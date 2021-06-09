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Транспорт
Маша Цепелева

В Петербурге перестали работать все сервисы аренды электросамокатов Статьи редакции

С 6 утра оперативники в Петербурге начали изымать электросамокаты с парковок, подтвердили источники.

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Петербургские кикшеринги Whoosh, Molnia, Urent, Eleven и Busy-Fly запретили арендовать электросамокаты через приложение в ночь с 8 на 9 июня, сообщает «Бумага».

Вечером Molnia отправила пользователям уведомление, что закроет для катания центр Петербурга с 23:00 8 июня. Компания связала это с рекомендациями СК и обещала в ближайшее время расширить зоны катания в других районах города.

В 9 утра уведомление от Molnia изменилось: «Мы убираем все самокаты. Сейчас мы вынуждены их временно убрать, как решится вопрос, мы сразу тебя оповестим. Приносим извинения за неудобства».

В приложении Whoosh появилось уведомление, что работа сервиса приостановлена, возможно, на непродолжительный срок. В остальных сервисах просто нельзя арендовать электросамокат.

Один из игроков на рынке рассказал vc.ru, что пока кикшеринги не понимают, как работать — СК, администрация города, профильные комитеты говорят разное.

9 июня оперативники в Петербурге начали изымать самокаты с парковок, подтвердили vc.ru источники на рынке.

  • 8 июня власти Петербурга сообщили, что заключили соглашение с кикшерингами и ограничили скорость электросамокатов до 10 км/ч в двух районах.
  • 3 июня в офисах кикшерингов прошли обыски из-за расследования после случаев, когда на улицах Петербурга люди на электросамокатах сбили детей.

#новость #кикшеринг #электросамокаты

200 200 комментариев
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34
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Виктор Раенко

122

Я считаю, что раз задавили человека на самокате, нужно запретить самокаты. Недавно около дома задавили человека на велосипеде, поэтому и велосипеды нужно запретить. А сколько людей разбилось на автомобиле, их тоже давайте запретим. Ну и самолеты тоже опасные, тоже запретим. А теракты в метро? И метро опасное, тоже запретим.

Крутая логика у нашего государства… 

Ответить

Leo Uvarov

Виктор
29

одна машина скатилась в переход - установим бетонные блоки возле каждого перехода :)  Чиновники, сэр...

Ответить

Alexey Ivanov

Leo
8

Как вариант: противотанковые ежи на тротуарах против электросамокатов.

Ответить

Sergei Timofeyev

Leo
0

Там был автобус. Неуправляемый. якобы. 

Ответить

Сергей Лукин

Leo
0

А вот тут не надо. Бетонные блоки проходу и проезду на велосипеде никак не мешают.

Ответить

Григорий Иоффе

Leo
–1

у этого хотя бы есть объяснение - распил

Ответить

Аркадий Алексеевич

Leo
–4

Ну какие вы тупые, это шок конечно, даже объяснять лень

Ответить

Vladislav Stan

Виктор
24

А водку слабо запретить? или дружки бункерного деда не позволят?
А табачок? 
А коронавирус почему еще не запретили? 
Запрещают только то, к чему еще не присосалась опричнинная гэбня или дедушкины дружки-бандиты

Ответить

Hoken PWNZ

Виктор
13

У самолетов есть аэропорты, у метро- подземка. Пока не начнут массово строить инфраструктуру под  самокаты и велосипеды, нахрен они не вперлись на тротуарах.

Вчера под каким то постом писал уже, но повторюсь. Самокаты эти как поюзают, так и бросают где попало. Раньше бомжи летом под кустами спали, теперь самокаты валяются.

Ответить

Evgeny B

Hoken
–2

збс, держи в курсе.

Ответить

Hoken PWNZ

Evgeny
–2

Лучше за щеку подержи

Ответить

Андрей Петров

Виктор
8

Вся проблема только в менеджменте. Есть у нас на балансе государства несколько толковых управленцев, имена сами знаете, которые смогут справиться с такой работой. Придется передать бизнес им. В интересах безопасности граждан конечно же

Ответить

Labelig

Виктор
5

Просто не очевидно как регулировать самокатчиков - как водителей транспортного средства или как пешеходов?

