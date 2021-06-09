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Транспорт
Лиана Липанова

Номера, снижение максимальной скорости и запретные зоны: власти Петербурга и кикшеринги договорились о новых правилах Статьи редакции

Утром 9 июня в городе перестали работать все сервисы аренды электросамокатов до подписания соглашения с властями.

16 16 комментариев
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Власти Петербурга и сервисы кикшеринга договорились о новых правилах использования электросамокатов в городе. Копия соглашения есть у vc.ru. Подлинность документа подтвердил один из участников совещания.

На всех электросамокатах должны быть ограничители скорости, механический или электронный звонок и «различимая нумерация». Максимальная скорость движения электросамокатов не должна превышать 20 км/ч.

Однако на тротуарах и в зонах массового скопления людей во время проведения чемпионата Европы по футболу с 11 июня по 11 июля максимальная скорость — 10 км/ч до 12 июля, а затем 15 км/ч.

Полностью запрещено размещать и использовать электросамокаты:

  • На Дворцовой площади.
  • На Сенатской площади.
  • На Малой Морской улице.
  • До 12 июля — на Адмиралтейском проспекте, Невском проспекте, Большой Конюшенной улице, Большой Морской улице, Английской набережной и Дворцовой набережной.

Электросамокаты запрещено использовать несовершеннолетним пользователям, в состоянии опьянения и более чем одному человеку.

Электросамокаты запрещено размещать:

  • На тротуарах шириной менее 1,5 метра.
  • Ближе 15 метров от остановок, станций метро, парков и скверов.
  • В парках, на газонах, цветниках.

Кроме того, сервисы должны будут передавать в комитет по транспорту серийный номер электросамоката, технические характеристики, координаты точек начала и окончания использования, маршрут и статусы электросамокатов (свободен, занят или неисправен).

Утром 9 июня все сервисы кикшеринга в Петербурге перестали работать. В компаниях рассказали, что приостановили работу до подписания соглашения о новых правилах с властями города. В комитете по транспорту Петербурга заявили vc.ru, что это было самостоятельное решение сервисов: «Комитет по транспорту таких требований к сервисам аренды не предъявлял».

Кроме того, 8 июня власти Петербурга запустили горячую линию для приёма звонков по проблемам с электросамокатами.

  • Кикшеринги перестали работать после нескольких обысков и уголовных дел из-за наездов электросамокатчиков на пассажиров.
  • 3 июня петербургский СК начал обыски в офисах Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels из-за наезда электросамокатов на детей.
  • 7 июня обыски прошли у неназванного сервиса.
  • 9 июня в СК Петербурга сообщили, что проводят обыски по уголовным делам в офисах кикшеринговых компаний Mangoo и Вusyfly.
Хронология от драки до заморозки: что произошло…
Утром 9 июня в городе перестали работать все сервисы кикшеринга — до этого СК провёл несколько…
vc.ru

#новость #электросамокаты

16 16 комментариев
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Почетный пистолет

3

Интересно, чего они вдруг так резко за это взялись? Понятно, увеличилось количество дичи, но властям на граждан обычно ж пофигу. Интересна подоплека ;)

P.S. Год или два назад было куча жалоб на ростовые куклы в Питере, которые нагло деньги вымогали за фото. Даже по ТВ сюжеты показывали. Кто из Питера и в курсе, решили этот позор для города или забили?

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Люц Шнайдер

Почетный
3

Они в Калининград переехали, судя по многочисленным постам в местных пабликах 

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Dimych Pupkin

Люц
0

о, мост через речку, решение очевидно же. 

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Дмитрий Панин

Почетный
2

Все так же осталось, ходят и доебываются, и не только куклы а и петры первые так и продолжают заебывать, и чайники вроде тоже никуда не делись, но теперь вроде меньше жестят.

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Почетный пистолет

Дмитрий
0

Пиздец конечно, это реально позор, что никто не хочет решить эту проблему (

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Дмитрий Панин

Почетный
0

Ну а как ее решить? Что они нарушают?

Ответить

Почетный

Дмитрий
0

Ну по факту нужно просто дать команду полиции, если быть реалистом. Но скорее всего они это и крышуют.

А что нарушают? Ну очевидно, что до статьи за вымогательство дотянуть сложно, но я не думаю, что они дают чеки и платят налоги ;)

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Денис Середов

2

Если бы не чемпионат Европы по футболу то ничего бы и не решали вообще.... 

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MEGAtraXXXer666

Денис
4

Ну почему же, бабки силовикам в карман сами не положатся

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Павел -

–1

А может ли быть автономный самокат? Типа с автопилотом. Вон, у Теслы есть автопилот, почему его нельзя сделать для самоката? )

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Сергей Подгорный

Павел
2

Блять, вот из-за таких как ты, которые не понимают что это за техника и на что она способна - весь этот сырбор и затевается. 

Ответить

Павел -

Сергей
0

ты живешь прошлым веком. скоро самокаты будут летать.

Ответить

Сергей Подгорный

Павел
0

Так они уже летают и разбивают носы в кашу

Ответить

Дмитрий Панин

Павел
0

И каким образом? Ну то есть что там автоматизировать то? Руль за тебя не сможет поворачиваться. А снижать скорость там, где есть ограничения, вроде и так уже реализовали.

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Павел -

Дмитрий
0

серву к рулю, и пусть сам поворачивается )

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Сергей Подгорный

0
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