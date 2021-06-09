В Петербурге перестали работать все сервисы аренды электросамокатов Статьи редакции
С 6 утра оперативники в Петербурге начали изымать электросамокаты с парковок, подтвердили источники.
Петербургские кикшеринги Whoosh, Molnia, Urent, Eleven и Busy-Fly запретили арендовать электросамокаты через приложение в ночь с 8 на 9 июня, сообщает «Бумага».
Вечером Molnia отправила пользователям уведомление, что закроет для катания центр Петербурга с 23:00 8 июня. Компания связала это с рекомендациями СК и обещала в ближайшее время расширить зоны катания в других районах города.
В 9 утра уведомление от Molnia изменилось: «Мы убираем все самокаты. Сейчас мы вынуждены их временно убрать, как решится вопрос, мы сразу тебя оповестим. Приносим извинения за неудобства».
В приложении Whoosh появилось уведомление, что работа сервиса приостановлена, возможно, на непродолжительный срок. В остальных сервисах просто нельзя арендовать электросамокат.
Один из игроков на рынке рассказал vc.ru, что пока кикшеринги не понимают, как работать — СК, администрация города, профильные комитеты говорят разное.
9 июня оперативники в Петербурге начали изымать самокаты с парковок, подтвердили vc.ru источники на рынке.
- 8 июня власти Петербурга сообщили, что заключили соглашение с кикшерингами и ограничили скорость электросамокатов до 10 км/ч в двух районах.
- 3 июня в офисах кикшерингов прошли обыски из-за расследования после случаев, когда на улицах Петербурга люди на электросамокатах сбили детей.
Я считаю, что раз задавили человека на самокате, нужно запретить самокаты. Недавно около дома задавили человека на велосипеде, поэтому и велосипеды нужно запретить. А сколько людей разбилось на автомобиле, их тоже давайте запретим. Ну и самолеты тоже опасные, тоже запретим. А теракты в метро? И метро опасное, тоже запретим.
Крутая логика у нашего государства…
одна машина скатилась в переход - установим бетонные блоки возле каждого перехода :) Чиновники, сэр...
А вот тут не надо. Бетонные блоки проходу и проезду на велосипеде никак не мешают.
А водку слабо запретить? или дружки бункерного деда не позволят?
А табачок?
А коронавирус почему еще не запретили?
Запрещают только то, к чему еще не присосалась опричнинная гэбня или дедушкины дружки-бандиты
У самолетов есть аэропорты, у метро- подземка. Пока не начнут массово строить инфраструктуру под самокаты и велосипеды, нахрен они не вперлись на тротуарах.
Вчера под каким то постом писал уже, но повторюсь. Самокаты эти как поюзают, так и бросают где попало. Раньше бомжи летом под кустами спали, теперь самокаты валяются.
Вся проблема только в менеджменте. Есть у нас на балансе государства несколько толковых управленцев, имена сами знаете, которые смогут справиться с такой работой. Придется передать бизнес им. В интересах безопасности граждан конечно же
Просто не очевидно как регулировать самокатчиков - как водителей транспортного средства или как пешеходов?
Власти в России выбрали наиболее либеральный путь и просто разрешили самокаты без ограничений, как пешеходов, но это не сработало - самокатчики сбивают и даже избивают людей, очевидно нужно более строгое регулирование. Но пожалуй не такое строгое как в случае с автомобилями.
В Великобритании поступили по-другому: самокаты по умолчанию запрещены, разрешены только в отдельных тестовых зонах, для езды на них требуются права и страховка. За езду за пределами разрешённых зон - штраф в сотни фунтов, плюс снимаются баллы в правах. За езду без прав - самокат конфискуется до момента, когда человек получит права. Езда по тротуарам запрещена.
Да все очевидно. Выехал на проезжую часть- ответственность как у водителя и спорных вопросов бы не возникало. Участниками дорожного движения являются даже пассажиры авто, а самокатчики почему- то под эту категорию не попадали.
"Участник дорожного движения" - лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства.
"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.
Убрать электротранспорт с тротуаров точно нужно. Это и доставки всякие. Они едут 40-50км/ч, это реально опасно.
Был случай, когда чиновник за рулем авто задавил полицейского за рулем другого авто. Кого тут запрещать, как считаете?
А помните, как священник сбил человека? Почему бы не запретить РПЦ?
Вообще пропаганда православной церкви может легко приравниваться к мошенничеству, как и любая другая секта. Чем их Бог отличается от Бога Кузи, я понять не могу, хотя того же Кузю я хотя бы по телевизору видел. А если серьёзно, в нашей стране помимо православных живут ещё мусульмане и другие фантазёры, но по центральному ТВ и в школах почему-то ставку делают именно на одно сектантское движение.