Власти в России выбрали наиболее либеральный путь и просто разрешили самокаты без ограничений, как пешеходов, но это не сработало - самокатчики сбивают и даже избивают людей, очевидно нужно более строгое регулирование. Но пожалуй не такое строгое как в случае с автомобилями.

В Великобритании поступили по-другому: самокаты по умолчанию запрещены, разрешены только в отдельных тестовых зонах, для езды на них требуются права и страховка. За езду за пределами разрешённых зон - штраф в сотни фунтов, плюс снимаются баллы в правах. За езду без прав - самокат конфискуется до момента, когда человек получит права. Езда по тротуарам запрещена.

E-scooter trials: guidance for users
Where you are allowed to ride an e-scooter rented as part of a government trial, how to travel…
www.gov.uk
Ответить

Michael Nick

Labelig
1

Да все очевидно. Выехал на проезжую часть- ответственность как у водителя и спорных вопросов бы не возникало. Участниками дорожного движения являются даже пассажиры авто, а самокатчики почему- то под эту категорию не попадали.

Ответить

Yuri Istomin

Michael
1

"Участник дорожного движения" - лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства.
"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.

Ответить

Utin Antip

Виктор
5

Нужно запретить людей и запретить запрещать.

Ответить

Арсений Петрович

Виктор
5

Убрать электротранспорт с тротуаров точно нужно. Это и доставки всякие. Они едут 40-50км/ч, это реально опасно.

Ответить

Вася Пражкин

Виктор
3

Был случай, когда чиновник за рулем авто задавил полицейского за рулем другого авто. Кого тут запрещать, как считаете?

Ответить

Vladislav Stan

Вася
1

А помните, как священник сбил человека? Почему бы не запретить РПЦ?

Ответить

kazakov

Vladisl…
1

Вообще пропаганда православной церкви может легко приравниваться к мошенничеству, как и любая другая секта. Чем их Бог отличается от Бога Кузи, я понять не могу, хотя того же Кузю я хотя бы по телевизору видел. А если серьёзно, в нашей стране помимо православных живут ещё мусульмане и другие фантазёры, но по центральному ТВ и в школах почему-то ставку делают именно на одно сектантское движение.

Ответить

Артем Павлючук

Виктор
2

Водку ещё нужно запретить. Сколько людей от неё умерло и было убито.

Ответить

ur spam

Артем
0

Вот тут согласен, кстати.

Ответить

А. С.

ur
0

 . 

Ответить

Станислав Александров

Виктор
0

Падажите!! Сколько мы испытывали с вами душевных травм от тупых заявлений депутатов и высших чиновников?! ЗАПРЕТИТЬ!  А  СК, тут травма у всего населения...! ну вы поняли

Ответить

Demaster

Виктор
0

А сколько людей в своё время попало под повозки или были скинуты с седла...

Ответить

Sam Beckett

Виктор
0

Самый угар - в этом году же аренде самокатов выдали дотации от правительства. Не прошло и пары месяцев начала сезона - уже запрещают. 

Ответить

Artem 69

Виктор
0

Да, логика понятна. То есть нет велодорожек и инфраструктуры, то виноваты велосипедисты и самокаты. И пешеходы тоже мешают, поэтому надо в городах расширить дороги и сделать не 4х-8ми полосное шоссе а 10ть-12ть полос, чтобы никто не ходил, тогда и сбивать некого будет.

Ответить

Vladimir Voloshin

29

Классическая Раша. Двоих сбили - испортим жизнь тысячам. По другому у нас не научились пока. И не научатся, наверно.

Ответить

new_comment

Vladimir
36

Классическая Раша. Автомобили сбивают людей тысячами, гоняют где-хотят и как хотят, паркуются, где хотят - всем пох. Самокат сбил человека - нужно срочно принимать меры! Запретить! Отрегулировать!

Ответить

Alexander Tereschenko

new_comment
3

Классическая Раша. Вместо того чтобы решать свою проблему. нужно сказать :"не трогайте меня, хватайте их". По факту проблема как с автомобилями, так и с самокатами\велосипедами. Проблемы обе должны быть решены и общее у них - ПДД, сами правила устарели очень и нужна реформа

Ответить

Владимир Пыхтарев

new_comment
3

Чиновники на самокатах не катаются, а на машинах вполне

Ответить

Денис Демидов

new_comment
1

Автомобилисты главный налоговый тягловый скот РФ, в цене бензина до 80% налогов, в цене автомобиля больше половины это налоги, а чем может похвастаться самокатчик?

