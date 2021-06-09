Утром 9 июня в городе перестали работать все сервисы аренды электросамокатов до подписания соглашения с властями.

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Власти Петербурга и сервисы кикшеринга договорились о новых правилах использования электросамокатов в городе. Копия соглашения есть у vc.ru. Подлинность документа подтвердил один из участников совещания.

На всех электросамокатах должны быть ограничители скорости, механический или электронный звонок и «различимая нумерация». Максимальная скорость движения электросамокатов не должна превышать 20 км/ч.

Однако на тротуарах и в зонах массового скопления людей во время проведения чемпионата Европы по футболу с 11 июня по 11 июля максимальная скорость — 10 км/ч до 12 июля, а затем 15 км/ч.

Полностью запрещено размещать и использовать электросамокаты:

На Дворцовой площади.

На Сенатской площади.

На Малой Морской улице.

До 12 июля — на Адмиралтейском проспекте, Невском проспекте, Большой Конюшенной улице, Большой Морской улице, Английской набережной и Дворцовой набережной.

Электросамокаты запрещено использовать несовершеннолетним пользователям, в состоянии опьянения и более чем одному человеку.

Электросамокаты запрещено размещать:

На тротуарах шириной менее 1,5 метра.

Ближе 15 метров от остановок, станций метро, парков и скверов.

В парках, на газонах, цветниках.

Кроме того, сервисы должны будут передавать в комитет по транспорту серийный номер электросамоката, технические характеристики, координаты точек начала и окончания использования, маршрут и статусы электросамокатов (свободен, занят или неисправен).

Утром 9 июня все сервисы кикшеринга в Петербурге перестали работать. В компаниях рассказали, что приостановили работу до подписания соглашения о новых правилах с властями города. В комитете по транспорту Петербурга заявили vc.ru, что это было самостоятельное решение сервисов: «Комитет по транспорту таких требований к сервисам аренды не предъявлял».

Кроме того, 8 июня власти Петербурга запустили горячую линию для приёма звонков по проблемам с электросамокатами.