Водку ещё нужно запретить. Сколько людей от неё умерло и было убито.
Падажите!! Сколько мы испытывали с вами душевных травм от тупых заявлений депутатов и высших чиновников?! ЗАПРЕТИТЬ! А СК, тут травма у всего населения...! ну вы поняли
Самый угар - в этом году же аренде самокатов выдали дотации от правительства. Не прошло и пары месяцев начала сезона - уже запрещают.
Классическая Раша. Двоих сбили - испортим жизнь тысячам. По другому у нас не научились пока. И не научатся, наверно.
Классическая Раша. Автомобили сбивают людей тысячами, гоняют где-хотят и как хотят, паркуются, где хотят - всем пох. Самокат сбил человека - нужно срочно принимать меры! Запретить! Отрегулировать!
Классическая Раша. Вместо того чтобы решать свою проблему. нужно сказать :"не трогайте меня, хватайте их". По факту проблема как с автомобилями, так и с самокатами\велосипедами. Проблемы обе должны быть решены и общее у них - ПДД, сами правила устарели очень и нужна реформа
Автомобилисты главный налоговый тягловый скот РФ, в цене бензина до 80% налогов, в цене автомобиля больше половины это налоги, а чем может похвастаться самокатчик?
То есть реально в России неизвестны никакие способы решения проблем, кроме запретов? Можно спросить у европейцев про программу vision zero.
Можно еще привести аналогию с оружием, как только случается очередное чп с приименением ствола, все, надо запретить, урезать по максимуму
Сталкивание людей лбами, самая эффективная практика, начальник в стороне и как бы не при чем, а они между собой вопросики решают, в СССР была круговая порука, тоже не плохо работала
Чрезвычайный утюг
Сказать, сколько в классической Французяше штраф балбесам на самокатах за превышение и даже выезд на тротуар с пешеходами?
Но по сути всё правильно сказали. Раша была слишком гуманна к идиотам.
Комментарий удален
Комментарий удален
Почему ни один чиновник вместо своих «запретить» не говорит «видимо самокатов стало слишком много, давайте начнём делать велодорожки, инфраструктуру, правила».
Слишком много этих «запретить».
давайте начнём делать велодорожки, инфраструктуру, правила»
Производители самокатов и сервисы аренды готовы инвестировать в эти проекты?
А это разве не функция государства? Создавать пригодную для Жизни среду, отвечающую современным тенденциям.
Или дороги должны автоконцерны строить, а на безбарьерную среду все малоподвижные категории граждан скидываться?
Среду для кого? Для отдельно взятой малочисленной социальной группы? Нет, не должно. Это должно быть в интересах тех, кто занимается реализацией данной продукции.
За автомобильные дороги автомобилисты платят транспортный налог и акцизы, включённые в топливо для автомобилей.
Если у самокатов и велосипедов будет хорошая инфраструктура, то эта "малочисленная группа" очень быстро станет многочисленной. Тут как бы прямая связь, учитывая, особенно, насколько электросамокат реально удобный транспорт индивидуального перемещения, и насколько он лучше автомобиля с точки зрения всего города (как минимум по площади и экологичности).
Давайте на секунду помечтаем и представим: У нас во всем городе появились велодорожки. В автобусах часть места под площадки для переезда с самокатами/велосипедами. В метро - стоячией вагоны для людей с транспортом.
И даже про климат разговоры бредовые - на самокате реально можно кататься большую часть года: с апреля по октябрь, а некоторыми зимами и больше. Одежда запасная не нужна (на самокате не потеешь, а грязь он неплохо на крылья ловит). Все отлично.
Да тут нужно будет дебилом быть конченным, либо человеком с особыми медицинскими показателями, чтобы не перейти на такой транспорт - экономия во всем: и в транспорте в самом и во времени, для города - в площади, в количестве нужных парковок.
Но наоборот оно не будет - сначала инфраструктура, а потом массовость.
Тонкий якорь
Потому что это всё развлечение. Проезд 10-20 километров в городской черте на самокате займёт больше времени, чем на общественном транспорте или личном автомобиле, а транспортировка самоката на общественном транспорте это вообще хохма, в чём тогда смысл? От автобуса или метро можно и пешком пройтись.
Да и перевозить на самокате что-то крупнее сумки достаточно проблематично. Даже продуктами не закупиться.