Ответить

new_comment

Денис
0

То есть реально в России неизвестны никакие способы решения проблем, кроме запретов? Можно спросить у европейцев про программу vision zero.

Ответить

EMIX091

new_comment
0

Можно еще привести аналогию с оружием, как только случается очередное чп с приименением ствола, все, надо запретить, урезать по максимуму

Ответить

Ware Wow

Vladimir
6

Классическая Раша. Законы принимают не сразу

Законы обычно и идут вслед за технологиями.
Тот же интернет, криптовалюты, автомобильное движение, коптеры, что угодно.

Ответить

EMIX091

Vladimir
2

У Хана Батыя такая практика была, один накосячил, наказывался целый полк

Ответить

Константин Глядяев

EMIX091
3

Сталкивание людей лбами, самая эффективная практика, начальник в стороне и как бы не при чем, а они между собой вопросики решают, в СССР была круговая порука, тоже не плохо работала

Ответить

Чрезвычайный утюг

Vladimir
–3

Сказать, сколько в классической Французяше штраф балбесам на самокатах за превышение и даже выезд на тротуар с пешеходами?

Но по сути всё правильно сказали. Раша была слишком гуманна к идиотам.

Ответить

Комментарий удален

Сергей Воробьёв

Evgenii
0

@Шериф или как там вызывать опергруппу?

Ответить

Комментарий удален

Влад Полагушин

35

Почему ни один чиновник вместо своих «запретить» не говорит «видимо самокатов стало слишком много, давайте начнём делать велодорожки, инфраструктуру, правила».

Слишком много этих «запретить».

Ответить

Тонкий якорь

Влад
–3

 давайте начнём делать велодорожки, инфраструктуру, правила»

Производители самокатов и сервисы аренды готовы инвестировать в эти проекты?

Ответить

Влад Полагушин

Тонкий
15

А это разве не функция государства? Создавать пригодную для Жизни среду, отвечающую современным тенденциям.

Или дороги должны автоконцерны строить, а на безбарьерную среду все малоподвижные категории граждан скидываться?

Ответить

Тонкий якорь

Влад
–7

Среду для кого? Для отдельно взятой малочисленной социальной группы? Нет, не должно. Это должно быть в интересах тех, кто занимается реализацией данной продукции.
За автомобильные дороги автомобилисты платят транспортный налог и акцизы, включённые в топливо для автомобилей.

Ответить

Dmitry Popov

Тонкий
6

Если у самокатов и велосипедов будет хорошая инфраструктура, то эта "малочисленная группа" очень быстро станет многочисленной. Тут как бы прямая связь, учитывая, особенно, насколько электросамокат реально удобный транспорт индивидуального перемещения, и насколько он лучше автомобиля с точки зрения всего города (как минимум по площади и экологичности).

Давайте на секунду помечтаем и представим: У нас во всем городе появились велодорожки. В автобусах часть места под площадки для переезда с самокатами/велосипедами. В метро - стоячией вагоны для людей с транспортом.

И даже про климат разговоры бредовые - на самокате реально можно кататься большую часть года: с апреля по октябрь, а некоторыми зимами и больше. Одежда запасная не нужна (на самокате не потеешь, а грязь он неплохо на крылья ловит). Все отлично.

Да тут нужно будет дебилом быть конченным, либо человеком с особыми медицинскими показателями, чтобы не перейти на такой транспорт - экономия во всем: и в транспорте в самом и во времени, для города - в площади, в количестве нужных парковок.

Но наоборот оно не будет - сначала инфраструктура, а потом массовость.

Ответить

Тонкий якорь

Dmitry
–2

Потому что это всё развлечение. Проезд 10-20 километров в городской черте на самокате займёт больше времени, чем на общественном транспорте или личном автомобиле, а транспортировка самоката на общественном транспорте это вообще хохма, в чём тогда смысл? От автобуса или метро можно и пешком пройтись.
Да и перевозить на самокате что-то крупнее сумки достаточно проблематично. Даже продуктами не закупиться.

