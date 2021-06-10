Один из крупнейших производителей автодомов в США получил заказов на $14 млрд в пандемию — на 550% больше год к году Статьи редакции
Практически вся продукция на следующий год уже распродана.
О портфеле заказов на $14,32 млрд Thor Industries сообщила в своём финансовом отчёте за третий квартал 2021 года. Это почти на 550% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщает Business Insider.
К концу апреля в Северной Америке объем заказов Thor на буксируемые и моторизованные фургоны вырос на 766% и 548% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Практически вся продукция на следующий год уже забронирована.
Компания, которой принадлежат бренды автофургонов Jayco и Airstream, впервые заметила рост продаж в мае-июне 2020 года. Популярность автопутешествия в пандемию резко возросла, отмечает издание.
В третьем квартале 2021 года чистые продажи компании выросли на 105,7% и превысили $3,46 млрд — это самый высокий показатель за всю историю компании, рассказал президент и гендиректор Thor Industries Боб Мартин в отчёте.
«Мы считаем, что пополнение парка затянется до 2022 года», — добавил он.
Почему у нас автодома не популярны? Офигенная же штука
Инфраструктуры нет где останавливаться
А как ей появиться?
Какая тебе инфраструктура нужна? Прелесть автодомов в том, что тебе никакая инфраструктура не нужна. Есть специальное приложение для автодомов, где куча бесплатных парковок по все Европе и России
Охраняемый паркинг в хорошем месте, с возможностью заменить жидкости в доме на колёсах, у нас наверное через каждый километр?
https://park4night.com тебе в помощь
Зашёл на этот сайт и вот что вижу) Думаю, на этом обсуждение можно заканчивать.
Думай дальше. В России вся прелесть что полно бесплатных парковок и пока автодома не кошмарят как в Европе. В Крыму летом целые города растут
Я тебе про одно, ты мне про другое. Ещё раз, для невнимательных:
В России нет такой инфраструктуры для домов на колёсах, чтобы без головной боли, каких-то компромиссов и ужимок, проехаться по длинному маршруту от 2-3 тыс км.
Не понимаю, с чем ты тут споришь, когда сверху мой скриншот наглядно обо всём говорит, а именно: в стране, которая более, чем в 40 раз меньше России - кемпингов больше в 20 раз. Чуешь к чему сравнение? Или что еще надо написать, чтобы стало ясно, что у них есть инфраструктура, а у нас нет?
Популярны, но народ предпочитает сам колхозить, а не покупать готовые.
Вот лучшая контора по автодомам в России http://iris.land/ , могли бы им позвонить и узнать, а не только американские новости копипастить
https://www.youtube.com/watch?v=hlHTozBzyT0
https://www.youtube.com/watch?v=hteai44h4l8&t=1298s
Это новость не о том, что такие дома существуют, а о конкретных финансовых показателях конкретного производителя, поэтому ваше замечание совершенно неуместно
Так тут просто новость о резком росте.
Связанная еще с особенностями рынка жилья штатов.
У нас пока практики использования автодомов для жизни нет
У нас Европа под боком для богатых, тогда как в США нечего особо смотреть, автопутешенствие идеальный вариант, а для бедных Геленджик и Крым.
К тому же, у нас слишком большие расстояния неизменного пейзажа.
PS Сам планирую кемпером обзавестись, люблю на природе отдыхать, но надоели палатки.
Неведомый лолипоп
Цены вообще збс. Мама дачу новую хочет, то, что пару лет назад стоило 1,1 или 1,2 ляма, сейчас предлагают за три построить.
Надо было доски покупать, а то все крипта, крипта )
Дорожает же не только жилье, а буквально всё: от продуктов питания до антиквариата. Конечно, из-за избытка денежной массы
Неведомый лолипоп
Ну конкретно стройматериалы, как говорят, кто в теме, дорожают из-за дикого спроса + Европа-Китай тоже у нас покупают, поэтому производители просто не хотят тут продавать по ценам ниже, чем там покупают.
В Питере есть чувак, который живет в автодоме за 200 тыс в Питере
https://www.youtube.com/c/KonstantinGryanov/videos
https://www.youtube.com/watch?v=futk0NTCxG8
У Бена Аффлека из The Accountant (наши назвали "Расплата") хороший фургон был.
Комментарий удален
И что бы это значило? Наверное жители пиндостана пересмотрели по кабельному нейшнл джеографик и дружно воспылали страстью к путешествиям и перемене мест? Нет на это других причин, в стране с самым высоким уровнем жизни и эталонной демократией, коне-е-е-е-е-ешно..... :-))))
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