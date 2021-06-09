Хронология от драки до заморозки: что произошло вокруг сервисов аренды электросамокатов в Петербурге за месяц Статьи редакции
Утром 9 июня в городе перестали работать все сервисы кикшеринга — до этого СК провёл несколько обысков в компаниях из-за наездов на пешеходов.
Первые ограничения появились ещё 12 мая: комитет по транспорту Санкт-Петербурга предложил ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч.
- В ночь с 13 на 14 мая на Невском проспекте двое молодых людей на арендованных электросамокатах задели врача и писателя Валерия Айрапетяна. Он сделал им замечание, после чего завязалась драка — Айрапетяна госпитализировали со сломанными рёбрами.
- Глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и найти нападавших — 18 мая двоих студентов арестовали. Задержанные на заседании заявили, что предъявленные к ним меры слишком жесткие и они готовы извиниться перед потерпевшими.
- 26 мая СК в Петербурге объявил о возбуждении уголовного дела против одного из сервисов кикшеринга по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» — компания «не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования».
- Тогда ведомство не назвало компанию. «Фонтанка» писала, что речь идёт о наезде студентов на Айрапетяна и драке. В Whoosh заявили, что случай с наездом произошёл с их самокатами, хотя уведомления от СК компания не получала.
- 3 июня петербургский СК начал обыски в офисах Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels — на этот раз из-за наезда электросамокатов на детей. Ведомство начало расследование двух подобных случаев и возбудило дела из-за «причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
- 7 июня СК снова провёл обыски у неназванного сервиса из-за случая с наездом на Айрапетяна. На оперативном видео видны самокаты в расцветке Whoosh. В сервисе отказались от комментариев. «Стоит отметить, что коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования», — заявил тогда СК.
- С 8 июня кикшеринги ограничили скорость арендованных электросамокатов до 10 км/ч на центральных улицах Петербурга и в Петроградском районе. Такое соглашение компании заключили с местным комитетом по транспорту.
- Molnia с 23:00 8 июня полностью закрыла для катания центр Петербурга и объяснила это рекомендациями СК. Уведомление о новых ограничениях появилось в приложении сервиса. Компания пообещала расширить зоны катания в других районах города.
- Утром 9 июня в Петербурге перестали работать все сервисы аренды электросамокатов — Whoosh, Molnia, Urent, Eleven и Busy-Fly. С 6 утра оперативники начали изымать электросамокаты с парковок в Петербурге.
- В 9 утра уведомление от Molnia изменилось: «Мы убираем все самокаты. Сейчас мы вынуждены их временно убрать, как решится вопрос, мы сразу тебя оповестим. Приносим извинения за неудобства».
- Whoosh уведомил пользователей, что работа сервиса приостановлена, возможно, на непродолжительный срок. В остальных сервисах просто нельзя арендовать электросамокат.
А нужно всего лишь начать строить велодорожки! В Питере их крайне мало. И туда пустить все велосипеды, самокаты и прочие скейты.
Но нет, это даже не обсуждается.
Ну начинать же надо когда-то? К тому же сделать две белых полосы и нарисовать вначале знак велосипеда-самоката совсем недолго. Немало мест, где такой вариант может быть даже не временным, а постоянным.
Отличная новость. Пешеходы теперь смогут нормально гулять по улицам, государство регламентирует данный вид транспорта и будет меньше лихачей. Конечно, рент-сервисы получат убытки, но это плата за нежелание брать ответственность за свой бизнес. Между 12 мая и текущей датой прошел почти месяц, а сервисы так и не внедрили систему контроля за безопасной ездой (и даже не заявили об этом).
Запросы трех хипстеров это не население всей России.
В Москве 12 млн жителей тысячи это сколько процентов от миллионов? Не хотите свое движение организовать под названием samokatist live metter?
Мало относительно количества людей проживающих в стране и много относительно пешеходов на тротуарах. И эта проблема вылезла когда ввели шеринги на самокатах без строительства инфроструктуры под них.
Вот вы мне объсните почёму в Москве за одну и ту же работу платят как минимум в два раза больше чем в регионах? Странно что люди не хотят работать за прожиточный минимум и едут туда где платят.
Воздушный алмаз
Это же не постоянный запрет, а остановка работы до выработки регламента. Сами рент сервисы это сделать не смогли, хотя имели все возможности это предвидеть и предотвратить. Без регулятора общество приходит в хаос. Странно, что ты, такой прогрессивный, а такой банальной вещи не понимаешь.
Для двухколёсного транспорта разного вида уже лет 10-15 существуют готовые решения разной сложности, внедрение которых доверив профессионалам, можно оставить в плюсе всех. Но россиян это не интересует. Вот запрет - вот это по нашему, а потом посмотрим, когда существенная часть рынка пострадает.
п.с. у кикшерингов есть "регламент" и правила, которые ты скипаешь перед первой поездкой. Очевидно, что пользователя в вакууме это не интересует.
Сами рент сервисы это сделать не смогли
Согласен, надо брать пример с производителей автомобилей, они не поленились придумать ПДД
Чет я аж вскекнул от количества лайков.
VC — стартапы, бизнес, технологии.
