Трасса М11 Москва — Петербург станет площадкой для тестов беспилотных грузовиков Статьи редакции
Такое соглашение подпишут X5 Group, «Деловые линии», «Сберавтотех», Минтранс и другие, говорят источники.
- Начало тестирования планируется на 2024 год, но компании рассчитывают начать движение в 2022 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Национальных телематических систем» (НТС) Алексея Нащекина.
- По его словам, коридор между Москвой и Санкт-Петербургом нужен для тестовой эксплуатации беспилотных грузовиков, которые будут перевозить грузы между логистическими терминалами, находящимися недалеко от трассы.
- Инициаторы рассматривают два варианта создания коридора: ГЧП или строительство Минтрансом на бюджетные средства. Длина трассы М11 — 669 км. По расчетам НТС, на ее оборудование для беспилотников может понадобиться около 4 млрд рублей.
- По данным источника издания, близкого к Минтрансу, соглашение о создании транспортного коридора подпишут представители «Камаза», НТС, X5 Group и «Первой экспедиционной компании». Другой источник добавил, что соглашение также подпишут «Деловые линии», ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», Globaltruck, «Сберавтотех» и Минтранс.
- В тестах будут участвовать только электромобили, которые в дальнейшем оборудуют водородными топливными элементами для увеличения дальности хода на одной заправке. Это позволит снизить себестоимость перевозки до двух раз, по сравнению с грузовиками на двигателях внутреннего сгорания.
- Движение беспилотников без испытателя на водительском месте по дорогам общего пользования в России запрещено. Однако, по словам Нащекина, в пилоте такие ограничения должны быть сняты. Соответствующие изменения в постановление правительства в ближайшее время внесёт Минпромторг. В ведомстве не ответили на запрос «Ведомостей».
Почему в истории с беспилотниками нет переходной фазы, когда эти технологии помогают водителю в управлении, как-то дополняют управление авто, делая более безопасней поездку. Тем самым переход к автономным грузовикам растягивается на чуть подольше, и у водителя есть время попробовать найти другую работу. Ах да, прибыль нужна уже сейчас.
потому что есть переходная фаза.
сейчас любой авто в районе 3+ лямов, выпущенный в производство за последние 1,5 года, умеет и держаться в полосе, и держаться в потоке, останавливаться, трогаться, парковаться, читать знаки.
следующей поколения какой нибудь хёндай сонаты через 3 года будет ещё умнее в этом плане
Скорей всего так и будет первые годы: автопилот ведет машину на трассе, а всякие тонкие маневры и контроль ситуации останутся за водителем.
Правильный мангал
Надо понимать, что это только пилот который начнут тестировать в 24. Потом появятся коммерческие предложения у некоторых операторов. И это только направление Москва<->Спб. А еще есть вся Россия c дорогами далекими от качества М11 и куча частных перевозчиков со старым транспортом. Время на переход предостаточно как минимум успеют переквалифицироваться в механиков которые будут обслуживать этот транспорт или наблюдателями в центрах управления транспортными потоками.
поясните за оборудование трассы в 4 лярда. а что ещё там нужно, если это и так новая магистраль с отбойником и разметкой?
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Почти к любому слову можно добавить "Сбер" и везде будет существующая компания🤣
Скоро релиз сберсоцсетей, сберресторан, сберкофейня
По открывшейся трассе М-11 доехать из Москвы до Санкт-Петербурга получится всего за 5,5 часа. Конечно отлётное место для тестирования
Странно только, почему электромобили, будут тестировать норвежские разработки?
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