РЖД представил макет нового вагона с местами-капсулами — от других пассажиров можно отгородиться шторкой Статьи редакции
У каждого места — индивидуальный столик с розеткой.
РЖД и «Трансмашхолдинг» представили макет на Российском туристическом форуме «Путешествуй!».
Главная особенность вагона — 56 индивидуальных мест-капсул, расположенных вдоль центрального прохода.
Спальное место будет длиннее на 15 см.
Отгородиться от других пассажиров можно шторкой — она не пропускает свет и приглушает звуки.
Спальное место будет окружено спинкой в виде кресла. Между спинкой кресла и столиком разместят USB-розетки и выключатели.
Багаж можно будет разместить под полкой либо в специальном багажном отсеке.
«Мы с коллегами из «Трансмашхолинга» долго работали над этим концептом капсульного вагона, много советовались с пассажирами и конструкторами. Теперь ждем оценок и отзывов наших потенциальных пассажиров, после чего концепт вагона будет доработан, воплощен в металле и выйдет на линию», – сказал зам гендиректора РЖД Дмитрий Пегов.
В вагоне установят систему обеззараживания воды и воздуха, бесконтактные краны, дозаторы мыла, сушилки для рук и вендинговую зону.
Средний возраст вагона РЖД - 12.3 года. Пригородных компаний, осуществляющих перевозки (ФПК и иже с ними) - 8.8 лет. Обновите сначала хотя парк на вагоны 61 серии, презентованные больше 5 лет назад. А то стоит взять отклонения от популярных маршрутов или попасть в поезда дальнего следования, так попадаешь в советское наследие мира роскоши и комфорта. Прокуренным, вечно шипящим титаном и зияющей дыркой внутри унитаза.
У меня жена 10 лет проводником работала. По ее словам любой новый вагон, через полгода, силами деповских слесарей превращается в сарай.
Ввиду фокусов с бюджетами на ремонтно-восстановительные работы руководства, встречал объявы на профи.ру по поиску рабочих бригад в те самые ДЕПО за три копейки!
В первую очередь из-за слесарей. Там зарплаты по 15–20 тысяч, и работают те кого больше никуда не берут.
Проводник как по мне не серьёзная работа впринципе. Но как пелось в одной очень знакомой всем песни-«все работы хороши , все работы важны», здесь спорить не станешь
По ее словам любой новый вагон, через полгода, силами деповских слесарей превращается в сарай.
В новосибирске мпатповские слесаря так с автобусами делают
Я живу напротив местного автобусного парка, знаю нескольких водителей, они говорят, что у них уже около года только один слесарь остался, который на работу пить приходит, а по штату нужно четыре слесаря. Народ не хочет идти на зарплату в 12 тысяч.
А сейчас везде такой тренд. Мало платить, народ гнобить... Народ будет жестить ввиду того что "нас рать" на всё и вся! Поэтому в результате некачественный ремонт ВСЕГО! Дорог, машин, зубов(гос поликлиники), вагонов, да всего... А на этом всём будут подниматься хулигархи, вытаскивая бабло из бюджета👿🤦♂️🤷♂️
Думаю что это все на фоне экономии и недостачи деталей и так далее.
А может перестать датировать пассажирский сектор за счет грузоперевозок и тогда мы быстрее на самолеты пересядем как весь развитый мир?
Если бы за счет перевозок. Пассажирский сектор датируется напрямую регионами.
Там и так и так, и разницы нет никакой, что перевозки ложатся на ваш карман, что бюджетные деньги
Есть разница. Люди таким говном бы при прямых цценах бы не пользовались. А тут деньги сначала принудительно отнимают, а потом дарят РЖД
Перестать дотировать, конечно, надо.
Но есть два замечания:
Первое - поезда считаются гораздо более экологичным. Сейчас это вроде бы кому то важно. Не уверен, что именно самолеты чего то особо загрязняют, в сравнении - но поезда загрязняют очевидно поменьше.
Второе - внутри региона или между соседними регионами часто поезд намного удобнее. Идея такая: ночной рейс. Приехал на поезд - сел, выспался, вымылся - с поезда утром доехав в соседний регион идёшь по делам.
