Транспорт
Евгения Евсеева

СК в Петербурге начал обыски у Whoosh, Molnia и других после наезда электросамокатов на детей Статьи редакции

А ещё Bolt, Scoobee, Red Wheels.

67 67 комментариев
2706 просмотров

СК по Петербургу начал расследование обстоятельств травмирования детей после наезда электросамокатов. Следствие упоминает два таких случая.

По обоим возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.118 УК — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Еще одно уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.

В рамках расследования следователи вместе с сотрудниками регионального управления МВД проводят обыски в кикшерингах «с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия». Среди сервисов — Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels.

В Whoosh рассказали vc.ru, что в офисах компании обыски не идут. Сейчас сервис разбирается в ситуации. Следственный комитет опубликовал фотографию своего сотрудника среди самокатов Whoosh.

Управление СК по Петербургу

В Molnia ответили vc.ru, что не комментируют ситуацию. Источник в Molnia подтвердил «Бумаге», что в офисе компании в Петербурге проводится обыск. «Подробной информации пока нет, только что офис опечатан», — сказал он анонимно.

Редакция vc.ru направила запросы в Bolt, Scoobee и Red Wheels.

  • В мае СК в Петербурге объявил о деле против неназванного сервиса аренды электросамокатов после наезда на пешехода. В Whoosh рассказали vc.ru, что на пешехода наехали на их самокатах, но не получали официального уведомления от СК и не знают, идёт ли речь об их компании.

#новость #whoosh #molnia #bolt #электросамокаты

67 67 комментариев
8
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Андрей

40

А найти что хотят?
Как обыски у кучи компаний помогут в борьбе с пьяными самокатчиками?

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Vladislav Stan

Андрей
24

Хотят найти долю товарища майора.

Опричники же) 

Ответить

Alexander Star

Андрей
12

Никак, это очевидно. Но у ФБК же спиздили тонну Аймаков, сейчас самокатами разживутся...

Ответить

Егор Тарасов

Alexander
0

но ведь они не смогут на них кататься не зарегистрировавшись в сервисе! Считай какая выгода для компании столько новых пользователей

Ответить

Mike Kosulin

Егор
1

Возьмут компы сотрудников, бонусов себе начислят за предоставленные неудобства.

Ответить

Kirill Kulagin

Андрей
4

- Вам нужна взятка ?
- Нет (кивает головой).

Ответить

Alexey Ivanov

Андрей
0

Вот и выясняют. Может, если провести обыски - то наезды прекратятся? нет? А если посадить кого-нибудь из компании?

Ответить

kova7ev

Андрей
–3

неволнуйтесь... было бы желание)

Ответить

Александр Шилийский

kova7ev
1

Всемогущий товарищ майор )

Ответить

kova7ev

kova7ev
–1
Ответить

Raimond Vladimirov

Андрей
0

А найти что хотят?

Деньги в свой карман

Ответить

Anna Astafyeva

14

Не смущает СК, что в Невском районе мужчина на своем самокате наехал на ребенка?

Ответить

Alexander Veber

Anna
14

СК в принципе смутить достаточно сложно 

Ответить

Andrew Simon

16

"Хватит кошмарить бизнес" (с)

Ответить

Крепкий Паша

Andrew
3

"Подождите, это мы еще только разогреваемся"

Ответить

Кигхриль Vselensky

Крепкий
7

Времени на раскачку нет

Ответить

Andrew Simon

Кигхриль
3

А вот на "раскулачку" вполне себе есть )

Ответить

Кигхриль

Andrew
0

Мужики не жадные, вроде

Ответить

Maxim Petrov

16

Скоро в продаже появятся обновлённые базы данных

Ответить

Kirill Kulagin

Maxim
–4

Самокатчики из сторонников берлинского пациента ? Это будет как комбо, сразу расстреливать можно или пожизненное.

Ответить

Kirill Kulagin

Kirill
0

ЗЫ для тормознутых если что - это сарказм.

Ответить

Kirill Kulagin

10

Если это был шеринг, то там и регистрация по номеру телефона и сам номер человека рядом с самокатом и все его перемещения совпадающие с маршрутом конкретного самоката, а геопозиция отслеживается, там делов на пару минут для компетентных специалистов...Учитывая все это, очевидно, что обыски тут вообще не в ту степь.

Ответить

Mike Kosulin

9

Какой же бред.

Ответить

Ware Wow

5

Позор.

Ответить

Evgenii Evgenii

Ware
1

Это Россия! Гордись!