Это, скорее всего, говорит человек, который никогда в реальности самокатами не пользовался. Перемещение на них в 90% случаев намного быстрее чем на авто. Особенно если это не очень большие расстояния. А уж по центру я вообще молчу (особенно если это центр Питера, а не Москвы, где метро через каждые 500 метров)
Я ездил около 10 км в Мск и Питере по делам, это удобнее транспорта, если хорошая погода и ясный маршрут.
Так белки-истерички хотят инфраструктуру прямо сейчас, хотя бурный рост популярности средств индивидуального перемещения начался всего пару лет назад.
Давайте представим, что вам дали возможность это решить. Ваши действия? Велодорожка на Невском в обе стороны? Там уже, кстати, выделенная автобусная полоса есть местами, по которой такси ездят.
Наши действия ее начиать строить и регулировать движение. Но уж точно не запрещать транспорт, который, потенциально, на дистанции может решить очень много городских проблем
А разве это не должно оплачиваться из бюджета? Как строительство дорог, велосипедные дорожки те же в Москве. Самокат может быть не только арендованный, но и мной купленный, за который я заплатил налог. Почему должны инвестировать эти компании?
Представители власти постоянно говорят «государство ничего вам не должно», вот народ и привык видимо.
а в велосипедные дорожки где-нибудь в условной Голландии инвестируют производители велосипедов?
в озеленение жилых массивов (парки, газоны там...) — в это инвестируют производители парков и газонов?
по-моему, это не так работает или должно работать. есть запрос от общества на озеленение или там на самокаты, значит те, кого общество выбрало решать свои проблемы, должны предложить адекватный ответ. а не тупое "запретить" или "вам надо вот и ебитесь"
Тонкий якорь
Ткнул в первое попавшееся место на гугл картах, фотография 2020 года, ну и где эти таинственные велодорожки, которые должны быть чуть ли не везде?
У «общества» запрос на всё. У одного на площадки для выгула собак, у второго на запрет содержания собак в городской черте, у третьих на выделенные полосы для автобусов, у четвёртых на упразднение автобусов и так далее. Нет такого, чтобы у нас поголовно люди ездили на велосипедах и самокатах. Это нишевое занятие.
Тонкий якорь
А, увидел, они сбоку. То есть это две полноценные полосы проезжей части в обе стороны. Куда их строить в мегаполисе по такому принципу?
таки я наугад ткнул, назвав Голландию.
суть-то не в этом - в Голландии там эти дорожки, или в Дании, или еще где. Суть в том, как должны решаться такие "запросы на все".
В Голландии в центре города только дорожки. Там велосипедист главный на дороге, не пешеход.
Просто если тыкнуть в трассу, то кончено там не будет дорожек)
Сам каждый день замечаю, что ни новость то новый запрет или где то снова работает следственный комитет.
Потому что запретить всегда проще, чем подумать над проблемой.
Естественно государству это не выгодно. Бензин не расходуется, акцизы не платятся.
Э, братан ты так не говори, дорожку каждый год перкладывать не будешь, а плитку с бардюрами можно, это другое. Тут вопрос надо по другому ставить-какую выгоду получит город, если будут убраны самокаты с улиц? Явно будет увеличение транспортной загруженности, машин становится все больше, больше заторов. Либо правительство просто не придумало как стричь еще больше купонов с кикшерингов(помимо икх отчислений, что фирмы и так платят сейчас). А безопасность в первую очередь должна быть со стороны юзеров кикшеринга. Кстати интересная тенденция, мы потихоньку приходим к опыту Европы(как обычно с запозданием, лет лет так на 5) там у них на государственном уровне ограничение 20 км/ч для всех самокатов, в том числе и для личных, но что то я не слышал, чтобы было у них много эпизодов с наездами и дтп с участием самокатчиков или кикшерингистов. Наверно менталитет совсем другой все же.
В большинстве стран Европы есть велодорожки, поэтому и ДТП меньше.
Но судя по комментариям выше, у нас их не будет никогда, так как на них нужно скидываться велосипедистам.
В первую очередь вижу проблему в менталитете, банально по общению, как будто село недавно приехало в город. Было бы взаимное взаимоуважение ко всем участникам движения-не было бы запретов вообще этих, логично же. Я вот люблю кататься на самике, это реально удобно, учитывая развитость транспортных артерий в той же Москве-грех не пользоваться таким преимуществом, как доехать до метро не за 15-20 минут(пока дождешься автобуса, пока он проедет все остановки до метро), а за 5, спокойно, останавливаясь только на светофорах
То есть из-за дела об обычных травмах они заблокировали работу пяти частных компаний чтобы найти тот самый самокат? У них реальной работы нет или это какой-то способ давления на бизнес?
