Транспорт
Евгений Делюкин

Власти Москвы планируют ограничить скорость электросамокатов до 25 км/ч на дорогах и до скорости пешеходов в пеших зонах Статьи редакции

Поездки на электросамокатах по проезжей части будут регулироваться ГИБДД.

Московские власти подготовили меры по регулированию езды на самокатах, которые «наведут порядок, но не ограничат использование электросамокатов», заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов «РИА Новости».

В список мер вошли:

  • Прокатные электросамокаты будут ограничены по скорости до 25 км/ч. В «медленных зонах» — до 15 км/ч.
  • На пешеходных зонах самокаты должны двигаться «со скоростью пешеходного потока и не превышать её».
  • Используемые на проезжей части самокаты будут регулироваться ГИБДД.
  • Количество «медленных зон» будет расти — сейчас их больше 50.

Мы считаем, что любой самокат, который используется в городе, небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 километров в час.

Это небезопасно исходя из радиуса колес и того, что все-таки человек на электрическом самокате не использует никакие средства индивидуальной защиты, как, например, водитель мотоцикла.

Максим Ликсутов
  • В ноябре 2020 года Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч и штрафовать их владельцев на сумму до 1500 рублей за нарушение ПДД.
  • В мае 2021 года комитет по транспорту в Петербурге предложил компаниям ограничить скорость электросамокатов в сервисах проката до 15 км/ч. А СК объявил о деле против неназванного сервиса аренды электросамокатов после наезда на пешехода.
  • В мае 2021 года Дептранс Москвы ввёл «медленные зоны» в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в Театральном проезде и на Большой Лубянке.
  • 3 июня СК в Петербурге начал обыски у Whoosh, Molnia и других после наезда электросамокатов на детей.

#новость #электросамокаты

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Кека Пека

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это конечно всё охуенно круто, но почему ебать тонные драндулеты они за тридцать лет не додумались ограничить?

это вопрос с иронеей, естественно, по той же причине почему на шоссе (которых вообще внутри городо не должно быть ебать) внутри москвы которые ведут к дачам властьимущих нет отбойников

когда дела касаются не их, эти умники готовы всё в миг принять, ёпт

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Ivan Berdasov

Кека
0

Без возвратно-поступательных никак?

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Славный утюг

–1

И вот чего у нас всегда действуют уже после? Ну очевидно же было, что как только электросамокаты станут очень массовой историей, начнутся проблемы.

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Вася Пражкин

Славный
3

Вы что хотите, чтобы власти наперед думали? Тогда такое начнется - кафка отдохнет.

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Славный утюг

Вася
0

Да лан, тут же вроде не очень сложно было просчитать ;)

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Nikolay Pomeschenko

Славный
0

Если б у самокатчиков была голова на плечах, то и власти не понадобились бы. 

Ответить

Славный утюг

Nikolay
3

Ну очевидно же, что если бы голова на плечах была у всех людей, мы бы вообще в другом мире жили )

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Andrei Smirnovsky

Славный
0

Раньше не было такого kpi) а для них работать на благо, труд на ветер)

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Ivan Berdasov

1

Вообще, электросамокаты мощностью более 250ватт считаются ТС наравне со скутерами до 50 кубов. По идее, на них надо права М. Просто, видимо, пока не хотят зарегулировать жестко их. Но на проезжей части можно попасть на управление без прав если захотят докопаться

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Дмитрий Кораблёв

Ivan
0

Нет, это не так. Сейчас нет законодательной базы под электросамокаты, есть решения конкретных судов, где они признавали их мопедами, но это частные случаи, также есть суды, где не признавали. В общем, пока нет никакой законодательной базы, каждое дело рассматривается по-разному, но законодательный проект уже разрабатывается, который расставит все точки. 

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Антон Волков

0

Надо до 5кмч 

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Сидор

–1

"Как отжать бизнес в 2021 году в России – Практическое пособие на примере проката самокатов" - где в 2040 году будет бестселлером.

P.S. Скоро, видимо, и бегать по тротуару разрешат лишь "со скоростью пешеходов"

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3216q114

Сидор
2

В некоторых городах мира их вообще запретили, до того как в рф они вообще появились, где либо кроме Москвы.

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Сидор

3216q114
–1

А в некоторых не запретили. А  в третьих (тоже задолго до появления в Москве и РФ) научились грамотно регулировать их деятельность. 
Но у нас все по старому – давайте запустим новую тему. Взлетит? Тогда технично отожмем компании. Через обыски, запреты и ограничения и хорошей "плохой" PR кампании.

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3216q114

Сидор
0

Если тебе не затруднит расскажи как это грамотно.

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Комментарий удален

Raimond Vladimirov

0

В Эстонии уже давно ограничены до 25 км/ч. Ничего bolt и остальные процветают.

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Артём Сергеевич

Raimond
0

Там тоже как и в Латвии эти раздолбанные болты? Сочувствую

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Комментарий удален

Эмиль Агамамедов

–1

все веселье убили, самокаты закроются 

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