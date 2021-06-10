Сервис аренды электросамокатов Urent запустил обязательную страховку Статьи редакции
Она будет действовать, даже если отказаться от расширенной страховки.
Страховка будет покрывать ущерб здоровью до 100 тысяч рублей и действовать даже при отказе от расширенной страховки, рассказали vc.ru в сервисе.
Расширенная страховка в Urent стоит 30 рублей и включает в себя ущерб здоровью и имуществу, а также здоровью и имуществу третьих лиц до 600 тысяч рублей.
У других сервисов аренды электросамокатов тоже есть расширенная платная страховка — например, у Whoosh. Отказаться от неё можно до начала поездки. Страховка стоит 35 рублей и покрывает ущерб здоровью — до 500 тысяч рублей, ущерб имуществу — до 100 тысяч рублей и здоровью и имуществу третьих лиц — до 300 тысяч рублей.
Кроме того, по договорённости с Дептрансом Москвы Urent вводит «медленные зоны» в городе — они находятся в местах с большим количеством пешеходов, а скорость в них ограничена до 15 км/ч.
Вот и пусть теперь нах идут. Мало того, что самая омерзительная поддержка, так ещё и теперь навязывают страховку.
…деньги мы уже ваши потратили, а все остальное нас не волнует
звучит примерно так)))
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