Поддержка малого и среднего бизнеса
Да здесь-то как раз все понятно. Есть проблема, всплывшая уже на федеральный уровень - конфликт между самокатчиками и пешеходами, между самокатчиками и автолюбителями. Государство должно конфликты решать, иначе население звереет и решает самосудом, бессмысленным и беспощадным. Государству это как красная тряпка, алярм. Потому что у государства монополия на насилие.
Вот государство и впряглось разруливать. Но государство просто не умеет разруливать мягко и аккуратно, вот и решает как умеет - просто в пользу пешеходно-автомобильного большинства.
Могли бы просто на проблемное место разбомбить. Глядишь, появился бы новый центр города. )
Экономический форум закончился — продолжаем кошмарить бизнесы
Поизображали экономику и хватит: все в бараки и к мусорным бакам с едой.
Баки уже на замки закрывают
Ещё 300летие вспомните, когда мусорные урны в городе исчезли. Совсем.
Сперва водкой запретили торговать по ночам, а теперь свалки самокатов с тротуаров убрали. Доколе клятый режим будет давить несчастных социально ориентированных предпринимателей?!
Самокатчики невменько. Не умеешь себя вести на дороге - учись. Не хочешь учиться - нефиг ездить.
Я бы ещё велосипеды в городе запретил, оставить только на проезжей части. По городу уже ходить невозможно- только и жди, когда очередной м..к на тебя на чем-нибудь наедет
Да мы бы и не против выйти на проезжую часть с велосипедистами, да вот только выделенных полос мало для нас сделано, и то, если где сделано, то сделано на отвались, либо слишком узкая полоса для движения одного тс в одну сторону, либо резко обрывающая полоса, без намека на продолжение
Вот жешь бл... Какие мудаки градостроители. Не могут вернуться в прошлое и предусмотреть для тебя велодорожки. Или сейчас могли бы просто перенести дома. Ну мразоты.
Не передергивай, как уже говорили на эту тему, при любой возможности расширить доп, будут жертвовать всегда тротуарами и тем более велодорожками. А тротуары у нас во многих местах достаточно широкие, чтобы нанести разметку для вело-само транспорта, просто этим никто заниматься не хочет
Велодорожки на тротуарах в мск в центре не работают: на них полно пешеходов даже в будни.
Вот последней фразой ты и ответил на свой вопрос. Ибо нахер это никому не надо, включая самих ездунов без правил.
Я не понимаю, что мешает вам собрать ассоциацию вело-само-ездунов и не начать продвигать этот вопрос в массы?
Вам никто ничего не обязан
Да ну?
Потому так и живём. Мы скидываемся государству, пусть оно наши интересы учитывает.
движение на велосипеде по тротуару и так ограничено статьями 24.2 и 24.6, только вот всем похуй на это
Да у нас в РФ вообще много законов хороших, только не зря существует присказка: "Суровость законов нивелируется необязательностью их выполнения". Проблемки в людях, что "Я так привык\20 лет живу, всегда так было"
Лично меня бесят велосипедисты, которые рюкзаки доставочные возят. Когда такие заезжают на тротуар, то они зарабатывают за счет неудобства и опасности пешеходов.
Согласен, хотя на велике 99,9% населения умеет ездить с детства и к тому же там скорость ограничена мускульной силой и весом человека. Представить, что 120 кг тело будет на веле выдавать 20-25 км/ч весьма затруднительно, а на кике - вполне себе.
Шеринговые самокаты многие используют первый раз и не знают всех тонкостей их использования (маневренность, езда через бордюры и т.п.) и опасностей наезда на других людей.
Ага. А вот я еду на велосипеде по велодрожке и там куча мудаков, которым мало их тротуара в 10 метров, а другим мудакам приятно свою колясоньку по велодрожке катить. Кто тут мудак?
Дело не в дорожках, велосипедах, самокатах, а в кретинах, которые ими пользуются. Сначала они летают на самокатах как уроды, а потом сами же ходят по велодрожкам и везде им все не так.
Так говори этим мудакам спокойно что эта часть тротуара предназначена для велосипедистов, покажи знак, разметку. Может очухаются
Не долго гопота каталась
А самокатного быдла то в комментах понабежало сколько))
Самокатного? Так это вы быдло, носитесь по тротуарам как д*****бы, из-за вашей культуры вождения страдают другие
Ну почему на этом ресурсе так много инфантильных персонажей? "Мне лично не удобно - значит наше государство самое ужасное на свете. "
Причинно-следственные связи совсем не работают?
