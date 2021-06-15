Транспорт
Евгения Евсеева

Авиакомпании России предупредили о возможном росте цен на 25-30% из-за повышения сборов в аэропортах в четырёх регионах Статьи редакции

Цены на билеты могут вырасти из-за планов по модернизации аэропортов — в Уфе, Новом Уренгое, Кемерове и Геленджике.

  • Правительственная комиссии по транспорту планирует рассмотреть инвестпроекты по обновлению аэропортов Уфы, Нового Уренгоя и Кемерово — после этого они смогут согласовать с ФАС долгосрочные тарифы для окупаемости инвестиций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Минтрансу.
  • Проект модернизации ещё одного аэропорта — в Геленджике — комиссия уже рассмотрела, сообщает издание. Авиакомпании опасаются, что одобрение проектов приведёт к росту тарифов для перевозчиков — это вынудит их поднять стоимость билетов.
  • В Кемерово к 2023 году обслуживание рейса для авиакомпании подорожает в 4,5 раза. В Уфе стоимость обслуживания пассажиров увеличится более чем на 70%, если тарифы будут одобрены. В Новом Уренгое стоимость рейса для авиакомпаний повысится более чем в 2,5 раза.
  • По информации «Ъ», в мае ассоциация обращалась в Минтранс по поводу модернизации аэропорта в Геленджике, сообщив, что сборы там могут вырасти почти на 40%. Перевозчики сообщили изданию, что билеты из-за роста аэропортовых сборов могут подорожать в среднем на 25–30%.
  • При этом «Коммерсантъ» пишет, что в инвестиционных проектах модернизации аэропортов указано, что цены на перелеты с учетом новых тарифов должны вырасти не более чем на 5–15%.
  • С возросшей нагрузкой из-за тарифов может справиться только «Аэрофлот» — у него есть финансовая подушка и господдержка, а частным игрокам вроде «Уральских авиалиний» и Utair выгоднее будет уйти, считает один из источников «Ъ» в авиационной отрасли.

#новость #авиаперелёты

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Madina Djalilova

101

Прекрасно!
Ввели по 2 теста на пцр по приезду и в большинстве нужен ещё 1 тест на вылет в страну прибытия. Большая часть курортов мировых для нас закрыта.  Вакцину Спутник не признают. Дурацкий указ о запрете на выезд автотранспортом из России более чем 1 раз в жизни (за исключением  особых случаев типа болезни, работы и пр) до сих пор не отменили.
А теперь можно и цены на всё  внутри страны в разы поднять. 
Ибо люди - новая нефть и нечего никуда летать. Сидите дома, получайте зарплату, которую хватит на еду и голосуйте за кого скажут. Реальность нашего времени.

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MEGAtraXXXer666

Madina
–58

Порвалась

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Ненужный бокал

MEGAtraXXXer666
47

Как и большинство населения последние годы (особенно)
И не порвались а заебались.

Ответить

Жалкий Илья

Ненужный
–5

Ага, вот только большинство втопило за обнуление прошлым летом. Так что, ещё не заебались. Все всех устраивает ;)

Ответить

Ненужный бокал

Жалкий
16

«Сэр, мы — в ̶А̶н̶г̶л̶и̶и̶ России, здесь все джентльмены, а истинные джентльмены верят друг другу на слово!» Вот тут-то, Петька, мне так попёрло, так попёрло!

Ответить

Жалкий Илья

Ненужный
12

Это к чему? Вы блядь за пределы соцсетей выйдите, с реальными людьми поговорите и поймете, что дохуя народу поддерживают всю эту вакханалию. Более того, нищие слои как раз и топят за власти больше всего ;)

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Карфаген должен

Жалкий
8

У тебя в Сербии, может, и поддерживают, а в моем городе и в родной деревне его кроют все подряд

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Жалкий

Карфаген
14

Хуйня полная, вот серьезно)
Есть действительно очень много людей, которым "лишь бы не как на Украине" "сейчас лучше, чем в 90-е", "если не Путин, то кот". 

Ну и, в твоем городе, наверное, так же как и в моем прошлом, да?) Как ты говоришь "ВСЕ КРОЮТ", а на выборы приходят 35-40%, а на местные выборы там вообще 25% приходят. В таких условиях даже мухлевать не нужно, ибо эти граждане "лишь бы не хуже" как раз на выборы-то и ходят, в отличие от интернет-оппозиционеров.

