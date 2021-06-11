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Транспорт
Евгения Евсеева

РЖД представил макет нового вагона с местами-капсулами — от других пассажиров можно отгородиться шторкой Статьи редакции

У каждого места — индивидуальный столик с розеткой.

287 287 комментариев
38 230 просмотров

РЖД и «Трансмашхолдинг» представили макет на Российском туристическом форуме «Путешествуй!».

Евгений Биятов/ РИА Новости

Главная особенность вагона — 56 индивидуальных мест-капсул, расположенных вдоль центрального прохода.

Пресс-служба АО «Трансмашхолдинг»

Спальное место будет длиннее на 15 см.

Пресс-служба АО «Трансмашхолдинг»

Отгородиться от других пассажиров можно шторкой — она не пропускает свет и приглушает звуки.

Пресс-служба АО «Трансмашхолдинг»

Спальное место будет окружено спинкой в виде кресла. Между спинкой кресла и столиком разместят USB-розетки и выключатели.

Пресс-служба АО «Трансмашхолдинг»

Багаж можно будет разместить под полкой либо в специальном багажном отсеке.

Евгений Биятов/ РИА Новости

«Мы с коллегами из «Трансмашхолинга» долго работали над этим концептом капсульного вагона, много советовались с пассажирами и конструкторами. Теперь ждем оценок и отзывов наших потенциальных пассажиров, после чего концепт вагона будет доработан, воплощен в металле и выйдет на линию», – сказал зам гендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

Евгений Биятов/ РИА Новости

В вагоне установят систему обеззараживания воды и воздуха, бесконтактные краны, дозаторы мыла, сушилки для рук и вендинговую зону.

Гавриил Григоров / ТАСС

#новость #ржд

287 287 комментариев
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287 комментариев
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Тот самый партизан

98

Средний возраст вагона РЖД - 12.3 года. Пригородных компаний, осуществляющих перевозки (ФПК и иже с ними) - 8.8 лет. Обновите сначала хотя парк на вагоны 61 серии, презентованные больше 5 лет назад. А то стоит взять отклонения от популярных маршрутов или попасть в поезда дальнего следования, так попадаешь в советское наследие мира роскоши и комфорта. Прокуренным, вечно шипящим титаном и зияющей дыркой внутри унитаза.

Ответить

Roman Tarasov

Тот
61

У меня жена 10 лет проводником работала. По ее словам любой новый вагон, через полгода, силами деповских слесарей превращается в сарай.

Ответить

Beerman

Roman
11

а не пассажиров?

Ответить

Тот самый

Beerman
43

человек не ошибся. ввиду низких заработных плат техническое обслуживание вагонов осуществляется из рук вон плохо.

Ответить

Артём Степанов

Тот
7

Ввиду фокусов с бюджетами на ремонтно-восстановительные работы руководства, встречал объявы на профи.ру по поиску рабочих бригад в те самые ДЕПО за три копейки!

Ответить

Roman Tarasov

Beerman
10

В первую очередь из-за слесарей. Там зарплаты по 15–20 тысяч, и работают те кого больше никуда не берут.

Ответить

Марина Ковель

Roman
–32

Проводник как по мне не серьёзная работа впринципе. Но как пелось в одной очень знакомой всем песни-«все работы хороши , все работы важны», здесь спорить не станешь 

Ответить

Marjory

Марина
11

И к чему этот комментарий про "не серьезную работу"? У вас там, конечно же, какой-то рокет сайнс в бэкграунде сидит?

Ответить

Никита Корниенко

Beerman
0

В кого? В слесарей?

Ответить

Ген Анти

Beerman
0

Пассажиров-слесарей

Ответить

badResistor

Roman
4

По ее словам любой новый вагон, через полгода, силами деповских слесарей превращается в сарай.

