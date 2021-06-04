Сервис заказа такси «Максим» пожаловался в ФАС на китайский Didi из-за недобросовестной конкуренции Статьи редакции
Didi устанавливает цены ниже рыночных и доплачивает компенсации водителям-партнёрам — чтобы избавиться от конкурентов на рынке, считают в «Максим».
- Директора управляющей организации «Максим» Максима Шушарина от лица двух филиалов сервиса, ООО «Максим-Курск» и ООО «Максим-Казань», просит признать действия такси-сервиса Didi недобросовестной конкуренцией, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление.
- Заявление направили в ФАС 17 мая — в службе подтвердили «Ъ», что получили его и «рассмотрят в установленном порядке».
- Didi устанавливает цены на поездки ниже рыночных и доплачивает компенсации водителям-партнёрам — поэтому Шушарин просит ФАС запретить сервису это делать. Это не соответствует рыночным механизмам ценообразования, цель Didi — устранение конкуренции на рынке агрегаторов такси, считают в «Максим».
- Представитель Didi в России сообщила «Ъ», что компания знает о жалобе, но для неё нет оснований, так как Didi строго следует законодательству РФ и принципам честной конкуренции». Для установки цены в компании используют прогнозирование спроса, а водителей привлекают за счёт «самой низкой комиссии на рынке». Программы награждения водителей в компании называют стандартными.
- «Максим» будет сложно добиться вынесения положительного решения из-за того, как сформулирован закон «О защите конкуренции» — он регулирует доминирующих игроков и запрет картелей, говорит партнер Pen & Paper Станислав Данилов. Демпинг же, по его словам, за рядом исключений, не запрещен.
- Didi заработал в России в августе 2020 года и на старте был доступен только в Казани. Сейчас он представлен в 36 российских городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. По данным компании, на середину марта через DiDi совершили 11 млн поездок около 2 млн россиян.
Так сам максим и яндекс подобным занимались когда в регионы выходили да и ред не отставал ))
Вы не понимаете, это другое!
У Максим просто нет денег что бы демпинговать, вот и жалуются.
Такси Максим делал точно так же когда заходил в Казахстан в далеком 2015. И плевать им было на все с большой колокольни. Но теперь сами попали в такую ситуацию. Это какое-то бизнес лицемерие получается.
Благодаря этой статье я узнала, что китайцы заглянули в гости к нашим агрегаторам. Dark pr в действии👍
Пора запускать протекционизм. Ах да, это же китайцы, им можно простить и вырубку лесов, и недобросовестную конкуренцию
Для Максим это неприятно конечно. Но это бизнес. Пришел игрок с неограниченным кэшем, и дампит цены. Из-за него и в Яндексе цены существенно упали. Как получит часть рынка, поднимет цены
а на ситимобил они что в фас бегали жаловаться, когда сбер дампил бабки в демпинг и рекламу?
Кроме Ставрополя,
Максим везде работает плохо: в Москве не дождешься, в Казани дороже и дольше подача, Краснодар тоже самое и т.п.
Вы сперва машины научитесь подавать в течение хотя бы 10-минут, видимо водителей у вас на весь город по 5 человек.
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