Транспорт
Евгения Евсеева

Сервис заказа такси «Максим» пожаловался в ФАС на китайский Didi из-за недобросовестной конкуренции Статьи редакции

Didi устанавливает цены ниже рыночных и доплачивает компенсации водителям-партнёрам — чтобы избавиться от конкурентов на рынке, считают в «Максим».

  • Директора управляющей организации «Максим» Максима Шушарина от лица двух филиалов сервиса, ООО «Максим-Курск» и ООО «Максим-Казань», просит признать действия такси-сервиса Didi недобросовестной конкуренцией, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление.
  • Заявление направили в ФАС 17 мая — в службе подтвердили «Ъ», что получили его и «рассмотрят в установленном порядке».
  • Didi устанавливает цены на поездки ниже рыночных и доплачивает компенсации водителям-партнёрам — поэтому Шушарин просит ФАС запретить сервису это делать. Это не соответствует рыночным механизмам ценообразования, цель Didi — устранение конкуренции на рынке агрегаторов такси, считают в «Максим».
  • Представитель Didi в России сообщила «Ъ», что компания знает о жалобе, но для неё нет оснований, так как Didi строго следует законодательству РФ и принципам честной конкуренции». Для установки цены в компании используют прогнозирование спроса, а водителей привлекают за счёт «самой низкой комиссии на рынке». Программы награждения водителей в компании называют стандартными.
  • «Максим» будет сложно добиться вынесения положительного решения из-за того, как сформулирован закон «О защите конкуренции» — он регулирует доминирующих игроков и запрет картелей, говорит партнер Pen & Paper Станислав Данилов. Демпинг же, по его словам, за рядом исключений, не запрещен.
  • Didi заработал в России в августе 2020 года и на старте был доступен только в Казани. Сейчас он представлен в 36 российских городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. По данным компании, на середину марта через DiDi совершили 11 млн поездок около 2 млн россиян.

#новость #didi

1221 просмотров
15 15 комментариев
4
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","didi"], "comments": 15, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 254561, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 04 Jun 2021 09:48:52 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Blackrock

19

Так сам максим и яндекс подобным занимались когда в регионы выходили да и ред не отставал ))

Ответить

Alexander Grishin

Blackrock
7

Вы не понимаете, это другое!

Ответить

Alexey QuQu

Alexander
0
Ответить

Алексей Горячев

7

У Максим просто нет денег что бы демпинговать, вот и жалуются.

Ответить

Николай Шелопугин

Алексей
0

У них они кончились с таким уровнем сервиса

Ответить

Ka Vi

6

Такси Максим делал точно так же когда заходил в Казахстан в далеком 2015. И плевать им было на все с большой колокольни. Но теперь сами попали в такую ситуацию. Это какое-то бизнес лицемерие получается.

Ответить

Екатерина Попова

2

Благодаря этой статье я узнала, что китайцы заглянули в гости к нашим агрегаторам. Dark pr в действии👍

Ответить

Allestor Krei

1

Пора запускать протекционизм. Ах да, это же китайцы, им можно простить и вырубку лесов, и недобросовестную конкуренцию

Ответить

Павел -

Allestor
0

Протекционизм государству выгоден, когда свой производитель является проводником национальных интересов и платит хорошие налоги. Максим является ли таковым? )

Ответить

Мурад Муртазалиев

1

Для Максим это неприятно конечно. Но это бизнес. Пришел игрок с неограниченным кэшем, и дампит цены. Из-за него и в Яндексе цены существенно упали. Как получит часть рынка, поднимет цены 

Ответить

Павел -

Мурад
2

Вы хорошо выучили урок от Хайзенберга из Альбукерке. )

Ответить

Michael Petrov

1

а на ситимобил они что в фас бегали жаловаться, когда сбер дампил бабки в демпинг и рекламу?

Ответить

Nikolay Kenig

0

Это просто бизнес

Ответить

Андрей Задоркин

0

Кроме Ставрополя,
Максим везде работает плохо: в Москве не дождешься, в Казани дороже и дольше подача, Краснодар тоже самое и т.п.

Ответить

Martin Holbrook

0

Вы сперва машины научитесь подавать в течение хотя бы 10-минут, видимо водителей у вас на весь город по 5 человек.

Ответить

Ioann R

0

Максим, давай до свиданья!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Lamoda
Подписан
Отписаться
Global Fashion Group объявила о переходе к углеродной нейтральности в преддверии Всемирного дня окружающей среды
Углеродно нейтральная доставка и возобновляемая электроэнергия: Global Fashion Group объявила результаты СО2 аудита.
2
Фоксфорд
Подписан
Отписаться
От продюсерского центра — к продакшну полного цикла. Как создаётся видеоконтент в «Фоксфорде»
Менее чем за год в онлайн-школе «Фоксфорд» появился видеопродакшн полного цикла и 38 новых сотрудников. Руководитель на…
Клиентская база
Подписан
Отписаться
Один в поле (не) воин: создание IT-стартапа с нуля vs создание IT-стартапа на платформе
Что делать в IT человеку без навыков программирования? Можно ли запустить IT-стартап, не продавая почку? Сравниваем зат…

Показать еще

Лучшие комментарии
Андрей
за день
А найти что хотят? Как обыски у кучи компаний помогут в борьбе с пьяными самокатчиками?
СК в Петербурге начал обыски у Whoosh, Molnia и других после наезда электросамокатов на детей
ЯжПрограммист
за неделю
Если вы называете джунами тех, кто в сегодняшних реалиях по факту мидл, то проблема только в ваших завышенных ожиданиях. Сегодня парадокс рынка в том, что получить зп больше в разы проще перейдя в другую компанию чем…
Текучка стажеров такая, что опускаются руки… Что случилось с людьми?
Комментарии

Alexey QuQu

Сервис заказа такси «Максим…

Павел -

Global Fashion Group объявила о…

Анон Плиз

Сеть «цифровых» кофеен…

Игорь Гольмаков

В 2022 году новогодние каникулы…

Николай Каменев

СК в Петербурге начал обыски у…

Sergey Abramov

В Китае заявили о создании…

Павел Воронов

Вернуться к трезвости: как я…

John Fima

Глава «Тинькофф»: банк готов…

Александр Сорокин

В «СберЗвуке» появились треки с…

Карим Мусаев

Из-за недостаточно оперативной…

Vladimir Goncharov

Мошенники пользуются…

Alex Dalakyan

$329 000 за продажу бота в…

Николай Каменев

СК в Петербурге начал обыски у…

Евгений Плужников

В «СберЗвуке» появились треки с…

Denis Kiselev

Samsung представила ноутбуки на…

Анон Плиз

Сеть «цифровых» кофеен…

Mihail Demeshko

Платформа сервисов на основе…

Николай Шелопугин

Сервис заказа такси «Максим…

onepositive

В 2022 году новогодние каникулы…

Кит Великан

Мошенники пользуются…
null