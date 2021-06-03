СК в Петербурге начал обыски у Whoosh, Molnia и других после наезда электросамокатов на детей Статьи редакции
А ещё Bolt, Scoobee, Red Wheels.
СК по Петербургу начал расследование обстоятельств травмирования детей после наезда электросамокатов. Следствие упоминает два таких случая.
По обоим возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.118 УК — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Еще одно уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.
В рамках расследования следователи вместе с сотрудниками регионального управления МВД проводят обыски в кикшерингах «с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия». Среди сервисов — Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels.
В Whoosh рассказали vc.ru, что в офисах компании обыски не идут. Сейчас сервис разбирается в ситуации. Следственный комитет опубликовал фотографию своего сотрудника среди самокатов Whoosh.
В Molnia ответили vc.ru, что не комментируют ситуацию. Источник в Molnia подтвердил «Бумаге», что в офисе компании в Петербурге проводится обыск. «Подробной информации пока нет, только что офис опечатан», — сказал он анонимно.
Редакция vc.ru направила запросы в Bolt, Scoobee и Red Wheels.
- В мае СК в Петербурге объявил о деле против неназванного сервиса аренды электросамокатов после наезда на пешехода. В Whoosh рассказали vc.ru, что на пешехода наехали на их самокатах, но не получали официального уведомления от СК и не знают, идёт ли речь об их компании.
А найти что хотят?
Как обыски у кучи компаний помогут в борьбе с пьяными самокатчиками?
Никак, это очевидно. Но у ФБК же спиздили тонну Аймаков, сейчас самокатами разживутся...
но ведь они не смогут на них кататься не зарегистрировавшись в сервисе! Считай какая выгода для компании столько новых пользователей
Возьмут компы сотрудников, бонусов себе начислят за предоставленные неудобства.
Вот и выясняют. Может, если провести обыски - то наезды прекратятся? нет? А если посадить кого-нибудь из компании?
Не смущает СК, что в Невском районе мужчина на своем самокате наехал на ребенка?
"Хватит кошмарить бизнес" (с)
Крепкий Паша
"Подождите, это мы еще только разогреваемся"
Времени на раскачку нет
А вот на "раскулачку" вполне себе есть )
Скоро в продаже появятся обновлённые базы данных
Самокатчики из сторонников берлинского пациента ? Это будет как комбо, сразу расстреливать можно или пожизненное.
Если это был шеринг, то там и регистрация по номеру телефона и сам номер человека рядом с самокатом и все его перемещения совпадающие с маршрутом конкретного самоката, а геопозиция отслеживается, там делов на пару минут для компетентных специалистов...Учитывая все это, очевидно, что обыски тут вообще не в ту степь.
Позор.
С одной стороны подбешивают самокатчики, которые носятся по тротуарам, с другой стороны, где им ездить, если инфраструктуры нет практически, даже в Питере и Мск, не говоря про другие города. С третьей стороны, при чем тут вообще сервисы аренды?! (Вопрос конечно риторический 🙃) Э ответственность людей, управляющих ТС. Особенно учитывая, что законодательно и сами ТС и управляющие ими никак не были определены ни в ПДД, ни в ГК РФ. По сути здесь принцип как в ОСАГО, отвечает водитель, а не собственник. Но интереснее, конечно, прийти с обысками, покопаться в белье, там глядишь кто-то чем-то поделится.
Обыски в офисах операторов каршеринга не должны прекращаться в таком случае.
Когда сервисы получили Инвестиции в несколько миллиардов рублей — срочно начинаются какие то обыски)))
Упустили из виду золотую жилу, видимо пока в состав учредителей не войдут нужные люди претензии к самокатам не прекратятся, а как вопрос закроют, сразу не будет никаких новостей про самокаты и самокатчики сразу станут адекватными и крайне соблюдающие все необходимые правила, вот увидите ))) ни одной статьи и происшествия не будет в один миг)
Сейчас обыски, а потом предложат защиту от обысков и наезда от государства за 50% от выручки. Забота!
Правильно делают. Электросамокатчики идиоты. Их бы в травматологию разок сводить...
Сам сходи, к психиатру желательно, если всех под одну копирку, это как говорить что все водители идиоты если один какой то конкретный напился и кого то сбил...
Ты хули всех под одну гребенку суёшь?
Есть и нормальные самокатчики…
Тоже мне «Высер многословный» 👺
Да 99,9 % нормальные, у человека вместо мозга солома видимо.
Аналогично, на своем езжу, и ни разу даже не видел вживую ни одного происшествия, вообще ничего, даже какого нибудь конфидикта мелкого.
