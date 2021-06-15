Авиакомпании России предупредили о возможном росте цен на 25-30% из-за повышения сборов в аэропортах в четырёх регионах Статьи редакции
Цены на билеты могут вырасти из-за планов по модернизации аэропортов — в Уфе, Новом Уренгое, Кемерове и Геленджике.
- Правительственная комиссии по транспорту планирует рассмотреть инвестпроекты по обновлению аэропортов Уфы, Нового Уренгоя и Кемерово — после этого они смогут согласовать с ФАС долгосрочные тарифы для окупаемости инвестиций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Минтрансу.
- Проект модернизации ещё одного аэропорта — в Геленджике — комиссия уже рассмотрела, сообщает издание. Авиакомпании опасаются, что одобрение проектов приведёт к росту тарифов для перевозчиков — это вынудит их поднять стоимость билетов.
- В Кемерово к 2023 году обслуживание рейса для авиакомпании подорожает в 4,5 раза. В Уфе стоимость обслуживания пассажиров увеличится более чем на 70%, если тарифы будут одобрены. В Новом Уренгое стоимость рейса для авиакомпаний повысится более чем в 2,5 раза.
- По информации «Ъ», в мае ассоциация обращалась в Минтранс по поводу модернизации аэропорта в Геленджике, сообщив, что сборы там могут вырасти почти на 40%. Перевозчики сообщили изданию, что билеты из-за роста аэропортовых сборов могут подорожать в среднем на 25–30%.
- При этом «Коммерсантъ» пишет, что в инвестиционных проектах модернизации аэропортов указано, что цены на перелеты с учетом новых тарифов должны вырасти не более чем на 5–15%.
- С возросшей нагрузкой из-за тарифов может справиться только «Аэрофлот» — у него есть финансовая подушка и господдержка, а частным игрокам вроде «Уральских авиалиний» и Utair выгоднее будет уйти, считает один из источников «Ъ» в авиационной отрасли.
Прекрасно!
Ввели по 2 теста на пцр по приезду и в большинстве нужен ещё 1 тест на вылет в страну прибытия. Большая часть курортов мировых для нас закрыта. Вакцину Спутник не признают. Дурацкий указ о запрете на выезд автотранспортом из России более чем 1 раз в жизни (за исключением особых случаев типа болезни, работы и пр) до сих пор не отменили.
А теперь можно и цены на всё внутри страны в разы поднять.
Ибо люди - новая нефть и нечего никуда летать. Сидите дома, получайте зарплату, которую хватит на еду и голосуйте за кого скажут. Реальность нашего времени.
Порвалась
Ненужный бокал
Как и большинство населения последние годы (особенно)
И не порвались а заебались.
Ага, вот только большинство втопило за обнуление прошлым летом. Так что, ещё не заебались. Все всех устраивает ;)
Ненужный бокал
«Сэр, мы — в ̶А̶н̶г̶л̶и̶и̶ России, здесь все джентльмены, а истинные джентльмены верят друг другу на слово!» Вот тут-то, Петька, мне так попёрло, так попёрло!
Это к чему? Вы блядь за пределы соцсетей выйдите, с реальными людьми поговорите и поймете, что дохуя народу поддерживают всю эту вакханалию. Более того, нищие слои как раз и топят за власти больше всего ;)
У тебя в Сербии, может, и поддерживают, а в моем городе и в родной деревне его кроют все подряд
Хуйня полная, вот серьезно)
Есть действительно очень много людей, которым "лишь бы не как на Украине" "сейчас лучше, чем в 90-е", "если не Путин, то кот".
Ну и, в твоем городе, наверное, так же как и в моем прошлом, да?) Как ты говоришь "ВСЕ КРОЮТ", а на выборы приходят 35-40%, а на местные выборы там вообще 25% приходят. В таких условиях даже мухлевать не нужно, ибо эти граждане "лишь бы не хуже" как раз на выборы-то и ходят, в отличие от интернет-оппозиционеров.
Ну так и в чем я не прав? Меня вон долбики минусят, а смысл правду минусить?
Раз людям все равно, значит они ещё НЕ заебались. И для них все терпимо ещё)
Только что-то я ни одого проголосовавшего за обнуление не знаю. Выборка из рабочих и итр. Просто кто-то жаждет повторения 17 года.