Уважаемые хипстеры западнико-дрочеры, попробуйте удавить связь: машина, дорога, ПДД, КОАП, УК РФ.
И следующая цепочка: Дегенерат, самокат, отсутствие правил.
Давайте вместе подумаем, почему машины не запрещают, а самокаты запрещают?
Потому что те, кто может запрещать, сами ездят на машинах.
А на самокатах, те кто может запрещать, не ездят! :)))
На самом деле, причинно-следственная связь заключается в том, что у нас в России сначала делают, потом думают. Я совершенно не против чтобы ездили самокаты, но прежде чем разрешать, подготовьте изначально для этого инфраструктуру и все будут счастливы.
Все тоже самое и с машинами, наши дороги и развязки не готовы к токому жёсткому трафику, но что сидящие выше сделали, наводнили страну кредитами, дали возможность безмерно покупать автотранспорт, а теперь ломают голову, как улучшить трафик на дорогах, да и к тому же запрещают повсеместно парковки. Или я что-то не правильно говорю? То есть, сначала роют сами себе яму, да так чтобы поглубже, потом в неё бездумно прыгают, а потом ломают голову как из неё выбраться...!
То есть, сначала роют сами себе яму, да так чтобы поглубже, потом в неё бездумно прыгают
Все верно, просто вы говорите не про единую структуру, которая и создает проблемы и решает. Это тысячи разных людей с большими деньгами и большой властью, и у каждого из них свои интересы.
Как все у вас просто. Почему ты не сидишь в Госдуме до сих пор?
Могу себе позволить
Ну да. Это же по щелчку пальца делается. Напиши закон, отнеси его в минтрас и будет всё счастье. До вечера сделаешь ?
Ох... Прям даже и не знаю, что тебе на это ответить ? 😂
Лучше ничего не отвечай, у тебя аргументы и компетенции на уровне хлебушка
Ой... Кто тут высказал свое очень весомое мнение? Ноунейм персонаж? Для меня твое мнение очень важно. )))
Если человеку дать удобный, дешевый и необлагаемый налогами вид транспорта, а потом вдруг осознать, что это опасно и запретить, то пользователи начнут шуметь, кричать о несправедливости и ругать власть.
Предсказуемо.
Но стоит предложить владельцам самокатов платить налоги а шерингам делать отчисления в бюджет, за счет чего строить дорожки, ввести для них свои ПДД, так возмущений будет еще больше, так как, по их мнению, душат бизнес и запрещают такую малину.
Тоже предсказуемо.
Это нормальный процесс. Все нововведения проходят через боль. Ибо невозможно сразу все предусмотреть. Со временем устаканится.
Если сервис предоставляет услугу не отвечающую требованиям безопасности, то туда им и дорога
Машина в руках идиота тоже опасна, так давайте их запретим.
Ну так вот идиотов на самокатах и запретили. Что не так то ?
Проблема в том что запретили только самокаты. А идиоты остались, к ним претензий нет.
Идиотов пытался Сталин запретить, к сожалению они выбрались из мест заточения и стали верещать о репрессиях и о том, почему им запрещают деградировать и воровать?!
Ну ты и мразь
Тем же, которым подчиняются и велосипедисты. Вот только к велосипедистам претензий нет, а вот самокаты вдруг решили запретить.
На арендованом самокате натворил херни, бросил в кусты и пошел дальше фигней страдать. А на своем личном мало кто будет себе говнить.
Если не существует требований безопасности в принципе, как им можно не отвечать?
никак. Поэтому кикшерингам нужно было заранее заняться лоббированием нужной нормативной базы среди законодателей а не надеяться, что за них депутаты это сами сделают причем в нужном для кикшерингов формате.
Вот даже интересно, тот же Whoosh в своем риск-менеджменте учитывал риск, что резко вырастет количество происшествий и государство на это среагирует? Ведь предсказать реакцию государства на эту ситуацию можно было легко и однозначно - всё запретить к херам.
Извините, а как вы сможете гарантировать безопасность пользователя арендованного самоката? Ну порезали скорость, 10км/ч, а стоимость судя по разговорам та же осталась, то есть едешь получается в два раза медленней за туже стоимость, кикшеринги схлопнутся на таком фоне. Вот где где, а реальную угрозу и опасность предоставляют как раз каршеринг-акки левые покупаются за копейки и народ на таких машинах делает вообще все что захочет, хочет, ездит по тротуарам, по встречке, пересечь двойную сплошную-вообще легко. Кикшеринг скорей всего станет жутко нерентабельным именно благодаря таким идиотам, которые летают без разбора между пешеходов, по сравнению с адекватными самокатчиками, со своими самокатами