В новосибирске мпатповские слесаря так с автобусами делают

Ответить

Roman Tarasov

badResi…
14

Я живу напротив местного автобусного парка, знаю нескольких водителей, они говорят, что у них уже около года только один слесарь остался, который на работу пить приходит, а по штату нужно четыре слесаря. Народ не хочет идти на зарплату в 12 тысяч.

Ответить

Константин

Roman
0

Уборщицы больше получают

Ответить

Sergio Praskin

Roman
2

А сейчас везде такой тренд. Мало платить, народ гнобить... Народ будет жестить ввиду того что "нас рать" на всё и вся! Поэтому в результате некачественный ремонт ВСЕГО! Дорог, машин, зубов(гос поликлиники), вагонов, да всего... А на этом всём будут подниматься хулигархи, вытаскивая бабло из бюджета👿🤦‍♂️🤷‍♂️

Ответить

Светлана Завацкая

Roman
0

Думаю что это все на фоне экономии и недостачи деталей и так далее. 

Ответить

Денис Демидов

Тот
–2

А может перестать датировать пассажирский сектор за счет грузоперевозок и тогда мы быстрее на самолеты пересядем как весь развитый мир?

Ответить

Roman Tarasov

Денис
5

Если бы за счет перевозок. Пассажирский сектор датируется напрямую регионами.

Ответить

Денис Демидов

Roman
–2

Там и так и так, и разницы нет никакой, что перевозки ложатся на ваш карман, что бюджетные деньги

Ответить

Андрей Васильев

Денис
13

Есть разница. Люди таким говном бы при прямых цценах бы не пользовались. А тут деньги сначала принудительно отнимают, а потом дарят РЖД

Ответить

Denis Kiselev

Денис
4

Перестать дотировать, конечно, надо.

Но есть два замечания:

Первое - поезда считаются гораздо более экологичным. Сейчас это вроде бы кому то важно. Не уверен, что именно самолеты чего то особо загрязняют, в сравнении - но поезда загрязняют очевидно поменьше.

Второе - внутри региона или между соседними регионами часто поезд намного удобнее. Идея такая: ночной рейс. Приехал на поезд - сел, выспался, вымылся - с поезда утром доехав в соседний регион идёшь по делам.

В самолете же не намного быстрее получается: ехать в порт, тусить перед рейсом, лететь, ехать с порта - аэропорты же вне городов и довольно далеко! В итоге много времени потеряно тоже, и режим движения иной - много хлопот, много суеты, не поспишь.

Пример маршрута - Новосибирск - Красноярск. Поезд едет ночь, самолёт летит 1 - 1.5 часа примерно. Время в пути же в итоге сопоставимо. Самолёт немного дешевле))

Ответить

Andy Lenty

Denis
–6

Ночь и 2 часа сопоставимо, что ты куришь чувак ?

Ответить

Тимур Ахметшин

Andy
6

Приплюсуй к 1.5 часам на самолете:
- 0.5-2 часа до аэропорта;
- до 1 часа в аэропорту на прохождение контроля (это если не считать офлайн-регистрацию);
- возможные задержки в расписании (может быть и полчаса, и сутки, если погодные условия неподходящие);
- до получаса, чтобы забрать багаж;
- время ожидания такси (особенно в провинциальных аэропортах);
- и еще 0.5-2 часа до города.
Когда едешь на поезде, можно приехать за 10 минут с огромным баулом, спокойно присесть, поужинать, позалипать и нормально поспать. С утра проснулся, освежился в туалетной комнате - и вот ты уже в центре города.
В тот же маршрут Москва-Питер я скорее отправлюсь Сапсаном, а если будет слишком дорого - можно и ночным.
Если из Москвы до Хабаровска, то выбор самолета, конечно, очевиден. Но в недальних региональных поездках поезд крайне выгоден с точки зрения удобства, стоимости и фактически сравним по продолжительности с самолетом.

Ответить

Andy Lenty

Тимур
–8

Со многим не согласен, но слова "нормально поспать" просто показатель что с вам бесполезно аргументы приводить...

