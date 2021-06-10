Кикшеринги начали возобновлять работу в Петербурге Статьи редакции
Все сервисы приостановили работу в ночь на 9 июня до заключения соглашения о работе с властями.
Сервисы аренды электросамокатов начали возобновлять работу в Петербурге после соглашения с местным комитетом по транспорту.
Представители Whoosh рассказали vc.ru, что продлят подписку на два дня тем, кто ее приобрел до приостановки работы сервиса.
Urent также подтвердил vc.ru начало работы 10 июня, количество самокатов будет таким же, как и до приостановки 9 июня.
Представители Molnia не ответили на вопросы vc.ru о возобновлении работы.
- Накануне прошла встреча с представителями сервисов и местных властей, они определили правила использования электросамокатов в Петербурге: на всех должны быть ограничители скорости, механический или электронный звонок и «различимая нумерация». Максимальная скорость — 20 км/ч.
Однако на тротуарах и в зонах массового скопления людей во время проведения чемпионата Европы по футболу с 11 июня по 11 июля максимальная скорость — 10 км/ч до 12 июля, а затем 15 км/ч.
- Полностью запрещено размещать электросамокаты на Дворцовой площади, на Сенатской площади, на Малой Морской улице. До 12 июля — на Адмиралтейском проспекте, Невском проспекте, Большой Конюшенной улице, Большой Морской улице, Английской набережной и Дворцовой набережной.
- С вечера 8 июня кикшеринги начали приостанавливать работу в Петербурге. Оперативники изымали электросамокаты с улиц.
В Набережных Челнах открылись два сервиса месяца два назад. И сразу закрылись после смерти одной дуры, которая врезалась в машину.
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