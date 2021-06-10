Транспорт
Евгения Евсеева

Сервис аренды электросамокатов Urent запустил обязательную страховку Статьи редакции

Она будет действовать, даже если отказаться от расширенной страховки.

Страховка будет покрывать ущерб здоровью до 100 тысяч рублей и действовать даже при отказе от расширенной страховки, рассказали vc.ru в сервисе.

Расширенная страховка в Urent стоит 30 рублей и включает в себя ущерб здоровью и имуществу, а также здоровью и имуществу третьих лиц до 600 тысяч рублей.

У других сервисов аренды электросамокатов тоже есть расширенная платная страховка — например, у Whoosh. Отказаться от неё можно до начала поездки. Страховка стоит 35 рублей и покрывает ущерб здоровью — до 500 тысяч рублей, ущерб имуществу — до 100 тысяч рублей и здоровью и имуществу третьих лиц — до 300 тысяч рублей.

Кроме того, по договорённости с Дептрансом Москвы Urent вводит «медленные зоны» в городе — они находятся в местах с большим количеством пешеходов, а скорость в них ограничена до 15 км/ч.

#новость #urent #электросамокаты

569 просмотров
5 5 комментариев
1
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","urent"], "comments": 5, "likes": 2, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 257321, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 10 Jun 2021 21:40:33 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Russian Swiss

7

Вот и пусть теперь нах идут. Мало того, что самая омерзительная поддержка, так ещё и теперь навязывают страховку.

Ответить

Darya Svetikova

Russian
0

…деньги мы уже ваши потратили, а все остальное нас не волнует
звучит примерно так)))

Ответить

Рушан Натфуллин

4

Сено подложил) молодец)

Ответить

Константин Арбузов

1

))))

Ответить

Serge Demichev

1

Итого: 35+50+7=92₽ за минуту поездки, дороже, чем такси)

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Как извлечь изображения из PDF c помощью Python, сохраняя их качество?
Есть несколько способов извлечь изображения из файла PDF. Самый простой способ – просто сделать снимок экрана с изображ…
CloudPayments
Подписан
Отписаться
Что нового в сфере благотворительности и какие инструменты помогают эффективно работать НКО
С ПМЭФ’21 кроме обсуждения блюда из молодого ягненка за 17 000 рублей можно вынести и более полезные для общества вещи.…
Boomstarter
Подписан
Отписаться
«Пользователь сможет прожить день в сапогах другого человека или исторического персонажа»

Показать еще

Лучшие комментарии
Ozon
за день
Добрый День, Ната ещё раз. После проверки, мы вспомнили ваш майский заказ с другого аккаунта. Вы заказали аналогичный товар, в постамат по тому же адресу. В прошлый раз вам тоже пришёл камень, но деньги мы вернули…
Ozon прислал камни вместо Apple Watch и заблокировал аккаунт
Поджог Сараев
за неделю
Здравствуйте, Сергей! Цена товара формируется динамически и зависит от множества факторов, поэтому может отличаться для одного пользователя в разные моменты времени. К сожалению, мы не можем раскрыть детали…
«Яндекс.Маркет»: цена на один и тот же товар разная — с подпиской «Плюс» он дороже
Комментарии

Alex Kuz

«Яндекс» ведёт переговоры о…

Andrew Freez

Молодые IT-миллионеры из…

Аргумент Перигелия

Автоматизация бизнес-процессов…

Anatoliy Nikulin

Ozon прислал камни вместо Apple…

Alex Kuz

«Яндекс» ведёт переговоры о…

Влад Заев

Как без программы лояльности…

Alex Kuz

«Яндекс» ведёт переговоры о…

Максим Иванов

Автоматизация бизнес-процессов…

Alice B

Китайская компания выпустила…

Sergei Timofeyev

«Яндекс» ведёт переговоры о…

Art

Facebook разрешит всем…

Yarro S

Почему REIT — не инвестиция в…

Andrew Freez

Молодые IT-миллионеры из…

Andrey Smirnov

Проблемы с получением приза от…

Andrey Kulakov

«Яндекс» ведёт переговоры о…

Владимир Линов

Кикшеринги начали возобновлять…

Serge Demichev

«Яндекс» ведёт переговоры о…

Люц Шнайдер

«Яндекс» ведёт переговоры о…

Art

Facebook разрешит всем…

Александр Вербицкий

«Яндекс Go» начал тестировать…
null