Ответить

Dmitry Popov

Тонкий
0

Это, скорее всего, говорит человек, который никогда в реальности самокатами не пользовался. Перемещение на них в 90% случаев намного быстрее чем на авто. Особенно если это не очень большие расстояния. А уж по центру я вообще молчу (особенно если это центр Питера, а не Москвы, где метро через каждые 500 метров)

Ответить

Влад

Dmitry
1

Да сейчас уже много водителей возят с собой самокаты. Потому что парковку в центре найти нереально, а так кинул авто шёл место было и за 10 минут доехал до точки.

А с кикшерингом и возить не надо. В общем кто никогда не сталкивался, тот и говорит, что это все развлечение.

Ответить

Alexey Ivanov

Тонкий
0

Я ездил около 10 км в Мск и Питере по делам, это удобнее транспорта, если хорошая погода и ясный маршрут.

Ответить

ur spam

Dmitry
0

Так белки-истерички хотят инфраструктуру прямо сейчас, хотя бурный рост популярности средств индивидуального перемещения начался всего пару лет назад.
Давайте представим, что вам дали возможность это решить. Ваши действия? Велодорожка на Невском в обе стороны? Там уже, кстати, выделенная автобусная полоса есть местами, по которой такси ездят.

Ответить

Dmitry Popov

ur
0

Наши действия ее начиать строить и регулировать движение. Но уж точно не запрещать транспорт, который, потенциально, на дистанции может решить очень много городских проблем

Ответить

Anton B.

Тонкий
0

А сколько людей пользовались арендой самокатов и сколько инвалидов в стране? К слову о малочисленности. Нахер тогда инфраструктуру для инвалидов, не должно государство. 

Ответить

Тонкий якорь

Anton
–1

Да, инвалидами становятся потому что так удобнее.

Ответить

Anton B.

Тонкий
0

Я вам ответил на ваш аргумент о малочисленности и что из-за этого ничего государство не должно. А вы ответили, лишь бы ответить. 

Ответить

Vladimir Voloshin

Тонкий
10

А разве это не должно оплачиваться из бюджета? Как строительство дорог, велосипедные дорожки те же в Москве. Самокат может быть не только арендованный, но и мной купленный, за который я заплатил налог. Почему должны инвестировать эти компании?

Ответить

b0rke5

Vladimir
1

Как думаете, откуда деньги берутся в бюджете?Вы налог на машину платите? Вот оттуда и средства на поддержание дорог. 
С владельцев легкого транспорта надо также брать налог, за счет чего строить им инфраструктуру.

Ответить

Ян Марков

b0rke5
–1

Что ты несешь блять. Большая часть асфальта из бюджета благоустройства. Вы там на своих кредитопомойках платите на половину дорожного знака. 

Ответить

b0rke5

Ян
0

Так, а откуда в бюджете благоустройства деньги берутся, вы не расскажете? 
И можно слегка сменить тон, а то ощущение, что у вас сейчас нервный срыв случится, я переживаю)

Ответить

Влад Полагушин

Vladimir
2

Представители власти постоянно говорят «государство ничего вам не должно», вот народ и привык видимо.

Ответить

Alexey Gutorov

Тонкий
3

а в велосипедные дорожки где-нибудь в условной Голландии инвестируют производители велосипедов?

в озеленение жилых массивов (парки, газоны там...) — в это инвестируют производители парков и газонов?

по-моему, это не так работает или должно работать. есть запрос от общества на озеленение или там на самокаты, значит те, кого общество выбрало решать свои проблемы, должны предложить адекватный ответ. а не тупое "запретить" или "вам надо вот и ебитесь"

Ответить

Тонкий якорь

Alexey
–1

Ткнул в первое попавшееся место на гугл картах, фотография 2020 года, ну и где эти таинственные велодорожки, которые должны быть чуть ли не везде?

У «общества» запрос на всё. У одного на площадки для выгула собак, у второго на запрет содержания собак в городской черте, у третьих на выделенные полосы для автобусов, у четвёртых на упразднение автобусов и так далее. Нет такого, чтобы у нас поголовно люди ездили на велосипедах и самокатах. Это нишевое занятие.

Ответить

Тонкий якорь

Тонкий
–2

А, увидел, они сбоку. То есть это две полноценные полосы проезжей части в обе стороны. Куда их строить в мегаполисе по такому принципу?

Ответить

Alexey Gutorov

Тонкий
0

таки я наугад ткнул, назвав Голландию.
суть-то не в этом - в Голландии там эти дорожки, или в Дании, или еще где. Суть в том, как должны решаться такие "запросы на все". 

