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Транспорт
Лиана Липанова

Хронология от драки до заморозки: что произошло вокруг сервисов аренды электросамокатов в Петербурге за месяц Статьи редакции

Утром 9 июня в городе перестали работать все сервисы кикшеринга — до этого СК провёл несколько обысков в компаниях из-за наездов на пешеходов.

62 62 комментария
3083 просмотров

Первые ограничения появились ещё 12 мая: комитет по транспорту Санкт-Петербурга предложил ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч.

  • В ночь с 13 на 14 мая на Невском проспекте двое молодых людей на арендованных электросамокатах задели врача и писателя Валерия Айрапетяна. Он сделал им замечание, после чего завязалась драка — Айрапетяна госпитализировали со сломанными рёбрами.
Наезд двух студентов на Айрапетяна. До этого молодые люди на электросамокатах сбили и другого человека — он упал на урну, но не пострадал
  • Глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и найти нападавших — 18 мая двоих студентов арестовали. Задержанные на заседании заявили, что предъявленные к ним меры слишком жесткие и они готовы извиниться перед потерпевшими.
  • 26 мая СК в Петербурге объявил о возбуждении уголовного дела против одного из сервисов кикшеринга по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» — компания «не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования».
  • Тогда ведомство не назвало компанию. «Фонтанка» писала, что речь идёт о наезде студентов на Айрапетяна и драке. В Whoosh заявили, что случай с наездом произошёл с их самокатами, хотя уведомления от СК компания не получала.
  • 3 июня петербургский СК начал обыски в офисах Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels — на этот раз из-за наезда электросамокатов на детей. Ведомство начало расследование двух подобных случаев и возбудило дела из-за «причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Следственный комитет
  • 7 июня СК снова провёл обыски у неназванного сервиса из-за случая с наездом на Айрапетяна. На оперативном видео видны самокаты в расцветке Whoosh. В сервисе отказались от комментариев. «Стоит отметить, что коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования», — заявил тогда СК.
  • С 8 июня кикшеринги ограничили скорость арендованных электросамокатов до 10 км/ч на центральных улицах Петербурга и в Петроградском районе. Такое соглашение компании заключили с местным комитетом по транспорту.
  • Molnia с 23:00 8 июня полностью закрыла для катания центр Петербурга и объяснила это рекомендациями СК. Уведомление о новых ограничениях появилось в приложении сервиса. Компания пообещала расширить зоны катания в других районах города.
  • Утром 9 июня в Петербурге перестали работать все сервисы аренды электросамокатов — Whoosh, Molnia, Urent, Eleven и Busy-Fly. С 6 утра оперативники начали изымать электросамокаты с парковок в Петербурге.
  • В 9 утра уведомление от Molnia изменилось: «Мы убираем все самокаты. Сейчас мы вынуждены их временно убрать, как решится вопрос, мы сразу тебя оповестим. Приносим извинения за неудобства».
  • Whoosh уведомил пользователей, что работа сервиса приостановлена, возможно, на непродолжительный срок. В остальных сервисах просто нельзя арендовать электросамокат.

#электросамокаты #кикшеринг

62 62 комментария
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Александр Ситников

17

А нужно всего лишь начать строить велодорожки! В Питере их крайне мало. И туда пустить все велосипеды, самокаты и прочие скейты.
Но нет, это даже не обсуждается.

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Alex D

Александр
2

И зачем? Чтобы перед нормальными велосипедистами шныряли неуравновешенные пользователи самокатов? Даёшь пешеходные дорожки, дорожки для велосипедистов, дорожки для яжмать с колясками, дорожки для скейтеров и загоны для самокатчиков!!! 

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Антон

Александр
0

Велодорожки за 3 дня не построить, а проблема есть уже сейчас и её надо решать. Ваши предложения?

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Александр Ситников

Антон
0

Ну начинать же надо когда-то? К тому же сделать две белых полосы и нарисовать вначале знак велосипеда-самоката совсем недолго. Немало мест, где такой вариант может быть даже не временным, а постоянным.