Ответить

Тимур Ахметшин

Andy
2

Не мог представить, что вы такая неженка) в принципе, разговор с вами исчерпан, уровень свой вы показали)

Ответить

Тимур Ахметшин

Andy
3

Практический пример.
На поезде: выехал из Новосиба в пол десятого вечера - в одиннадцать утра уже в Красноярске.
На самолете: проснулся в шесть утра, чтобы в семь выехать на самолет к девяти. Потом два часа на самолете. Потом - минут двадцать на багаж и вызов такси + сорок минут до города, итого час. В итоге, будешь в городе только к двенадцати.
Вся дорога на самолете займет, в лучшем случае, пять часов. На бумаге - гораздо быстрее, чем тринадцать часов на поезде. Только вот не принимается во внимание, что придется рано вставать (значит, и ложиться) и совершать много телодвижений.
Короче, по факту тут паритет.

Ответить

Денис Демидов

Andy
1

Можно посмотреть сколько самолетных рейсов между Московой и миллионниками, чтобы увидеть, что к поезду еще придется сколько-то часов прибавлять на ожидание.

Ответить

Родион Галанев

Денис
1

Зачем к поезду прибавлять часы, если они ездят по расписанию?! Я когда часто курсировал между столицами умудрялся приходить к отправлению. Зашел, снял куртку, сел. поезд поехал. 

Ответить

Денис Демидов

Родион
0

Между столицами много ходит, а между Москвой и миллионниками?

Ответить

Родион

Денис
3

Они в любом случае ходят по расписанию. Что там ждать часы?

Ответить

Denis Kiselev

Andy
1

Да.

Сопоставимы по многим аспектам. Как ниже написали - 2 часа полёта надо разбавить временем поездки до и от аэропорта, ожиданий такси и багажа, заблаговременностью прибытия в порт на рейс и тп.

Но есть и другой - потеря продуктивного времени. Если едете на ночном поезде - вы вечером в него садитесь и утром встаёте и идёте по делам. Ночь вы так и так спите. То есть - вы совместили время в дороге с временем отдыха. С самолетом совмещение сложнее - потому что там суета, пересадки, переходы и тп. Даже поспать во время полёта сложно: то воду разносят, то еду. При 4 часах «лета» окно для сна - максимум 2 часа. И это если соседи в это время в туалет не запросятся

Ответить

Денис Демидов

Denis
0

Экология это проблема богатых людей, нам нищебродам, об этом лучше не думать, чтобы не стать еще беднее.
Нет смысла так в лоб по часам сравнивать, так как самолеты чаще летают, чем ездят поезда, значит надо прибавлять время до ближайшего 

Ответить

Denis Kiselev

Денис
1

У нас тут транссиб, тут поезда ходят часто. Наверное, не реже самолетов - в любом случае сопоставимо.

Ну и такие путешествия планируются обычно днями. Типа - «я завтра в Красноярске». Поэтому выбираешь как быть в другом городе на завтра, а не «к 16 там». Поэтому подойдёт ночной поезд. Или с утра - на самолете. Или с вечера (если нужно выспаться и привести себя в порядок). Поэтому я не припомню, чтобы я учитывал в расписании время «ожидания поезда»

Ответить

Александр Полевой

Денис
4

Сегодня я узнал, что Германия и Япония не относятся к "развитому миру" 🤣

Ответить

Денис Демидов

Алексан…
–1

Германия это регион ЕС, логично бы на ЕС как на единую страну посмотреть, а то так-то и в Москве главный транспорт метро будет.

Ответить

Александр

Денис
2

Регион ЕС? Это вы серьезно сейчас? 😂😂😂
С каких пор независимое государство ФРГ стало чьим-то регионом? И как будто в других европейских странах нет государственных ЖД монополий на прикорме налогоплательщиков

Ответить

Денис Демидов

Алексан…
–1

Я осуждаю дотацию РЖД в РФ, почему я должен принимать такой же бред в ЕС?
В США не датируют какой либо транспорт, самолет в честном бою победил железку.
Любите свои поездадые поезда и дальше, но почему я должен за это платить?