Ответить

Влад Полагушин

Alexey
0

В Голландии в центре города только дорожки. Там велосипедист главный на дороге, не пешеход.

Просто если тыкнуть в трассу, то кончено там не будет дорожек)

Ответить

Андрей Ковалев

Влад
5

Сам каждый день замечаю, что ни новость то новый запрет или где то снова работает следственный комитет.

Ответить

Влад Полагушин

Андрей
5

Потому что запретить всегда проще, чем подумать над проблемой.

Ответить

EMIX091

Влад
1

Не удивлюсь, если специально делается акцент именно на этом, чтобы убрать вообще любой недорогой транспорт с улиц городов. Ведь имея личный велосипед, самокат или моноколесо, налоги в бюджет не поступают.....

Ответить

Влад Полагушин

EMIX091
2

Естественно государству это не выгодно. Бензин не расходуется, акцизы не платятся.

Ответить

EMIX091

Влад
1

С другой стороны, народ на самокаты если пересядет и будет пользоваться городским транспортом чаще, больше доходов будет для города, ибо самокат он чутка помобильней велосипеда будет, пробок и транспортной загруженности в центрах городов будет меньше, выгода на лицо.

Ответить

Инокентий

Влад
0

Зачем думать? думают о деньгах, где их больше и как быстрее их освоить, а все мешающее лучше запретить патратив на это минимум чиновник часов. Личное мнение.

Ответить

EMIX091

Влад
1

Э, братан ты так не говори, дорожку каждый год перкладывать не будешь, а плитку с бардюрами можно, это другое. Тут вопрос надо по другому ставить-какую выгоду получит город, если будут убраны самокаты с улиц? Явно будет увеличение транспортной загруженности, машин становится все больше, больше заторов. Либо правительство просто не придумало как стричь еще больше купонов с кикшерингов(помимо икх отчислений, что фирмы и так платят сейчас). А безопасность в первую очередь должна быть со стороны юзеров кикшеринга. Кстати интересная тенденция, мы потихоньку приходим к опыту Европы(как обычно с запозданием, лет лет так на 5) там у них на государственном уровне ограничение 20 км/ч для всех самокатов, в том числе и для личных, но что то я не слышал, чтобы было у них много эпизодов с наездами и дтп с участием самокатчиков или кикшерингистов. Наверно менталитет совсем другой все же.

Ответить

Влад Полагушин

EMIX091
4

В большинстве стран Европы есть велодорожки, поэтому и ДТП меньше.

Но судя по комментариям выше, у нас их не будет никогда, так как на них нужно скидываться велосипедистам.

Ответить

EMIX091

Влад
0

В первую очередь вижу проблему в менталитете, банально по общению, как будто село недавно приехало в город. Было бы взаимное взаимоуважение ко всем участникам движения-не было бы запретов вообще этих, логично же. Я вот люблю кататься на самике, это реально удобно, учитывая развитость транспортных артерий в той же Москве-грех не пользоваться таким преимуществом, как доехать до метро не за 15-20 минут(пока дождешься автобуса, пока он проедет все остановки до метро), а за 5, спокойно, останавливаясь только на светофорах

Ответить

EpiSH

18

То есть из-за дела об обычных травмах они заблокировали работу пяти частных компаний чтобы найти тот самый самокат? У них реальной работы нет или это какой-то способ давления на бизнес?

Ответить

Mark Borisov

EpiSH
27

Поддержка малого и среднего бизнеса

Ответить

Антон

Mark
3

Ага, во всей красе. Правильно говорят про наших тупых депутатов и блюстителей порядка, вы лучше вообще ничего не делайте, дайте пожить людям спокойно, а то со своей поголовной заботой уже всех задушили. Идиоты тупорылые.

