Кикшеринги обсудят с властями Петербурга план работы и возможный запрет электросамокатов в центре на время Евро-2020 Статьи редакции
Утром 9 июня все сервисы аренды электросамокатов в городе приостановили работу.
О планах сервисов подписать с властями соглашение о правилах работы в городе заявил сооснователь кикшеринга Urent Андрей Азаров в эфире РБК ТВ.
Сейчас разрабатывается документ, который регулирует деятельность кикшеринговых компаний с администрацией города, рассказала представительница Molnia. Компания состоит в рабочей группе.
В пресс-службе Whoosh заявили vc.ru, что тоже приостановили работу в городе, чтобы согласовать регламент работы с местными властями. Компания также планирует участвовать в подписании соглашения с властями 9 июня в 16:00.
В комитете по транспорту Петербурга заявили vc.ru, что вводят запрет на движение электросамокатов по части города на период чемпионата Европы. «В целом до конца года будут введены ограничения скорости на некоторых улицах города», — заявил председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков.
Он добавил, что в 15 часов будет совещание рабочей группы вместе с правоохранительными органами: «Мы должны определить порядок работы кикшеринговых компаний в части ограничений, связанных с безопасностью компаний по прокату электросамокатов».
Вместо того, чтобы дать туристам на Евро удобный способ передвижения по городу и просто прогулок, взяли и запретили все нахер
На счет удобства - спорно. А вот захламленные и без того людные тротуары плюс гости города плюс нифига не эстетический вид этих полурандомных парковок нифига не вписывающийся в образ центра - очень такое себе.
Если бы электросамокаты были неудобными, то не возникло бы такое количество компаний с таким количеством самокатов.
А насчет захламления – повсеместные велосипеды у заборов и велорпарковок в Европе никого не смущают. Да что там вело, весь центр Питера заставлен автомобилями в один-два ряда – тоже не вызывает ни у кого такого возмущения почему-то
Взяли за одно место и теперь все компании готовы подписать соглашение так ещё и свои предложения выдвигают. Чудеса.
Какое Евро-2020?
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