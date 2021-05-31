Транспорт
Nazigul Jusupova

«Яндекс.Такси» летом запустит сервис аренды электросамокатов — «Ъ» Статьи редакции

Сначала услуга будет доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, говорят источники.

  • Компания планирует расставить по Москве 4–8 тысяч самокатов бренда Ninebot, принадлежащей Xiaomi, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке каршеринга.
  • Аренда самокатов будет доступна в приложениях «Яндекс.Драйв» и «Яндекс Go», где пользователь сможет построить маршрут, используя такси, каршеринг и самокат.
  • В «Яндекс.Такси» отказались давать комментарии «Ъ». В апреле 2019 года TJ писал, что компания планирует запустить аренду самокатов. Тогда сервис планировали запустить летом 2019 года.
  • Аренда электросамокатов набирает популярность и в то же время растёт число аварий с их участием. Общественная палата предложила признать мощные самокаты мопедами, а власти Санкт-Петербурга — регистрировать пользователей по паспорту и создать единую базу нарушителей. По мнению издателя «Трушеринга» Юрия Николаева, признание самокатов транспортными средствами «убьет весь бизнес проката».
  • Сейчас лидеры в столице — Urent и Whoosh. По данным самих компаний, Whoosh работает в 17 городах, в парке 30 тысяч самокатов, в том числе 7 тысяч в Москве. В парке Urent около 40 тысяч электросамокатов в более чем 40 городах. Также на рынке представлены Ecoway, lite, «Карусель».

  • «В этой сфере очень важна операционная составляющая бизнеса. Любому новому игроку понадобится время, чтобы ее наладить. У нас процессы уже отлажены, поэтому конкуренции мы не боимся»,— цитирует «Ъ» совладельца Urent Андрея Азарова. В Whoosh ответили, что «готовы конкурировать с новыми игроками качеством и плотностью покрытия».

«Можно забыть про кикшеринг как транспорт…
Власти предлагают признать мощные самокаты мопедами, пользователей регистрировать по паспорту и…
vc.ru

#самокат #новость

1907 просмотров
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Alexander Bogdanov

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Хотелось бы, чтобы Яндекс в своем фирменном стиле задемпинговал и сделал бесплатным старт аренды. Тогда самокат реально станет частичной альтернативой такси и каршерингу, хотя бы в рамках центра города)

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Andrei Smirnovsky

Alexander
6

Ага, убьёт всех конкурентов, а потом будет ставить свой фирменный "повышенный спрос"

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Ilya Dorofeev

Andrei
2

"Повышенный спрос" у самокатов уже есть и без Яндекса. 

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hakhagmon

Alexander
0

Вангую для владельце плюса так сделают

Ответить

Kuper Bad

Alexander
0

Относительно хорошая идея для агрегатора.
У кого сдача в аренду великов/самокатов, чтобы малому бизнесу зайти на рынок, с комиссией.
Только может оказаться много минусов, надо будет самому наладить забор самокатов. Заряжать их, найти потерянные. Сотрудников также по объему надо понять, сколько нанимать.
С такси конечно проще, у них либо свои авто, либо арендные, на ней они работают, поэтому оно может более в безопасности. А бизнес получает проценты с такси, и платит процент Яндексу. То есть знают, что они могут по 24 часа кататься, приносить свой процент, и сами за свои деньги заправляться.
Думаю, что не все потянут.
Но то, что данные паспортные данные требует государство, вполне нормально.
Так как велик на прокат, также просят паспорт. А то также могут велик украсть. И могут брать на сутки покататься.
Тут только кто даёт свой паспорт, всегда боятся чего-то. В велопрокате они могут отксерить данные, оформить кредиты, или какой-то сервис взломан или слит, там все же относительно рандомно может получиться.

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Заметки Маркетолога

Alexander
0

Так все делают. А потом нужно привлечь денег компаниям Whoosh и Urent , чтобы Яндекс им предложил(кому-то одному, иначе ФАС сделает фас) покупку, как это было с Uber в России

Ответить

Михаил Б

11

Думаю, что самый всратый кикшеринг будет Сбер Eсамокат Мегадрайв

Ответить

Михаил Б

Михаил
13

Где аренду самоката начали - там и заканчивайте

Ответить

Alexey Therm

Михаил
0

)))))) 

Ответить

Andrei Smirnovsky

10

С вечно повышенном спросом?)

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Александр Владимирович

Andrei
0

Выкупят бизнес у Стерлигова, там уже цена как раз под повышенный спрос :)

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AlexSandro

8

Следующий сервис Яндекса-

Ответить

KINCH

–3

Засрут весь город самокатами теперь, да ёптваю...
Яндекс, пока не построите инфраструктуру — не смей! 

Ответить

Kirill Kulagin

KINCH
7

А дороги для авто у нас автопроизводители строят? А тротуары пешеходы сами себе за свой счёт делают?))

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Станислав Назаров

Kirill
2

Странная логика, что для сезонного развлечения, для 50к юзеров власти должны строить инфраструктуру за счет налогоплательщиков.
Электросамокат это не транспорт последней мили, это лукавство со стороны сервисов. У самокатов нет практической пользы, кроме развлечения. Такси дешевле чем самокат. 90% самокатов сконцентрированы в туристических частях города. 
С таким же успехом можно сказать, а давайте сделаем отдельную полосу для любителей погонять 200+ км по городу. 

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Sergey K

Станисл…
0

Использую самокат как транспорт последней мили.
От моего дома до метро - 20 минут пешком.
На самокате 5-6.
На маршрутке утром - 10, на такси +/- столько же.

Пешком - бесплатно.
Маршрутка - 50.
Самокат - 70-90 рублей.
Такси - от 100.

Если погода нормальная - я иду пешком.
Если погода нормальная и я спешу - самокат.
Если дождь маршрутка, т.к. в такси в дождь повышенный спрос и цена может х2 и выше.

Ответить

KINCH

Kirill
0

1. Если город построит инфраструктуру для жителей — я за.
2. Для коммерческой выгоды Яндекса, Вушей и других выгодоприобретатаелей — пусть сами строят, т. к. тротуары они и так все засрали. В Питере и Москве есть реальная проблема в некоторые здания зайти — тупо накиданы самокаты. А прогулка по центру реально стала проблемой, т. к. движение самокатов очень большое.

Ответить

Nurym Zolanski

5

подумал, что название самокатов Ъ

Ответить

Специфический калькулятор

5

Разработал брендинг

Ответить

Яна Кашаева

2

Планирует ли Яндекс печь хлеб?

Ответить

Michael Nick

–6

Электросамокаты вообще запрещать надо, а не распространять их

Ответить

Kirill Kulagin

Michael
2

А можно запретить запрещать?

Ответить

Sergey K

Kirill
0

и запрещателей

Ответить

Kirill Kulagin

1

А разве самокаты выше определенной мощности и так не являются мопедами ? Была новость мужика где то пьяным поймали на прокатном самокате и суд признал что он ехал на самокате мощностью 350вт и должен был иметь права, хотя там вроде вуш дали ему справку, что там только 250вт...

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TheLobsterBox .

1
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Канищев Максим

–2

Бизнес ради денег пойдёт на все что угодно. Куча пьяных неадекватов на самокатах сбивающих пешеходов это реальность кикшеринга

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