казани оштрафовал пользователя электросамоката Whoosh на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав за отказ от медосвидетельствования. Согласно протоколу, он с «признаками опьянения» управлял «мопедом» и наехал на ребёнка.

В суде обвиняемый показал справку из Whoosh о том, что в режиме «длительной нагрузки» мощность самоката не превышает 0,25 киловатт, а значит, это велосипед. «Если бы нужны были на данное средство передвижения права, я бы их с собой взял. Получается, что половина людей, арендующих самокат, являются нарушителями закона»,— добавил он.

Другого пользователя электросамоката приговорили к 100 часам обязательных работ — при проверку документов оказалось, что ранее он был лишён прав.

Ответственность за действия водителей на электросамокатах несут и сервисы кикшеринга: 26 мая СК начал дело против «неустановленных лиц» из руководства неназванной компании по аренде электросамокатов. Это случилось после того, как в середине мая двое молодых людей наехали на пешехода, а затем подрались и избили его.

Ведомство заявило, что травмирования из-за «агрессивной езды на элекстросамокатах» в последнее время участились, в том числе из-за отсутствия «единых правил» для сервисов.

Как предлагали урегулировать движение электросамокатов

Минтранс пытается решить проблему с 2017 года: тогда ведомство начало разрабатывать поправки к ПДД, чтобы включить в них электротранспорт и правила движения для него.

Проект поправок был опубликован в октябре 2019 года:

Ведомство предложило ввести новое понятие «средство индивидуальной мобильности» (СИМ) для устройств, «предназначенных для передвижения человека посредством использования электродвигателя или мускульной энергии человека» — это электросамокаты, моноколеса, ролики, коньки, скейтборды и другое.

СИМ обязаны будут передвигаться по велодорожкам, а если их нет — по тротуарам со скоростью не более 20 км/ч или по обочинам и дорогам, где скорость ограничена 60 км/ч. При этом держаться нужно будет как можно правее — как велосипедисты.



Детям до семи лет можно будет ездить на самокатах только с родителями по тротуарам и пешеходным зонам, а с семи до 14 лет — без взрослых ещё и по велосипедным дорожкам.



Планируется также запретить ездить по двое и в состоянии опьянения.



Минтранс предлагал штрафовать за нарушение правил на сумму до 1500 рублей, однако поправки раскритиковали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), МВД и Ространснадзоре и отправили на доработку. Документ застрял на стадии правок.

Общественная организация «Союз пешеходов» считает, что новые правила опасны и для пешеходов, и для самих водителей СИМ во время движения по дороге с другими водителями. Кроме того, непонятно, как и кто будет контролировать скорость передвижения на тротуарах.

В Татарстане предлагают свои поправки к ПДД, схожие с позицией ГИБДД: премьер-министр республики Алексей Песошин попросил Минтранс приравнять электросамокаты мощностью 0,25 киловатт и с максимальной скоростью более 20 км/ч к мопедам. Пользователи роликов, обычных самокатов и скейтбордов должны оставаться пешеходами, считает представитель республики.

Общественная палата предложила другой подход: приравнять электрические самокаты и велосипеды к мопедам, а гироскутеры, сегвеи, скейты и другие средства без электромотора признать СИМ. В таком случае электросамокатами можно будет пользоваться только с 16 лет. Ездить разрешено будет только по обочинам, необходимо иметь права категории «М» и использовать шлем.

Кроме того, петербургские власти обсуждают с сервисами идею создания «единой базы нарушителей». Пользователи должны будут проходить идентификацию по паспорту, все нарушения будут заноситься в базу, чтобы в случае блокировки пользователь не мог арендовать самокат ни у одной компании. Стороны также обсуждают идею оснастить каждое устройство идентификационным номером, чтобы легче было найти нарушителя.

Каких последствий ждут сервисы для аренды электросамокатов

Представители Urent, like и Whoosh в разговоре с vc.ru заявили, что поддерживают часть предлагаемых ограничений: ограничение скорости в городе до 20 км/ч, запрет ездить на электросамокатах вдвоём и в пьяном виде, запрет парковки у станций метро и остановок.