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Alex D

Алексан…
0

Против автомобилей полоса вообще не ограничение, нужно именно делать физически отбойник. Исходя из моих наблюдей по тому как было в МСК

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Воздушный алмаз

4

Отличная новость. Пешеходы теперь смогут нормально гулять по улицам, государство регламентирует данный вид транспорта и будет меньше лихачей. Конечно, рент-сервисы получат убытки, но это плата за нежелание брать ответственность за свой бизнес. Между 12 мая и текущей датой прошел почти месяц, а сервисы так и не внедрили систему контроля за безопасной ездой (и даже не заявили об этом). 

Ответить

Alex

Воздушный
4

страна - дремучий лес. 

пока одни подстраивают общественную жизнь под запросы населения, россиёша только запрещает а люди этому радуются. мда

Ответить

Канищев Максим

Alex
4

Запросы трех хипстеров это не население всей России.

Ответить

Alex

Канищев
10

так "много самокатов на тротуарах пройти невозможно" или "три хипстера". вы уж там определитесь в показаниях

Ответить

Сергей

Канищев
0

Попробуй как-нибудь из своей деревни выехать в Москву, и ты увидишь тысячи людей на скутерах.

Ответить

Канищев Максим

Сергей
1

В Москве 12 млн жителей тысячи это сколько процентов от миллионов? Не хотите свое движение организовать под названием samokatist live metter?

Ответить

Alex

Канищев
1

Так самокаты мешают или нет, ты объясни ? если их мало и они не мешают, зачем запрещать. Или если мешают - может значит их много и спрос есть?

Ответить

Канищев Максим

Alex
0

Мало относительно количества людей проживающих в стране и много относительно пешеходов на тротуарах.  И эта проблема вылезла когда ввели шеринги на самокатах без строительства инфроструктуры под них.

Ответить

Сергей

Канищев
–3

Из этих 12 млн половина - это такие как ты, понаехавшие из провинций.

Ответить

Канищев Максим

Сергей
0

Вот вы мне объсните почёму в Москве за одну и ту же работу платят как минимум в два раза больше чем в регионах? Странно что люди не хотят работать за прожиточный минимум и едут туда где платят.

Ответить

Воздушный алмаз

Alex
3

Это же не постоянный запрет, а остановка работы до выработки регламента. Сами рент сервисы это сделать не смогли, хотя имели все возможности это предвидеть и предотвратить. Без регулятора общество приходит в хаос. Странно, что ты, такой прогрессивный, а такой банальной вещи не понимаешь. 

Ответить

Alex

Воздушн…
2

Для двухколёсного транспорта разного вида уже лет 10-15 существуют готовые решения разной сложности, внедрение которых доверив профессионалам, можно оставить в плюсе всех. Но россиян это не интересует. Вот запрет - вот это по нашему, а потом посмотрим, когда существенная часть рынка пострадает.

п.с. у кикшерингов есть "регламент" и правила, которые ты скипаешь перед первой поездкой. Очевидно, что пользователя в вакууме это не интересует.

 Сами рент сервисы это сделать не смогли

Согласен, надо брать пример с производителей автомобилей, они не поленились придумать ПДД

Ответить

Алексей Фомин

Alex
2

Чет я аж вскекнул от количества лайков.
VC — стартапы, бизнес, технологии.

Ответить

Alex

Алексей
0

wc

Ответить

Иван Лебедь

Воздушный
–4

новость и вправду отличная, правда пешеходам пока расслабляться не надо, дурачки на великах и на личных СИМ все ещё тут

Ответить

Igor Gorbenko

Иван
7

а ещё автомобилисты и другие пешеходы

всё придет в норму только когда право ходить по улице останется у той горстки душнил которые жалуются что им все мешают

Ответить

Антон

Igor
0

почему вы всё время приплетаете автомобилистов? они что, по пешеходным зонам на машинах ездят? У них буквально выделенная зона для движения.

