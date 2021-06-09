Мы, как другие игроки рынка, договорились с властями города о подписании соглашения о правилах работы в городе [Санкт-Петербурге] — о зонах сниженной скорости — и готовимся подписать это соглашение сегодня в четыре часа дня.

Мы решили на опережение — до подписания — сказать, что мы готовы [пойти на ограничение скорости], сами предложили несколько правок, которые считаем удобными для пользователей и города. Это снижение скорости на Невском проспекте — это уже было сделано две недели назад всеми игроками, до соглашения.

Многие игроки переживают за безопасность и сами снижают скорость в местах, где может быть повышенная аварийность, сами снижают скорость, запрещают там ездить, и все игроки сделали это сами до того, как подписали какое-либо соглашение.