Ответить

Stepan Popov

4

С одной стороны подбешивают самокатчики, которые носятся по тротуарам, с другой стороны, где им ездить, если инфраструктуры нет практически, даже в Питере и Мск, не говоря про другие города. С третьей стороны, при чем тут вообще сервисы аренды?! (Вопрос конечно риторический 🙃) Э ответственность людей, управляющих ТС. Особенно учитывая, что законодательно и сами ТС и управляющие ими никак не были определены ни в ПДД, ни в ГК РФ. По сути здесь принцип как в ОСАГО, отвечает водитель, а не собственник. Но интереснее, конечно, прийти с обысками, покопаться в белье, там глядишь кто-то чем-то поделится.

Ответить

Mark Smirnov

3

Покатались и хватит

Ответить

Alexey Ivanov

3

Обыски в офисах операторов каршеринга не должны прекращаться в таком случае.

Ответить

Яков Зейгман

3

Это такой метод анализа конкурентов?

Ответить

Павел Яньшин

3

Когда сервисы получили Инвестиции в несколько миллиардов рублей — срочно начинаются какие то обыски)))

Ответить

Kirill Kulagin

2

Упустили из виду золотую жилу, видимо пока в состав учредителей не войдут нужные люди претензии к самокатам не прекратятся, а как вопрос закроют, сразу не будет никаких новостей про самокаты и самокатчики сразу станут адекватными и крайне соблюдающие все необходимые правила, вот увидите ))) ни одной статьи и происшествия не будет в один миг)

Ответить

Никита Крупицкас

2

Сейчас обыски, а потом предложат защиту от обысков и наезда от государства за 50% от выручки. Забота!

Ответить

sun sun

–9

Правильно делают. Электросамокатчики идиоты. Их бы в травматологию разок сводить...

Ответить

Kirill Kulagin

sun
2

Сам сходи, к психиатру желательно, если всех под одну копирку, это как говорить что все водители идиоты если один какой то конкретный напился и кого то сбил...

Ответить

Ware Wow

sun
2

Я тоже за регулирование самокатов.
Но обыски то тут причем?!

Ответить

Владислав Булыгин

sun
1

Ты хули всех под одну гребенку суёшь?
Есть и нормальные самокатчики…
Тоже мне «Высер многословный» 👺

Ответить

Kirill Kulagin

Владислав
1

Да 99,9 % нормальные, у человека вместо мозга солома видимо.

Ответить

Владислав

Kirill
0

Я сам катаюсь каждый день на самокатах, да, бывает не очень хочется ездить медленно, могу и газку дать. Но блять, как можно все «Идиотами» называть…

Ответить

Kirill Kulagin

Владисл…
0

Аналогично, на своем езжу, и ни разу даже не видел вживую ни одного происшествия, вообще ничего, даже какого нибудь конфидикта мелкого.

Ответить

Владислав

Kirill
0

У меня бывали случаи когда я ехал и ребёнок резко выбигает, но, я уже опытный водитель и я когда вижу ребёнка (одного) – я притормаживаю, ибо знаю, что это существо не контролируемое, оно может и туда побежать и сюда. Поэтому притормаживаю. Вот с пьяными на самокате это конечно не правильно. За пьяную езду, я бы блокировал аккаунт на месяц или более (все зависит от того, если человек кому-то нанес ущерб по здоровью).

Ответить

Stepan Popov

sun
1

Люди да, бывают идиоты. А бизнес причем?

Ответить

Канищев Максим

Stepan
–7

Бизнес должен был думать о последствиях а не о деньгах. Можно спокойно было ограничить скорость самокатов и сделать остановку самокаты при появлении препятствия

Ответить

Stepan Popov

Канищев
1

О последствиях и регулировании должно думать государство, муниципалитет. И речь не о том, чтобы запретить, оштрафовать и других любимых методах нашего правительства. А о том, чтобы постараться создать максимально комфортную среду для всех участников движения. У нас же как всегда, пока петух не перекрестится, правительство и дума не почешутся, а виноват конечно жадный бизнес, негодяи, только о наживе и думают!

Ответить

Канищев Максим

Stepan
–1

В России комфортной среды не ни у кого, но самокатчикам и велосепедистам её надо обязательно предоставить. Не много ли требований от любителей развлечений?

Ответить

Stepan Popov

Канищев
0

Велосипед и самокат - это не только и не столько развлечение, сколько средство передвижения, которое позволяет в большом городе значительно разгрузить дороги и городской транспорт, снижаются выбросы, шум. Много плюсов. Вы были в цивилизованных странах, в Европе, например? Там эта практика отлично работает.

