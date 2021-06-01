Транспорт
Nazigul Jusupova

В «Аэрофлоте» рассказали о стыковочных рейсах с «Победой» — у лоукостера появится бизнес-класс Статьи редакции

На стыковочные рейсы также будут распространяться стандарты «Аэрофлота» по багажу.

  • За стыковочные рейсы также будут начисляться мили, которые можно потратить только на билеты самого «Аэрофлота», пишут «Ведомости».
  • «При посадке у пассажиров экономкласса ручная кладь по габаритам будет как у “Победы“, у пассажиров “бизнеса“ и “комфорта“ — как у “Аэрофлота“», — рассказал журналистам заместитель гендиректора группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов.
  • На совместные рейсы будут распространяться стандарты «Аэрофлота» по багажу – 23 кг на одно багажное место. А для пассажиров «Победы», которые летят до аэропорта «Шереметьево», останутся 20 кг.
  • «Аэрофлот» запустил двусоставные рейсы до 2028 года, чтобы большинство рейсов по России распределить между дочерними «Победой» и «Россией», а самому сконцентрироваться на дальнемагистральных направлениях. Пассажиры будут прилетать в Москву лоукостером и пересаживаться на другой рейс «Аэрофлота». Такая же схема будет работать в обратном направлении.
  • Компания планирует запустить проект в середине июня. В «Аэрофлоте» не прокомментировали, будет ли единый билет на стыковочный рейс отличаться по цене от двух отдельно купленных билетов на те же направления. Но источник издания рассказал, что такие билеты могут быть дешевле.

#аэрофлот #победа #новость

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Павел Игнатьев

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“Самозанятый-класс»

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Небольшой жёлтый робот

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«При посадке у пассажиров экономкласса ручная кладь по габаритам будет как у “Победы“

Ахах

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Немат Джалол

0

Начало конца

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Nikolay Keskinov

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А в чем бизнес-класса? В том, что можно не 20 кг, а 30 взять в самолёт? И размер рюкзака на 5 см больше? Вы серьезно?

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Johnny Vorony

Nikolay
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А ещё будут давать подзатыльник вместо пинка)

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Sergey Vasiliev

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Чушь какая то

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