Ответить

Sergey Filimonov

Денис
1

Если кто-то в ЕС «регион», то это точно не Германия)))

Ответить

Steve Evets

Денис
3

развитый мир, так-то, и на ж/д неплохо так ездит себе до сих пор. Это 2 несравнимых вида транспорта. Ж/д и автобус еще можно сравнить

Ответить

Andy Lenty

Steve
1

Развитый мир это какой?

Ответить

Денис Демидов

Steve
–1

В развитом самолет уже победил давным давно.

Ответить

Alex Konin

Денис
2

Вроде как весь развитый мир как раз ускоряет поезда, а не на самолеты пересаживается.

Ответить

Денис Демидов

Alex
–1

Поезда ускоряет только Китай, но это не совсем развитая страна.

Ответить

Alex Konin

Денис
1

Да не, как раз идеи сверхзвуковых пассажирских самолетов все давно забыли как страшный сон и тихо мечтают о гиперлупах. Поезда как перемещения внутри/между городами/странами самое удобное средство передвижения. Самолетом с текущими технологиями удобно только на большое расстояние. Условный Москва-Питер круче и быстрее на Сапсане.

Ответить

Денис Демидов

Alex
–3

Какая разница, кто о чем мечтает? Маск мечтает через космос гонять людей из NY в Пекин.
Если бы в РФ не датировали ЖД, то самолет бы правил балом как в США, где никто никого не датирует. В Европе тоже ЖД датируют, хоть и меньше чем у нас.
С нашими расстояниями поезд это самый нерациональный вариант как на дальняк, так и на близкие расстояния, где автобус много эффективнее.

Ответить

Alex Konin

Денис
3

Пользовательский опыт поезда лучше самолета, тут основная масса комментаторов об этом и говорит. В жизни это означает выигрыш продукта и однозначное занятие значимой доли рынка. 
В Японии вроде частные жд и у них этот вид транспорта превалирует над авиаперевозками.
Вы почему-то решили, что пример США правильный, поскольку он бьется с вашим мироощущением. Но это может быть просто спецификой рынка.
Например, там мог быть более дешевый интернет, как в РФ, ведь оборудование и там и там надо закупать примерно за одну стоимость, просто маржи меньше надо брать и со стороны государства ограничения получать, и пользоваться apple pay там могли бы интенсивней, но там не так массово развиты платежи по сравнению с РФ за счет того, что банковская инфраструктура и пользовательский опыт с разных этапов стартовала.
Отсюда можно сделать вывод, используя эти аналогии, что опыт США по использованию той или иной технологии не означает, что это передовой опыт. Китай сейчас в целом задает тренд всему миру и логичнее смотреть на то, что происходит там, а не в уже отстающих штатах, которым мешает развиваться уже развернутая инфраструктура и жизненный уклад.

Ответить

Денис

Alex
0

Опыт США правильный, так как они не датируют что-то конкретное, т.е. не отбирают у вас деньги, чтобы профинансировать то, что вам нафиг не уперлось.
Так они построили самую эффективную экономику в мире, а потом экономику N1.
Я не против ЖД, я против их дотации.
Китай кончит так же плохо как СССР в свое время, уже все признаки есть, как они бездарно жгут огромные ресурсы без выхлопа, строя дороги в некуда и пустые города.

Ответить

Alex Konin

Денис
0

Вас не смущает, что «самая эффективная экономика» является дотационной сама по себе и держится на печатании денег, вечно растущем госдолге под ставку в 0%? И как бы расплачиваются за это все страны, поскольку $ резервная валюта и их инфляция прямиком идет к нам.

Ответить

Илья М

Денис
1

самолет нынче дорог, керосинка подорожала люто. А электричество не так сильно.

