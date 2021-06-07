СК в Петербурге снова проводит обыски у одного из сервисов аренды электросамокатов Статьи редакции
Дело завели из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Региональное управление Следственного комитета проводит обыск в сервисном центре неназванной компании и изымает предметы и документы, представляющие интерес для следствия.
На оперативном видео видны самокаты в расцветке Whoosh. Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий от сервиса.
Следственные органы расследует уголовное дело, возбуждённое по ч.1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, с 13 по 14 мая руководство компании, «пренебрегая безопасностью иных участников движения», выдало электросамокаты в краткосрочную аренду молодым людям в возрасте 20 и 21 года.
Один из них наехал на самокате на пешехода, после чего оба пользователя избили его. «Стоит отметить, что коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования», — говорится в сообщении.
СК в Петербурге завёл дело в конце мая 2021 года. «Фонтанка» писала, что речь идёт о происшествии в середине мая — когда двое молодых людей наехали на врача и писателя Валерия Айрапетяна. После этого глава СК Александр Бастрыкин потребовал найти нападавших — 18 мая их арестовали.
В Whoosh заявляли vc.ru, что случай с наездом произошёл на их самокатах, однако сервис не получал официального уведомления от СК и не знает, идёт ли речь о компании.
- В мае 2021 года комитет по транспорту в Петербурге предложил компаниям ограничить скорость электросамокатов в сервисах проката до 15 км/ч.
- Такие же ограничения вводят московские власти: в мае «медленные зоны» для арендованных электросамокатов с ограничением в 15 км/ч ввёл Дептранс. Среди обсуждаемых мер — ограничение скорости в 25 км/ч, а в пешеходных зонах — до скорости пешехода.
Пассажир Ситимобиля попросил остановиться, вышел и отпиздил водителя Яндекса. Почему майлру не предпринял меры по защите других участников движения от клиента своего сервиса?
Да, а еще домовую книгу, справку с жека, выписку из пенсионного, анализ кала и мочи сданные в полночь при полнолунии и семейное древо по 7е колено... Хотя с выпиской из пфр я борщанул, ну пусть будет
Домовая книга?
а может это была не случайность, вообще очень напоминает "чёрный пиар" и возможность зацепится, что в итоге и происходит
Поддержка бизнеса в действие.
Может излишне пафосно звучит, но чужого бизнеса не бывает. Сегодня пришли к бизнесу по аренде самокатов (который в этой истории явно не при делах), завтра придут в кофейню (в которой эти двое ели год назад), послезавтра к вам.
Вместо того, чтобы переживать за чужой бизнес, предлагаю решить школьную задачку:
С какой высоты нужно уронить кирпич весом 4 кг, чтобы его кинетическая энергия, переданная земле, была равно кинетической энергии дрища весом 50кг, едущего на скорости 20км/ч.
Если вы конечно осилили курс базовой физики в 8 классе.
Нынешние бизнесы сильно связаны друг с другом, бизнес на бизнесе одним словом... Нет, двумя 😊
По логике следствия так надо наезжать на все офисы Ламборджини. Ведь именно на этих машинах больше всего 20-21 летних придурков гоняет по Москве, показывая крутость
Или вариант 2: на бензозаправки, мол "зачем вы ламорджини заправляете, они же гонять будут, вы не предусмотрели меры для безопасного использования вашего бензина"
Холодный инструмент
По какой логике? Ламборджини выдают в аренду свои автомобили неустановленным лицам?
@Инспектор А пожизненный бан юзеру за сексизм можно впаять?
А почему неустановленным? Оплата самоката по карте + привязка к номеру телефона. Не знаю как в вуш, но некоторые прокатчики ещё и скан паспорта просят.
По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства одной из коммерческих структур «из корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения, предоставили электросамокаты в краткосрочную аренду двум молодым людям в возрасте 20 и 21 года»
Совсем бизнесмены охренели, из корыстных побуждений действуют!
А ск думал, что мужики вроде не жадные, а оно вот как оказалось
Думаю дело было так:
пришли к самокатчикам и сказали - Вы же не корыстные, дайте покататься, пока солнышко светит. Им отказали. Ну и завертелось.
Израильский ГОСТ
Ктса, кто не слышал. Считаю Энджоя "Master of positive thru the clouds of hatered".
Иногда (всегда) важно уметь улыбаться даже над лютостью.
Пацан к узбечка ехал! За заказом ипать!
С законом про ограничения скорости вопросов как бы и нет. Но что именно хочет от прокатчиков СК? Найти установленные пулемёты на самокатах? Антенны 5g, которые внушили придуркам, что можно гонять по тротуарам так, как им вздумается, и долбить несогласных с таким поворотом?
Я очень поддерживаю всякие арендные сервисы, но давайте реально признаем — с распространением этих самокатов стало опасно ходить по улицам. Количество идиотов, которые проносятся со скоростью света в сантиметре от тебя, выросло катастрофически. Неужели сложно их замедлить программно до каких-то вменяемых значений? Ведь зачастую ими управляют люди, которые вообще в первый раз встали на самокат.
Израильский ГОСТ
При чем в прошлом срачном топике с удивлением узнал, что всех прокатчиков уже обязывали ставить ограничение на 25.
