В «Аэрофлоте» рассказали о стыковочных рейсах с «Победой» — у лоукостера появится бизнес-класс Статьи редакции
На стыковочные рейсы также будут распространяться стандарты «Аэрофлота» по багажу.
- За стыковочные рейсы также будут начисляться мили, которые можно потратить только на билеты самого «Аэрофлота», пишут «Ведомости».
- «При посадке у пассажиров экономкласса ручная кладь по габаритам будет как у “Победы“, у пассажиров “бизнеса“ и “комфорта“ — как у “Аэрофлота“», — рассказал журналистам заместитель гендиректора группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов.
- На совместные рейсы будут распространяться стандарты «Аэрофлота» по багажу – 23 кг на одно багажное место. А для пассажиров «Победы», которые летят до аэропорта «Шереметьево», останутся 20 кг.
- «Аэрофлот» запустил двусоставные рейсы до 2028 года, чтобы большинство рейсов по России распределить между дочерними «Победой» и «Россией», а самому сконцентрироваться на дальнемагистральных направлениях. Пассажиры будут прилетать в Москву лоукостером и пересаживаться на другой рейс «Аэрофлота». Такая же схема будет работать в обратном направлении.
- Компания планирует запустить проект в середине июня. В «Аэрофлоте» не прокомментировали, будет ли единый билет на стыковочный рейс отличаться по цене от двух отдельно купленных билетов на те же направления. Но источник издания рассказал, что такие билеты могут быть дешевле.
648 просмотров
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u044d\u0440\u043e\u0444\u043b\u043e\u0442"], "comments": 6, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 252985, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 01 Jun 2021 08:26:14 +0300", "is_special": false }
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
0
6 комментариев
Написать комментарий...
0
«При посадке у пассажиров экономкласса ручная кладь по габаритам будет как у “Победы“
Ахах
Ответить
0
А в чем бизнес-класса? В том, что можно не 20 кг, а 30 взять в самолёт? И размер рюкзака на 5 см больше? Вы серьезно?
Ответить
Блоги компаний
Что такое ребалансировка портфеля и как ее проводить
Android 12, обновления Google Play, новые функции TikTok и Instagram и другие новости
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Комментарии
Пешеходный трафик, выбираем…
Россия возобновит авиасообщение…
Россия возобновит авиасообщение…
Заказал и оплатил на сайте…
Delivery Club запустил доставку…
Брутализм в Веб-дизайне
Delivery Club запустил доставку…
Отговорить от LLC в Delaware…