Ответить

Александр

Илья
0

А поезда разве на электричестве ездят?

Ответить

Daniel W

Алексан…
8

да

Ответить

3216q114

Daniel
3

но не все и не всегда(везде)

Ответить

Diego Salvador

Daniel
–3

Вы дальше МЦК и Питера ездили?

Ответить

Александр

Diego
1

Вы карту электрифицированных путей видели?

Ответить

3216q114

Денис
2

емнип датируют только плацкарт, и его обитатели если куда и пересядут то в автобус.

Ответить

Николай Барыкин

Денис
1

Внутри регионов тоже на самолёты пересаживаться? 

Ответить

Денис Демидов

Николай
0

Внутри регионов РЖД бы без дотаций умерло лет так двадцать назад, автобусы много удобнее и быстрее

Ответить

Анон Плиз

Денис
4

Сами давно на автобусе-то ездили между простыми регионами или даже внутри регионов? Там будет или убитый спринтер, или вообще ПАЗик, или 30-летний туравтобус. Без кондиционера, может, и без вентиляции. С разбитыми сиденьями без ремней, без санузла, с постоянными некомфортными ускорениями/остановками

Ответить

Денис Демидов

Анон
–1

Там где такие автобусы, там и электрички будут с деревянными сидениями ходящие раз в сутки.
15 лет назад я активно ездил по Маршруту Шахты-Ростов-на-Дону, автобусы были приличными, с кондерами, сейчас не знаю, но когда проезжаю автовокзал, то пазиков там не вижу, ты гонишь.

Ответить

Анон Плиз

Денис
1

Ну-ну, приличные автобусы, лол. От своего РнД до Махачкалы проедь автобусами, меняя их в центре каждого региона, чтобы впечатлений набраться. Сейчас, когда температура под +30. Обратно - на плацкарте на московском поезде (вроде, там даже Ласточка где-то ходит). Расскажешь потом о впечатлениях, фанат рынка и эффективных пассажироперевозок))

Ответить

Денис

Анон
2

Они честные работяги, работают на свои, не сосут как паразиты РЖД из моего кармана сотни миллиардов, если бы не было демпинга со стороны государства за счет налогоплательщика, то автобусы были бы поновее.

Ответить

Анон Плиз

Денис
1

Ахххах, автобусы были бы новее только в одном случае: если бы проезд стоил раза в 3 дороже нынешнего уровня. Это относится также и к внутригородскому ОТ, который так же везде убогий (он и не может быть другим в 2021 при цене проезда в 15...25 рублей). Есть только один нюанс: возить бы всем этим новым автобусам было бы некого за такую цену. В остальном, прекрасный топитель за рыночек, все хорошо.

Ответить

Родион Галанев

Денис
0

А я люблю поезда и хотел бы иметь выбор. Да и мир от поездов не отказывается.

Ответить

Денис Демидов

Родион
–2

Почему я должен платить на вашу любовь? Пусть рынок решает, а не как сейчас правительство, субсидируя РЖД на многие сотни миллиардов, один крымские ЖД мост чего стоит, который нафиг там не нужен был бы.

Ответить

Анон Плиз

Денис
2

Я погуглил, ничерта правительство не субсидирует плацкартные перевозки (дальнего следования), все бабло - порядка 30..35 млрд в год - сливают на пригородное сообщение (электрички). При этом из-за цены керосина авиакомпании в 2019 году улетели в операционный убыток под 70 млрд.

Жду с нетерпением новых сказок про эффективный авиатранспорт по рыночным ценам; про убыточные РЖД, существующий лишь за счет госбабла; про то, как весь российский народ платит за мою любовь к ж/д 🤣🤣🤣

Ответить

Канищев Максим

Денис
1

Барыга китайским товаром рассуждает о том что в крыму мост не нужен. Очень интересно, пишите есчо.