Либо кто-то что-то не договаривает, либо одно из двух. Теряюсь в догадках, откуда вообще тогда весь наброс сабжевый в масс-медиа появляется и зачем.
При скорости 25 км/ч, если на такой скорости в вас влетит упитанный мужик, вполне может и кости переломать.
Это высокая скорость для ДТП на таком транспорте с пешеходом.
Упитанный мужик может влететь и на велосипеде, для которого скорость не ограничена законом. Шоссейник может вполне до 40 км/ч и выше разогнаться. Да и вообще, в России упитанный мужик может просто дать п.зды на тротуаре или без него.
Максимальный предел скоростного режима устанавливается не для того, чтобы минимизировать повреждения при ДТП, а для того чтобы минимизировать возможность совершения самого ДТП в принципе. Говоря иначе, при этой скорости, если водитель трезвый и не пялится в телефон, он условно не может попасть в аварию.
При скорости 25 км/ч, если на такой скорости в вас влетит упитанный мужик, вполне может и кости переломать.
Ну попробуйте назвать скорость при которой упитанный мужик таки может въехать на самокате вам по зубам? Внезапно окажется, что никакая скорость для вас не приемлема, и вы вообще не готовы, чтобы в вас кто-то врезался ни на какой скорости.
Вряд ли вы вообще ездили на самокате, если считаете, что 25 км/ч много для лимита. Вполне нормально. Попробуйте, не получится у вас на этой скорости разложиться. Разве что специально.
5 - 7 км/ч скорость ходьбы обычного человека. 20 км/ч средняя скорость бега.
У Whoosh кстати еще и скорость разгона специально обрезана.
20 км/ч – это далеко не средняя скорость бега, а очень даже высокая (для средней именно).
Я прекрасно понимаю, о чем говорю. На электросамокатах ездил не раз, но только поздним вечером, когда на улицах почти или совсем нет людей. Безопасная скорость на самокате до 35 км/ч, дальше уже стремно ехать ввиду потенциальных опасностей на дороге.
Нужно ограничивать не скорость самоката, а ограничивать доступ к самокатам людям без мозгов, которые на тротуарах с большим количеством людей едут на полную и даже не думают снижать скорость.
На юриков не заводят
В статье "Следственные органы расследует уголовное дело, возбуждённое по ч.1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)". Или вы подумали, что "услуга избивания случайного прохожего" была ненадлежащем образом оказана и дело все таки на этих отморозков?
Сидеть будет директор, а не юрик
Всем защитникам прав самокатистов:
"В Волгограде 15-летний подросток на электросамокате снёс 42-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зелёный
https://life.ru/p/1401837
Пострадавшая переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. Её доставили в больницу с травмой головы"
Всем защитникам прав автомобилистов:
"вечером в Советском районе Волгограда около 19.00 часов на Университетском проспекте автомобиль сбил женщину. Как сообщили ИА "Высота 102" свидетели, ДТП произошло недалеко от железнодорожного моста, возле заправки. По словам очевидцев, женщина находилась на пешеходном переходе, водитель, сбивший ее, с места происшествия скрылся"
https://v102.ru/news/37209.html
Всем защитникам прав поваров - а Вы знаете, что сколько народу убивают кухонным ножом?
Вернулся в город и не понял, что за хуйня творится - повсюду эти самокаты разных расцветок и мощности, стоят пачками в аренду от разных сервисов. Многие самокаты из представленных могут развивать скорость до 40-50 км, их спокойно берут дети и пожилые люди любого возраста, гоняют как сумасшедшие по паркам и дорогам, а потом сидят на скамейкам с кровавыми коленками. Не хочется останавливать естественный отбор, но блеать не надо забирать с собой нормальных людей!
Вернитесь обратно. Я так и поступил.
Вот так и Стерлигов, приехал в город, ох.ел и обратно к себе в деревню. А потом началось - "Пид.орасам вход запрещен", "Надо клеймить проституток" и так далее.
Я там спиваюсь
Перестаньте ходить по соседям. Я не хожу - не пью, но стоит начать...
Зачистка поляны под крупных игроков, им даже не придется демпинговать для входа.
Flash mob
Прочитал новость, сделал вывод - Минута 9 рублей, скорость фиксят, больше денег.
Когда пресс служба Urent дала бабла, и теперь надо писать "у одного из сервисов аренды электросамокатов".
Ищут правду? Или оскорбления чувств?
то права для електросамокатов, то оыбски у владельцев: по ходу кто-то пытается отжать этот бизнес
Ну вообще, имхо, права - здравая идея. Понятно что тут нужны какие-то особенные права, типа как у лодок. Как минимум, какое-то обучение должно быть - без него малолетки дичь творят.
Тем у кого нет прав - резать скорость до 10 км.
Тем у кого есть автомоблиьные права - ускооренная процедура самокатных (или вообще автоматом давать)
Так яндекс же выходит на рынок. Абсолютно регулируемый и управляемый. Может и сбер подтянется.
Надо, наверное, как при получении прав на ТС экзамены и практику. Уверен, что многие нарушают правила просто по незнанию. Номера на самокаты, лимит на скорость встроенный, камеры везде на скорость. Ну и после всего такого уже никто не будет ездить на самокатах )))
Хотелось бы, чтобы в следующий раз "оба пользователя" наехали на меня. Тогда искать нападавших бы не пришлось.
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