В самолете же не намного быстрее получается: ехать в порт, тусить перед рейсом, лететь, ехать с порта - аэропорты же вне городов и довольно далеко! В итоге много времени потеряно тоже, и режим движения иной - много хлопот, много суеты, не поспишь.
Пример маршрута - Новосибирск - Красноярск. Поезд едет ночь, самолёт летит 1 - 1.5 часа примерно. Время в пути же в итоге сопоставимо. Самолёт немного дешевле))
Ночь и 2 часа сопоставимо, что ты куришь чувак ?
Приплюсуй к 1.5 часам на самолете:
- 0.5-2 часа до аэропорта;
- до 1 часа в аэропорту на прохождение контроля (это если не считать офлайн-регистрацию);
- возможные задержки в расписании (может быть и полчаса, и сутки, если погодные условия неподходящие);
- до получаса, чтобы забрать багаж;
- время ожидания такси (особенно в провинциальных аэропортах);
- и еще 0.5-2 часа до города.
Когда едешь на поезде, можно приехать за 10 минут с огромным баулом, спокойно присесть, поужинать, позалипать и нормально поспать. С утра проснулся, освежился в туалетной комнате - и вот ты уже в центре города.
В тот же маршрут Москва-Питер я скорее отправлюсь Сапсаном, а если будет слишком дорого - можно и ночным.
Если из Москвы до Хабаровска, то выбор самолета, конечно, очевиден. Но в недальних региональных поездках поезд крайне выгоден с точки зрения удобства, стоимости и фактически сравним по продолжительности с самолетом.
Со многим не согласен, но слова "нормально поспать" просто показатель что с вам бесполезно аргументы приводить...
Не мог представить, что вы такая неженка) в принципе, разговор с вами исчерпан, уровень свой вы показали)
Практический пример.
На поезде: выехал из Новосиба в пол десятого вечера - в одиннадцать утра уже в Красноярске.
На самолете: проснулся в шесть утра, чтобы в семь выехать на самолет к девяти. Потом два часа на самолете. Потом - минут двадцать на багаж и вызов такси + сорок минут до города, итого час. В итоге, будешь в городе только к двенадцати.
Вся дорога на самолете займет, в лучшем случае, пять часов. На бумаге - гораздо быстрее, чем тринадцать часов на поезде. Только вот не принимается во внимание, что придется рано вставать (значит, и ложиться) и совершать много телодвижений.
Короче, по факту тут паритет.
Можно посмотреть сколько самолетных рейсов между Московой и миллионниками, чтобы увидеть, что к поезду еще придется сколько-то часов прибавлять на ожидание.
Зачем к поезду прибавлять часы, если они ездят по расписанию?! Я когда часто курсировал между столицами умудрялся приходить к отправлению. Зашел, снял куртку, сел. поезд поехал.
Между столицами много ходит, а между Москвой и миллионниками?
Да.
Сопоставимы по многим аспектам. Как ниже написали - 2 часа полёта надо разбавить временем поездки до и от аэропорта, ожиданий такси и багажа, заблаговременностью прибытия в порт на рейс и тп.
Но есть и другой - потеря продуктивного времени. Если едете на ночном поезде - вы вечером в него садитесь и утром встаёте и идёте по делам. Ночь вы так и так спите. То есть - вы совместили время в дороге с временем отдыха. С самолетом совмещение сложнее - потому что там суета, пересадки, переходы и тп. Даже поспать во время полёта сложно: то воду разносят, то еду. При 4 часах «лета» окно для сна - максимум 2 часа. И это если соседи в это время в туалет не запросятся
Экология это проблема богатых людей, нам нищебродам, об этом лучше не думать, чтобы не стать еще беднее.
Нет смысла так в лоб по часам сравнивать, так как самолеты чаще летают, чем ездят поезда, значит надо прибавлять время до ближайшего
У нас тут транссиб, тут поезда ходят часто. Наверное, не реже самолетов - в любом случае сопоставимо.
