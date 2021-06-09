Номера, снижение максимальной скорости и запретные зоны: власти Петербурга и кикшеринги договорились о новых правилах Статьи редакции
Утром 9 июня в городе перестали работать все сервисы аренды электросамокатов до подписания соглашения с властями.
Власти Петербурга и сервисы кикшеринга договорились о новых правилах использования электросамокатов в городе. Копия соглашения есть у vc.ru. Подлинность документа подтвердил один из участников совещания.
На всех электросамокатах должны быть ограничители скорости, механический или электронный звонок и «различимая нумерация». Максимальная скорость движения электросамокатов не должна превышать 20 км/ч.
Однако на тротуарах и в зонах массового скопления людей во время проведения чемпионата Европы по футболу с 11 июня по 11 июля максимальная скорость — 10 км/ч до 12 июля, а затем 15 км/ч.
Полностью запрещено размещать и использовать электросамокаты:
- На Дворцовой площади.
- На Сенатской площади.
- На Малой Морской улице.
- До 12 июля — на Адмиралтейском проспекте, Невском проспекте, Большой Конюшенной улице, Большой Морской улице, Английской набережной и Дворцовой набережной.
Электросамокаты запрещено использовать несовершеннолетним пользователям, в состоянии опьянения и более чем одному человеку.
Электросамокаты запрещено размещать:
- На тротуарах шириной менее 1,5 метра.
- Ближе 15 метров от остановок, станций метро, парков и скверов.
- В парках, на газонах, цветниках.
Кроме того, сервисы должны будут передавать в комитет по транспорту серийный номер электросамоката, технические характеристики, координаты точек начала и окончания использования, маршрут и статусы электросамокатов (свободен, занят или неисправен).
Утром 9 июня все сервисы кикшеринга в Петербурге перестали работать. В компаниях рассказали, что приостановили работу до подписания соглашения о новых правилах с властями города. В комитете по транспорту Петербурга заявили vc.ru, что это было самостоятельное решение сервисов: «Комитет по транспорту таких требований к сервисам аренды не предъявлял».
Кроме того, 8 июня власти Петербурга запустили горячую линию для приёма звонков по проблемам с электросамокатами.
- Кикшеринги перестали работать после нескольких обысков и уголовных дел из-за наездов электросамокатчиков на пассажиров.
- 3 июня петербургский СК начал обыски в офисах Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels из-за наезда электросамокатов на детей.
- 7 июня обыски прошли у неназванного сервиса.
- 9 июня в СК Петербурга сообщили, что проводят обыски по уголовным делам в офисах кикшеринговых компаний Mangoo и Вusyfly.
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Интересно, чего они вдруг так резко за это взялись? Понятно, увеличилось количество дичи, но властям на граждан обычно ж пофигу. Интересна подоплека ;)
P.S. Год или два назад было куча жалоб на ростовые куклы в Питере, которые нагло деньги вымогали за фото. Даже по ТВ сюжеты показывали. Кто из Питера и в курсе, решили этот позор для города или забили?
Они в Калининград переехали, судя по многочисленным постам в местных пабликах
Все так же осталось, ходят и доебываются, и не только куклы а и петры первые так и продолжают заебывать, и чайники вроде тоже никуда не делись, но теперь вроде меньше жестят.
Почетный пистолет
Пиздец конечно, это реально позор, что никто не хочет решить эту проблему (
Ну а как ее решить? Что они нарушают?
Почетный
Ну по факту нужно просто дать команду полиции, если быть реалистом. Но скорее всего они это и крышуют.
А что нарушают? Ну очевидно, что до статьи за вымогательство дотянуть сложно, но я не думаю, что они дают чеки и платят налоги ;)
Если бы не чемпионат Европы по футболу то ничего бы и не решали вообще....
А может ли быть автономный самокат? Типа с автопилотом. Вон, у Теслы есть автопилот, почему его нельзя сделать для самоката? )
Блять, вот из-за таких как ты, которые не понимают что это за техника и на что она способна - весь этот сырбор и затевается.
И каким образом? Ну то есть что там автоматизировать то? Руль за тебя не сможет поворачиваться. А снижать скорость там, где есть ограничения, вроде и так уже реализовали.
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