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Карфаген

Жалкий
0

Ага, много людей и все они в интернете.
Людям вокруг либо все равно, либо Путина они не любят. Они и Навального не любят, но за Путина голосовать бы не пошли.
А ходят только бюджетники, им иначе премию не дадут, а это основа их дохода.

Ответить

Жалкий

Карфаген
2

Ну так и в чем я не прав? Меня вон долбики минусят, а смысл правду минусить? 

Раз людям все равно, значит они ещё НЕ заебались. И для них все терпимо ещё)

Ответить

Канищев Максим

Жалкий
2

Только что-то я ни одого проголосовавшего за обнуление не знаю. Выборка из рабочих и итр. Просто кто-то жаждет повторения 17 года.

Ответить

Жалкий Илья

Канищев
2

А ну раз не знаешь, ну тогда конечно!  

Ответить

Candy Blue

Ненужный
0

Не надо говорить за всех

Ответить

Александр

Ненужный
0

Тут с вами не поспоришь, все реально устали этот этого всего ужаса.

Ответить

Pavel Zhirnov

Madina
9

А что за указ о выезде 1 раз в жизни?

Ответить

Andrew van de Kamp

Pavel
3

Наземные границы закрыты. Как закрыли год назад так и не отменили до сих пор этот указ.

Ответить

SansNom

Pavel
0

Я уже раз выехал в том году. Предупредили, что больше через наземную не пустят

Ответить

Правильный Взгляд

Madina
3

что за указ ?

Ответить

Madina Djalilova

Правильный
3

Распоряжение правительства от 16 марта 2020 г 635-р.
В него до сих пор не внесли изменения. А там стоит разрешение только на однократный выезд на авто за исключением отдельных случаев

Ответить

Правильный

Madina
0

нет там этого - это распоряжение об ограничениях на въезд в Российскую Федерацию

Ответить

Madina Djalilova

Правиль…
0

вы выезжали за границу автотранспортом более чем 1 раз, после начала пандемии?

Ответить

Правильный

Madina
1

не выезжал и не собираюсь, но к сути вопроса это не относится. Если ссылаетесь на документы , потрудитесь их прочитать, а так это чистый звездёж.

Ответить

Светлана

Правиль…
–1

Вы всё верно сказали, там определенно говорится о въезде  в РФ. Но не один раз, в жизни))))

Ответить

Alexander

Правиль…
0

27.03.2020 N 763-р
Ещё тут: http://ps.fsb.ru/fps/general/info/covid.htm

Ответить

Правильный

Alexand…
2

и там тоже ничего нет об ограничениях "на выезд автотранспортом из России более чем 1 раз в жизни". К слову, я считаю, что ограничения на время пандемии для въежающих в страну должны быть значительно шире. Если наших соотечественников ограничивают в правах с целью борьбы с инфекцией, то и въезд в страну жителей других государств ничем не оправдан.

Ответить

Алексей Пашутин

Madina
4

Так авиакомпании только и делают, что поднимают цены. В 2018 Москва - минеральные воды стоил 3500, включал багаж полноценный и сэндвич с чаем/соком, и это был Россия/Аэрофлот. Сейчас на них от 7 тысяч. Другими самое дешевое с багажом без еды, даже воды подстаканчика дают (не полный), чай жалеют. Багаж оплачивай 2000 допом, бутерброд сраный доплачивай. Кусок отстоя.

Ответить

Game Topia

Madina
–7

Может для вас будет откровением, но с самого первого момента образования социума, люди являются источниками доходов системы, без которой они развиваться не в состоянии. Но есть и альтернативы, отбирать у других, причиняя им при этом невообразимые страданья. 

Ответить

Ar AbduRashid

Game
1

Из ничего что то не бывает, либо как раньше воевать/грабить других, либо доить население... Ну и ископаемые еще, но там опять население замешано

Ответить

k. p.

Madina
0

да, про запрет авто на заграницу очень раздражает. даже в "союзную" белоруссию на машине не поехать. очень сволочное ограничение.

Ответить

olesya sukh

29

Со своих доходов то ремонтируйте , схерали народ надо обдирать

Ответить

Sergei Timofeyev

olesya
5

Так вот они и создают доход.

Ответить

Valentin Dombrovsky

olesya
1

А доходы у них откуда? 

Ответить

Red Boy

Valentin
0

У них большие доходы, авиакомпании, аренда на территории, парковки

Ответить

Valentin

Red
1

Пассажиры - везде конечный источник прибыли. 

