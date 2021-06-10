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Транспорт
Лиана Липанова

Один из крупнейших производителей автодомов в США получил заказов на $14 млрд в пандемию — на 550% больше год к году Статьи редакции

Практически вся продукция на следующий год уже распродана.

28 28 комментариев
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О портфеле заказов на $14,32 млрд Thor Industries сообщила в своём финансовом отчёте за третий квартал 2021 года. Это почти на 550% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщает Business Insider.

Производство Thor Joshua Lott / Reuters

К концу апреля в Северной Америке объем заказов Thor на буксируемые и моторизованные фургоны вырос на 766% и 548% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Практически вся продукция на следующий год уже забронирована.

Компания, которой принадлежат бренды автофургонов Jayco и Airstream, впервые заметила рост продаж в мае-июне 2020 года. Популярность автопутешествия в пандемию резко возросла, отмечает издание.

В третьем квартале 2021 года чистые продажи компании выросли на 105,7% и превысили $3,46 млрд — это самый высокий показатель за всю историю компании, рассказал президент и гендиректор Thor Industries Боб Мартин в отчёте.

«Мы считаем, что пополнение парка затянется до 2022 года», — добавил он.

#новость

28 28 комментариев
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Яна Кашаева

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Почему у нас автодома не популярны? Офигенная же штука

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Andrey Vasilev

Яна
2

Инфраструктуры нет где останавливаться

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Яна Кашаева

Andrey
0

А как ей появиться?

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Сергей

Яна
15

Переехать в США

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Алексей Ларин

Andrey
0

Какая тебе инфраструктура нужна? Прелесть автодомов  в том, что тебе никакая инфраструктура не нужна. Есть специальное приложение для автодомов, где куча бесплатных парковок по все Европе и России

Ответить

on the kings

Алексей
3

Охраняемый паркинг в хорошем месте, с возможностью заменить жидкости в доме на колёсах, у нас наверное через каждый километр? 

Ответить

Алексей Ларин

on
0

https://park4night.com тебе в помощь

Ответить

on the kings

Алексей
2

Зашёл на этот сайт и вот что вижу) Думаю, на этом обсуждение можно заканчивать.

Ответить

Алексей Ларин

on
–2

Думай дальше. В России вся прелесть что полно бесплатных парковок и пока автодома не кошмарят как в Европе. В Крыму летом целые города растут

Ответить

on the

Алексей
2

Твои бесплатные парковки - ни о чём. Как ты поменяешь жидкость в биотуалете? А если я хочу просыпаться сразу с красивым видом, то куда прикажешь ехать? В полтора кемпинга на все черноморское побережье, которые заняты по большей части?

Ответить

Алексей

on
1

На ютубе куча каналов вроде  ПриветЗемля, все ответы найдешь.
Есть  канал Woof Travel — Vanlife путешествия с собакой.
Они на Газеле за 200 штук всю Европу и Россию объехали, а остальным что-то мешает

Ответить

on the

Алексей
0

Я тебе про одно, ты мне про другое. Ещё раз, для невнимательных:
В России нет такой инфраструктуры для домов на колёсах,  чтобы без головной боли, каких-то компромиссов и ужимок, проехаться по длинному маршруту от 2-3 тыс км.

Не понимаю, с чем ты тут споришь, когда сверху мой скриншот наглядно обо всём говорит, а именно: в стране, которая более, чем в 40 раз меньше России - кемпингов больше в 20 раз. Чуешь к чему сравнение? Или что еще надо написать, чтобы стало ясно, что у них есть инфраструктура, а у нас нет?

Ответить

Георгий

Алексей
0

Это пока. Пока власти не увидят живые деньги.

Ответить

on the

Георгий
0

Кто-кто, а власти уж видят живые деньги, только у себя на счетах) Думаешь при выборе между тратой на создание инфраструктуры для домов на колёсах и выводом в оффшоры выберут первое?)

Ответить

Георгий

on
0

Мы сейчас точно про РФ?У нас инфраструктура  - это место в поле за не мелкий прайс.

Ответить

on the

Георгий
0

Я имел ввиду нормальную инфраструктуру, с мойкой, возможностью поменять жидкости, охраной и тд)

Ответить

Алексей Ларин

Яна
0

Популярны, но народ предпочитает сам колхозить, а не покупать готовые.
Вот лучшая контора по автодомам в России http://iris.land/ , могли бы им позвонить и узнать, а не только американские новости копипастить
https://www.youtube.com/watch?v=hlHTozBzyT0
https://www.youtube.com/watch?v=hteai44h4l8&t=1298s

Производство автодомов и мобильных комплексов
Производство автодомов и мобильных комплексов
iris.land
Ответить

Andrey Kulakov

Алексей
2

Это новость не о том, что такие дома существуют, а о конкретных финансовых показателях конкретного производителя, поэтому ваше замечание совершенно неуместно

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Дмитрий Малахов

Алексей
1

Так тут просто новость о резком росте.
Связанная еще  с  особенностями рынка жилья штатов.

У нас пока практики использования автодомов для жизни нет

Ответить

Денис Демидов

Яна
0

У нас Европа под боком для богатых, тогда как в США нечего особо смотреть, автопутешенствие идеальный вариант, а для бедных Геленджик и Крым.
К тому же, у нас слишком большие расстояния неизменного пейзажа.
PS Сам планирую кемпером обзавестись, люблю на природе отдыхать, но надоели палатки.  

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Чудовищный щит

3

С текущими ценами на жилье, скоро и картонные коробки подорожают.

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Неведомый лолипоп

Чудовищный
5

Цены вообще збс. Мама дачу новую хочет, то, что пару лет назад стоило 1,1 или 1,2 ляма, сейчас предлагают за три построить.

Надо было доски покупать, а то все крипта, крипта )

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Антон Штадлер

Чудовищный
4

Дорожает же не только жилье, а буквально всё: от продуктов питания до антиквариата. Конечно, из-за избытка денежной массы

Ответить

Неведомый лолипоп

Антон
0

Ну конкретно стройматериалы, как говорят, кто в теме, дорожают из-за дикого спроса + Европа-Китай тоже у нас покупают, поэтому производители просто не хотят тут продавать по ценам ниже, чем там покупают.

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Алексей Ларин

Чудовищный
1

В Питере есть чувак, который живет в автодоме за 200 тыс в Питере
https://www.youtube.com/c/KonstantinGryanov/videos
https://www.youtube.com/watch?v=futk0NTCxG8

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Миша Магадан

0

У Бена Аффлека из The Accountant (наши назвали "Расплата") хороший фургон был.

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Алексей Ларин

0
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Комментарий удален

Демьян Федулов

–2

И что бы это значило? Наверное жители пиндостана пересмотрели по кабельному нейшнл джеографик и дружно воспылали страстью к путешествиям и перемене мест? Нет на это других причин, в стране с самым высоким уровнем жизни и эталонной демократией, коне-е-е-е-е-ешно..... :-))))

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