Ответить

Денис Демидов

Канищев
–1

Поцреот, читай внимательно, ЖД мост не нужен, там нет такого трафика и близко, автомобильного хватило бы с головой.

Ответить

Анон Плиз

Денис
2

Можно подумать, у нас самолеты летают по рыночным ценам без субсидий))

Ответить

Денис Демидов

Анон
1

Без субсидий в 90% перелетов, какие то дотации идут на перелетах с Дальним Востоком.

Ответить

Анон Плиз

Денис
0

Что, и керосин авиакомпании покупают по общемировым ценам?

Ответить

Денис

Анон
0

Поцреот, у тебя логика 80-го уровня, если что-то в РФ стоит меньше мировой цены, значит дотация государства? 
А если зарплаты меньше мировых, то получается, население датирует власть? 
Акциз и налоги с керосина взимают, на нем государство прилично зарабатывает.

Ответить

Анон Плиз

Денис
2

Прикинь, да: если государство запрещает гнать продукт на внешний рынок, где за него больше заплатят, то оно оказывает дотации внутреннему покупателю

Ответить

Денис

Анон
1

Ты бредишь, нет таких ограничений на постоянной основе, максимум временные, чтобы сгладить какой-то пик и поддержать таким образом государственный аэрофлот.

Ответить

Sht_Anton

Анон
0

Это не дотация. Оно просто собирает меньше налогов с производителей (демпфер), стало быть налогов меньше поступает в бюджет, а следовательно расходы на население сокращаются

Ответить

Родион Галанев

Денис
2

Ночь в поезде сидя, это каторга, а не разумный выбор. Самолет не всем удобен. В Питере я живу в Центре, в пешей доступности от вокзала. Я люблю приезжать к поезду за 5-10 минут до отправления. Поэтому я приехал на метро в Москве на вокзал, поспал ночь, вышел из поезда, и через несколько минут я дома. Порожнего времени я практически не трачу. А на самолете — 50 минут на экспрессе до Шереметево, еще и надо в расписание попасть, приехать надо за час до отправления самолета. Пока то, пока се, потом от Пулково еще минимум час до центра. Это все спущенное время в никуда.

Ответить

Денис Демидов

Родион
–1

Я не против ЖД, как вообще не против любого транспорта, я против когда мои деньги налогоплательщика кидают на этот РЖД, как строя ему кучу инфраструктуры за гос. счет, так и прямыми дотациями.

Ответить

Sergey Filimonov

Денис
0

Китай, Германия, Италия, например, в развитый мир не входят?

Ответить

Денис Демидов

Sergey
0

Китай точно не развитая страна, развивающаяся, Германия и Италия активно сокращают гос.сектор, а следовательно дотации.

Ответить

Антон Волков

Тот
0

Полная "роскошь" ехать в сторону Воркуты по всему маршруту ржд

Ответить

Konstantin Mednikov

Антон
0

Ездил туда. Есть, кстати, полностью сидячие вагоны. Поезд Москва-Воркута, идёт 2 суток. Невероятный сервис.

Ответить

Александр Привалов

104

Наконец-то новый макет! А то с фотографией старого макета уже обрыдло ездить...

Ответить

Розарио Агро

Александр
5

Тонко 😂

Ответить

Комментарий удален

Defacto

51

А где курочку и вареные яички можно будет размещать ?

Ответить

Roman Perfilyev

Defacto
6

рыбу!

Ответить

Елизавета Дроздова

Roman
1

Бинго

Ответить

Martin Prestone

Елизаве…
4

а рыба бинго вкусная?

Ответить

Никита Хисматов

Martin
3

Как земля

Ответить

Sergei Timofeyev

Roman
1

В микроволновке

Ответить

Diego Salvador

Sergei
3

Ой, не спеши, они штроки повесили и назвали - это капсулами, в слудующем поколении вагонов - предложат сменные носки, а микроволновки поставят поколений через пять, надо ж сначала тариф на плацкарты поднять...