У меня бывали случаи когда я ехал и ребёнок резко выбигает, но, я уже опытный водитель и я когда вижу ребёнка (одного) – я притормаживаю, ибо знаю, что это существо не контролируемое, оно может и туда побежать и сюда. Поэтому притормаживаю. Вот с пьяными на самокате это конечно не правильно. За пьяную езду, я бы блокировал аккаунт на месяц или более (все зависит от того, если человек кому-то нанес ущерб по здоровью).
Люди да, бывают идиоты. А бизнес причем?
Бизнес должен был думать о последствиях а не о деньгах. Можно спокойно было ограничить скорость самокатов и сделать остановку самокаты при появлении препятствия
О последствиях и регулировании должно думать государство, муниципалитет. И речь не о том, чтобы запретить, оштрафовать и других любимых методах нашего правительства. А о том, чтобы постараться создать максимально комфортную среду для всех участников движения. У нас же как всегда, пока петух не перекрестится, правительство и дума не почешутся, а виноват конечно жадный бизнес, негодяи, только о наживе и думают!
В России комфортной среды не ни у кого, но самокатчикам и велосепедистам её надо обязательно предоставить. Не много ли требований от любителей развлечений?
Велосипед и самокат - это не только и не столько развлечение, сколько средство передвижения, которое позволяет в большом городе значительно разгрузить дороги и городской транспорт, снижаются выбросы, шум. Много плюсов. Вы были в цивилизованных странах, в Европе, например? Там эта практика отлично работает.
Мне страшно на машине по городу ехать, а пешиком идти ещё хуже. может есть какая-то комфортная среда в Москве или в Питере в средне статистическом замкадье с этим полная ж. И добавление носящихся самокатчиков на шеринговых самокатах совершенно комфорту ни для кого не добавляет.
Шта ? Скорость если что и так ограничена, хватит уже писать всякую отсебятину.
Обратите внимание что сервиса Urent который предоставляет самокаты Ситимобилу в списке нет, наверное потому что когда ты сам тврщ майор ты не будешь у себя ничего проверять)
Ну так стартапы подогрели рынок, раскачали нишу, а теперь «правильные» сервисы шеринга товарища майора на этой волне зайдут и помчат в высь прибыли скрытых бенефициаров)
Что кроме данных о том кто арендовал самокат они хотят там найти? Или : "ну раз уж вошли, сейчас проверим сразу на всё, чтоб два раза не вставать"
Документированные требования к управлению и безопасности, как осуществлялось предупреждение об ответственности, как идентифицировались пользователи и т.д. и т.п. Основные претензии - отсутствие обеспечения безопасности.
А обыск для всего этого зачем ? Когда каршеринг попадает в аварию СК бежит обыскивать Яндекс драйв и прочих??)
Зафиксируют какие были документы на момент обыска.
Каршеринг вобще то автомобиль и им управляет человек с в\у, там все регулируется через осаго, каско, пдд и так далее.
Тут вобще о другом.
Обыски мы запомним на долго.
Чуть что сразу обыски. Даже если ты свидетель..
А у топ менджмента Автоваза будут обыски изза ДТП ?
Наконец-то взяли за жопу этих бизнесменов. Всем похрену было на травмы пешеходов, теперь пару директоров посадят, начнут думать о безопасности а не о бабках.
Как директоры вообще связаны с теми кто водит самокаты? Это как посадить главу Дженерал Моторс за то что пьяные водители попадают в аварии
Так же как и директору зимней вишни. Услуги должны оказыватся безопасные, а не сдавать самокаты ублюдкам которым по кайфу гонять и сбивать людей.
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Это абсолютно разные вещи.
Как на этапе сдачи самоката понять
1) ублюдок ли перед тобой
2) не набухается ли он через 30 мин после того как снимет у тебя самокат?
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Объясните, кто реально понимает как это работает, зачем они проводят обыск? Какой в этом смысл? Есть какое-то логическое объяснение?
Конечно. Заработать политические очки. Типа борются со злодеями. Ну и попытаться срубить бабла со злодеев за возможность продолжать деятельность
Легко. Обыски, из пресс-релизов СК, могут материализоваться, как в виде маски-шоу при поддержке 100500 сотрудников РГ и изъятием тонн техники, так и в виде одного опера, который заехал в офис забрать нужные документы по делу. Судя по тому, что в Вуше не в курсе, что за обыски, то речь о втором варианте.
В вуше могут быть и "не в курсе" пока нет какой то конкретики если чО
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В европе электросамокаты почти везде запрещены (plev regulations) на пешеходных зонах. На тротуарах так точно, кое-где можно ездить по велодорожкам, например, в германии. А у нас дикари-колхозники понакупили себе этого говна и гоняют радостные по пешеходным зонам, #имтакудобно. Все закономерно, людей и дальше будут сбивать.
А почему не производят обыски в кабинете президента страны?
По такой же логике есть дохера причин делать это.
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