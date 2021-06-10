НТИ проведёт конкурс на 300 млн рублей на разработку грузовых дронов с площадками для подзарядки и навигацией Статьи редакции
Компании-разработчики создадут инфраструктуру, которой смогут пользоваться логистические компании и представители продуктового и товарного ритейла.
- Комитет Национальной технической инициативы Up Great проведёт конкурс в 2022-2024 годах. В состав комитета вошли представители Российской венчурной компании, фонда «Сколково» и Агентства стратегических инициатив, сообщил «Ведомостям» представитель «Платформы НТИ» Юрий Сушинов.
- Участники конкурса должны разработать не только групповые беспилотники, но и инфраструктуру: площадки для подзарядки, навигационную систему и погрузочные механизмы. Детали конкурса НТИ утвердит до конца 2021 года, тогда же начнётся приём заявок.
- Сначала беспилотники должны будут летать на 500 км с грузом в 15 кг и двумя посадками, после — на 1000 км с 50 кг с пятью и более посадками, указано в условиях тендера.
- Организаторы рассчитывают, что в конкурсе примут участие 15-20 команд, до финала дойдёт 5-7. На российском рынке есть несколько десятков компаний, которые занимаются разработками грузовых беспилотников, рассказали в НТИ. Самая многообещающая — «Кронштадт», которая создаёт конвертоплан, рассказал главред журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.
- Оценочный спрос на беспилотную воздушную логистику в России составляет 200 млрд рублей, а к 2035 году вырастет до 700 млрд рублей, по данным ассоциации AeroNext. Среди потенциальных клиентов — нефтегазовые компании, логистические и инфраструктурные компании, продуктовый и товарный ритейл.
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