Ответить

Red Boy

Valentin
0

За все платит конечный потребитель-везде так

Ответить

Valentin

Red
0

Угу. «Обдирают» народ. 

Ответить

Jim Brighthead

Valentin
0

(здесь был бесполезный комментарий, повторяющий мысль выше, что аэропорт может заработать не только на мзде с авиакомпаний)

Ответить

Никита Корниенко

Valentin
0

С неба видимо

Ответить

Vlsd Seregin

Valentin
0

С продажи нефти.

Ответить

Шамиль Зигантдинов

19

Не понял, модернизируют 4 аэропорта, а цены на все направления поднимутся?🤷‍♂️

Ответить

Sergey L.

Шамиль
31

Хитро, не правда ли?🤪 а самое интересное, когда построят их, эту надбавку в 30% не уберут, а увеличат, инфляция ж 😂

Ответить

Жалкий Илья

Шамиль
4

Не, это аэропортовый сбор, в этих четырёх вырастут цены, а не все билеты по всей стране) 

Ответить

Грустный Денис

Жалкий
2

Так из статьи непонятно действительно 

Ответить

Жалкий Илья

Грустный
1

По последнему абзацу понятно, что речь идет именно про эти аэропорты, а не в целом)

Ответить

Igor Sergeevich

9

А если модернизацию объявят 16 регионов? То рост составит 120% соответственно? И для кого тогда это нужно будет

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Igor
9

146

Ответить

Igor Sergeevich

Небольшой
0

Точно.

Ответить

ilia

10

Россия: за любые типа улучшения дополнительно сдерут еще в несколько раз, выходит, что реально "до последнего терпеть" дешевле и надеяться на олимпиады-чемпионаты - что для показухи улучшат... А если случается какой-то ЧП, то "кто ж знал, кто ж знал" и никто не виноват

Ответить

Semyashkin Oleg

5

Будем значит летать из Финляндии, когда ее откроют...

Ответить

Semyashkin Oleg

Semyashkin
3

Минусуют не Петербужцы ?)

Ответить

GREAKLY

5

Я не понимаю, почему если сборы вырастут на 40%, то цена билета на 25-30%? Неужели у авиакомпаний в цене билета сборы составляют 70-80%? Мне казалось, что, наоборот. Основные затраты у а/к на топливо самолеты и персонал.

Ответить

Евгений Козявкин

4

В Кемерово и так цены на любые направления на 40-50% дороже, чем из соседних Новосибирска и Томска, так если и еще поднимут на 30%, то пассажиропоток еще раза в 2 уменьшится и вместо доходов аэропорт будет считать только расходы. Целесообразность вылета куда-либо из Кемерово уже давно стремиться к нулю.

Ответить

Сергей Низовцев

Евгений
3

Останется бизнес зал для губернатора и его друзей. А холопам целесообразно нолог и ипотеку плотить, а не летать.

Ответить

Правильный Взгляд

Евгений
0

Так может цены давно подняли, а в газете пропечатали только сейчас.

Ответить

Jarry Trip

3

Потерпим))

Ответить

Алексей Пашутин

1

Авиакомпании охренели в край. Пару лет назад багаж полноценный входил в стоимость, бутерброд с чаем как минимум. Сейчас за все доплачивай, в салоне подстаканчика воды только дают. Сидишь как маршрутке, маски только у стюардесс, все быдло тебе а лицо дыши, руку некуда положить, подлокотник по очереди делить нужно. Превратились в авиамаршрутки с высоким риском для жизни не долететь.

Ответить

Дмитрий Печеркин

Алексей
0

Ну вы все в гущу напихали. Питание всегда предлагалось различного рода в зависимости от продолжительности полёта. Более 3-х часов полёт, уже питание включено и бесплатно. А в большинстве авиакомпаниях мира которые не лоукостеры, еда услуга платная. Что уж говорить про лоукостер.
Кстати, если полетите прямым рейсов ак Россия на Камчатку из Москвы покормят два раза.(бесплатно и нормально)

Вы может далеки от мира сего, но у нас пол страны на автобусах ездит далеко, и там не кормя, даже воду неипредлагают. Так же как и в вагонах поездов - курочка и яички свои. Кипяточек в вагоне получите, а чаëк свой расчехляйте, так же как и стакан.

:)

Ну и про остальное - в бизнес классе нас черни нету, можете с комфортом туда присесть. Там и рюмочку нальют господину.

