Транспорт
Nazigul Jusupova

Daimler уладила патентный спор с Nokia, грозивший запретом продаж Mercedes-Benz в Германии Статьи редакции

В 2020 году финский производитель выиграл суд из-за нарушения Daimler патентов на мобильные технологии.

Завершился длительный спор между двумя компаниями, из-за которого Daimler, владеющая брендом Mercedes-Benz, могла получить запрет на продажу машин в Германии, пишет Financial Times.

Компания будет платить за лицензии на технологии 3G и 4G напрямую финской Nokia. Финансовые условия ни одна из сторон не раскрыла.

В Daimler сообщили, что «приветствуют» соглашение с экономической точки зрения и потому, что «избегают длительных юридических споров».

  • В августе 2020 года Nokia выиграла патентный спор Mercedes-Benz. Немецкий суд в Мангейме постановил, что Daimler нарушил патенты Nokia на мобильные технологии, используя их в своих автомобилях. По этому решению Nokia могла запретить Daimler продавать автомобили в Германии.
  • Финская компания хотела получать сбор за каждый проданный автомобиль со своими технологиями вместо того, чтобы выдавать производителям автозапчастей лицензию на соответствующие компоненты.
  • Автопроизводитель считал, что такая плата будет слишком высокой. В ответ Nokia заявила, что её лицензионную модель приняли другие компании, в том числе BMW AG и Volkswagen AG. Поскольку Daimler удалось уладить дело, судебные разбирательства прекращены, пишет FT.

#новость #daimler #nokia

563 просмотров
0 Обсудить
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","nokia","daimler"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 253170, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 01 Jun 2021 14:42:13 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Embacy
Подписан
Отписаться
Дайджест новых стилей и сайтов digital-компаний за май: Discord, Pinterest, Calendly, Sketch, Google и другие
Вы держите у себя в открытой вкладке восьмой выпуск моего дайджеста. В нем я делюсь самым важным и интересным из мира с…
Делобанк
Подписан
Отписаться
Что ждет бизнес в июне: маркировка молочной продукции и новое ПО для онлайн-касс
1
SberDevices
Подписан
Отписаться
Пирог с вишней или клубникой? Как виртуальные ассистенты Салют принимают заказы в брянской пекарне
Осенью 2020 года Антон Романов вместе с другом Рустамом Бабаевым открыли пекарню «Два пекаря». Тогда же мы представили…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Ware Wow
за день
Delivery Club запустил доставку на гидроциклах к яхтам и катерам в Сочи
Eugene Pastukhov
за неделю
человек является клиентом, у него установлено даже мобильное приложение и они не могут для подтверждения кредита прислать push!? Они там что, всех сотрудников заменили на Моргенштерна?
«Альфа-Банк»: на меня оформили кредит по поддельным документам — на мой взгляд, банк допустил ряд грубых ошибок
Комментарии

Михаил Семин

«Тинькофф» подал иск к…

Yury Y

Правительство России…

Сашка Тютин

Текучка стажеров такая, что…

Timur Sobolev

Delivery Club запустил доставку…

DIGIMATIX

Как мы запустили рекламу на…

Александр Королёв

Россия возобновит авиасообщение…

Виталий Асташкин

Текучка стажеров такая, что…

Nadya Lazareva

Бизнес попросил…

Alexander…

5 принципа философии "Рэйки…

ilia

«Сбер» рекомендовал компаниям…

badResistor

Antares Limited, Interactive…

Эл Хэлфрид

Соцсеть без самолюбования и…

Nikolay Schamberg

«Тинькофф» подал иск к…

Андрей Страдов

Текучка стажеров такая, что…

Sergey Vardanyan

Текучка стажеров такая, что…

Денис Демидов

АКИТ попросила ограничить…

Dmitry Korolev

«Яндекс.Недвижимость» запустила…

V. Pupkin

Объём транзакций в «Гидре…

Сергей Васильев

«Мегафон» подключили мне…
null