Ответить

Елизавета Дроздова

Defacto
1

На койке

Ответить

Родион Галанев

Defacto
0

На газетке

Ответить

Reborn Soul

Defacto
0

В специальные персональные углубления для яичек

Ответить

Andrey Dolg

29

Только вчера видел рабочий вариант поезда с которого это видимо срисовывалось.)

https://www.youtube.com/watch?v=4OX1h3rr3YY

Ответить

Миша Магадан

Andrey
16

Не, наши вот отсюда скопировали

Ответить

Aydar Sultanov

Миша
14

Неплохо. А есть полное видео обзора этого вагона? Друг из РЖД интересуется.

Ответить

Миша Магадан

Aydar
8

Конечно! Не настолько полное, как возможно хотелось бы, но в целом очень даже ничего :)

Ответить

Розарио Агро

Andrey
0

Не, не срисовывалось. Тот кто будет производить и представил дизайн, и макет. Вагоны российского производства можно отличить по характерному дулу 125-мм 🤣

Ответить

semen matrasov

Розарио
1

200 лет победы!!!
Из теплушки в капсулы.

Ответить

Александр Вербицкий

Andrey
0

А высоту спинки зажопили.

Ответить

Nick

34

«Багаж можно будет разместить под полкой лицо в специальном багажном отсеке.»

там лицу и место, согласен

Ответить

Александр Лавров

32

Опять новый дизайн? Эти блин вагоны, как Йети, все о них слышали, но никто не видел.

Ответить

Светский лолипоп

Александр
1

На экспорт же все идут. В Москву.

Ответить

Art

Александр
0

Да почему - полно новых фирменных вагонов, например, там все очень даже прилично

Ответить

Konstantin Mednikov

Александр
0

В целом так, но между Москвой и Питером ходят новенькие плацкарты. Очень удобные. Номер поезда, к сожалению, не вспомню.

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ilia

24

Сколько можно показывать эти концепты когда вся Россия (Москва-Питер не считаем) ездит на старых плацкартах?! Картинку нарисуют и понтов столько, будто всю страну пересадили на это уже

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Антон Волков

ilia
0

Так купе такие же убогие, как и плацкарт 

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StepanCapusta

14

Занавески - это жесть конечно.. Засаленные, впитывающие запахи.
Лучше жалюзи, или шторки
А так вполне, ехать можно

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Sergei Timofeyev

StepanCapusta
9

рольставни

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Ген Анти

Sergei
24

Ворота из профнастила

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StepanCapusta

Ген
2

это пять !! 

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Анон Плиз

StepanCapusta
1

По вашим пожеланиям их засалят с завода

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Ирина Галимова

14

Запах дошика все равно непобедим :)

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Skynett

Ирина
14

Можно будет хоть за шторкой курочку развернуть в фольге и съесть. Затем балтикой 9 шлефануть и спать.

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Родион Галанев

Skynett
2

Да и подзюбить можно тихонечко

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Andrey Gordeev

Skynett
1

Ну хорошо хоть не рыбу в газете

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Никита Корниенко

Ирина
1

Не говяжий надеюсь?

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Павел Камышев

5

Крутямба)но все же самолётом лучше)

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Chester Rush

Павел
20

очень спорно, на средние расстояния (300-400 км из Москвы) по времени выигрыша нет, но по комфорту и цене самолет уступает.

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Денис Демидов

Chester
5

Зачем на такие расстояния вообще спальные места?

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Sergei Timofeyev

Денис
23

23:50 отправились в командировку и в 7:00 на месте. И суточные - за два дня.

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Денис Демидов

Sergei
–1

Не все же бюджетниками работают, а частник не даст так деньги транжирить, на самолет посадит.

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3216q114

Денис
5

Это смотря какие суточные, плюс вокзалы обычно в центре города, а аэропорт за городом, вот и уже ничья по деньгам.