Ответить

Артём А.

Воздушный
1

так и не внедрили систему контроля за безопасной ездой (и даже не заявили об этом).

Лолшто?)
В массовых автомобилях даже таких систем нет, вам лишь бы пиздануть)

Ответить

Илья

13

Объявление в даркнете в скором времени:

"Наркотики, оружие, электросамокаты".

Ответить

Alexander Veber

Илья
15

Покупаешь такой самокат, а на нём уже три убийства висит, приехал..

Ответить

Bulat Ziganshin

Alexander
1

и банда педофилов!

Ответить

Αлексей Μихеев

6

Посмотрел видео, за одну минуту сколько там, самокатов 10 пролетает? Слепя фарами, с людьми СИДЯЩИМИ (это как?). Жесть, у нас в провинции гоняют конечно, но в крупных городах похоже полный фарш. Пора СТОПСамокат организовывать, для борьбы с быдлом.

Ответить

Павел

Αлексей
0

Фары включать пдд обязывают

Ответить

Почетный пистолет

4

« меры слишком жесткие и они готовы извиниться перед потерпевшими»

Жёсткие меры? Да для такого быдла нужно город на Новой Земле строить, им не место в социуме. Я вот представить себе не могу, как я бы кого-то просто так избил.

Правда не понятно, при чем тут сервисы и к чему эта клоунада с обысками. Но думаю, пешеходы будут рады такому развитию событий. У меня в прошлом году за 2 дня в Питере ненависть к этим электросамокатам сформировалась)

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Antosha NeMelisov

2

Ребята, запоминайте фразу, может пригодиться!

Ответить

Igor Oleynick

Antosha
0

Извиняться надо было, когда в человека врезались. А вот сломанные ребра от извинений не заживут.

Ответить

Alexander Veber

Antosha
0

К сожалению в России не прецедентное право, так что не факт, что пригодится 

Ответить

Antosha NeMelisov

Alexander
0

В любом случае, вариант с готовностью извиниться нужно пробовать, тем более он бесплатный и много времени и сил не потребует.

Ответить

Alexander Veber

Antosha
1

Рамазан Ахматович одобряет, дон

Ответить

Канищев Максим

Antosha
0
Ответить

Connecting Ppl

2

Можно и не запрещать - просто выпороть розгами до мяса самых отмороженных и опубликовать это с предостережением, что следующим может будешь ты. Думаю, культура вождения должна резко повыситься.

Ответить

Antosha NeMelisov

Connecting
0

Хотели бы чтобы вас так выпороли?

Ответить

Connecting Ppl

Antosha
0

Нет, поэтому и езжу максимально аккуратно и уважаю других участников движения)

Ответить

Antosha

Connect…
0

Но фантазии какие-то садистские =)

Ответить

Сергей Молчановский

Antosha
0

так пардон, мы-то не наезжаем на людей
а отмороженное быдло должно отвечать по всей строгости

Ответить

Макс Демидов

2

Больше похоже на отжим бизнеса. 

Ответить

Роман Дегтярев

1

ну проблема-то не уйдет, если запретить прокат. у многих есть свои транспортные средства подобные. да и велики тоже остаются. лучше бы подумали, как расширить дорожки, или новые бы сделали

Ответить

Сергей Молчановский

Роман
3

Так они специально и запретили - можно еще два года велодорожки не делать.

Ответить

Alex D

Роман
0

На своих будут аккуратнее ездить всё равно. Это как количество неуравновешенных водителей на каршеринге и на обычных машинах. На каршеринге они встречаются почему-то чаще. Так и тут.
Собственный самокат будут как-то хоть беречь, а вот эти будут эксплуатировать на все 146%

Ответить

Дмитрий

–1

Блять, я смотрел видео, если мне не показалось, за одно видео, раза 3 кого-то сбили. Это че за хуйня? 

