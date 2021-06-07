Транспорт
Nazigul Jusupova

Tesla отказалась от своего самого дорогого седана Model S Plaid Plus на фоне проблем с нехваткой микрочипов Статьи редакции

Возможность оформить заказ на сайте компании была удалена в конце мая.

  • Компания сосредоточится на выпуске Model S Plaid, сообщил в Twitter основатель Tesla Илон Маск. По его словам, электромобиль Model S Plaid станет самым быстрым серийным электромобилем из всех, когда-либо сделанных.
  • В сентябре 2020 года Tesla объявила о выпуске электрокара Model S Plaid. Цена автомобиля в США составляла минимум $139 900 (10,75 млн рублей).
  • По данным CNBC, в марте Tesla подняла цену электромобиля на $10 000, доведя ее до $150 000. Согласно отчету CNET, в последнюю неделю мая компания удалила кнопку заказа Model S Plaid Plus на своём сайте.
  • Как и другие североамериканские автопроизводители, Tesla борется с проблемой поставок, особенно с нехваткой компьютерных чипов, пишет издание.
  • В первом квартале 2021 года компания не произвела ни одну из более дорогих моделей Model S или Model X, хотя Маск во время отчёта за четвёртый квартал 2020 года говорил, что производство ведётся.

  • 26 апреля Маск на совещании Tesla сообщил, что в первом квартале 2021 года компания столкнулась с проблемами поставок и назвал их самыми сложными в истории производства.

  • 2 июня Маск в Twitter ответил, что компания сталкивается с проблемами с цепочкой поставок, особенно микросхем.
Elon Musk @elonmusk
@p_ferragu Our biggest challenge is supply chain, especially microcontroller chips. Never seen anything like it.

Fear of running out is causing every company to overorder – like the toilet paper shortage, but at epic scale.

That said, it’s obv not a long-term issue.
  • Также на комментарий пользователя о повышении цен Маск ответил, что это связано с проблемами поставок сырья.
Elon Musk @elonmusk
@Ryanth3nerd @Tesla Moving lumbar was removed only in front passenger seat of 3/Y (obv not there in rear seats). Logs showed almost no usage. Not worth cost/mass for everyone when almost never used.

Prices increasing due to major supply chain price pressure industry-wide. Raw materials especially.
Model S Plaid Plus Tesla

#новость #tesla

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Infinity Trap

20

Упси-вупси. А если серьезно, то можно отказаться от всех моделей, кроме одной и жить дальше на подсосе у субсидий от гос-ва и выпаривания разрешений по углеродным вопросам.

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Сергей Шурупов

Infinity
–19

Ну так работает только в Рашке=)

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Yauheni Stashkou

Сергей
2

+

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Сергей Шурупов

Сергей
–1

Ну все, ну все. Задислайкали.
Ух захватили то минусами=)

Но вы подумайте, ограничивать свое производство до минимум, ради субсидий. Чего? И ждать когда вырастет Выручка?
Плюс акции сразу упадут и потом продадут.

Это только у нас, могут придумывать всякие огромные растоможки, что бы поднять продажи отечественного автопрома.

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Infinity Trap

Сергей
0

>ради субсидий

Они эти субсидии получают именно из-за производства, без разницы сколько они выпускают машин, если оно было и есть убыточным без субсидий.

Их вложения в биток принесли за короткий промежуток времени больше прибыли, чем всё их производство машин со старта.

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Mike Kosulin

Infinity
4

А что плохого в субсидировании электротранспорта?

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Philip Poteryahin

Infinity
0

Нужно перевести на английский и отправить в Теслу я думаю они оценят ценные советы! Если не отправить, могут и обанкротиться. Не ждите - отсылайте прямо сегодня!

Ответить

Олег Саенов

Infinity
0

зачем ему вообще машины делать, когда он зарабатывает в твиттере шатая биткоин

Ответить

Viktor Kutolkin

Infinity
0

Тесла уже давно не получает никаких субсидий. Как на уровне предприятия, так и на уровне покупателей (федеральные и штатные такс кредиты давно закончились).

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Миша Магадан

0

не понял, какая связь между дефицитом чипов и отказом продавать самую дорогую модель?

Ответить

Alexander Melnikov

Миша
9

наверно самая дорогая модель потому и дорогая, что в ней много дорогой электроники?

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Светлана Завацкая

Alexander
0

Как неожиданно, но вы забыли добавить что материал еще что-то стоит. Кроме самой электроники. 

Ответить

Миша Магадан

Alexander
–2

да не факт, частенько добавляют колёса позолоченные, сиденья из кожи тушканчика и прочая. 

Ответить

Степан Позняк

Миша
0

Если бы с Теслой так работало. Там салоны всегда были хуже, чем в других авто за ту же цену. Самая дорогая она потому, что там самый большой аккумулятор

Ответить

Миша Магадан

Степан
0

Ну на бОльший аккумулятор точно не надо больше чипов

Ответить

Степан Позняк

Миша
0

А я и не говорил, что чипов больше. Моё объяснение чуть ниже

Ответить

Vasiliy Gorin

Миша
5

Да никакой связи, просто очередной редактор, выдумывающий новости на ходу. Ничего нового.

На самомо деле Маск говорил о проблемах с поставками сырья, дословная цитата: "Prices increasing due to major supply chain price pressure industry-wide. Raw materials especially."

Но потребляя новости с VC и не перепроверяя источник самостоятельно такая дезинфа плодится вечно :)

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Bulat Ziganshin

Vasiliy
1

как платят - так и работаем :D

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Вася Пражкин

Bulat
1

Вам еще и платят?

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Степан Позняк

Миша
2

Дефицит чипов => запланированное количество авто производить не получится.
Самая дорогая модель на то и самая дорогая, что у неё будет меньше всего покупателей. При прочих равных, лучше отказаться от того, что продаётся меньшим тиражом, чем от того, что продаётся большим. От обычного Plaid не отказались, во-первых, потому что это имиджевая модель (самая быстрая тесла), а во-вторых, потому что при снижении тиража на фиксированное количество авто, Plaid ещё можно будет произвести, в отличии от Plaid+.

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Syzygy

Миша
0

Никакой, не читайте жёлтых газет. В данном случае - VC. Проблема во всей цепочке поставок, а не только в чипах.

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БАБКА В ЗАСАДЕ

2

Ну все, Тесла уже не торт )

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Александр Алмазов

БАБКА
0

Пирожника 😄

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Raimond Vladimirov

2

Будут делать свои чипы

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Вася Пражкин

1

Как обычно, авторы VC мешают все в одну кучу, нужен какой-то выпускающий редактор, что-ли.
Plaid+ отличалась от Plaid по сути увеличенным пробегом(520 миль против 390) и чуть большей мощностью(1100 лошадок против 1020) и, соответственно, до сотки чуть быстрее ехала. Маск решил пока не выпускать более мощную, так как конкурентов даже для Plaid пока нет. Полагаю, Plaid+ все же выйдет, но чуть позже, когда в новый Taycan отрядят побольше лошадок. Никакой причины в задержках чипов для Plaid+ не было.

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Феттучини с Креветкой

0

Не, ну раз так — возьму весту! ))

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Сергей Иванов

0

Цена конечно космос! Ну и машина соответсвует. Потом экономия

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