Ответить

Антон

Антон
0

Интересно, какая категория из выше мной описанных минусят мой предыдущий пост? 😁

Ответить

Hoken PWNZ

Антон
2

Ну так один минус от депутата, а второй от блюстителя xD

Ответить

Alexander Ivanov

EpiSH
4

Да здесь-то как раз все понятно. Есть проблема, всплывшая уже на федеральный уровень - конфликт между самокатчиками и пешеходами, между самокатчиками и автолюбителями. Государство должно конфликты решать, иначе население звереет и решает самосудом, бессмысленным и беспощадным. Государству это как красная тряпка, алярм. Потому что у государства монополия на насилие.
Вот государство и впряглось разруливать. Но государство просто не умеет разруливать мягко и аккуратно, вот и решает как умеет - просто в пользу пешеходно-автомобильного большинства.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexander
0

Могли бы просто на проблемное место разбомбить. Глядишь, появился бы новый центр города. )

Ответить

Григорий Крутеев

EpiSH
2

Не успели попилить рынок, осознали ошибку, исправляются

Ответить

Artem Zinnatullin

23

Экономический форум закончился — продолжаем кошмарить бизнесы

Ответить

Vladislav Stan

Artem
7

Поизображали экономику и хватит: все в бараки и к мусорным бакам с едой. 

Ответить

Игорь Протасов

Vladislav
0

Баки уже на замки закрывают

Ответить

Sergei Timofeyev

Игорь
1

Ещё 300летие вспомните, когда мусорные урны в городе исчезли. Совсем.

Ответить

Дмитрий Александрович

Artem
–2

Сперва водкой запретили торговать по ночам, а теперь свалки самокатов с тротуаров убрали. Доколе клятый режим будет давить несчастных социально ориентированных предпринимателей?!

Ответить

Ян Марков

Дмитрий
1

Как ты ловко связываешь асфальт с молоком. 

Ответить

Dmitry Korolev

8

Самокатчики невменько. Не умеешь себя вести на дороге - учись. Не хочешь учиться - нефиг ездить.
Я бы ещё велосипеды в городе запретил, оставить только на проезжей части. По городу уже ходить невозможно- только и жди, когда очередной м..к на тебя на чем-нибудь наедет

Ответить

EMIX091

Dmitry
10

Да мы бы и не против выйти на проезжую часть с велосипедистами, да вот только выделенных полос мало для нас сделано, и то, если где сделано, то сделано на отвались, либо слишком узкая полоса для движения одного тс в одну сторону, либо резко обрывающая полоса, без намека на продолжение

Ответить

Артём Прошин

EMIX091
0

Вот жешь бл... Какие мудаки градостроители. Не могут вернуться в прошлое и предусмотреть для тебя велодорожки. Или сейчас могли бы просто перенести дома. Ну мразоты.

Ответить

EMIX091

Артём
0

Не передергивай, как уже говорили на эту тему, при любой возможности расширить доп, будут жертвовать всегда тротуарами и тем более велодорожками. А тротуары у нас во многих местах достаточно широкие, чтобы нанести разметку для вело-само транспорта, просто этим никто заниматься не хочет

Ответить

Alexey Ivanov

EMIX091
2

Велодорожки на тротуарах в мск в центре не работают: на них полно пешеходов даже в будни.

Ответить

Артём Прошин

EMIX091
–1

Вот последней фразой ты и ответил на свой вопрос. Ибо нахер это никому не надо, включая самих ездунов без правил.

Я не понимаю, что мешает вам собрать ассоциацию вело-само-ездунов и не начать продвигать этот вопрос в массы?

Ответить

Dmitry Korolev

EMIX091
–7

Вам никто ничего не обязан

Ответить

Никита Битюцкий

Dmitry
0

Да ну?
Потому так и живём. Мы скидываемся государству, пусть оно наши интересы учитывает.

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Mark Rapida Gromov

Dmitry
3

движение на велосипеде по тротуару и так ограничено статьями 24.2 и 24.6, только вот всем похуй на это

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Hoken PWNZ

Mark
0

Да у нас в РФ вообще много законов хороших, только не зря существует присказка: "Суровость законов нивелируется необязательностью их выполнения". Проблемки в людях, что "Я так привык\20 лет живу, всегда так было"

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Михаил Гельм

Dmitry
3

Я бы тебя в городе запретил, ездить невозможно

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Andrey Vladimirsky

Dmitry
2

Лично меня бесят велосипедисты, которые рюкзаки доставочные возят. Когда такие заезжают на тротуар, то они зарабатывают за счет неудобства и опасности пешеходов. 

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Yuri Istomin

Dmitry
1

Согласен, хотя на велике 99,9% населения умеет ездить с детства и к тому же там скорость ограничена мускульной силой и весом человека. Представить, что 120 кг тело будет на веле выдавать 20-25 км/ч весьма затруднительно, а на кике - вполне себе.
Шеринговые самокаты многие используют первый раз и не знают всех тонкостей их использования (маневренность, езда через бордюры и т.п.) и опасностей наезда на других людей.