Ну и такие путешествия планируются обычно днями. Типа - «я завтра в Красноярске». Поэтому выбираешь как быть в другом городе на завтра, а не «к 16 там». Поэтому подойдёт ночной поезд. Или с утра - на самолете. Или с вечера (если нужно выспаться и привести себя в порядок). Поэтому я не припомню, чтобы я учитывал в расписании время «ожидания поезда»
Сегодня я узнал, что Германия и Япония не относятся к "развитому миру" 🤣
Германия это регион ЕС, логично бы на ЕС как на единую страну посмотреть, а то так-то и в Москве главный транспорт метро будет.
Я осуждаю дотацию РЖД в РФ, почему я должен принимать такой же бред в ЕС?
В США не датируют какой либо транспорт, самолет в честном бою победил железку.
Любите свои поездадые поезда и дальше, но почему я должен за это платить?
развитый мир, так-то, и на ж/д неплохо так ездит себе до сих пор. Это 2 несравнимых вида транспорта. Ж/д и автобус еще можно сравнить
Вроде как весь развитый мир как раз ускоряет поезда, а не на самолеты пересаживается.
Поезда ускоряет только Китай, но это не совсем развитая страна.
Да не, как раз идеи сверхзвуковых пассажирских самолетов все давно забыли как страшный сон и тихо мечтают о гиперлупах. Поезда как перемещения внутри/между городами/странами самое удобное средство передвижения. Самолетом с текущими технологиями удобно только на большое расстояние. Условный Москва-Питер круче и быстрее на Сапсане.
Какая разница, кто о чем мечтает? Маск мечтает через космос гонять людей из NY в Пекин.
Если бы в РФ не датировали ЖД, то самолет бы правил балом как в США, где никто никого не датирует. В Европе тоже ЖД датируют, хоть и меньше чем у нас.
С нашими расстояниями поезд это самый нерациональный вариант как на дальняк, так и на близкие расстояния, где автобус много эффективнее.
Пользовательский опыт поезда лучше самолета, тут основная масса комментаторов об этом и говорит. В жизни это означает выигрыш продукта и однозначное занятие значимой доли рынка.
В Японии вроде частные жд и у них этот вид транспорта превалирует над авиаперевозками.
Вы почему-то решили, что пример США правильный, поскольку он бьется с вашим мироощущением. Но это может быть просто спецификой рынка.
Например, там мог быть более дешевый интернет, как в РФ, ведь оборудование и там и там надо закупать примерно за одну стоимость, просто маржи меньше надо брать и со стороны государства ограничения получать, и пользоваться apple pay там могли бы интенсивней, но там не так массово развиты платежи по сравнению с РФ за счет того, что банковская инфраструктура и пользовательский опыт с разных этапов стартовала.
Отсюда можно сделать вывод, используя эти аналогии, что опыт США по использованию той или иной технологии не означает, что это передовой опыт. Китай сейчас в целом задает тренд всему миру и логичнее смотреть на то, что происходит там, а не в уже отстающих штатах, которым мешает развиваться уже развернутая инфраструктура и жизненный уклад.
Опыт США правильный, так как они не датируют что-то конкретное, т.е. не отбирают у вас деньги, чтобы профинансировать то, что вам нафиг не уперлось.
Так они построили самую эффективную экономику в мире, а потом экономику N1.
Я не против ЖД, я против их дотации.
Китай кончит так же плохо как СССР в свое время, уже все признаки есть, как они бездарно жгут огромные ресурсы без выхлопа, строя дороги в некуда и пустые города.
Вас не смущает, что «самая эффективная экономика» является дотационной сама по себе и держится на печатании денег, вечно растущем госдолге под ставку в 0%? И как бы расплачиваются за это все страны, поскольку $ резервная валюта и их инфляция прямиком идет к нам.
Внутри регионов тоже на самолёты пересаживаться?
