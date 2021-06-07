Tesla отказалась от своего самого дорогого седана Model S Plaid Plus на фоне проблем с нехваткой микрочипов Статьи редакции
Возможность оформить заказ на сайте компании была удалена в конце мая.
- Компания сосредоточится на выпуске Model S Plaid, сообщил в Twitter основатель Tesla Илон Маск. По его словам, электромобиль Model S Plaid станет самым быстрым серийным электромобилем из всех, когда-либо сделанных.
- В сентябре 2020 года Tesla объявила о выпуске электрокара Model S Plaid. Цена автомобиля в США составляла минимум $139 900 (10,75 млн рублей).
- По данным CNBC, в марте Tesla подняла цену электромобиля на $10 000, доведя ее до $150 000. Согласно отчету CNET, в последнюю неделю мая компания удалила кнопку заказа Model S Plaid Plus на своём сайте.
- Как и другие североамериканские автопроизводители, Tesla борется с проблемой поставок, особенно с нехваткой компьютерных чипов, пишет издание.
- В первом квартале 2021 года компания не произвела ни одну из более дорогих моделей Model S или Model X, хотя Маск во время отчёта за четвёртый квартал 2020 года говорил, что производство ведётся.
26 апреля Маск на совещании Tesla сообщил, что в первом квартале 2021 года компания столкнулась с проблемами поставок и назвал их самыми сложными в истории производства.
- 2 июня Маск в Twitter ответил, что компания сталкивается с проблемами с цепочкой поставок, особенно микросхем.
- Также на комментарий пользователя о повышении цен Маск ответил, что это связано с проблемами поставок сырья.
Упси-вупси. А если серьезно, то можно отказаться от всех моделей, кроме одной и жить дальше на подсосе у субсидий от гос-ва и выпаривания разрешений по углеродным вопросам.
Ну так работает только в Рашке=)
Ну все, ну все. Задислайкали.
Ух захватили то минусами=)
Но вы подумайте, ограничивать свое производство до минимум, ради субсидий. Чего? И ждать когда вырастет Выручка?
Плюс акции сразу упадут и потом продадут.
Это только у нас, могут придумывать всякие огромные растоможки, что бы поднять продажи отечественного автопрома.
>ради субсидий
Они эти субсидии получают именно из-за производства, без разницы сколько они выпускают машин, если оно было и есть убыточным без субсидий.
Их вложения в биток принесли за короткий промежуток времени больше прибыли, чем всё их производство машин со старта.
Нужно перевести на английский и отправить в Теслу я думаю они оценят ценные советы! Если не отправить, могут и обанкротиться. Не ждите - отсылайте прямо сегодня!
зачем ему вообще машины делать, когда он зарабатывает в твиттере шатая биткоин
Тесла уже давно не получает никаких субсидий. Как на уровне предприятия, так и на уровне покупателей (федеральные и штатные такс кредиты давно закончились).
не понял, какая связь между дефицитом чипов и отказом продавать самую дорогую модель?
наверно самая дорогая модель потому и дорогая, что в ней много дорогой электроники?
Как неожиданно, но вы забыли добавить что материал еще что-то стоит. Кроме самой электроники.
да не факт, частенько добавляют колёса позолоченные, сиденья из кожи тушканчика и прочая.
Если бы с Теслой так работало. Там салоны всегда были хуже, чем в других авто за ту же цену. Самая дорогая она потому, что там самый большой аккумулятор
Ну на бОльший аккумулятор точно не надо больше чипов
Да никакой связи, просто очередной редактор, выдумывающий новости на ходу. Ничего нового.
На самомо деле Маск говорил о проблемах с поставками сырья, дословная цитата: "Prices increasing due to major supply chain price pressure industry-wide. Raw materials especially."
Но потребляя новости с VC и не перепроверяя источник самостоятельно такая дезинфа плодится вечно :)
как платят - так и работаем :D
Дефицит чипов => запланированное количество авто производить не получится.
Самая дорогая модель на то и самая дорогая, что у неё будет меньше всего покупателей. При прочих равных, лучше отказаться от того, что продаётся меньшим тиражом, чем от того, что продаётся большим. От обычного Plaid не отказались, во-первых, потому что это имиджевая модель (самая быстрая тесла), а во-вторых, потому что при снижении тиража на фиксированное количество авто, Plaid ещё можно будет произвести, в отличии от Plaid+.
Ну все, Тесла уже не торт )
Как обычно, авторы VC мешают все в одну кучу, нужен какой-то выпускающий редактор, что-ли.
Plaid+ отличалась от Plaid по сути увеличенным пробегом(520 миль против 390) и чуть большей мощностью(1100 лошадок против 1020) и, соответственно, до сотки чуть быстрее ехала. Маск решил пока не выпускать более мощную, так как конкурентов даже для Plaid пока нет. Полагаю, Plaid+ все же выйдет, но чуть позже, когда в новый Taycan отрядят побольше лошадок. Никакой причины в задержках чипов для Plaid+ не было.
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