Nissan c партнёром вложит $1,8 млрд в строительство заводов по производству аккумуляторов для электромобилей — Nikkei Статьи редакции
Автопроизводитель хочет построить заводы в Японии и Великобритании и начать производство в 2024 году.
- Nissan Motor объединится с китайским производителем аккумуляторов Envision для строительства заводов в Японии и Великобритании, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники.
- Автопроизводитель планирует начать выпускать аккумуляторы уже в 2024 году — Nissan хочет достичь мощности, которая позволит обеспечивать 700 тысяч электромобилей в год
- Как сообщает Nikkei, Nissan рассматривает и совместные инвестиции с Envision, а также субсидии от правительств Японии и Великобритании для финансирования проекта.
- Мировые автопроизводители стремятся обеспечить электромобили достаточным количеством аккумуляторов, отмечает издание. Например, 2020 году Toyota создала совместное предприятие с Panasonic, а Volkswagen планирует построить шесть заводов в Европе к 2030 году.
- Планы по строительству завода есть у Ford, который будет сотрудничать с южнокорейской SK Innovation, а General Motors в 2019 году объявлял о строительстве завода в США в партнёрстве с LG Chem.
А взавод по утилизации аккумуляторов и ликвидацию последствий добычи компонентов они ничего вложить не хотят?
Кавказский кофе
Оставили этот рынок для тебя, есть шанс нормально заработать, задумайся)
Громадный корабль
Но вообще-то вопрос хороший.
С утилизацией пока вроде не так хорошо (насколько я знаю, не эксперт)
уточните сколько составляет утилизационный сбор
Дык я не знаю же.
Не видел в публичном пространстве новостей именно про электромобилио, вот и интересно стало.
Про ДВС - тачки, конечно, знаю
Вот только мало этих машин попадает под этот сбор. Не находите его страховым?
Это дело юрисдикций, которые выдают разрешение на добычу и регулируют правила утилизации. Налоги же собирают не на яхты для уточек! 😂
Что вы всё переживаете с утилизацией? Во первых с 22 года в Европе выступает в силу закон который обязывает автопроизводителей перерабатывать свои батареи. Во вторых в каждой батареи металлов на несколько тысяч $ . Никто на свалку их выкидывать не будет. Наоборот будет сильная конкуренция.
Громадный корабль
Так вот и ждём сильную конкуренцию.
Расскажите про заводы, которые уже строятся для этого в Европе, чтобы быть готовыми к сильной конкуренции за выработку из батарей
металлов на несколько тысяч $
Комментарий удален
Блоги компаний
Показать еще