Внутри регионов РЖД бы без дотаций умерло лет так двадцать назад, автобусы много удобнее и быстрее
Сами давно на автобусе-то ездили между простыми регионами или даже внутри регионов? Там будет или убитый спринтер, или вообще ПАЗик, или 30-летний туравтобус. Без кондиционера, может, и без вентиляции. С разбитыми сиденьями без ремней, без санузла, с постоянными некомфортными ускорениями/остановками
Там где такие автобусы, там и электрички будут с деревянными сидениями ходящие раз в сутки.
15 лет назад я активно ездил по Маршруту Шахты-Ростов-на-Дону, автобусы были приличными, с кондерами, сейчас не знаю, но когда проезжаю автовокзал, то пазиков там не вижу, ты гонишь.
Ну-ну, приличные автобусы, лол. От своего РнД до Махачкалы проедь автобусами, меняя их в центре каждого региона, чтобы впечатлений набраться. Сейчас, когда температура под +30. Обратно - на плацкарте на московском поезде (вроде, там даже Ласточка где-то ходит). Расскажешь потом о впечатлениях, фанат рынка и эффективных пассажироперевозок))
Ахххах, автобусы были бы новее только в одном случае: если бы проезд стоил раза в 3 дороже нынешнего уровня. Это относится также и к внутригородскому ОТ, который так же везде убогий (он и не может быть другим в 2021 при цене проезда в 15...25 рублей). Есть только один нюанс: возить бы всем этим новым автобусам было бы некого за такую цену. В остальном, прекрасный топитель за рыночек, все хорошо.
А я люблю поезда и хотел бы иметь выбор. Да и мир от поездов не отказывается.
Почему я должен платить на вашу любовь? Пусть рынок решает, а не как сейчас правительство, субсидируя РЖД на многие сотни миллиардов, один крымские ЖД мост чего стоит, который нафиг там не нужен был бы.
Я погуглил, ничерта правительство не субсидирует плацкартные перевозки (дальнего следования), все бабло - порядка 30..35 млрд в год - сливают на пригородное сообщение (электрички). При этом из-за цены керосина авиакомпании в 2019 году улетели в операционный убыток под 70 млрд.
Жду с нетерпением новых сказок про эффективный авиатранспорт по рыночным ценам; про убыточные РЖД, существующий лишь за счет госбабла; про то, как весь российский народ платит за мою любовь к ж/д 🤣🤣🤣
Барыга китайским товаром рассуждает о том что в крыму мост не нужен. Очень интересно, пишите есчо.
Поцреот, читай внимательно, ЖД мост не нужен, там нет такого трафика и близко, автомобильного хватило бы с головой.
Без субсидий в 90% перелетов, какие то дотации идут на перелетах с Дальним Востоком.
Ночь в поезде сидя, это каторга, а не разумный выбор. Самолет не всем удобен. В Питере я живу в Центре, в пешей доступности от вокзала. Я люблю приезжать к поезду за 5-10 минут до отправления. Поэтому я приехал на метро в Москве на вокзал, поспал ночь, вышел из поезда, и через несколько минут я дома. Порожнего времени я практически не трачу. А на самолете — 50 минут на экспрессе до Шереметево, еще и надо в расписание попасть, приехать надо за час до отправления самолета. Пока то, пока се, потом от Пулково еще минимум час до центра. Это все спущенное время в никуда.
Я не против ЖД, как вообще не против любого транспорта, я против когда мои деньги налогоплательщика кидают на этот РЖД, как строя ему кучу инфраструктуры за гос. счет, так и прямыми дотациями.
Китай, Германия, Италия, например, в развитый мир не входят?
Китай точно не развитая страна, развивающаяся, Германия и Италия активно сокращают гос.сектор, а следовательно дотации.
Полная "роскошь" ехать в сторону Воркуты по всему маршруту ржд
Ездил туда. Есть, кстати, полностью сидячие вагоны. Поезд Москва-Воркута, идёт 2 суток. Невероятный сервис.
Наконец-то новый макет! А то с фотографией старого макета уже обрыдло ездить...
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А где курочку и вареные яички можно будет размещать ?
рыбу!
Бинго
а рыба бинго вкусная?