новость и вправду отличная, правда пешеходам пока расслабляться не надо, дурачки на великах и на личных СИМ все ещё тут
а ещё автомобилисты и другие пешеходы
всё придет в норму только когда право ходить по улице останется у той горстки душнил которые жалуются что им все мешают
Объявление в даркнете в скором времени:
"Наркотики, оружие, электросамокаты".
Покупаешь такой самокат, а на нём уже три убийства висит, приехал..
Посмотрел видео, за одну минуту сколько там, самокатов 10 пролетает? Слепя фарами, с людьми СИДЯЩИМИ (это как?). Жесть, у нас в провинции гоняют конечно, но в крупных городах похоже полный фарш. Пора СТОПСамокат организовывать, для борьбы с быдлом.
« меры слишком жесткие и они готовы извиниться перед потерпевшими»
Жёсткие меры? Да для такого быдла нужно город на Новой Земле строить, им не место в социуме. Я вот представить себе не могу, как я бы кого-то просто так избил.
Правда не понятно, при чем тут сервисы и к чему эта клоунада с обысками. Но думаю, пешеходы будут рады такому развитию событий. У меня в прошлом году за 2 дня в Питере ненависть к этим электросамокатам сформировалась)
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Ребята, запоминайте фразу, может пригодиться!
Извиняться надо было, когда в человека врезались. А вот сломанные ребра от извинений не заживут.
К сожалению в России не прецедентное право, так что не факт, что пригодится
В любом случае, вариант с готовностью извиниться нужно пробовать, тем более он бесплатный и много времени и сил не потребует.
Можно и не запрещать - просто выпороть розгами до мяса самых отмороженных и опубликовать это с предостережением, что следующим может будешь ты. Думаю, культура вождения должна резко повыситься.
Хотели бы чтобы вас так выпороли?
Нет, поэтому и езжу максимально аккуратно и уважаю других участников движения)
так пардон, мы-то не наезжаем на людей
а отмороженное быдло должно отвечать по всей строгости
ну проблема-то не уйдет, если запретить прокат. у многих есть свои транспортные средства подобные. да и велики тоже остаются. лучше бы подумали, как расширить дорожки, или новые бы сделали
Так они специально и запретили - можно еще два года велодорожки не делать.
Блять, я смотрел видео, если мне не показалось, за одно видео, раза 3 кого-то сбили. Это че за хуйня?
Вообще запретить или пусть по дорогам катаются, студенты, школьники, у которых мозгов и ответственности за свои поступки - нет!
надо сдавать самокаты только лицам старше 80 в сопровождении взрослых!
проблему с автомобильными авариями тоже так решать? запретить авто?
Решаются конечно.
А потом в новостной сводке после очередной аварии:
"У водителя было 1000500 штрафов за превышение, права у него отобрали ещё до прихода Рюрика, ну и далее по методичке".
Ну если мощный и хорошо разгоняется - то это уже не самокат по идее, а мопед, с маленькими колесами и без сидения. Самокат - это там где ногой нужно отталкиваться от земли. Точно так же, как и велосипед отличается от мопеда или мотоцикла. Форма практически одна, но когда велик становится тяжелее и добавляется двигатель - то всё, это уже не велосипед.
"Глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и найти нападавших — 18 мая двоих студентов арестовали. Задержанные на заседании заявили, что предъявленные к ним меры слишком жесткие и они готовы извиниться перед потерпевшими."
Есть предпложение, если присутствует формулировка "готовы извиниться", что студенты эти представители одного южного народа. А также наличие постардавашего с фамилией Айрапетян. Может показаться что лихачили на самокатах представители азербаджанской диаспоры, коих в Питере не мало
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двоих студентов арестовали. Задержанные на заседании заявили, что предъявленные к ним меры слишком жесткие и они готовы извиниться перед потерпевшими.
Я что-то не так понял, или они сломали три ребра, но готовы извиниться?
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Интересно, что фамилии этих двоих мудней нигде не называют. Они совершенно случайно, кхм, не иностранцы ли?
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"не приняли меры для обеспечения безопасности"
Какие меры тут можно принять? Долбаеб и на ровном месте проблем создаст, что и происходит ежедневно в питере, но игнорируется силовиками.
Вообще в питере какое то топорное регулирование от госорганов, в сравнении с москвой. Очень грустно на это смотреть
Все уже давно придумано. Это правила для элекросамокатов в городе вашингтон •As a reminder, the Scooters should NOT be operated on sidewalks. We have asked Lime to place tags on the scooters reminding users of this. Repeat violators can be reported and banned from the application.
Запрещено ездить по тротуарам.
И нет там никаких велодорожек повсеместно.
Потому что это транспорт а не аттракцион для пьяных дебилов.
Ах вот я оказывается зачем плачу налоги, что бы какие то дауны из коммитета вместо того что бы строго наказать двух имбецилов решили опять заблокировать асфальт
Давний динозавр
А вы какой Комитет обвиняете?
Да впрочем, наверное, уже все, все коммитеты с даунами гебистами, которые просто разучились работать и забыли что самое главное это люди и их развитие, а не быстренько что нить сворганить.
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