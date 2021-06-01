Daimler уладила патентный спор с Nokia, грозивший запретом продаж Mercedes-Benz в Германии Статьи редакции
В 2020 году финский производитель выиграл суд из-за нарушения Daimler патентов на мобильные технологии.
Завершился длительный спор между двумя компаниями, из-за которого Daimler, владеющая брендом Mercedes-Benz, могла получить запрет на продажу машин в Германии, пишет Financial Times.
Компания будет платить за лицензии на технологии 3G и 4G напрямую финской Nokia. Финансовые условия ни одна из сторон не раскрыла.
В Daimler сообщили, что «приветствуют» соглашение с экономической точки зрения и потому, что «избегают длительных юридических споров».
- В августе 2020 года Nokia выиграла патентный спор Mercedes-Benz. Немецкий суд в Мангейме постановил, что Daimler нарушил патенты Nokia на мобильные технологии, используя их в своих автомобилях. По этому решению Nokia могла запретить Daimler продавать автомобили в Германии.
- Финская компания хотела получать сбор за каждый проданный автомобиль со своими технологиями вместо того, чтобы выдавать производителям автозапчастей лицензию на соответствующие компоненты.
- Автопроизводитель считал, что такая плата будет слишком высокой. В ответ Nokia заявила, что её лицензионную модель приняли другие компании, в том числе BMW AG и Volkswagen AG. Поскольку Daimler удалось уладить дело, судебные разбирательства прекращены, пишет FT.
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