Вообще запретить или пусть по дорогам катаются, студенты, школьники, у которых мозгов и ответственности за свои поступки - нет! 

Ответить

Bulat Ziganshin

Дмитрий
1

надо сдавать самокаты только лицам старше 80 в сопровождении взрослых!

Ответить

Дмитрий

Bulat
–1

Нет, надо их запретить, и точка. Катайтесь на самокатах, пожалуйста, но на тех, где ножкой надо толкаться. 

Ответить

Слава Устинов

Дмитрий
1

проблему с автомобильными авариями тоже так решать? запретить авто?

Ответить

Павел

Слава
1

Асфальт и притяжение

Ответить

Дмитрий

Слава
0

Они решаются, ПДД, КОАП, Сдача экзаменов. На самокатах, что нужно, чтобы поехать? 

Ответить

Алексей Ромалин

Дмитрий
0

Решаются конечно.
А потом в новостной сводке после очередной аварии:
"У водителя было 1000500 штрафов за превышение, права у него отобрали ещё до прихода Рюрика, ну и далее по методичке".

Ответить

Слава Устинов

Дмитрий
0

только это никак не решает проблему

Ответить

Артур Ким

Дмитрий
1

Сидящие мудаки особенно выбесили. Захотелось такому в лицо пнуть, когда он на тебя мчится. 

Ответить

Ренат Зайдуллин

1

Ну если мощный и хорошо разгоняется - то это уже не самокат по идее, а мопед, с маленькими колесами и без сидения. Самокат - это там где ногой нужно отталкиваться от земли. Точно так же, как и велосипед отличается от мопеда или мотоцикла. Форма практически одна, но когда велик становится тяжелее и добавляется двигатель - то всё, это уже не велосипед.

Ответить

Alex D

1

"Глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и найти нападавших — 18 мая двоих студентов арестовали. Задержанные на заседании заявили, что предъявленные к ним меры слишком жесткие и они готовы извиниться перед потерпевшими."

Есть предпложение, если присутствует формулировка "готовы извиниться", что студенты эти представители одного южного народа. А также наличие постардавашего с фамилией Айрапетян. Может показаться что лихачили на самокатах представители азербаджанской диаспоры, коих в Питере не мало

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Мурад Муртазалиев

0

двоих студентов арестовали. Задержанные на заседании заявили, что предъявленные к ним меры слишком жесткие и они готовы извиниться перед потерпевшими.

Я что-то не так понял, или они сломали три ребра, но готовы извиниться?

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sunriseagain

0

Интересно, что фамилии этих двоих мудней нигде не называют. Они совершенно случайно, кхм, не иностранцы ли?

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Артём А.

0

"не приняли меры для обеспечения безопасности"
Какие меры тут можно принять? Долбаеб и на ровном месте проблем создаст, что и происходит ежедневно в питере, но игнорируется силовиками. 
Вообще в питере какое то топорное регулирование от госорганов, в сравнении с москвой. Очень грустно на это смотреть

Ответить

Никита Че

0

Все уже давно придумано. Это правила для элекросамокатов в городе вашингтон •As a reminder, the Scooters should NOT be operated on sidewalks. We have asked Lime to place tags on the scooters reminding users of this. Repeat violators can be reported and banned from the application.
Запрещено ездить по тротуарам. 
И нет там никаких велодорожек повсеместно.
Потому что это транспорт а не аттракцион для пьяных дебилов.

Ответить

Трейдер мамкин

–1

Ах вот я оказывается зачем плачу налоги, что бы какие то дауны из коммитета вместо того что бы строго наказать двух имбецилов решили опять заблокировать асфальт

Ответить

Давний динозавр

Трейдер
0

А вы какой Комитет обвиняете?

Ответить

Трейдер мамкин

Давний
0

Да впрочем, наверное, уже все, все коммитеты с даунами гебистами, которые просто разучились работать и забыли что самое главное это люди и их развитие, а не быстренько что нить сворганить.

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