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Denis Kiselev

Денис
0

Разница несущественная.

Мы не экономим копейки на логистике сотрудников.

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Денис Демидов

Denis
1

А время?

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Denis

Денис
1

Время часто гораздо дороже денег на тариф.

Но мы просто позволяем выбрать разумный вариант. Часто - это ночной поезд при поездке в соседний регион.

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Денис

Denis
0

Зачем в соседний регион на поезде ехать?

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Антон Штадлер

Sergei
1

Без второго предложения первое не имеет смысла)

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Антон Штадлер

Chester
2

Не путайте. На такие расстояния он уступает скоростным поездам вроде ТЖВ, а не таким хостелам на колесах, которые очевидно рассчитаны на многочасовые ночные переезды

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3216q114

Антон
5

До аэропорта нужно ещё добраться и из него тоже в точке назначения, плюс приехать нужно прилично заранее, на поезд приезжать можно хоть за 10 хоть за 5 минут до  отправления. И вообще не в каждом городе в приделах 300-400км от Москвы вообще есть куда лететь.

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Антон Штадлер

3216q114
–2

До аэропорта ехать во многих случаях не сильно дольше, чем до вокзала, если ты не рядом с последним живёшь. Да, регистрация на рейс занимает больше времени. Но, во-первых, она быстрее на внутренних рейсах, и во-вторых, лишние 1,5-2 часа + 40 минут полета все равно лучше, чем трястись 8-10 часов в конуре на 2 квадрата с 3 персонажами, с которыми может и не повезти. Если речь про скоростные поезда или электрички, то я только за

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SG

Павел
11

Зависит от ваших приоритетов и расписания поездов/самолетов. 

Я в последнее время даже на средние расстояния иногда выбираю поезд.

Поезд - в пятницу после работы сели на вокзале в центре города, ночь спокойно и в комфорте поспали, следущий день можно отдохнуть и утром воскресенья уже в центре нужного города. Бодрые и отдохнувшие.

Самолёт - по многим направлениям прямых рейсов нет, аэропорты в городах у черта на куличках, приезжать надо за час до вылета. Чаще всего будет либо вылет в неудобное время, либо неудобная стыковка, а потом от пункта прилёта ещё пару часов до дома/отеля пилить. После такого ещё пол дня отходить надо.

Поезда сейчас очень хорошо обновили по топовым направлениям, не сравнить со старыми. Езжу в купе или СВ в двухэтажных поездах. По цене, за счёт экономии на такси от/до аэропорта и багаже, разница копейки или поезд даже дешевле выходит.

Когда надо быстро из пункта А в пункт Б + есть удобный прямой рейс, то самолет. Когда поездка выпадает на выходной и нет срочности, то поезд т.к. комфортней.

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Yuriy Palchuk

Павел
8

Вечером выехал из центра города, утром приехал в центр города. Чем самолёт лучше?

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Andy Lenty

Yuriy
5

Тем что не нужно нюхать всю ночь вонючие носки и слушать адский храп.

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Konstantin

Andy
0

Купите класс повыше - купе, или вообще люксовый вагон.

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Антон Штадлер

Konstan…
3

Причем свой, как у Аллы Борисовны было в свое время ;)

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Andy Lenty

Konstan…
–1

Мой рост не позволяет мне комфортно лежать на лавках для карликов в течении ночи.
Пользуйтесь этими скотовозками сами.

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Родион Галанев

Andy
1

Какой рост в см?

Ответить

Andy Lenty

Родион
1

192

Ответить

Антон Волков

Andy
1

В том и дело, что самолёты для гномов разрабатываются 

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Andy Lenty

Антон
0

Поэтому лучше часик потерпеть чем всю ночь страдать

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Вика Гудкова

Andy
1

У меня 175 см и тоже некомфортно)

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Вика Гудкова

Konstan…
1

Так цена выйдет уже аналогично билету на самолет)

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