Транспорт
Евгения Евсеева

Nissan c партнёром вложит $1,8 млрд в строительство заводов по производству аккумуляторов для электромобилей — Nikkei Статьи редакции

Автопроизводитель хочет построить заводы в Японии и Великобритании и начать производство в 2024 году.

  • Nissan Motor объединится с китайским производителем аккумуляторов Envision для строительства заводов в Японии и Великобритании, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники.
  • Автопроизводитель планирует начать выпускать аккумуляторы уже в 2024 году — Nissan хочет достичь мощности, которая позволит обеспечивать 700 тысяч электромобилей в год
  • Как сообщает Nikkei, Nissan рассматривает и совместные инвестиции с Envision, а также субсидии от правительств Японии и Великобритании для финансирования проекта.
  • Мировые автопроизводители стремятся обеспечить электромобили достаточным количеством аккумуляторов, отмечает издание. Например, 2020 году Toyota создала совместное предприятие с Panasonic, а Volkswagen планирует построить шесть заводов в Европе к 2030 году.
  • Планы по строительству завода есть у Ford, который будет сотрудничать с южнокорейской SK Innovation, а General Motors в 2019 году объявлял о строительстве завода в США в партнёрстве с LG Chem.

#новость #nissan

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Dimakey Lekko

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А взавод по утилизации аккумуляторов и ликвидацию последствий добычи компонентов они ничего вложить не хотят?

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Кавказский кофе

Dimakey
1

Оставили этот рынок для тебя, есть шанс нормально заработать, задумайся)

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Громадный корабль

Кавказский
1

Но вообще-то вопрос хороший.
С утилизацией пока вроде не так хорошо (насколько я знаю, не эксперт) 

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Sergei Timofeyev

Громадн…
0

уточните сколько составляет утилизационный сбор

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Громадный

Sergei
0

Дык я не знаю же.
Не видел в публичном пространстве новостей именно про электромобилио, вот и интересно стало. 
Про ДВС - тачки, конечно, знаю 

Ответить

Sergei Timofeyev

Громадн…
0

Вот только мало этих машин попадает под этот сбор. Не находите его страховым?

Ответить

Громадный

Sergei
0

*странным? 

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Розарио Агро

Dimakey
1

Это дело юрисдикций, которые выдают разрешение на добычу и регулируют правила утилизации. Налоги же собирают не на яхты для уточек! 😂

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Alexandre Svergoun

Dimakey
1

Что вы всё переживаете с утилизацией? Во первых с 22 года в Европе выступает в силу закон который обязывает автопроизводителей перерабатывать свои батареи. Во вторых в каждой батареи металлов на несколько тысяч $ . Никто на свалку их выкидывать не будет.  Наоборот будет сильная конкуренция. 

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Громадный корабль

Alexandre
0

Так вот и ждём сильную конкуренцию.
Расскажите про заводы, которые уже строятся для этого в Европе, чтобы быть готовыми к сильной конкуренции за  выработку из батарей
металлов на несколько тысяч $

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Alexandre

Громадн…
0

Vw уже построил завод. 
https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2019/02/lithium-to-lithium-manganese-to-manganese.html#

Battery recycling plant
In the future, the Volkswagen Group will offer e-mobility for all – and will assume overall…
www.volkswagenag.com
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Знакомый паук например

0

Очень крутая новость! Будем надеяться, что аккумуляторы станут доступнее и дешевле

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