Ответить

Евгений Быков

Дмитрий
1

Я совершил около 20и полётов продолжительностью примерно 2 часа. И несколько лет назад питание было включено(может кроме Победы, на них в то время не летал).
Сейчас же мало того, что билеты дорожают (в целом ок, инфляция), но и действительно ухудшаются условия - уже не кормят, даже чай бесплатно не предложат. Ручную кладь уменьшают (там где раньше было 10-12кг, сейчас сделали до 5и).

В итоге вместо только лишь пропорционального увеличения цены (на обесценивании денег и подорожании топлива), имеем одновременно увеличение цены И ухудшение условий, что печально

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Алексей Пашутин

Евгений
0

Победа - это дно, авиамаршрутки, где за лишний платок в кармане тебя с рейса выгонят. Этой парашей ни тогда, ни сейчас не рекомендуется летать. А про остал ные рейсы все верно, все стало за доплату. Все хуже. И никакая инфляция не оправдает рост стоимости в 2-3 раза при ухудшении всех условий.

Ответить

Евгений Быков

Алексей
0

Иногда к сожалению, приходится использовать и Победу. Когда не успел заранее взять билет, и ближайшая по цене к Победе теперь стоит раза в 2 больше

Ответить

Алексей Пашутин

Дмитрий
0

Это вы все в кучу мешает, я говорю ровно про тот рейс, который был пару лет назад, и его с ним сейчас же и сравниваю. Все только хуже. Причем тут общие лоукостеры. Есть конкретный рейс Москва мин воды. Раньше багаж включался, сейчас нет, раньше кормили, сейчас полстакана воды, цена в 2-3 раза дороже.

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From Siberia to London

2

Последний абзац прикольный:)
Населению РФ тоже давно выгоднее уйти, но нет, вцепились в «берёзки» и держатся зубами, да ещё и рычат на всех вокруг.

Ответить

Anton Frolov

1

Ну если аэропорты устаревшие, маленькие и тесные, логично, что надо потратиться и построить что-то приличное. А то придется долго терпеть картинку, как вот в Геленджике несколько дней назад:

Ответить

Pavel Loginov

1

Для меня было сюрпризом узнать, что Победа не летает в Самару. Почему? Потому что владельцы аэропорта задрали цены, до 2000 за пассажира выходит. ФАС тут не поможет, владелец аэропорта друг сами знаете кого. Всё по плану: летать должны только люди в красивых одеждах и при должностях

Ответить

Vlsd Seregin

–2

Чё всё разволновались. Никто не заставляет никуда летать. Какая разница что там выросло, если ты не собирался за это платить? Голосуй рублём: скажи авиакомпании, что готов купить билет только за N денег и не больше и всего делов. 

Ответить

Правильный Взгляд

–3

Что-то имеешь против берёзок и нашего населения ? Go to London и российские ограничения покажутся детским лепетом.

Ответить

Timur Sobolev

Правильный
0

Не, это другое. 

Ответить

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Комментарий удален

Konstantin Mayer

0

Ахахха прекрати

Ответить

Сергей Иванов

0

Почему всегда виноваты разнорабочие? Табу государству платим за всё, ещё и за ремонт и постройку мы должны? Интересно.

Ответить

Андрей Антонов

0

Мне кажется, или у нас ФАС работает только против негос компаний..? Если уж эксперты заявляют о том, что вывезет только Аэрофлот, то, по факту, окажется ситуация еще хуже) Аэрофлот будет поднимать цены, а расходы нивелировать за счёт гос поддержки (наших налогов). Играем!)

Ответить

Vasya Stark

Андрей
0

Мне кажется, или у нас ФАС работает только против негос компаний..?

С рождением!

Ответить

Комментарий удален

Sergey Bespalov

0

А что если не поднимать налог, а найти инвестиции?

Ответить

Комментарий удален

Дамир Губаев

0

В Уфе недавно же только новый международный терминал построили. Его нельзя что ли использовать для внутренних рейсов?

Ответить

Александр Калабин

0

"ничего личного, просто бизнес"

Ответить

Sofia Kumpan

0

Ничего себе. Вот на днях покупала билеты в Самару, и очень удивилась тому, насколько мало рейсов. А вот все так интересно оказалось. 
Ну на самом деле "здорово" придумали. А фейс-контроль проходить по прилету там ещё не надо? А то вдруг развернут и обратно отправят. 

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