Но некоторые меры участники рынка считают избыточными: приравнять электросамокаты к мопедам, ввести идентификацию по паспорту и сделать обязательными шлемы при езде.

Сейчас электросамокат приравнен к пешеходу и поэтому может ехать по тротуару. К тому же в большинстве городов пока нет нужной инфраструктуры — ездить по проезжей части зачастую небезопасно, а выделенных полос для самокатов или велодорожек нет, поэтому люди ездят по тротуарам — это не запрещено. Предложенные Минтрансом обновления в федеральный закон не запретят ездить по тротуарам, но разрешат выезд элекросамокатов на проезжую дорогу и велодорожки. представительница Urent

Цены могут вырасти

Затраты на разработку единой базы нарушителей лягут на пользователей: цены на аренду вырастут, самокаты перестанут быть транспортом последней мили и альтернативой общественному транспорту и автомобилям, опасаются в Urent.

Представители сервиса lite также считают, что меры, требующие физического участия, могут отразиться на стоимости аренды, но разработка ИТ-платформы не кажется дорогостоящей.

Любая из обсуждаемых сейчас мер по регулированию СИМ отразится на бизнесе сервисов кикшеринга и, как следствие, на конечной стоимости продукта для пользователей. Как именно, предсказать сложно — пока слишком мало вводных данных. Но очевидно, что если будет необходим, например, шлем, его стоимость, включая страховку риска кражи, будет заложена в цену. Юрий Николаев издатель проекта «Трушеринг»

Далеко не все хотят надевать на себя чужой шлем, отметили в Urent. В lite добавили, что из-за опасности краж операторы кикшеринга физически не смогут обеспечить шлемами всех желающих.

Рост аудитории замедлится

Ограничение по возрасту и требование прав категории «М» скорректируют уже существующую пользовательскую базу и снизит приток новых клиентов, считает Николаев.

По его словам, оценить возможный отток сложно, но права категории «М» имеют далеко не все, а их получение может вызвать затруднения. «В итоге горожанам проще воспользоваться более привычными средствами передвижения по городу», — заключает издатель «Трушеринга».

Отдельно на категорию «M» очень мало где готовят. Логичнее сразу получить более высокую категорию, которая позволит управлять и другими транспортными средствами, а не только маломощными скутерами. Предложенная инициатива сведёт круг пользователей кикшеринга к тем, у кого есть права высших категорий. представительница lite

Ограничение по возрасту и идентификация по паспорту отпугнёт новичков и замедлит привлечение пользователей, предупреждают в Urent. При этом ядро аудитории — клиенты 20-35 лет. Электросамокатами lite и Whoosh также можно пользоваться только с 18 лет, заявили представители сервисов.

«Оценить возможный отток пользователей довольно сложно, но мы предполагаем, что необходимость указывать паспортные данные при аренде электросамоката может существенно сказаться на количестве регистраций», — предупредила представительница lite. Она пояснила, что многие пользователи чувствуют себя некомфортно, когда их просят делиться персональными данными.

Отдельные дорожки могут ограничить зону поездок, а их организация займёт время

Мнение по необходимости создания специальных дорожек для электросамкатов расходится: Urent поддерживает идею, а lite считает такие дорожки излишними. Электросамокаты и велосипеды прекрасно уживаются вместе, поскольку их скорости примерно равны, заявила представительница сервиса. Лучше сосредоточиться на увеличении количества велодорожек, считают в компании.

Развести потоки с разными скоростями — верная идея. Но делить по принципу велосипед или самокат — странно. Самокат может быть с разным скоростным режимом. Кажется, разделение по скорости самое разумное. представительница Whoosh

Николаев считает, что городские власти физически не смогут организовать дорожки по всей Москве. А если сделать их только в центре и парках, то электросамокаты уже не будут транспортом последней мили.

Чтобы организовать специальные дорожки на всей протяженности, понадобятся не только деньги и терпение горожан к повсеместному строительству, но и время, за которое сервисы могут прожечь все инвестденьги. Организовав специальные дорожки лишь частично, например, в центре и парках, можно забыть про кикшеринг как про транспорт последней мили. Юрий Николаев издатель проекта «Трушеринг»

Как ограничения уже есть

Кроме правил самих сервисов, есть и другие: