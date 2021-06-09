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Транспорт
Лиана Липанова

Кикшеринги обсудят с властями Петербурга план работы и возможный запрет электросамокатов в центре на время Евро-2020 Статьи редакции

Утром 9 июня все сервисы аренды электросамокатов в городе приостановили работу.

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О планах сервисов подписать с властями соглашение о правилах работы в городе заявил сооснователь кикшеринга Urent Андрей Азаров в эфире РБК ТВ.

Мы, как другие игроки рынка, договорились с властями города о подписании соглашения о правилах работы в городе [Санкт-Петербурге] — о зонах сниженной скорости — и готовимся подписать это соглашение сегодня в четыре часа дня.

Мы решили на опережение — до подписания — сказать, что мы готовы [пойти на ограничение скорости], сами предложили несколько правок, которые считаем удобными для пользователей и города. Это снижение скорости на Невском проспекте — это уже было сделано две недели назад всеми игроками, до соглашения.

Многие игроки переживают за безопасность и сами снижают скорость в местах, где может быть повышенная аварийность, сами снижают скорость, запрещают там ездить, и все игроки сделали это сами до того, как подписали какое-либо соглашение.

Андрей Азаров
сооснователь кикшеринга Urent

Сейчас разрабатывается документ, который регулирует деятельность кикшеринговых компаний с администрацией города, рассказала представительница Molnia. Компания состоит в рабочей группе.

В пресс-службе Whoosh заявили vc.ru, что тоже приостановили работу в городе, чтобы согласовать регламент работы с местными властями. Компания также планирует участвовать в подписании соглашения с властями 9 июня в 16:00.

Мы приняли такое решение, чтобы урегулировать и согласовать все вопросы касающиеся работы сервисов кикшеринга в Санкт-Петербурге, включая зоны ограничения скорости, зоны запрета движения, с администрацией города.

Дмитрий Чуйко

основатель Whoosh

В комитете по транспорту Петербурга заявили vc.ru, что вводят запрет на движение электросамокатов по части города на период чемпионата Европы. «В целом до конца года будут введены ограничения скорости на некоторых улицах города», — заявил председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков.

Он добавил, что в 15 часов будет совещание рабочей группы вместе с правоохранительными органами: «Мы должны определить порядок работы кикшеринговых компаний в части ограничений, связанных с безопасностью компаний по прокату электросамокатов».

#новость #электросамокаты

8 8 комментариев
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Григорий Копиев

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Вместо того, чтобы дать туристам на Евро удобный способ передвижения по городу и просто прогулок, взяли и запретили все нахер

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Fartesq Winch

Григорий
0

На счет удобства - спорно. А вот захламленные и без того людные тротуары плюс гости города плюс нифига не эстетический вид этих полурандомных парковок нифига не вписывающийся в образ центра - очень такое себе. 

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Григорий Копиев

Fartesq
0

Если бы электросамокаты были неудобными, то не возникло бы такое количество компаний с таким количеством самокатов.
А насчет захламления – повсеместные велосипеды у заборов и велорпарковок в Европе никого не смущают. Да что там вело, весь центр Питера заставлен автомобилями в один-два ряда – тоже не вызывает ни у кого такого возмущения почему-то

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Канищев Максим

1

Взяли за одно место и теперь все компании готовы подписать соглашение так ещё и свои предложения выдвигают. Чудеса.

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evilnw

Канищев
7

Никаких чудес. Для России обычный государственный рэкет.

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Nail Gumerov

0

Какое Евро-2020?

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Ученый теркин30см

Nail
1
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Fartesq Winch

0

Как и сказал в соседней теме - евро 2020 

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