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Anton B.

Dmitry
1

Ага. А вот я еду на велосипеде по велодрожке и там куча мудаков, которым мало их тротуара в 10 метров, а другим мудакам приятно свою колясоньку по велодрожке катить. Кто тут мудак?
 
Дело не в дорожках, велосипедах, самокатах, а в кретинах, которые ими пользуются. Сначала они летают на самокатах как уроды, а потом сами же ходят по велодрожкам и везде им все не так.

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Kirill Kirillov

Anton
0

Так говори этим мудакам спокойно что эта часть тротуара предназначена для велосипедистов, покажи знак, разметку. Может очухаются

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Дмитрий Гладышев

Dmitry
0

Вот только за всех говорить не надо.

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Dimitry Who

–16

Не долго гопота каталась

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Пора за дело

Dimitry
11

А самокатного быдла то в комментах понабежало сколько))

Ответить

Dimitry Who

Пора
–12

Самокатного? Так это вы быдло, носитесь по тротуарам как д*****бы,  из-за вашей культуры вождения страдают другие 

Ответить

Stepan Trifonov

Dimitry
9

Ты воюешь не в ту сторону

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Артём Прошин

3

Ну почему на этом ресурсе так много инфантильных персонажей? "Мне лично не удобно - значит наше государство самое ужасное на свете. "

Причинно-следственные связи совсем не работают?

Уважаемые хипстеры западнико-дрочеры, попробуйте удавить связь: машина, дорога, ПДД, КОАП, УК РФ.

И следующая цепочка: Дегенерат, самокат, отсутствие правил.

Давайте вместе подумаем, почему машины не запрещают, а самокаты запрещают?

Ответить

Jan Ben Jan

Артём
8

Потому что те, кто может запрещать, сами ездят на машинах.
А на самокатах, те кто может запрещать, не ездят! :)))

Ответить

Артём Прошин

Jan
–4

Да тытчертов гений.

Ответить

Антон

Артём
0

На самом деле, причинно-следственная связь заключается в том, что у нас в России сначала делают, потом думают. Я совершенно не против чтобы ездили самокаты, но прежде чем разрешать, подготовьте изначально для этого инфраструктуру и все будут счастливы.
Все тоже самое и с машинами, наши дороги и развязки не готовы к токому жёсткому трафику, но что сидящие выше сделали, наводнили страну кредитами, дали возможность безмерно покупать автотранспорт, а теперь ломают голову, как улучшить трафик на дорогах, да и к тому же запрещают повсеместно парковки. Или я что-то не правильно говорю? То есть, сначала роют сами себе яму, да так чтобы поглубже, потом в неё бездумно прыгают, а потом ломают голову как из неё выбраться...!

Ответить

Alexander Ivanov

Антон
1

 То есть, сначала роют сами себе яму, да так чтобы поглубже, потом в неё бездумно прыгают

Все верно, просто вы говорите не про единую структуру, которая и создает проблемы и решает. Это тысячи разных людей с большими деньгами и большой властью, и у каждого из них свои интересы. 

Ответить

Артём Прошин

Антон
–5

Как все у вас просто. Почему ты не сидишь в Госдуме до сих пор?

Ответить

Антон

Артём
1

А почему вы гражданин позволяете себе нагло мне Тыкать?

Ответить

Артём Прошин

Антон
–3

Могу себе позволить

Ответить

Антон

Артём
0

Такое могут себе позволить только невоспитанные бездари или гопники из подворотни! Вы кто будете?

Ответить

Артём Прошин

Антон
–3

Можешь думать так как тебе удобнее. ))

Ответить

Вячеслав

Артём
0

Т.е. в случае с машинами государство таки написало все эти законы для регулирования сферы. А самокаты просто запретили. Ну да, это же надо правила придумывать, инфраструктуру...

Ответить

Артём Прошин

Вячеслав
0

Ну да. Это же по щелчку пальца делается. Напиши закон, отнеси его в минтрас и будет всё счастье. До вечера сделаешь ?

Ответить

Вячеслав

Артём
0

А все эти шэринги вчера появились что ли?
Было достаточно времени подготовить законодательную базу.