А что за указ о выезде 1 раз в жизни?
Наземные границы закрыты. Как закрыли год назад так и не отменили до сих пор этот указ.
что за указ ?
Распоряжение правительства от 16 марта 2020 г 635-р.
В него до сих пор не внесли изменения. А там стоит разрешение только на однократный выезд на авто за исключением отдельных случаев
нет там этого - это распоряжение об ограничениях на въезд в Российскую Федерацию
вы выезжали за границу автотранспортом более чем 1 раз, после начала пандемии?
не выезжал и не собираюсь, но к сути вопроса это не относится. Если ссылаетесь на документы , потрудитесь их прочитать, а так это чистый звездёж.
27.03.2020 N 763-р
Ещё тут: http://ps.fsb.ru/fps/general/info/covid.htm
и там тоже ничего нет об ограничениях "на выезд автотранспортом из России более чем 1 раз в жизни". К слову, я считаю, что ограничения на время пандемии для въежающих в страну должны быть значительно шире. Если наших соотечественников ограничивают в правах с целью борьбы с инфекцией, то и въезд в страну жителей других государств ничем не оправдан.
Так авиакомпании только и делают, что поднимают цены. В 2018 Москва - минеральные воды стоил 3500, включал багаж полноценный и сэндвич с чаем/соком, и это был Россия/Аэрофлот. Сейчас на них от 7 тысяч. Другими самое дешевое с багажом без еды, даже воды подстаканчика дают (не полный), чай жалеют. Багаж оплачивай 2000 допом, бутерброд сраный доплачивай. Кусок отстоя.
Может для вас будет откровением, но с самого первого момента образования социума, люди являются источниками доходов системы, без которой они развиваться не в состоянии. Но есть и альтернативы, отбирать у других, причиняя им при этом невообразимые страданья.
Из ничего что то не бывает, либо как раньше воевать/грабить других, либо доить население... Ну и ископаемые еще, но там опять население замешано
Со своих доходов то ремонтируйте , схерали народ надо обдирать
А доходы у них откуда?
Не понял, модернизируют 4 аэропорта, а цены на все направления поднимутся?🤷♂️
Жалкий Илья
Не, это аэропортовый сбор, в этих четырёх вырастут цены, а не все билеты по всей стране)
А если модернизацию объявят 16 регионов? То рост составит 120% соответственно? И для кого тогда это нужно будет
Россия: за любые типа улучшения дополнительно сдерут еще в несколько раз, выходит, что реально "до последнего терпеть" дешевле и надеяться на олимпиады-чемпионаты - что для показухи улучшат... А если случается какой-то ЧП, то "кто ж знал, кто ж знал" и никто не виноват
Будем значит летать из Финляндии, когда ее откроют...
Я не понимаю, почему если сборы вырастут на 40%, то цена билета на 25-30%? Неужели у авиакомпаний в цене билета сборы составляют 70-80%? Мне казалось, что, наоборот. Основные затраты у а/к на топливо самолеты и персонал.
В Кемерово и так цены на любые направления на 40-50% дороже, чем из соседних Новосибирска и Томска, так если и еще поднимут на 30%, то пассажиропоток еще раза в 2 уменьшится и вместо доходов аэропорт будет считать только расходы. Целесообразность вылета куда-либо из Кемерово уже давно стремиться к нулю.
Останется бизнес зал для губернатора и его друзей. А холопам целесообразно нолог и ипотеку плотить, а не летать.
Так может цены давно подняли, а в газете пропечатали только сейчас.
Авиакомпании охренели в край. Пару лет назад багаж полноценный входил в стоимость, бутерброд с чаем как минимум. Сейчас за все доплачивай, в салоне подстаканчика воды только дают. Сидишь как маршрутке, маски только у стюардесс, все быдло тебе а лицо дыши, руку некуда положить, подлокотник по очереди делить нужно. Превратились в авиамаршрутки с высоким риском для жизни не долететь.
Ну вы все в гущу напихали. Питание всегда предлагалось различного рода в зависимости от продолжительности полёта. Более 3-х часов полёт, уже питание включено и бесплатно. А в большинстве авиакомпаниях мира которые не лоукостеры, еда услуга платная. Что уж говорить про лоукостер.
