«Яндекс.Такси» летом запустит сервис аренды электросамокатов — «Ъ» Статьи редакции
Сначала услуга будет доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, говорят источники.
- Компания планирует расставить по Москве 4–8 тысяч самокатов бренда Ninebot, принадлежащей Xiaomi, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке каршеринга.
- Аренда самокатов будет доступна в приложениях «Яндекс.Драйв» и «Яндекс Go», где пользователь сможет построить маршрут, используя такси, каршеринг и самокат.
- В «Яндекс.Такси» отказались давать комментарии «Ъ». В апреле 2019 года TJ писал, что компания планирует запустить аренду самокатов. Тогда сервис планировали запустить летом 2019 года.
- Аренда электросамокатов набирает популярность и в то же время растёт число аварий с их участием. Общественная палата предложила признать мощные самокаты мопедами, а власти Санкт-Петербурга — регистрировать пользователей по паспорту и создать единую базу нарушителей. По мнению издателя «Трушеринга» Юрия Николаева, признание самокатов транспортными средствами «убьет весь бизнес проката».
- Сейчас лидеры в столице — Urent и Whoosh. По данным самих компаний, Whoosh работает в 17 городах, в парке 30 тысяч самокатов, в том числе 7 тысяч в Москве. В парке Urent около 40 тысяч электросамокатов в более чем 40 городах. Также на рынке представлены Ecoway, lite, «Карусель».
«В этой сфере очень важна операционная составляющая бизнеса. Любому новому игроку понадобится время, чтобы ее наладить. У нас процессы уже отлажены, поэтому конкуренции мы не боимся»,— цитирует «Ъ» совладельца Urent Андрея Азарова. В Whoosh ответили, что «готовы конкурировать с новыми игроками качеством и плотностью покрытия».
Хотелось бы, чтобы Яндекс в своем фирменном стиле задемпинговал и сделал бесплатным старт аренды. Тогда самокат реально станет частичной альтернативой такси и каршерингу, хотя бы в рамках центра города)
Ага, убьёт всех конкурентов, а потом будет ставить свой фирменный "повышенный спрос"
Относительно хорошая идея для агрегатора.
У кого сдача в аренду великов/самокатов, чтобы малому бизнесу зайти на рынок, с комиссией.
Только может оказаться много минусов, надо будет самому наладить забор самокатов. Заряжать их, найти потерянные. Сотрудников также по объему надо понять, сколько нанимать.
С такси конечно проще, у них либо свои авто, либо арендные, на ней они работают, поэтому оно может более в безопасности. А бизнес получает проценты с такси, и платит процент Яндексу. То есть знают, что они могут по 24 часа кататься, приносить свой процент, и сами за свои деньги заправляться.
Думаю, что не все потянут.
Но то, что данные паспортные данные требует государство, вполне нормально.
Так как велик на прокат, также просят паспорт. А то также могут велик украсть. И могут брать на сутки покататься.
Тут только кто даёт свой паспорт, всегда боятся чего-то. В велопрокате они могут отксерить данные, оформить кредиты, или какой-то сервис взломан или слит, там все же относительно рандомно может получиться.
Так все делают. А потом нужно привлечь денег компаниям Whoosh и Urent , чтобы Яндекс им предложил(кому-то одному, иначе ФАС сделает фас) покупку, как это было с Uber в России
Думаю, что самый всратый кикшеринг будет Сбер Eсамокат Мегадрайв
С вечно повышенном спросом?)
Выкупят бизнес у Стерлигова, там уже цена как раз под повышенный спрос :)
Засрут весь город самокатами теперь, да ёптваю...
Яндекс, пока не построите инфраструктуру — не смей!
А дороги для авто у нас автопроизводители строят? А тротуары пешеходы сами себе за свой счёт делают?))
Странная логика, что для сезонного развлечения, для 50к юзеров власти должны строить инфраструктуру за счет налогоплательщиков.
Электросамокат это не транспорт последней мили, это лукавство со стороны сервисов. У самокатов нет практической пользы, кроме развлечения. Такси дешевле чем самокат. 90% самокатов сконцентрированы в туристических частях города.
С таким же успехом можно сказать, а давайте сделаем отдельную полосу для любителей погонять 200+ км по городу.
Использую самокат как транспорт последней мили.
От моего дома до метро - 20 минут пешком.
На самокате 5-6.
На маршрутке утром - 10, на такси +/- столько же.
Пешком - бесплатно.
Маршрутка - 50.
Самокат - 70-90 рублей.
Такси - от 100.
Если погода нормальная - я иду пешком.
Если погода нормальная и я спешу - самокат.
Если дождь маршрутка, т.к. в такси в дождь повышенный спрос и цена может х2 и выше.
1. Если город построит инфраструктуру для жителей — я за.
2. Для коммерческой выгоды Яндекса, Вушей и других выгодоприобретатаелей — пусть сами строят, т. к. тротуары они и так все засрали. В Питере и Москве есть реальная проблема в некоторые здания зайти — тупо накиданы самокаты. А прогулка по центру реально стала проблемой, т. к. движение самокатов очень большое.
Электросамокаты вообще запрещать надо, а не распространять их
А можно запретить запрещать?
А разве самокаты выше определенной мощности и так не являются мопедами ? Была новость мужика где то пьяным поймали на прокатном самокате и суд признал что он ехал на самокате мощностью 350вт и должен был иметь права, хотя там вроде вуш дали ему справку, что там только 250вт...
Бизнес ради денег пойдёт на все что угодно. Куча пьяных неадекватов на самокатах сбивающих пешеходов это реальность кикшеринга
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