Ответить

Артём Прошин

Вячеслав
–1

Ох... Прям даже и не знаю, что тебе на это ответить ? 😂

Ответить

Mikhail Sazonov

Артём
0

Лучше ничего не отвечай, у тебя аргументы и компетенции на уровне хлебушка

Ответить

Артём Прошин

Mikhail
0

Ой... Кто тут высказал свое очень весомое мнение? Ноунейм персонаж? Для меня твое мнение очень важно. )))

Ответить

b0rke5

Артём
0

Если человеку дать удобный, дешевый и необлагаемый налогами вид транспорта, а потом вдруг осознать, что это опасно и запретить, то пользователи начнут шуметь, кричать о несправедливости и ругать власть.

Предсказуемо.

Но стоит предложить владельцам самокатов платить налоги а шерингам делать отчисления в бюджет, за счет чего строить дорожки, ввести для них свои ПДД, так возмущений будет еще больше, так как, по их мнению, душат бизнес и запрещают такую малину.

Тоже предсказуемо.

Ответить

Артём Прошин

b0rke5
0

Это нормальный процесс. Все нововведения проходят через боль. Ибо невозможно сразу все предусмотреть. Со временем устаканится.

Ответить

b0rke5

–23

Если сервис предоставляет услугу не отвечающую требованиям безопасности, то туда им и дорога

Ответить

Андрей Ковалев

b0rke5
23

Машина в руках идиота тоже опасна, так давайте их запретим.

Ответить

Артём Прошин

Андрей
–8

Ну так вот идиотов на самокатах и запретили. Что не так то ?

Ответить

Utin Antip

Артём
14

Проблема в том что запретили только самокаты. А идиоты остались, к ним претензий нет.

Ответить

Артём Прошин

Utin
–13

Идиотов пытался Сталин запретить, к сожалению они выбрались из мест заточения и стали верещать о репрессиях и о том, почему им запрещают деградировать и воровать?!

Ответить

Виктор Новоселов

Артём
6

Ну ты и мразь

Ответить

Артём Прошин

Виктор
–10

О да. Дегенераты меня сильно не любят ))

Ответить

b0rke5

Андрей
1

Автомобилисты подчиняются ПДД. Каким правилам подчиняются владельцы и пользователи самокатов?

Ответить

klsdjfklj

b0rke5
1

Автомобилисты подчиняются ПДД.

Что ты несешь?

Ответить

b0rke5

klsdjfk…
1

Очевидные вещи для тех, кто учился в автошколе)

Ответить

Дмитрий Гладышев

b0rke5
0

Тем же, которым подчиняются и велосипедисты. Вот только к велосипедистам претензий нет, а вот самокаты вдруг решили запретить.

Ответить

Hoken PWNZ

Дмитрий
0

На арендованом самокате натворил херни, бросил в кусты и пошел дальше фигней страдать. А на своем личном мало кто будет себе говнить.

Ответить

Danil Kuznetsov

b0rke5
5

Если не существует требований безопасности в принципе, как им можно не отвечать?

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Alexander Ivanov

Danil
4

никак. Поэтому кикшерингам нужно было заранее заняться лоббированием нужной нормативной базы среди законодателей а не надеяться, что за них депутаты это сами сделают причем в нужном для кикшерингов формате.

Вот даже интересно, тот же Whoosh в своем риск-менеджменте учитывал риск, что резко вырастет количество происшествий и государство на это среагирует? Ведь предсказать реакцию государства на эту ситуацию можно было легко и однозначно - всё запретить к херам.

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EMIX091

b0rke5
4

Извините, а как вы сможете гарантировать безопасность пользователя арендованного самоката? Ну порезали скорость, 10км/ч, а стоимость судя по разговорам та же осталась, то есть едешь получается в два раза медленней за туже стоимость, кикшеринги схлопнутся на таком фоне. Вот где где, а реальную угрозу и опасность предоставляют как раз каршеринг-акки левые покупаются за копейки и народ на таких машинах делает вообще все что захочет, хочет, ездит по тротуарам, по встречке, пересечь двойную сплошную-вообще легко. Кикшеринг скорей всего станет жутко нерентабельным именно благодаря таким идиотам, которые летают без разбора между пешеходов, по сравнению с адекватными самокатчиками, со своими самокатами

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