Кстати, если полетите прямым рейсов ак Россия на Камчатку из Москвы покормят два раза.(бесплатно и нормально)
Вы может далеки от мира сего, но у нас пол страны на автобусах ездит далеко, и там не кормя, даже воду неипредлагают. Так же как и в вагонах поездов - курочка и яички свои. Кипяточек в вагоне получите, а чаëк свой расчехляйте, так же как и стакан.
:)
Ну и про остальное - в бизнес классе нас черни нету, можете с комфортом туда присесть. Там и рюмочку нальют господину.
Я совершил около 20и полётов продолжительностью примерно 2 часа. И несколько лет назад питание было включено(может кроме Победы, на них в то время не летал).
Сейчас же мало того, что билеты дорожают (в целом ок, инфляция), но и действительно ухудшаются условия - уже не кормят, даже чай бесплатно не предложат. Ручную кладь уменьшают (там где раньше было 10-12кг, сейчас сделали до 5и).
В итоге вместо только лишь пропорционального увеличения цены (на обесценивании денег и подорожании топлива), имеем одновременно увеличение цены И ухудшение условий, что печально
Победа - это дно, авиамаршрутки, где за лишний платок в кармане тебя с рейса выгонят. Этой парашей ни тогда, ни сейчас не рекомендуется летать. А про остал ные рейсы все верно, все стало за доплату. Все хуже. И никакая инфляция не оправдает рост стоимости в 2-3 раза при ухудшении всех условий.
Иногда к сожалению, приходится использовать и Победу. Когда не успел заранее взять билет, и ближайшая по цене к Победе теперь стоит раза в 2 больше
Это вы все в кучу мешает, я говорю ровно про тот рейс, который был пару лет назад, и его с ним сейчас же и сравниваю. Все только хуже. Причем тут общие лоукостеры. Есть конкретный рейс Москва мин воды. Раньше багаж включался, сейчас нет, раньше кормили, сейчас полстакана воды, цена в 2-3 раза дороже.
Комментарий удален
Комментарий удален
Последний абзац прикольный:)
Населению РФ тоже давно выгоднее уйти, но нет, вцепились в «берёзки» и держатся зубами, да ещё и рычат на всех вокруг.
Ну если аэропорты устаревшие, маленькие и тесные, логично, что надо потратиться и построить что-то приличное. А то придется долго терпеть картинку, как вот в Геленджике несколько дней назад:
Для меня было сюрпризом узнать, что Победа не летает в Самару. Почему? Потому что владельцы аэропорта задрали цены, до 2000 за пассажира выходит. ФАС тут не поможет, владелец аэропорта друг сами знаете кого. Всё по плану: летать должны только люди в красивых одеждах и при должностях
Чё всё разволновались. Никто не заставляет никуда летать. Какая разница что там выросло, если ты не собирался за это платить? Голосуй рублём: скажи авиакомпании, что готов купить билет только за N денег и не больше и всего делов.
Что-то имеешь против берёзок и нашего населения ? Go to London и российские ограничения покажутся детским лепетом.
Комментарий удален
Комментарий удален
Почему всегда виноваты разнорабочие? Табу государству платим за всё, ещё и за ремонт и постройку мы должны? Интересно.
Мне кажется, или у нас ФАС работает только против негос компаний..? Если уж эксперты заявляют о том, что вывезет только Аэрофлот, то, по факту, окажется ситуация еще хуже) Аэрофлот будет поднимать цены, а расходы нивелировать за счёт гос поддержки (наших налогов). Играем!)
Мне кажется, или у нас ФАС работает только против негос компаний..?
С рождением!
Комментарий удален
Комментарий удален
В Уфе недавно же только новый международный терминал построили. Его нельзя что ли использовать для внутренних рейсов?
Ничего себе. Вот на днях покупала билеты в Самару, и очень удивилась тому, насколько мало рейсов. А вот все так интересно оказалось.
Ну на самом деле "здорово" придумали. А фейс-контроль проходить по прилету там ещё не надо? А то вдруг развернут и обратно отправят.
Комментарий удален
Блоги компаний
Показать еще