В микроволновке
Ой, не спеши, они штроки повесили и назвали - это капсулами, в слудующем поколении вагонов - предложат сменные носки, а микроволновки поставят поколений через пять, надо ж сначала тариф на плацкарты поднять...
Только вчера видел рабочий вариант поезда с которого это видимо срисовывалось.)
Не, наши вот отсюда скопировали
Неплохо. А есть полное видео обзора этого вагона? Друг из РЖД интересуется.
Конечно! Не настолько полное, как возможно хотелось бы, но в целом очень даже ничего :)
Не, не срисовывалось. Тот кто будет производить и представил дизайн, и макет. Вагоны российского производства можно отличить по характерному дулу 125-мм 🤣
«Багаж можно будет разместить под полкой лицо в специальном багажном отсеке.»
там лицу и место, согласен
Опять новый дизайн? Эти блин вагоны, как Йети, все о них слышали, но никто не видел.
В целом так, но между Москвой и Питером ходят новенькие плацкарты. Очень удобные. Номер поезда, к сожалению, не вспомню.
Сколько можно показывать эти концепты когда вся Россия (Москва-Питер не считаем) ездит на старых плацкартах?! Картинку нарисуют и понтов столько, будто всю страну пересадили на это уже
Занавески - это жесть конечно.. Засаленные, впитывающие запахи.
Лучше жалюзи, или шторки
А так вполне, ехать можно
рольставни
Запах дошика все равно непобедим :)
Крутямба)но все же самолётом лучше)
очень спорно, на средние расстояния (300-400 км из Москвы) по времени выигрыша нет, но по комфорту и цене самолет уступает.
Зачем на такие расстояния вообще спальные места?
23:50 отправились в командировку и в 7:00 на месте. И суточные - за два дня.
Не все же бюджетниками работают, а частник не даст так деньги транжирить, на самолет посадит.
Разница несущественная.
Мы не экономим копейки на логистике сотрудников.
Не путайте. На такие расстояния он уступает скоростным поездам вроде ТЖВ, а не таким хостелам на колесах, которые очевидно рассчитаны на многочасовые ночные переезды
До аэропорта ехать во многих случаях не сильно дольше, чем до вокзала, если ты не рядом с последним живёшь. Да, регистрация на рейс занимает больше времени. Но, во-первых, она быстрее на внутренних рейсах, и во-вторых, лишние 1,5-2 часа + 40 минут полета все равно лучше, чем трястись 8-10 часов в конуре на 2 квадрата с 3 персонажами, с которыми может и не повезти. Если речь про скоростные поезда или электрички, то я только за
Зависит от ваших приоритетов и расписания поездов/самолетов.
Я в последнее время даже на средние расстояния иногда выбираю поезд.
Поезд - в пятницу после работы сели на вокзале в центре города, ночь спокойно и в комфорте поспали, следущий день можно отдохнуть и утром воскресенья уже в центре нужного города. Бодрые и отдохнувшие.
Самолёт - по многим направлениям прямых рейсов нет, аэропорты в городах у черта на куличках, приезжать надо за час до вылета. Чаще всего будет либо вылет в неудобное время, либо неудобная стыковка, а потом от пункта прилёта ещё пару часов до дома/отеля пилить. После такого ещё пол дня отходить надо.
Поезда сейчас очень хорошо обновили по топовым направлениям, не сравнить со старыми. Езжу в купе или СВ в двухэтажных поездах. По цене, за счёт экономии на такси от/до аэропорта и багаже, разница копейки или поезд даже дешевле выходит.
Когда надо быстро из пункта А в пункт Б + есть удобный прямой рейс, то самолет. Когда поездка выпадает на выходной и нет срочности, то поезд т.к. комфортней.
Вечером выехал из центра города, утром приехал в центр города. Чем самолёт лучше?
Тем что не нужно нюхать всю ночь вонючие носки и слушать адский храп.
Купите класс повыше - купе, или вообще люксовый вагон.
Мой рост не позволяет мне комфортно лежать на лавках для карликов в течении ночи.
Пользуйтесь этими скотовозками сами.
Какой рост в см?
В том и дело, что самолёты для гномов разрабатываются