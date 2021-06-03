Транспорт
Nazigul Jusupova

Трасса М11 Москва — Петербург станет площадкой для тестов беспилотных грузовиков Статьи редакции

Такое соглашение подпишут X5 Group, «Деловые линии», «Сберавтотех», Минтранс и другие, говорят источники.

  • Начало тестирования планируется на 2024 год, но компании рассчитывают начать движение в 2022 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Национальных телематических систем» (НТС) Алексея Нащекина.
  • По его словам, коридор между Москвой и Санкт-Петербургом нужен для тестовой эксплуатации беспилотных грузовиков, которые будут перевозить грузы между логистическими терминалами, находящимися недалеко от трассы.
  • Инициаторы рассматривают два варианта создания коридора: ГЧП или строительство Минтрансом на бюджетные средства. Длина трассы М11 — 669 км. По расчетам НТС, на ее оборудование для беспилотников может понадобиться около 4 млрд рублей.
  • По данным источника издания, близкого к Минтрансу, соглашение о создании транспортного коридора подпишут представители «Камаза», НТС, X5 Group и «Первой экспедиционной компании». Другой источник добавил, что соглашение также подпишут «Деловые линии», ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», Globaltruck, «Сберавтотех» и Минтранс.
  • В тестах будут участвовать только электромобили, которые в дальнейшем оборудуют водородными топливными элементами для увеличения дальности хода на одной заправке. Это позволит снизить себестоимость перевозки до двух раз, по сравнению с грузовиками на двигателях внутреннего сгорания.
  • Движение беспилотников без испытателя на водительском месте по дорогам общего пользования в России запрещено. Однако, по словам Нащекина, в пилоте такие ограничения должны быть сняты. Соответствующие изменения в постановление правительства в ближайшее время внесёт Минпромторг. В ведомстве не ответили на запрос «Ведомостей».

#новость #беспилотники

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14 14 комментариев
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amg

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Почему в истории с беспилотниками нет переходной фазы, когда эти технологии помогают водителю в управлении, как-то дополняют управление авто, делая более безопасней поездку. Тем самым переход к автономным грузовикам растягивается на чуть подольше, и у водителя есть время попробовать найти другую работу. Ах да, прибыль нужна уже сейчас.

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Павел Бокарёв

amg
1

потому что есть переходная фаза.
сейчас любой авто в районе 3+ лямов, выпущенный в производство за последние 1,5 года, умеет и держаться в полосе, и держаться в потоке, останавливаться, трогаться, парковаться, читать знаки.
следующей поколения какой нибудь хёндай сонаты через 3 года будет ещё умнее в этом плане

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Yuri Istomin

amg
0

Скорей всего так и будет первые годы: автопилот ведет машину на трассе, а всякие тонкие маневры и контроль ситуации останутся за водителем.

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Ware Wow

amg
0

у водителей еще лет 20 есть, чтобы найти другую работу.

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Правильный мангал

amg
0

Надо понимать, что это только пилот который начнут тестировать в 24. Потом появятся коммерческие предложения у некоторых операторов. И это только направление Москва<->Спб. А еще есть вся Россия c дорогами далекими от качества М11 и куча частных перевозчиков со старым транспортом.  Время на переход предостаточно как минимум успеют переквалифицироваться в механиков которые будут обслуживать этот транспорт или наблюдателями в центрах управления транспортными потоками.

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Artemy

1

Понеслась!

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Павел Бокарёв

1

поясните за оборудование трассы в 4 лярда. а что ещё там нужно, если это и так новая магистраль с отбойником и разметкой?

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Ware Wow

Павел
0

датчики, метки может какие-то

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stivstivsti

0

Камаз вроде слился, да?

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Всего по немногу

0
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Комментарий удален

Vadim Preobrazhensky

0

Почти к любому слову можно добавить "Сбер" и везде будет существующая компания🤣
Скоро релиз сберсоцсетей, сберресторан, сберкофейня

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Марго Фельдшер

0

По открывшейся трассе М-11 доехать из Москвы до Санкт-Петербурга получится всего за 5,5 часа. Конечно отлётное место для тестирования

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Иван Фейкович

–1

Странно только, почему электромобили, будут тестировать норвежские разработки?

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Nikolai O

Иван
0

Уточните, пожалуйста.

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