Ответить

Канищев Максим

Stepan
0

Мне страшно на машине по городу ехать, а пешиком идти ещё хуже.  может есть какая-то комфортная среда в Москве или в Питере в средне статистическом замкадье с этим полная ж. И добавление носящихся самокатчиков на шеринговых самокатах совершенно комфорту ни для кого не добавляет.

Ответить

Владислав

Канищев
0

Дак сделали же зоны по 15 км/час. Они через каждые 100 метров у нас в Екатеринбурге напичканы. У нас даже попросту нельзя разогнаться 🤷🏼‍♂️

Ответить

Kirill Kulagin

Канищев
0

Шта ? Скорость если что и так ограничена, хватит уже писать всякую отсебятину.

Ответить

Дмитрий

1

Обратите внимание что сервиса Urent который предоставляет самокаты Ситимобилу в списке нет, наверное потому что когда ты сам тврщ майор ты не будешь у себя ничего проверять) 

Ответить

Stepan Popov

Дмитрий
1

Ну так стартапы подогрели рынок, раскачали нишу, а теперь «правильные» сервисы шеринга товарища майора на этой волне зайдут и помчат в высь прибыли скрытых бенефициаров)

Ответить

lakoros

1

Что кроме данных о том кто арендовал самокат они хотят там найти? Или : "ну раз уж вошли, сейчас проверим сразу на всё, чтоб два раза не вставать"

Ответить

Alexey Akimychev

lakoros
0

Документированные требования к управлению и безопасности, как осуществлялось предупреждение об ответственности, как идентифицировались пользователи и т.д. и т.п. Основные претензии - отсутствие обеспечения безопасности. 

Ответить

Kirill Kulagin

Alexey
1

А обыск для всего этого зачем ? Когда каршеринг попадает в аварию СК бежит обыскивать Яндекс драйв и прочих??)

Ответить

Alexey Akimychev

Kirill
0

Зафиксируют какие были документы на момент обыска. 

Каршеринг вобще то автомобиль и им управляет человек с в\у, там все регулируется через осаго, каско, пдд и так далее. 

Тут вобще о другом.

Ответить

Женя Гагарин

1

Обыски мы запомним на долго. 
Чуть что сразу обыски. Даже если ты свидетель.. 

А у топ менджмента Автоваза будут обыски изза ДТП ? 

Ответить

Канищев Максим

–8

Наконец-то взяли за жопу этих бизнесменов. Всем похрену было на травмы пешеходов, теперь пару директоров посадят, начнут думать о безопасности а не о бабках.

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Канищев
3

Как директоры вообще связаны с теми кто водит самокаты? Это как посадить главу Дженерал Моторс за то что пьяные водители попадают в аварии 

Ответить

Канищев Максим

БАБКА
–2

Так же как и директору зимней вишни. Услуги должны оказыватся безопасные, а не сдавать самокаты ублюдкам которым по кайфу гонять и сбивать людей. 

Ответить

Kirill Kulagin

Канищев
2

@Инспектор оскорбления

Ответить

Комментарий удален

Канищев Максим

Kirill
0

@Инспектор оскорбления 

Ответить

Комментарий удален

БАБКА В ЗАСАДЕ

Канищев
0

Это абсолютно разные вещи.
Как на этапе сдачи самоката понять
1) ублюдок ли перед тобой
2) не набухается ли он через 30 мин после того как снимет у тебя самокат?

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Комментарий удален

Candy Blue

0

Объясните, кто реально понимает как это работает, зачем они проводят обыск? Какой в этом смысл? Есть какое-то логическое объяснение?

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Candy
2

Конечно. Заработать политические очки. Типа борются со злодеями. Ну и попытаться срубить бабла со злодеев за возможность продолжать деятельность 

Ответить

Антон piter

Candy
0

Легко. Обыски, из пресс-релизов СК, могут материализоваться, как в виде маски-шоу при поддержке 100500 сотрудников РГ и изъятием тонн техники, так и в виде одного опера, который заехал в офис забрать нужные документы по делу. Судя по тому, что в Вуше не в курсе, что за обыски, то речь о втором варианте. 

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Kirill Kulagin

Антон
0

В вуше могут быть и "не в курсе" пока нет какой то конкретики если чО

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B. B.

0

В европе электросамокаты почти везде запрещены (plev regulations) на пешеходных зонах. На тротуарах так точно, кое-где можно ездить по велодорожкам, например, в германии. А у нас дикари-колхозники понакупили себе этого говна и гоняют радостные по пешеходным зонам, #имтакудобно. Все закономерно, людей и дальше будут сбивать.

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Мехман Саламов

0

А почему не производят обыски в кабинете президента страны?
 По такой же логике есть дохера причин  делать это.

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